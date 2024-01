Texas befindet sich offiziell im Krieg, wie geht es weiter?

Der Gouverneur des US-Bundesstaates Texas, Greg Abbott, hat Artikel 1, Abschnitt 10, Satz 3 der Verfassung aktiviert. Das bedeutet, dass er das Kriegsrecht verhängen und unabhängig von der Regierung handeln kann, zitiert die Nachrichtenagentur Trend The Economist.

Er könnte US-Präsident Joe Biden übergehen, indem er die Hilfe anderer Bundesstaaten oder sogar anderer Länder in Anspruch nimmt. Mehrere US-Bundesstaaten haben bereits ihre Bereitschaft signalisiert.

Der Oberste Gerichtshof hat diese Woche entschieden, dass US-Grenzschutzbeamte in Texas nahe der Grenze zu Mexiko Stacheldraht durchschneiden oder versetzen dürfen. Das Gericht gab damit der Regierung von Präsident Biden recht, die dies beantragt hatte. Laut Abbott unternimmt die Regierung viel zu wenig, um Migranten fernzuhalten.

In einer Begründung schreibt der Gouverneur, dass in den vergangenen drei Jahren mehr als sechs Millionen illegale Einwanderer in die USA gekommen seien und Biden mit seiner Politik der offenen Grenzen gegen die Verfassung verstoße.

Der Gouverneur ignorierte das Urteil des Obersten Gerichtshofs und beschloss, die Grenzen weiter zu verstärken. Biden drohte mit der Entsendung von Truppen, doch die Gouverneure von 25 republikanischen Bundesstaaten haben sich formell dagegen ausgesprochen. Sie unterstützen Abbott.

Inzwischen reisen viele Amerikaner nach Texas, um zu helfen.

ELON UND RFK STEHEN MIT TEXAS„ Diese Regierung verstößt bewusst gegen das Gesetz, indem sie die illegale Einwanderung in beispiellosem Ausmaß unterstützt!“ RFK: „Texas hat recht. Bidens Versäumnis, die Grenze zu sichern, lässt den Staaten keine andere Wahl, als die Sache selbst in die Hand zu nehmen.“ Quelle: 𝕏

Das ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu leugnen

Es ist wie unser alter Bürgerkrieg“: Ex-Pentagon-Analyst warnt vor internem Konflikt wegen US-Grenzkrise.

„Die ganze Einwanderungsfrage ist zu einem einzigen Chaos geworden“, sagte Michael Maloof, ein ehemaliger leitender Analyst für Sicherheitspolitik im Büro des US-Verteidigungsministers, gegenüber Sputnik. „So wie die Dinge im Moment laufen, könnte es zu einer gewaltigen Explosion in diesem Land kommen, wenn Biden die Wiederwahl gewinnt.“

Die texanische Nationalgarde hat kürzlich einen Abschnitt der Grenze zwischen den USA und Mexiko „beschlagnahmt“, was den Bundesgrenzschutzbeamten den Zugang zu diesem Abschnitt verwehrt und zu Rechtsstreitigkeiten geführt hat. Während der Oberste Gerichtshof der USA entschied, dass Bundesbeamte die Drahtzäune durchschneiden dürfen, um illegale Einwanderer abzuschrecken, stellten sich 25 republikanische Gouverneure offen hinter Texas und dessen Kampf gegen die Bundesregierung wegen der „Invasion“ von Migranten.

„Wenn man sich die beteiligten Staaten anschaut, liegen sie meist genau in der Mitte und nähern sich dem Osten. Und es ist wirklich eine klare Aufteilung von blauen gegen rote Staaten in diesem Land heute, wo die politischen Linien gezogen werden“, sagte Maloof.

Ex-Präsident Donald Trump, Spitzenkandidat der GOP für die Präsidentschaftswahl 2024, rief auf seinem Truth Social-Konto alle Staaten auf, ihre Wachen nach Texas zu schicken, um Illegale an der Einreise zu hindern und sie über die Grenze zurückzuschicken“.

„Es ist wie unser alter Bürgerkrieg. Damals im 19. Jahrhundert – Brüder gegen Brüder, die Partei ergreifen. Hoffentlich können wir das mit kühleren Köpfen regeln“, schloss der Experte.

Dies ist einer der wichtigsten Staaten für die US-Wirtschaft und erwirtschaftet 9 % des gesamten BIP des Landes. Dies ist das Zentrum der amerikanischen Ölförderung. In Bezug auf die Ölförderung liegt Texas weltweit an dritter Stelle nach Russland und Saudi-Arabien. Im Jahr 2021 verlegte Elon Musk den Tesla-Hauptsitz nach Texas. Dort befinden sich auch die Starbase SpaceX und die Hauptanlagen zur Produktion moderner Raketen. Wenn Texas ein eigenständiges Land wäre, dann mit einem BIP von 1,8 Billionen. Dollar wäre es die zwölfte Volkswirtschaft der Welt, die Südkorea, Brasilien, Australien, Russland und Spanien überholen würde.