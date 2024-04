The Corbett Report – Das letzte Wort zur Überbevölkerung

Von James Corbett

Willkommen! Hier ist James Corbett von corbettreport.com mit dem letzten Wort zum Thema Überbevölkerung.

Als Menschen sind wir so verdrahtet, dass wir ständig auf der Suche nach potenziellen Gefahren sind. Das ist auch nicht anders zu erwarten. Vor Tausenden Jahren mussten unsere Vorfahren auf die Bedrohung durch natürliche Raubtiere, ansteckende Krankheiten und schlechtes Wetter gefasst sein oder die Konsequenzen tragen. Heute haben wir viele der natürlichen Gefahren, die unsere Vorfahren plagten, weitgehend überwunden, aber dieselben Instinkte zwingen uns, uns vor realen und eingebildeten Bedrohungen zu schützen und auf den Ruf derer zu hören, die vor potenziellen neuen Bedrohungen Alarm schlagen.

Dieses Konzept wird seit Tausenden Jahren von denjenigen verstanden, die versuchen, die Bevölkerung zu kontrollieren.

Bevor das moderne Verständnis unseres Sonnensystems entwickelt wurde, glaubten die alten Ägypter, dass die Sonne selbst ein Gott namens Ra war, der jeden Abend von einem bösen Schlangengott namens Apep verschlungen wurde. Es war keineswegs sicher, dass Ra in der Lage sein würde, Apep zu entkommen, um am Morgen zurückzukehren, und die Priesterklasse manipulierte diese grundlegende Angst, indem sie ausgeklügelte Riten zur Abwehr des Schlangengottes entwickelte. Diese Rituale konnten natürlich nur von den Priestern selbst ordnungsgemäß durchgeführt werden, was ihnen eine zentrale Rolle in der altägyptischen Gesellschaft sicherte.

Wir mögen über die Leichtgläubigkeit der alten Ägypter lachen, aber ihnen wurde die Existenz von Apep und die Bedeutung der Rituale von klein auf eingeimpft und durch die Äußerungen der Priesterklasse verstärkt. Die Realität des Sonnengottmythos infrage zu stellen, wäre gleichbedeutend damit gewesen, die Struktur der ägyptischen Gesellschaft selbst infrage zu stellen.

Zu glauben, dass wir in unserer modernen, “aufgeklärten” Zeit nicht in ähnlicher Weise manipuliert werden können, wäre die gröbste Form historischer Naivität.

Im 20. Jahrhundert wurden die Ängste vor der roten Bedrohung durch die Sowjetunion und ihrem vermeintlichen militärischen Moloch genutzt, um den Kurs der amerikanischen Gesellschaft zu lenken. Jack Kennedy selbst wurde mit der Behauptung Präsident, die Eisenhower-Regierung habe zugelassen, dass sich zwischen den Sowjets und den Amerikanern eine gefährliche Raketenlücke auftat. Nach dieser Panikmache, die der Kennedy-Kampagne von den Analysten der RAND Corporation zugespielt wurde, verfügte die Sowjetunion über 500 ballistische Interkontinentalraketen, die jederzeit auf Amerika abgefeuert werden konnten. In Wirklichkeit besaßen die Sowjets zu diesem Zeitpunkt nur vier solcher Raketen, was die militärisch-industrielle Propagandamaschine jedoch nicht davon abhielt, die Amerikaner davon zu überzeugen, dass sie immer mehr ihrer Ressourcen in Waffenkäufe von Rüstungsunternehmen stecken müssten, um der sowjetischen Bedrohung zu begegnen.

Unglaublich, dass in einigen Fällen dieselbe Bedrohung schon seit Jahrhunderten angepriesen wird, immer mit denselben düsteren Warnungen, dass das Ende der Welt nahe ist, wenn die Öffentlichkeit nicht bereit ist, Geld, Souveränität oder sogar ihr Leben aufzugeben, um es abzuwenden.

Im späten 18. Jahrhundert wies ein anglikanischer Priester namens Thomas Malthus mit “mathematischer Gewissheit” nach, dass die Welt auf eine demografische Katastrophe zusteuert. Schließlich nimmt die menschliche Bevölkerung exponentiell zu, während das Nahrungsmittelangebot arithmetisch zunimmt. Daraus folgt logischerweise, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die Weltbevölkerung unsere Fähigkeit, uns zu ernähren, übersteigt.

Thomas Malthus

So wie ein Elternteil das erste Wachstumsjahr seines kleinen Sohnes betrachtet und daraus ableitet, dass er bis zu seinem 30. Lebensjahr dreißig Meter groß sein wird, so hat das Ausbleiben der erwarteten Bevölkerungskrise in den vergangenen 200 Jahren gezeigt, dass die Argumentation von Malthus grundlegende Fehler aufweist. Die Erde ist kein Nullsummenspiel, und der menschliche Erfindungsreichtum hat es immer und in jeder Generation geschafft, einen größeren Kuchen zu backen, auch wenn er ein immer größeres Stück davon abbekommen hat. Heute geben selbst die alarmistischsten Vorhersagen der Vereinten Nationen zu, dass die Weltbevölkerung im Jahr 2050 abflachen und zurückgehen wird, und Malthus gilt heute als drittklassiger Gelehrter, der zum Nutzen der Britischen Ostindien-Kompanie, bei der er angestellt war, “Chicken Little”-Fantasien über den Untergang des Himmels verbreitete.

Erstaunlicherweise werden die Ideen von Malthus immer noch ernst genommen und von den Oligarchen, die von der Vorstellung profitieren, dass es zu viele unnütze Esser gibt, die die Ressourcen der Welt verbrauchen, hochgejubelt und gefördert, obwohl sich jede einzelne Weltuntergangsvorhersage von Malthus und seinen malthusianischen Gefolgsleuten über zwei Jahrhunderte hinweg Jahrzehnt für Jahrzehnt als falsch erwiesen hat.

Malthus selbst, ein anglikanischer Geistlicher, schrieb Folgendes: “Wir sind in Gerechtigkeit und Ehre verpflichtet, das Recht der Armen auf Unterstützung förmlich zu verachten”, und plädierte für ein Gesetz, das es der anglikanischen Kirche verbietet, Kindern Nahrung, Kleidung oder Unterstützung zu geben. Malthus begnügte sich jedoch nicht damit, Tausende Kinder dem Tod zu überantworten, weil sie das Pech hatten, arm geboren zu werden, sondern sprach sich auch dafür aus, durch soziales Engineering aktiv zum Tod von noch mehr Armen beizutragen:

“Anstatt den Armen Sauberkeit zu empfehlen, sollten wir gegenteilige Gewohnheiten fördern. In unseren Städten sollten wir die Straßen enger machen, mehr Menschen in die Häuser drängen und der Rückkehr der Pest den Hof machen. Auf dem Land sollten wir unsere Dörfer in der Nähe von Tümpeln errichten und die Ansiedlung in allen sumpfigen und ungesunden Gegenden besonders fördern. Vor allem aber sollten wir spezifische Heilmittel für verheerende Krankheiten verwerfen und jene wohlwollenden, aber sehr irrenden Menschen zurückhalten, die glauben, der Menschheit einen Dienst zu erweisen, indem sie Pläne zur vollständigen Ausrottung bestimmter Krankheiten schützen.”

Die schreckliche Natur dieser Idee wird noch absurder durch die Tatsache, dass Malthus die Ausbreitung von Krankheiten und Seuchen förderte, um die Menschheit vor den Krankheiten und Seuchen zu “retten”, die die Überbevölkerung hervorruft. Aber dieser Widerspruch geht denjenigen völlig ab, deren Blutrausch sie dazu treibt, solch drastische Programme zur Bevölkerungsreduzierung zu unterstützen, um die Armen und Unterdrückten der Gesellschaft zu töten.

So abstoßend die Ideen von Malthus für unser Empfinden auch sind, so haben sie doch in den letzten zweihundert Jahren einen ideologischen Rahmen für diejenigen geliefert, die einen psychopathischen Drang haben, andere zu beherrschen.

In seinem berüchtigten Buch “Die Bevölkerungsbombe” von 1968 schrieben Paul Ehrlich und seine Frau Anne: “Ein Krebs ist eine unkontrollierte Vermehrung von Zellen; die Bevölkerungsexplosion ist eine unkontrollierte Vermehrung von Menschen. [. . .] Wir müssen unsere Bemühungen von der Behandlung der Symptome auf das Herausschneiden des Krebses verlagern. Die Operation wird viele scheinbar brutale und herzlose Entscheidungen erfordern.” Er war überzeugt, dass die Krebserkrankung von Neugeborenen für die Menschheit so verheerend sein könnte, dass er 1969 sogar dafür plädierte, der Lebensmittel- und Wasserversorgung Sterilisierungsmittel beizufügen. Damit keine Zweifel an seinen Äußerungen aufkommen, hat er sie in Ecoscience, einem Buch aus dem Jahr 1977, das er gemeinsam mit John Holdren, dem heutigen Wissenschaftsbeauftragten von Obama, verfasst hat, weiter ausgeführt.

Im Jahr 1972 sprach sich der ehemalige Weltbankberater und UN-Funktionär Maurice Strong dafür aus, das Recht der Frauen auf Kindererziehung staatlich zu genehmigen.

1988 äußerte Prinz Philip die bedauerliche Bemerkung: “Sollte ich wiedergeboren werden, würde ich gerne als tödlicher Virus zurückkehren, um etwas zur Lösung des Problems der Überbevölkerung beizutragen.”

In den 1990er-Jahren erklärte Ted Turner gegenüber der Zeitschrift Audubon, dass eine Weltbevölkerung von 250-300 Millionen Menschen – ein Rückgang von 95 Prozent gegenüber dem heutigen Stand – ideal wäre.

Natürlich bricht der Mythos der Überbevölkerung schon bei der geringsten Überprüfung zusammen. Niemand, nicht einmal die UNO, geht von einem unbegrenzten Wachstum der menschlichen Bevölkerung aus. Selbst die alarmistischsten Prognosen gehen davon aus, dass sich die Weltbevölkerung innerhalb von 40 Jahren stabilisieren wird. Hinzu kommt, dass die Geburtenrate in allen großen Industrienationen der Welt inzwischen unter dem Reproduktionsniveau von 2,1 liegt, was bedeutet, dass es sich in Wirklichkeit um sterbende Nationen mit alternder Bevölkerung handelt, die einen immer stärkeren Zustrom von Einwanderern benötigen, nur um ihr Bevölkerungsniveau zu halten. Zusätzlich zu dem bekannten Phänomen, dass die Industrialisierung die Familien verkleinert, gibt es jetzt Anzeichen dafür, dass Chemikalien, sogenannte endokrine Disruptoren, die auf mysteriöse Weise in unsere Lebensmittel, Kunststoffe und unser Trinkwasser gelangen, unsere biologische Fähigkeit zur Fortpflanzung einschränken, wobei die Spermienrate bei westlichen Männern in den vergangenen 50 Jahren um schwindelerregende 50 % gesunken ist und 85 % der verbleibenden Spermien abnormal sind.

Aber selbst wenn wir die Hysterie über die Bevölkerungsgröße für bare Münze nehmen würden, stellen die von den Malthusianern vorgeschlagenen “Lösungen” – Zwangssterilisierungsprogramme, Deindustrialisierung und sogar Völkermord – den größten Betrug überhaupt dar: die Vorstellung, dass die bloße Verringerung der Bevölkerungszahl die Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten innerhalb einer Gesellschaft verringern würde.

ERZÄHLER: Kriege, eine der Hauptursachen für den Welthunger, zerstören Ernten und unterbrechen die Hilfsmaßnahmen. Die weitverbreitete Armut hindert viele daran, die benötigten Lebensmittel zu kaufen. Und mangelnde Infrastruktur bedeutet, dass es keine zuverlässige Möglichkeit gibt, Lebensmittel in die bedürftigen Gebiete zu transportieren. Deswegen wird die Verringerung der Zahl der Hungernden nicht dazu führen, dass die verbleibenden Menschen weniger hungrig sind. Diejenigen, die Zugang zu Nahrungsmitteln haben, werden auch weiterhin Zugang dazu haben, und diejenigen, die keinen Zugang haben, werden immer noch hungrig sein. Eine Verringerung der Bevölkerung wird nicht auf magische Weise dazu führen, dass die Nahrungsmittel gleichmäßig verteilt werden. Und die Überbevölkerung für alles verantwortlich zu machen, lenkt nur von den wirklichen Problemen ab, die wir tatsächlich haben. QUELLE: Lebensmittel: Es gibt jede Menge davon

Aber genau darin liegt das Geheimnis. Die Leute, die sich über das Nicht-Problem der Überbevölkerung aufregen, kann man nicht zur Vernunft bringen, weil ihre Sorge um die Menschheit nur ein Vorwand ist. Die Art und Weise, wie sie das Problem angehen, zeigt ihre Voreingenommenheit. Die meisten Menschen sehen eine Zunahme der Zahl der Menschen auf dem Planeten nicht als Geißel, sondern als Chance, unser Verständnis der menschlichen Spezies und ihrer Fähigkeiten zu erweitern. In der verdrehten Vision der Überbevölkerungsangstmacher sind Neugeborene jedoch keine Freude, kein Geschenk, kein lebendiges, atmendes Potenzial für die Zukunft der menschlichen Rasse, sondern ein Krebsgeschwür, das getötet werden muss.

Die Malthusianer sind nicht daran interessiert, die Nahrungsmittelproduktion zu steigern, die Armen aus der Armut zu befreien oder Technologien zu entwickeln, die es uns ermöglichen, am Reichtum der Welt teilzuhaben. Stattdessen wollen sie die Zwangssterilisation der Armen, die Versetzung von Milliarden Menschen in der Welt in bittere Armut und die Eliminierung großer Teile der Bevölkerung. Sie wollen den Schmerz und das Leid auf der Welt nicht verringern, sondern vergrößern. Kurz gesagt, die Überbevölkerungshysterie ist eine bequeme Lüge für die Chicken Littles, die von der Panik profitieren, die sie selbst verursachen.

Für den Rest von uns läuft es auf eine einfache Frage hinaus: Ist es nach 200 Jahren, in denen der Himmel nicht einstürzte, nicht an der Zeit, nicht mehr auf Chicken Little zu hören?