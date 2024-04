Eine schurkische USA gegen den Rest der Welt

Nachdruck mit Genehmigung von Moon of Alabama

Ted Snider fragt:

Ist Amerika eine schurkische Supermacht?

Snider bezieht sich auf die jüngste Resolution 2728 des UN-Sicherheitsrates, die einen Waffenstillstand im Gazastreifen “fordert” und die Freilassung der Geiseln sowie die ungehinderte Lieferung von Lebensmitteln und anderen Gütern nach Gaza “fordert”.

Die USA haben fälschlicherweise behauptet, dass die Resolution nicht bindend sei.

Wie Snider schreibt:

In ihrer Erklärung für die amerikanische Stimmenthaltung nach der Verabschiedung der Resolution sagte die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, jedoch “überraschenderweise”, dass “wir einige der kritischen Ziele in dieser nicht bindenden Resolution voll unterstützen”.

Am 25. März verabschiedete der Sicherheitsrat eine Resolution, in der er “einen sofortigen Waffenstillstand für den Monat Ramadan fordert, der von allen Parteien respektiert wird und zu einem dauerhaften und nachhaltigen Waffenstillstand führt”. Die Resolution konnte verabschiedet werden, weil die USA sich der Stimme enthielten und den anderen vierzehn Mitgliedern des Sicherheitsrates erlaubten, sie zu verabschieden, anstatt ihr Veto einzulegen.

Arnaud Bertrand hat einen ähnlichen Gedanken geäußert:

Doch die USA argumentieren nun, dass die “Regel” in Wirklichkeit eine andere sei: “Es ist eine nicht bindende Resolution, also hat sie keinerlei Auswirkungen auf Israel”.

Es war von Anfang an klar, dass der Gazastreifen in vielerlei Hinsicht ein Kampf zwischen dem Völkerrecht und der “regelbasierten Ordnung” der USA war.

Das große Problem dabei ist, dass die ganze Welt, buchstäblich, mit den Behauptungen der USA nicht einverstanden ist.

Nochmals Snider:

Andere reagierten in gleicher Weise auf die Behauptung der USA. Pedro Comissario, der Gesandte Mosambiks bei den Vereinten Nationen, sagte im Namen der zehn gewählten Mitglieder des Sicherheitsrats, die die Resolution verfasst haben: “Alle Resolutionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen sind verbindlich und zwingend.” Er fügte hinzu: “Es ist die Hoffnung der 10, dass die heute angenommene Resolution von allen Parteien in gutem Glauben umgesetzt wird.”

Auch Frankreich weist die Behauptung der USA zurück und besteht darauf, dass die Resolution 2728 des UN-Sicherheitsrats absolut verbindlich und insbesondere für Israel bindend ist:

Russland hat sich ähnlich geäußert:

Das russische Außenministerium erklärte am Dienstag, dass die Resolution 2728 des UN-Sicherheitsrats zum Gazastreifen, die einen sofortigen Waffenstillstand und Zugang für humanitäre Hilfe fordert, für alle Seiten, einschließlich Israel, verbindlich ist.

…

“Die russische Seite erwartet, dass die verbindliche Resolution 2728 des UN-Sicherheitsrates zur Deeskalation der Gewalt in Gaza beitragen wird, einschließlich der Verhinderung der israelischen Operation in Rafah, der Befreiung von Geiseln und der Verstärkung der humanitären Hilfe für die Zivilbevölkerung in diesem Sektor”, hieß es.