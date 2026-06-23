Teheran bestreitet Vances Behauptungen zu Atominspektionen und Vermögenswerten für die Finanzierung der Landwirtschaft im Rahmen eines Öl-Lizenzabkommens und weitere Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

Uneinigkeit in der offiziellen Rhetorik bezüglich der Freigabe eingefrorener Vermögenswerte: „Es ist nicht wahr, dass die eingefrorenen Gelder des Iran zum Kauf von Getreide verwendet werden sollen, und dies wird in keiner Vereinbarung erwähnt“,

„Es ist nicht wahr, dass die eingefrorenen Gelder des Iran zum Kauf von Getreide verwendet werden sollen, und dies wird in keiner Vereinbarung erwähnt“, Uneinigkeit bezüglich der Nuklearinspektoren: Vance sagte, der Iran habe zugestimmt, Nuklearinspektoren zuzulassen, doch die iranischen Staatsmedien bestritten, dass eine solche Vereinbarung getroffen worden sei.

Vance sagte, der Iran habe zugestimmt, Nuklearinspektoren zuzulassen, doch die iranischen Staatsmedien bestritten, dass eine solche Vereinbarung getroffen worden sei. Erleichterung beim Öl: Die USA erteilten im Rahmen des sich abzeichnenden Verhandlungsrahmens eine 60-tägige Genehmigung, die die iranische Ölförderung und den Ölverkauf erlaubt.

Die USA erteilten im Rahmen des sich abzeichnenden Verhandlungsrahmens eine 60-tägige Genehmigung, die die iranische Ölförderung und den Ölverkauf erlaubt. Gespräche gehen weiter, nachdem die Verhandlungsführer die Schweiz verlassen haben: Beide Seiten bezeichneten die Gespräche in der Schweiz als konstruktiv; die technischen Verhandlungen sollen in den nächsten 60 Tagen fortgesetzt werden.

Beide Seiten bezeichneten die Gespräche in der Schweiz als konstruktiv; die technischen Verhandlungen sollen in den nächsten 60 Tagen fortgesetzt werden. Zusage zur Straße von Hormus: Die USA erklären, der Iran habe zugestimmt, die Straße von Hormus offen zu halten, was die Sorgen der Märkte lindert, obwohl wichtige Fragen weiterhin ungelöst sind.

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Schwierigkeiten an der Libanon-Front bestehen fort

„Es wird keinen israelischen Rückzug aus dem Libanon geben, es sei denn durch Verhandlungen in Washington, da die Mechanismen zur Umsetzung des Waffenstillstandsabkommens ausschließlich in Washington erörtert werden“, (militärische Quellen via AI Jadeed). Man darf nicht vergessen, dass die libanesische Regierung und die nationale Armee über keine wirkliche militärische Macht verfügen, um die vom Iran unterstützte Hisbollah in Schach zu halten. Und auch das Weiße Haus hat Mühe, seinen wichtigsten regionalen Verbündeten Israel zu zügeln.

Der Iran hat mehrfach gedroht, das Friedensabkommen mit den USA zu sprengen, sollte die Libanon-Krise nicht gelöst werden. Einige der jüngsten Meldungen, wie von Bloomberg übermittelt:

Israel weigert sich, die Anlage in Majdalzoun an die libanesische Armee zu übergeben, und besteht darauf, sie zu sprengen – während Berichte besagen, dass die Anwohner vor der Wucht und dem Ausmaß der Explosion gewarnt wurden, die einem Erdbeben der Stärke 3 entsprechen soll.

Israel wird einem „Rückzug“ aus bestimmten strategischen Punkten nicht zustimmen, weshalb die Lage vor Ort weiterhin komplex und die Situation unklar bleibt.

Weitere Abweichungen in der offiziellen Rhetorik aus der Schweiz

Vizepräsident JD Vance hatte zuvor einen Vorschlag skizziert, wonach jede künftige Freigabe eingefrorener iranischer Vermögenswerte weiterhin der Aufsicht der USA unterliegen würde, wodurch Washington Einfluss darauf nehmen könnte, wie die Gelder verwendet werden. Laut Vance wurde das Konzept von Jared Kushner entwickelt und würde die Gelder für den Kauf amerikanischer Agrarprodukte vorsehen.

Die zentrale Aussage: „Wir wollten sicherstellen, dass wir einen Prozess einrichten, bei dem wir – sollten wir iranische Vermögenswerte jemals freigeben – gewährleisten können, dass dieses Geld, dieses iranische Geld, der iranischen Bevölkerung zugutekommt und nicht zur Finanzierung des Terrorismus verwendet wird“, sagte Vance.

Nachdem zunächst Vances Behauptungen zurückgewiesen worden waren, wonach Teheran der Rückkehr von Nuklearinspektoren ins Land „zugestimmt“ habe –

Und nun das…

„Es stimmt nicht, dass die eingefrorenen iranischen Gelder für den Kauf von Getreide verwendet werden sollen, und dies ist in keiner Vereinbarung erwähnt“, berichtet die iranische Nachrichtenagentur Tasnim. Diese 60-tägige Frist dürfte von weiteren ständigen Behauptungen und Gegenbehauptungen darüber geprägt sein, was vereinbart wurde und was nicht, und die Krise bleibt äußerst unbeständig, wobei die Gefahr eines erneuten „Kriegsausbruchs“ allgegenwärtig ist – auch angesichts der heiklen Lage im Libanon.

US-Vizepräsident JD Vance hat angedeutet, dass jede künftige Freigabe eingefrorener iranischer Vermögenswerte so gestaltet werden könnte, dass sichergestellt ist, dass die Gelder für zivile Zwecke verwendet werden, einschließlich des Kaufs amerikanischer Agrarprodukte „zum Wohle des iranischen Volkes“.

According to @TreyYingst of Fox News, Iran has committed to allowing inspectors from the International Atomic Energy Agency (IAEA) back into Iran to work to locate and dismantle key nuclear facilities. Per the report, Vice President JD Vance, alongside Envoy Jared Kushner, were… pic.twitter.com/6twiRPIhka — OSINTdefender (@sentdefender) June 22, 2026

Übersetzung von „X“: Laut @TreyYingst von Fox News hat der Iran zugesagt, Inspektoren der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEA) wieder in den Iran einreisen zu lassen, damit diese daran arbeiten können, wichtige Nuklearanlagen zu lokalisieren und abzubauen. Dem Bericht zufolge konnten Vizepräsident JD Vance sowie Gesandter Jared Kushner zudem ein Rahmenabkommen durchsetzen, in dem eingefrorene iranische Gelder zur Anschaffung von US-Agrarprodukten für den Iran verwendet werden.

Staatliche Medien bezeichnen Vances Behauptung zu Atominspektoren als „falsch“

Die iranische staatliche Nachrichtenagentur Fars berichtet unter Berufung auf eine Regierungsquelle, dass die Ankündigung des US-Vizepräsidenten Vance vom heutigen Vormittag, Teheran habe der Rückkehr von IAEO-Inspektoren ins Land zugestimmt, „falsch“ sei.

„Bei den Verhandlungen in der Schweiz war von der Anwesenheit von Inspektoren im Land keine Rede“, so Fars. Und so bleiben die widersprüchlichen Aussagen weiterhin ein ernstes Problem, auch wenn dies erst der Anfang eines voraussichtlich langwierigen 60-tägigen Verhandlungsprozesses über das Atomprogramm ist.

Beide Seiten werfen sich gegenseitig vor, mit voreiligen Erklärungen und offiziellen Indiskretionen gegenüber der Presse voreilig zu handeln. Es könnte auch sein, dass die Rückkehr der Inspektoren Teil des künftigen Rahmenabkommens ist, Vance dies jedoch möglicherweise als vollendete Tatsache dargestellt hat – und offenbar sieht Teheran das noch nicht so. Al Jazeera berichtet über die aktuelle offizielle Haltung des Iran:

Der Iran werde seine Zusammenarbeit mit der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) im Einklang mit den bestehenden Verfahren fortsetzen, erklärte der Sprecher des Außenministeriums, Esmail Baghaei, gegenüber der IRNA.

Die Zusammenarbeit mit der IAEO werde „im Einklang mit den Genehmigungen der Islamischen Beratungsversammlung und den Beschlüssen des Obersten Nationalen Sicherheitsrats“ erfolgen, zitierte die IRNA Baghaei.

🚢Lots of oil leaving Strait of Hormuz (dark and visible)

🛢️Plus SoH bypass pipelines still going full throttle

⛽️US / Japan / Europe SPR barrels still flowing

🇮🇷 Iranian oil now legal for (at least) next 60 days

🇨🇳China remains on an oil buying strike — Javier Blas (@JavierBlas) June 22, 2026

Übersetzung von „X“: Viel Öl verlässt die Straße von Hormus (dunkel und sichtbar)

Zusätzlich laufen die Umgehungs-Pipelines der Straße von Hormus auf Hochtouren

US-/Japan-/Europa-SPR-Fässer fließen weiter Iranisches Öl ist jetzt für (mindestens) die nächsten 60 Tage legal

China hält weiterhin an seinem Öl-Kauf-Boykott fest

USA erteilen 60-Tage-Genehmigung für iranische Ölverkäufe, nachdem Teheran Zugang zur Straße von Hormus sowie Atominspektionen zugesagt hat

Im Rahmen der Absichtserklärung und der laufenden technischen Friedensgespräche in der Schweiz (an denen zwar weiterhin Teams aus den USA und dem Iran teilnehmen – Vance und Ghalibaf sind jedoch nach dem Erfolg ihrer 18-stündigen ersten Verhandlungsrunde bereits abgereist) – hat das Finanzministerium eine befristete 60-Tage-Allgemeingenehmigung erteilt, die die Förderung, Lieferung und den Verkauf von iranischem Öl genehmigt – so hieß es in einer Mitteilung, die als bedeutender Schritt nach vorne gewertet wurde. Finanzminister Scott Bessent gab am X bekannt:

Vice President JD Vance described an initiative for unfreezing Iranian assets that would grant the US approval over what Tehran can purchase using the money.



He said the plan, conceived by President Donald Trump’s son-in-law Jared Kushner, would require the money be spent on… — Giovanni Staunovo🛢 (@staunovo) June 22, 2026

Übersetzung von „X“: Vizepräsident JD Vance beschrieb eine Initiative zum Auftauen iranischer Vermögenswerte, die den USA die Genehmigung darüber einräumen würde, wofür Teheran das Geld ausgeben darf.

Er sagte, der Plan, der vom Schwiegersohn von Präsident Donald Trump, Jared Kushner, erdacht wurde, würde vorschreiben, dass das Geld für amerikanische Agrarprodukte ausgegeben wird.

„Wir wollten sicherstellen, dass wir einen Prozess einrichten, bei dem wir, falls wir jemals iranische Vermögenswerte auftauen, gewährleisten können, dass dieses Geld, dieses iranische Geld, den Menschen im Iran hilft und nicht zur Finanzierung von Terrorismus verwendet wird“, sagte er.

Unter Präsident Trump und Vizepräsident Vance sorgen wir weiterhin dafür, dass die Welt sicherer und wohlhabender wird. Im Einklang mit den laufenden produktiven Gesprächen in der Schweiz hat sich der Iran zu einem freien und offenen Transit durch die Straße von Hormus sowie zur Zulassung von Inspektoren der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) in sein Land verpflichtet. Als Teil des Rahmenabkommens hat das Finanzministerium eine befristete 60-tägige allgemeine Genehmigung erteilt, die die Förderung, Lieferung und den Verkauf von iranischem Öl erlaubt.

Der Ölpreis fiel angesichts dieser bedeutenden jüngsten Entwicklung auf den Tagestiefststand:

Einige weitere Details:

USA GENEHMIGEN BESTIMMTE VERKÄUFE VON ROHÖL IRANISCHEN URSPRUNGS

US-GENEHMIGUNG ERMÖGLICHT VERKÄUFE BIS ZUM 21. AUGUST 2026

US-GENEHMIGUNG ERMÖGLICHT DIE EINFUHR VON ROHÖL IRANISCHEN URSPRUNGS

Allerdings hat Vance angesichts der Beschwerden von US-amerikanischen und israelischen Hardlinern im eigenen Land auch versucht, angesichts einiger voreiliger Berichte über die Freigabe eingefrorener iranischer Gelder zur Vorsicht zu mahnen:

JUST IN: Vice President Vance pushes back on “misreporting” about Iranian assets potentially being unfrozen and says that if any of the regime’s money is freed up, it will go to help the American economy and make U.S. farmers richer:



“We wanted to make sure that we set up a… pic.twitter.com/6CPNzY8uIS — Fox News (@FoxNews) June 22, 2026

Übersetzung von „X“: SOEBEN: Vizepräsident Vance wehrt sich gegen „Fehlberichterstattung“ über iranische Vermögenswerte, die potenziell aufgetaut werden, und sagt, dass, falls Geld des Regimes freigegeben wird, es der amerikanischen Wirtschaft helfen und US-Bauern reicher machen wird:

„Wir wollten sicherstellen, dass wir einen Prozess einrichten, bei dem – wenn – wenn wir jemals iranische Vermögenswerte auftauen, wir sicherstellen können, dass dieses – dieses Geld, dieses iranische Geld den Menschen im Iran hilft und nicht zur Finanzierung von Terrorismus verwendet wird.“

„Falls es irgendwelche eingefrorenen iranischen Vermögenswerte gibt, die aufgetaut werden, dann haben wir die Genehmigung über diesen Prozess … und dann würde das Geld tatsächlich verwendet, um amerikanische Sojabohnen, amerikanischen Mais und amerikanischen Weizen zu kaufen.“

„Falls iranische Vermögenswerte jemals aufgetaut werden, werden sie dazu verwendet, amerikanische Bauern reicher zu machen und das iranische Volk zu ernähren. Das ist ein sehr, sehr gutes und sehr klassisches Trump-Deal.“

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Axios berichtet am Montagmorgen, dass der Iran sich bereit erklärt hat, IAEO-Inspektoren wieder ins Land einzuladen, wie Vizepräsident J.D. Vance kürzlich mitteilte, der sich den ganzen Vortag und bis weit in die Nacht hinein darauf konzentriert hatte, einen Weg hin zu dauerhaftem Frieden zu ebnen.

Beide Seiten bemühen sich um den Abschluss eines langfristigen Atomabkommens; derzeit befinden sie sich mitten in den technischen Verhandlungen, während die Delegationsleiter die Schweiz verlassen – die diplomatischen Teams bleiben zurück. Der 60-Tage-Fahrplan beginnt.

Sollten die UN-Atominspektoren tatsächlich irgendwann wieder in den Iran einreisen dürfen, wäre dies ein äußerst bedeutender Schritt. Damit soll die Einhaltung der vorläufigen Vereinbarung überprüft werden, wie Vance weiter betont:

„Unsere Hoffnung ist, dass wir zu einem endgültigen Abkommen und einer dauerhaften Lösung gelangen. Aber im Moment denke ich, dass wir große Fortschritte gemacht haben, und wir sollten alle feiern, dass die Atominspektoren bald ihre Arbeit aufnehmen werden“, sagte der amerikanische Vizepräsident gegenüber Reportern.

Er berichtete, dass er gestern Nacht um 2 Uhr morgens die UN-Atominspektoren angerufen habe, um sie über die neuesten Entwicklungen zu informieren, doch niemand habe den Anruf entgegengenommen.

„Wie zu erwarten ist, nehmen um zwei Uhr morgens nicht viele Leute den Hörer ab“, sagte Vance. „Ich gehe davon aus, dass dies zumindest im Laufe dieser Woche noch passieren wird, aber wir glauben, dass sogar einige dieser Gespräche mit den Inspektoren und der IAEO bereits heute stattfinden könnten.“

Beide Konfliktparteien scheinen sich hinsichtlich der zuvor abgegebenen „positiven“ und „ermutigenden“ Einschätzungen endlich einig zu sein. Es gab Berichte über Meinungsverschiedenheiten in letzter Minute, Drohungen und Warnungen, dass der Prozess kurz vor dem Abschluss der gestrigen ersten offiziellen Verhandlungsrunde zusammenbrechen könnte.

„Sie sind also nicht aus den Verhandlungen ausgestiegen, und ihr Fachteam ist immer noch hier in Burgenstock und arbeitet mit unserem Fachteam zusammen“, erklärte Vance.

„Was wir den Iranern gestern gesagt haben, war: ‚Wenn ihr euch mit dem austauscht, was wir Millennials als ‚Trash Talk‘ bezeichnen würden, könnt ihr nicht erwarten, dass der Präsident der Vereinigten Staaten nicht darauf reagiert und die Fakten richtigstellt‘.“

Vance räumte ein, dass es am Ende „ein wenig Drohungen“ und „Gejammer“ gegeben habe, „aber letztendlich wurden die Gespräche fortgesetzt und wir haben große Fortschritte erzielt.“

Er beschrieb ferner, dass ein Mechanismus eingerichtet worden sei, um die Straße von Hormus offen zu halten, merkte jedoch an, dass noch viel Arbeit vorliege und die technischen Verhandlungen fortgesetzt würden. Außerdem betonte er, dass eine „sehr gute Grundlage“ für ein erfolgreiches endgültiges Abkommen mit dem Iran geschaffen worden sei.

JD Vance:



I can't stay here for the next 60 days. I will go back to the U.S.



The technical teams will be working. pic.twitter.com/s9PSTRvMSR — Clash Report (@clashreport) June 22, 2026

Übersetzung von „X“: JD Vance: Ich kann die nächsten 60 Tage hier nicht bleiben. Ich werde in die USA zurückkehren. Die technischen Teams werden arbeiten.

Die iranische Delegation unter der Leitung von Mohammad Bagher Ghalibaf hat heute ebenfalls den Verhandlungsort in der Schweiz verlassen – nach etwa 18 Stunden Gesprächen und Beratungen.

Unterdessen heißt es in einer neuen Mitteilung von Goldman Sachs:

Das Kommuniqué Pakistans und Katars sowie Äußerungen des iranischen Außenministers, der Fortschritte bei den Verhandlungen hervorhebt, deuten darauf hin, dass wir eher auf eine längere Verhandlungsphase zusteuern als auf eine kurzfristige Lösung. Mein Basisszenario bleibt, dass der Iran die Gefahr von Störungen in der Straße von Hormus weiterhin als Verhandlungshebel nutzen wird, anstatt eine endgültige Lösung anzustreben. Das auffälligste Merkmal des heutigen Ölmarktes ist das schiere Ausmaß der spekulativen Short-Positionen. Es gibt erhebliche Kapitalmengen, die auf niedrigere Preise setzen, was weitere Kursverluste vor Ort erschwert. Dabei ist noch nicht einmal der grundlegendere Punkt berücksichtigt, dass es offensichtlich nicht im Interesse des Irans liegt, die Ölpreise zu stark fallen zu lassen, solange die Verhandlungen noch andauern.

Auch China hat die Hoffnung geäußert, dass der Iran und die USA die Dynamik aufrechterhalten und letztendlich auf positive Fortschritte hinarbeiten werden, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Guo Jiakun, am Montag in Peking. Auf die Frage nach den iranisch-amerikanischen Gesprächen in der Schweiz lobte er die Vermittlungsbemühungen Pakistans, Katars und anderer Parteien, wie die Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. „China unterstützt Pakistan, Katar und alle relevanten Parteien bei ihren Vermittlungsbemühungen“, sagte Guo.

Neue Erklärung des iranischen Außenministeriums:

Zwar hat im Libanon eine angespannte Ruhe Einzug gehalten, doch der Analyst Mohanad Hage Ali vom Malcolm H. Kerr Carnegie Middle East Center in Beirut betont: „Der Konflikt im Libanon wartet derzeit nur auf einen weiteren Funken“, so Mohanad Hage Ali vom Malcolm H. Kerr Carnegie Middle East Center in Beirut.

„Er ist einfach zu einer Pufferzone geworden, zu einer Art Boxsack, den jeder nutzen kann, der punkten will – sei es, um die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran zu stören – worüber insbesondere Israel nicht sehr erfreut ist – oder von iranischer Seite, wo eine mit dem Verhandlungsverlauf unzufriedene Fraktion diese über die libanesische Front sabotieren kann“, erklärte er.

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