The Corbett Report: Bestätigt: Tyrannen LIEBEN China! . . . Aber warum?

Ich bin mir sicher, dass Sie inzwischen alle den Clip von Justin Trudeau gesehen haben, in dem er zugibt, dass er Chinas Diktatur „bewundert“, „weil ihre grundlegende Diktatur es ihnen ermöglicht, ihre Wirtschaft tatsächlich im Handumdrehen umzukrempeln“, aber hier ist er noch einmal.

In Anbetracht der absolut beispiellosen und äußerst beängstigenden Ereignisse, die sich in Kanada unter der Aufsicht von Premierminister Trudeau abgespielt haben, ist es keine Überraschung, dass dieses erschütternde Geständnis aus dem Jahr 2013 im Internet erneut die Runde macht.

Aber dies ist kein einmaliger Versprecher oder ein aus dem Zusammenhang gerissener „Hab dich“-Moment. Immer wieder hat ein (falscher) Staatschef nach dem anderen aus der ganzen Welt seine Vorliebe für Chinas diktatorische Macht bestätigt. In der Tat sind es nicht nur die (falschen) Führer, die das chinesische autoritäre System begehren; Geschäftsleute, Experten, Think-Tank-Bonzen und alle anderen in der sogenannten Superklasse sind gleichermaßen verrückt nach Pekings Regierungsstil.

Oberflächlich betrachtet gibt es eine ganz offensichtliche Erklärung für dieses Phänomen: Diese globalistischen Schläger sind allesamt Möchtegern-Tyrannen. Wenn ein ChiCom-System ihnen die Macht gäbe, „ihre Wirtschaft im Handumdrehen umzukrempeln“ oder irgendetwas anderes auf ihrer Wunschliste zu tun, würden sie es ohne zu zögern übernehmen.

Aber wie üblich gibt es eine noch wichtigere Ebene in dieser Geschichte, die von fast allen vernachlässigt wird. Sehen Sie, China ist nicht irgendeine Diktatur. Tatsächlich ist es nicht einmal kommunistisch. Wenn man das Prinzip versteht, nach dem die chinesische Regierung wirklich arbeitet, beginnt man zu begreifen, warum China als aufsteigende neue Supermacht des 21. Jahrhunderts aufgebaut wurde und was das für die Zukunft der Menschheit bedeutet.

TYRANNEN LIEBEN CHINA

Trudeaus Liebesaffäre mit China begann und endete natürlich nicht 2013. Die Entschlossenheit des kanadischen Premierministers, bei jeder Gelegenheit einen Kotau vor den Chinesen zu machen, ist eine wohlbekannte Tatsache des kanadischen politischen Lebens und hat zu einer Reihe von erbärmlichen Versuchen geführt, sich bei Xi und der chinesischen Regierung beliebt zu machen. Zu den Höhepunkten gehören Trudeaus Einladung an die Chinesische Volksarmee (PLA), an Winterübungen mit den kanadischen Streitkräften teilzunehmen, seine Drohung gegenüber einer Wohltätigkeitsorganisation, weil sie es gewagt hatte, dem Präsidenten Taiwans einen Preis zu verleihen, und sein Versprechen, dem kanadischen Volk einen „Made-in-Canada“-Biowaffen-„Impfstoff“ zu verabreichen. Dieses Versprechen erwies sich in jeder Hinsicht als Lüge: Das „kanadische“ Unternehmen, das den Impfstoff entwickelte, war nicht einmal kanadisch, sondern ein chinesisches Unternehmen mit Verbindungen zur PLA. (Die Lügen im Zusammenhang mit diesem Skandal waren so dreist, dass sogar die CBC darüber berichten musste.)

Aber nicht nur Trudeau und sein vom WEF „durchdrungenes“ kanadisches Kabinett haben eine Vorliebe für Chinas glorreiche Diktatur.

Biden hat wiederholt damit geprahlt, dass er „17.000 Meilen“ mit Xi gereist sei, als er Vizepräsident war – eine Behauptung, die nicht einmal die Faktenprüfer der Bezos Post bestätigen konnten – und hatte letztes Jahr bei einer CNN Town Hall seinen eigenen „Trudeau-Moment“, als er den chinesischen Diktator auf Lebenszeit in einer bizarren, nicht geschriebenen Ablenkung vom Teleprompter aus heiterem Himmel als „klugen und wirklich harten Kerl“ lobte.

Die konsequente Verteidigung von Xis Diktatur durch die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihr Vorstoß zur Erhöhung der EU-Investitionen in China brachten ihr die (Un-)Ehre ein, von Xi in einem Abschiedstelefonat zwischen den beiden (falschen) Staatsoberhäuptern im vergangenen Jahr als „alter Freund“ (lăo péngyŏu, ein Titel, der für verehrte globalistische Weggefährten wie Henry Kissinger reserviert ist) bezeichnet zu werden.

Sogar Putin – den viele in den „alternativen“ Medien fälschlicherweise für einen Globalisierungsgegner halten – hat ein halbes Jahrhundert chinesisch-russischer politischer Spannungen überwunden, um eine enge Arbeitsbeziehung zu Xi aufzubauen und eine chinesisch-russische Grundlage für den vorgetäuschten Widerstand der BRICS gegen die Neue Weltordnung zu schaffen. Nicht nur, dass Xi und Putin sich gegenseitig als beste Freunde bezeichnen (Putin hat es besonders genossen, dem chinesischen Diktator zu seinem 66. Geburtstag ein russisches Eis zu schenken), sondern sie haben, wie ich immer wieder betont habe, bei der Schaffung eines „alternativen“ Globalisierungssystems zusammengearbeitet, das in Wirklichkeit nur die gleiche alte Vision der Neuen Weltordnung in einem anderen Gewand ist.

In ähnlicher Weise haben sich alle (falschen) Führer der (un)freien Welt aufgereiht, um Deals mit der ChiCom-Diktatur abzuschließen und Xi mit Lob zu überhäufen, während sie obligatorische Lippenbekenntnisse zu ihrer angeblichen „Sorge“ um die Menschenrechte in dem Land abgaben. Macron? Stimmt. Johnson? Erledigt. Bennett? Abgehakt.

Ich könnte noch mehr aufzählen, aber Sie haben die Idee. Ab einem gewissen Punkt ist das Spektakel, bei dem sich eine politische Marionette nach der anderen einfindet, um Xi Jinping und die chinesische Regierung zu loben, so überwältigend, dass es die Vorstellung widerlegt, dass China wirklich ein Feind des Westens ist.

Was ist hier also wirklich los?

DIE WESTLICHE PROPAGANDALINIE ÜBER CHINA

An diesem Punkt stehen wir vor einem scheinbaren Paradoxon.

Einerseits wird China als eine solche Bedrohung für die internationale Ordnung dargestellt – indem es seine maritimen Nachbarn bedroht und seine uigurische Minderheit unterdrückt, während es gleichzeitig an militärischer Macht und geopolitischem Einfluss gewinnt -, dass völlig neue Gruppen (die „Quad“) und Verträge (die TPP) entwickelt werden müssen, um es einzudämmen.

Auf der anderen Seite überschlagen sich die führenden Politiker der Welt, um zu beweisen, wie nahe sie Präsident Xi stehen, und um Deals mit der chinesischen Regierung zu schließen.

Wie üblich gibt es für diesen scheinbaren Widerspruch eine einfache Erklärung, die die meisten Menschen sofort verstehen können: Geld. Die Chinesen kaufen nämlich Politiker. Deshalb stehen all diese Globalisten Schlange, um die Chinesen zu loben und Verträge mit ihnen zu schließen.

Und wie üblich ist auch hier etwas Wahres dran. Die Chinesen betreiben internationale Einflussnahme nach allen Regeln der Kunst: nicht nur Bestechung, sondern auch die Schaffung lukrativer „Stipendien“-Programme zur Anwerbung ausländischer Forscher, der Einsatz von Doppelagenten in sensiblen Positionen und natürlich die gute alte Honigfalle.

Finanzielle (oder sexuelle) Motivationen mögen zwar ausreichen, um das sinophile Verhalten bestimmter Politiker und Forscher zu erklären, aber sie reichen nicht aus, um das Phänomen der letzten 40 Jahre zu erklären. Wie ich bereits in der Vergangenheit dokumentiert habe, geschah der Aufstieg Chinas zu seiner wirtschaftlichen, geopolitischen und militärischen Vormachtstellung nicht über Nacht, und er war auch nicht das Ergebnis einer Handvoll gekaufter und bezahlter Politiker. Vielmehr wurde China von derselben Schar von Globalisten, die in den letzten 50 Jahren das globale Finanz- und Geopolitiksystem beherrscht haben, sorgfältig und absichtlich zu einem wichtigen Akteur in der entstehenden multipolaren Neuen Weltordnung aufgebaut.

Aber warum?

Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, lohnt es sich, einen Blick auf das zu werfen, was die Globalisten in China sehen. Wir können einen Einblick in die Antwort gewinnen, indem wir ein merkwürdiges, wiederkehrendes Thema in der Propaganda der kontrollierten Establishment-Medien über China betrachten. Ich nenne es: „China ist furchtbar! . . . Aber wäre es nicht auch schön?“

Dieses Thema findet sich in so gut wie jedem Artikel der kontrollierten Konzernmedien über die Übel der chinesischen Regierung und ihre Behandlung der Bürger. Kurz gesagt wird die unglaubliche Orwell’sche Kontrolle, die die Chinesen über jeden Aspekt des Lebens ihrer Bürger ausüben, als tyrannisch bezeichnet … und dann darauf hingewiesen, wie effektiv dieses autokratische System bei der Verwaltung der chinesischen Wirtschaft und dem Aufbau der chinesischen Militärmacht und des geopolitischen Einflusses ist. Der Effekt einer solchen Propaganda ist immer, den Leser daran zu erinnern, dass China der Feind ist und unsere zwei Minuten Hass verdient, dass es aber schön wäre, wenn unsere Regierungen auch einige dieser Befugnisse übernehmen würden.

Trudeaus berühmt-berüchtigte Äußerung der „Bewunderung“ für die chinesische Diktatur ist ein Beispiel für dieses Thema, aber die Propagandisten der New York Times haben in ihrem jüngsten Artikel „Living by the Code“ (Leben nach dem Kodex) vielleicht die Quintessenz dieser Idee zum Ausdruck gebracht: In China, Covid-Era Controls May Outlast the Virus“.

Der Artikel beginnt mit der Notlage von Xie Yang, einem Menschenrechtsanwalt, der sich entschloss, nach Shanghai zu reisen, um die Mutter eines Dissidenten zu besuchen, obwohl er von den örtlichen Behörden vor der Reise gewarnt worden war. Die Regierung hinderte ihn daraufhin an der Reise, indem sie seinen Gesundheitsstatus in der von der Regierung vorgeschriebenen App „Health Code“ änderte. Zuvor war er als „grün“ eingestuft, was bedeutete, dass er reisen durfte. Als er den Flughafen auf dem Weg nach Shanghai erreichte, wurde er nun als „rot“ eingestuft, was die Flughafensicherheit veranlasste, ihn in Quarantäne zu nehmen.

Der Rest des Artikels bewegt sich auf einem schmalen Grat: Er dokumentiert genau die ungeheuerlichen Menschenrechtsverletzungen, die durch das von der chinesischen Regierung errichtete Biosicherheitsüberwachungsnetz ermöglicht werden, pfeffert den Artikel aber mit ständigen Hinweisen darauf, wie wirksam dieses Netz bei der „Eindämmung“ der Betrugsdemie ist. Die chinesische Regierung, so heißt es, sei „durch ihre Erfolge bei der Ausrottung von Covid ermutigt worden“. Ihre von der Regierung vorgeschriebene Gesundheitscode-App ist „der Schlüssel zu Chinas Ziel, das Virus innerhalb seiner Grenzen vollständig auszurotten“. Diese Kontrollen „haben wirklich großartige Ergebnisse gebracht, weil sie jeden Einzelnen überwachen können“, wird ein chinesischer Zahnarzt in dem Dokument zitiert. Der Artikel behauptet sogar, dass der „Erfolg der Regierung bei der Begrenzung der Infektionen“ zu einer „weit verbreiteten Unterstützung“ für die Maßnahmen geführt hat.

Mit anderen Worten: Chinas Tyrannei ist furchtbar! . . . Aber wäre es nicht schön?

Sobald Sie diesen speziellen Propagandatrick bemerken, werden Sie ihn überall in den Mainstream-Diskussionen über die chinesische „Bedrohung“ sehen, die angeblich die größte „Bedrohung“ für die freie Welt darstellt. Und sobald Sie diesen Trick bemerken, werden Sie beginnen, den wahren Grund dafür zu verstehen, dass die Globalisten seit Jahrzehnten so eng mit China zusammenarbeiten: nicht weil sie Anhänger des Kommunismus sind, sondern weil sie China als Versuchslabor sehen, in dem sie eine neue Form der Regierungsführung für den Planeten perfektionieren können.

Genau das meinte David Rockefeller in seiner berüchtigten Ode an den Vorsitzenden Mao in der New York Times vom August 1973, „From a China Traveler“:

Das soziale Experiment in China unter der Führung des Vorsitzenden Mao ist eines der wichtigsten und erfolgreichsten in der Geschichte der Menschheit.

Es ist nicht so, dass Rockefeller ein heimlicher (oder nicht so heimlicher) Kommunist war. Vielmehr stellt sich heraus, dass das chinesische Regierungssystem gar nicht wirklich kommunistisch ist.

CHINA IST KEIN KOMMUNIST

Wenn China also nicht kommunistisch ist, was ist es dann?

Die Antwort ist einfach: China ist eine Technokratie.

Nun, entweder sind Sie ein armer, verlorener Normalbürger, der irgendwie über diesen Leitartikel gestolpert ist und keine Ahnung hat, was diese Aussage bedeutet, oder Sie sind ein Anhänger der unabhängigen Medien und haben bereits eine ziemlich gute Vorstellung davon, was „Technokratie“ ist. Wenn Ersteres der Fall ist, würde ich Ihnen empfehlen, meine Archive zu diesem Thema zu durchsuchen, um besser zu verstehen, was Technokratie ist und wie sie als bestimmendes Prinzip der Wahl für Globalisten im 21. Jahrhundert dient.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es zwei Möglichkeiten gibt, Technokratie zu verstehen. Es gibt die einfache und unverfängliche Definition, die der Öffentlichkeit vermittelt wird und die besagt, dass Technokratie einfach die Regierung durch eine wissenschaftliche und technische Elite ist. Und dann gibt es die versteckte Annahme, auf der diese Definition beruht: nämlich, dass diese „wissenschaftliche und technische Elite“ der „Superklasse“ verpflichtet ist, von der sie ihre Finanzierung, ihre Forschungsvorgaben und ihre Werte ableitet. Die „Wissenschaft“ ist schließlich nur ein Prozess, und die Technologie ist lediglich ein Mittel zur Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse, um ein bestimmtes Ziel zu verfolgen. Aber wessen Ziel? Auf diese Weise sehen wir, dass Technokratie nicht die wohlwollende Herrschaft einer aufgeklärten wissenschaftlichen Klasse ist, sondern die Nutzung dieser Klasse durch die herrschende Oligarchie, um die menschliche Bevölkerung effektiver zu verwalten.

Dass China eine Technokratie ist, ist keine kontroverse Feststellung. Diese Beobachtung wurde von einer Reihe von Wissenschaftlern gemacht, darunter Liu Yongmou, Professor für Wissenschafts- und Technologiephilosophie an der Renmin University of China. In einem Artikel mit dem Titel „The Benefits of Technocracy in China“ (Die Vorteile der Technokratie in China), der 2016 in Issues in Science and Technology erschien, beschreibt Yongmou, wie die Technokratie von Luo Longji, einem Politiker und Intellektuellen, der in den 1920er Jahren an der Columbia University bei den ursprünglichen Technokraten studiert hatte, unter dem Namen „Expertenpolitik“ nach China eingeführt wurde. Dieses Regierungssystem wurde anfangs von Mao abgelehnt, der die Ergebenheit gegenüber der Partei dem technischen Sachverstand vorzog, blühte aber in der Ära nach Mao auf und gipfelte in den letzten drei Präsidenten Chinas – Jiang Zemin, Hu Jintao und Xi Jinping -, die alle ursprünglich Ingenieurwissenschaften studiert hatten.

Dies ist kein triviales Detail. Die technokratische Denkweise ist im chinesischen System allgegenwärtig, in dem die Bürger als widerspenstige Variablen in einer ansonsten harmonischen Gleichung behandelt werden, Variablen, die nur durch rigorose Logik und unbarmherzige Algorithmen gezähmt werden können. Daher die Liste der herzlosen, unmenschlichen, aber zweifellos „effizienten“ Techniken zur Verwaltung der Bevölkerung, die von den Chinesen angeführt werden, vom weltweit flächendeckendsten Gesichtserkennungsnetz bis zum Sozialkreditsystem, das das Verhalten der Bürger reguliert, indem es sie vom öffentlichen Nahverkehr ausschließt oder ihnen den Zugang zu höherer Bildung oder gut bezahlten Arbeitsplätzen verwehrt, wenn sie sich nicht an die Vorgaben der Regierung halten.

Ist es da verwunderlich, dass China das erste Land war, das den QR-Code-gesteuerten, auf Smartphones gehosteten „Gesundheitspass“ eingeführt hat, der es der Regierung ermöglicht, jede Person jederzeit daran zu hindern, einen staatlichen Kontrollpunkt zu passieren? Oder dass die westlichen Medien – ganz zu schweigen von (Miss-)Führern wie Trudeau – so offen nach diesen Befugnissen gieren würden?

Wie Patrick Wood – der Autor mehrerer Werke über die verborgene Geschichte der Technokratie – in seinem Artikel mit dem (treffenden) Titel „China Is A Technocracy“ treffend zusammenfasst:

China ist eine ausgewachsene Technokratie, und es ist die erste ihrer Art auf dem Planeten Erde, dank der geschickten Manipulation und Unterstützung westlicher Eliten wie der Trilateralen Kommission. [. . .] Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die klare und gegenwärtige Gefahr für die Weltherrschaft nicht irgendeine Art von marxistischem Derivat ist, sondern eher eine neoautoritäre Technokratie. Das Leben unter einem solchen System wird weitaus unterdrückerischer und schmerzhafter sein als Sozialismus, Kommunismus oder Faschismus.

Es ist wichtig, dies zu verstehen, denn wenn wir nicht erkennen, dass China genauso wenig kommunistisch ist, wie die Vereinigten Staaten „frei“ und „demokratisch“ sind, dann werden wir nie verstehen, worum es bei diesem seltsamen Liebes-/Hasstanz um das neue Feindbild China wirklich geht.

Die globale Machtelite perfektioniert ihre Techniken zur Kontrolle der menschlichen Bevölkerung, und China ist das technokratische Labor, in dem sie diese Techniken testen. Aus diesem Grund bewundern Trudeau, die Mainstream-Medien und alle anderen Organe der „Superklasse“ des Establishments China wirklich.