Testballon für Friedensgespräche in der Ukraine

Auf der Website von NBCnews ist ein Versuchsballon gestartet worden. Er testet die öffentliche Reaktion auf das bevorstehende Eingeständnis der Niederlage der USA und der NATO in der Ukraine:

US, europäische Beamte sprechen über Friedensverhandlungen mit der Ukraine, sagen Quellen – NBCnews – Nov 03 2023

WASHINGTON – Laut einem hochrangigen US-Beamten und einem ehemaligen hochrangigen US-Beamten, der mit den Gesprächen vertraut ist, haben amerikanische und europäische Beamte begonnen, mit der ukrainischen Regierung im Geheimen darüber zu sprechen, was mögliche Friedensverhandlungen mit Russland beinhalten könnten, um den Krieg zu beenden.

In derselben Woche erschien in Time ein Artikel über Zelenskis Unwillen, die wirkliche Situation in der Ukraine anzuerkennen und seine Niederlage einzugestehen. In derselben Woche interviewte The Economist General Zaluzny, der optimistisch von einer Pattsituation an der Front sprach, obwohl seine Armee kurz vor der Auflösung stand.

Zusammengenommen könnten diese drei Beiträge Teil einer Kampagne der US-Regierung sein, die ihre Niederlage in der Ukraine eingestehen und gleichzeitig ihre ukrainischen Stellvertreter für die Folgen ihrer Fehler verantwortlich machen will.

Zurück zum NBC-Beitrag:

In den Gesprächen sei grob umrissen worden, was die Ukraine aufgeben müsse, um eine Einigung zu erzielen, sagten Beamte. Einige der Gespräche, die von offizieller Seite als heikel bezeichnet wurden, fanden im vergangenen Monat während eines Treffens von Vertretern aus mehr als 50 Ländern statt, die die Ukraine unterstützen, darunter auch NATO-Mitglieder.

Die Gespräche seien eine Anerkennung der Dynamik, die sich militärisch in der Ukraine und politisch in den USA und Europa abspiele, sagten die Beamten.

Sie begannen inmitten der Besorgnis amerikanischer und europäischer Beamter, dass der Krieg in eine Sackgasse geraten sei und man der Ukraine weiterhin Hilfe leisten könne, so die Beamten. Beamte der Biden-Administration seien auch besorgt, dass der Ukraine die Truppen ausgingen, während Russland über scheinbar endlose Reserven verfüge, so die Beamten. Die Ukraine kämpft auch mit Rekrutierungsproblemen und hat in letzter Zeit öffentliche Proteste gegen einige der unbefristeten Wehrpflichtbestimmungen von Präsident Wolodymyr Zelenskyj erlebt.

Das Problem der ukrainischen Armee liegt auf der Hand. Ihr gehen die Männer aus und sie kann nur noch wenige rekrutieren. Es ist schwierig, die tatsächlichen Verluste der ukrainischen Armee zu beziffern, aber es würde mich nicht wundern, wenn sie sich auf etwa 300.000 Tote und mehr als 500.000 Verwundete belaufen, von denen viele zu Invaliden werden.

Endlich werden diese Sorgen um die ukrainischen Arbeitskräfte anerkannt:

US-Präsident Joe Biden habe sich intensiv mit dem Problem der schwindenden ukrainischen Streitkräfte befasst, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen.

„Das Problem der Arbeitskräfte steht ganz oben auf der Liste der Sorgen der Regierung“, sagte einer der beiden. Die USA und ihre Verbündeten können der Ukraine Waffen liefern, aber wenn sie keine fähigen Kräfte haben, um sie einzusetzen, nützt das nicht viel.

Der letzte Satz scheint aus dem Time-Artikel zu stammen:

In einigen Zweigen des Militärs ist der Personalmangel schlimmer als der Mangel an Waffen und Munition. Einer von Zelenskys engen Mitarbeitern sagte mir, selbst wenn die USA und ihre Verbündeten alle versprochenen Waffen liefern würden, „hätten wir nicht die Männer, um sie zu bedienen“.

Die Ukraine selbst zerstört ihre eigenen Brigaden schneller, als sie neue aufstellen kann:

In den vergangenen Tagen wurden Panzer der 47. Brigade (Leo 2) und der 10. Gebirgsbrigade (T-64BM/BV) in der Nähe von Awdijiwka gesichtet und zerstört. Beide Brigaden waren erst kürzlich bei ihren verzweifelten Angriffen an der Südfront aufgerieben worden. Es ergab keinen Sinn, ihre Überreste in eine weitere Schlacht zu werfen, ohne sie neu zu formieren. Alle Erfahrungen und Kenntnisse, die diese Brigaden gesammelt haben, gehen mit ihnen verloren.

Der gesamte professionelle Mittelblock der Armee, die Unteroffiziere und jungen Offiziere, sind zum größten Teil getötet oder verwundet worden. Ohne sie ist es unmöglich, neue Truppen aufzustellen.

Der NBC-Bericht hat in der Ukraine Schlagzeilen gemacht (auf Russisch), aber ich habe noch keine ukrainischen Reaktionen darauf gefunden. Als ich diesen Artikel veröffentlichte, kam die erste politische Reaktion, eine totale Leugnung:

Zelenskyy: Es gibt kein Patt und es wird keine Gespräche oder Zugeständnisse geben – UA Pravda – Nov 4 2023

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskyj sieht die Lage an der Front in der Ukraine nicht als Pattsituation an und hat erklärt, dass die Ukraine nicht mit Russland verhandeln werde.

…

Zitat Zelenskyy: „Das ist keine Pattsituation. Russland kontrolliert den Himmel. Wir schützen unsere Truppen. Niemand [in der Ukraine] will unsere Leute einfach [in die Schlacht] werfen, wie es Russland tut […].

Wie können wir das überwinden? Mit den F-16 müssen wir warten, bis unsere Leute ausgebildet sind und zurückkommen. Wenn es an der Front Luftabwehr gibt, werden unsere Soldaten vorrücken und die Ausrüstung einsetzen, die sie haben.

Was wird er sagen, wenn die F-16, diese fünfzig Jahre alten Wunderwaffen, schneller vom Himmel fallen, als sie aufsteigen?

Es gibt deutliche Anzeichen dafür, dass die Kluft zwischen der politischen und der militärischen Führung in der Ukraine immer größer wird. Präsident Zelenski hat auf Wunsch seines neuen Verteidigungsministers den Kommandeur der ukrainischen Spezialkräfte abgesetzt und einen neuen Kommandeur eingesetzt:

Generalmajor Viktor Chorenko kennt die Gründe für seine Entlassung als Kommandeur der Spezialkräfte nicht. Valerii Zaluzhnyi, Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, hat nicht um seine Entlassung gebeten.

Es ist sehr ungewöhnlich, einen Offizier ohne Antrag seines Vorgesetzten zu entlassen.

Auch auf Zaluzny selbst wurde geschossen:

Das Präsidialamt rät dem Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, die Lage an der Front nicht zu veröffentlichen – UA Pravda – 4. November 2023

Der stellvertretende Leiter des Präsidialamtes, Ihor Zhovkva, hat den Artikel des Oberbefehlshabers der ukrainischen Streitkräfte, Valerii Zaluzhnyi, für The Economist kommentiert und erklärt, dass das Militär nicht öffentlich machen sollte, was an der Front passiert.

…

Zhovkva erklärte auch, dass ihn „einer der Leiter der Führungsbüros“ nach der Veröffentlichung des erwähnten Artikels angerufen habe.

„Er fragte mich panisch: ‚Was soll ich meinem Führer berichten? Sind wir wirklich in einer Sackgasse? Ist es das, was wir mit diesem Artikel erreichen wollen?

Der NBC-Artikel gibt der Ukraine sogar einen Zeitrahmen vor, innerhalb dessen sie zugeben muss, dass es vorbei ist:

Beamte haben auch hinter vorgehaltener Hand gesagt, dass die Ukraine wahrscheinlich nur bis Ende des Jahres oder kurz danach Zeit habe, bevor dringendere Gespräche über Friedensverhandlungen beginnen sollten. US-Beamte hätten ihre Ansichten über einen solchen Zeitrahmen mit europäischen Verbündeten geteilt, sagten Beamte.

Russland wird wahrscheinlich Friedensgesprächen zustimmen. Aber es wird wahrscheinlich mehr verlangen, als die Ukraine zu geben bereit ist. Das Minimum ist die volle Kontrolle über die fünf von Russland annektierten Oblaste, einschließlich der Krim, und keine NATO-Beziehungen zur Ukraine. Das derzeitige ukrainische Parlament wird diese Forderungen wahrscheinlich ablehnen, was zu weiteren russischen Forderungen führen wird.

Kiew muss noch die Realität anerkennen. Der ukrainische Staat ist ausgeblutet – finanziell und physisch. Seine Herren haben erkannt, dass ihr Ziel zu Beginn des Krieges, Russland zu schwächen, das Gegenteil bewirkt hat. Russland verfügt heute über eine größere und besser ausgerüstete Armee mit mehr echter Kriegserfahrung als jeder seiner potenziellen Gegner.

Russland hat gewonnen.