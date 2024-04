Die Lüge vom „menschlichen Schutzschild“ ist endgültig und unwiderlegbar widerlegt

Caitlin Johnstone

Ein Aspekt der jüngsten Enthüllungen über das KI-System Lavender der israelischen Streitkräfte, dem nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt wurde, ist die Tatsache, dass es die Behauptung, Israel töte so viele Zivilisten im Gazastreifen, weil die Hamas menschliche Schutzschilde” einsetze, völlig widerlegt.

Falls Sie diese Story verpasst haben: Ein großer Bericht von +972 enthüllte, dass Israel ein KI-System namens Lavender benutzt, um Tötungslisten von verdächtigen Mitgliedern der Hamas und des Palästinensischen Islamischen Dschihad zu erstellen, die kaum von Menschen überprüft werden. Ein automatisiertes System mit dem psychopathischen Namen “Where’s Daddy? (Wo ist Papa?) spürt Verdächtige in ihren Häusern auf, um sie und ihre Familien zu töten. Die IDF hat bewusst 15 bis 20 Zivilisten auf einmal getötet, um einen jüngeren Hamas-Aktivisten zu töten, und bis zu 100 Zivilisten auf einmal, um einen hochrangigen Beamten auszuschalten.

Yuval Abraham von +972 schreibt:

Darüber hinaus griff die israelische Armee die Zielpersonen systematisch an, wenn sie sich in ihren Häusern aufhielten – in der Regel nachts, wenn die ganze Familie anwesend war – und nicht während einer militärischen Aktion. Quellen zufolge war dies darauf zurückzuführen, dass es aus nachrichtendienstlicher Sicht einfacher war, Personen in ihren Privathäusern aufzuspüren. Zusätzliche automatisierte Systeme, darunter ein System namens ‘Where’s Daddy?’, das hier zum ersten Mal enthüllt wurde, wurden gezielt eingesetzt, um die Zielpersonen aufzuspüren und Bombenanschläge zu verüben, wenn sie das Haus ihrer Familie betreten hatten.

Ein weiterer +972-Bericht von Abraham im November enthüllte, dass die KI-Systeme der IDF sicherstellen, dass das israelische Militär jedes Kind kennt, das bei jedem Luftangriff getötet wird, und sie absichtlich zivile Infrastruktur als Ziel auswählen.

Ein Zielsystem mit der Bezeichnung ‘” Wo ist Papa?“ gehört zu den stärksten Anscheinsbeweisen für Völkermordabsichten, die die Welt je gesehen hat.

Ein Zielsystem namens '"Where's Daddy?"' ist einer der stärksten Anscheinsbeweise für völkermörderische Absichten, die die Welt je gesehen hat. https://t.co/fFty6ClaVU — Tom Studans (@maximumwelfare) April 4, 2024

Auf die Frage von +972 nach diesen Systemen antwortete der IDF-Sprecher: “Die Hamas platziert ihre Agenten und militärischen Einrichtungen inmitten der Zivilbevölkerung, benutzt die Zivilbevölkerung systematisch als menschliche Schutzschilde und führt ihre Kämpfe von zivilen Strukturen aus, einschließlich sensibler Orte wie Krankenhäuser, Moscheen, Schulen und UN-Einrichtungen. Die IDF sind an das Völkerrecht gebunden und handeln dementsprechend, indem sie ihre Angriffe nur gegen militärische Ziele und militärische Akteure richten”.

Das in der israelischen Apologetik so populär gewordene Narrativ vom “menschlichen Schutzschild” besagt, dass die IDF bei ihren Angriffen auf Gaza deshalb so viele Zivilisten tötet, weil die Hamas sich absichtlich mit Nichtkombattanten umgibt, um unschuldige Israelis davon abzuhalten, Bomben auf sie abzuwerfen. Aber wie Ryan Grim von The Intercept kürzlich auf Twitter bemerkte, wird dies durch die Enthüllung widerlegt, dass Israel absichtlich darauf wartet, mutmaßliche Hamas-Mitglieder ins Visier zu nehmen, wenn es weiß, dass sie von Zivilisten umgeben sein werden.

“Israels Argument, dass sie so viele Zivilisten töten, weil die Hamas ‘menschliche Schutzschilde’ benutzt, wird durch die Enthüllung zerrissen, dass die IDF es vorzieht, ihre ‘Ziele’ anzugreifen, wenn sie zu Hause bei ihren Familien sind”, twitterte Grim. “Es ist nicht die Hamas, die menschliche Schutzschilde benutzt, es ist Israel, das absichtlich Familien jagt.”

“Ein menschlicher Schutzschild ist nur dann ein Schutzschild, wenn der Feind menschliches Leben schätzt und versucht, den Tod von Zivilisten zu minimieren”, fügte Grim hinzu. “Israel maximiert absichtlich die Zahl der Zivilisten, die es töten kann, indem es wartet, bis ein Ziel seine ganze Familie bei sich hat. Die Palästinenser sind keine Schutzschilde für Israel, sie sind alle Ziele”.

Das ist ein so wichtiger Punkt. Palästinensische Aktivisten wie Abby Martin haben jahrelang überzeugende Argumente gegen Israels Behauptung von den “menschlichen Schutzschilden” vorgebracht, und der gesunde Menschenverstand zeigt, dass die Anwesenheit von Zivilisten eindeutig keine Abschreckung für israelische Luftangriffe darstellt, aber diese +972-Enthüllungen haben die Lüge nun gründlich und unwiderlegbar entlarvt. Zivilisten werden nicht getötet, weil sich die Hamas hinter ihnen versteckt, Zivilisten werden getötet, weil die IDF darauf wartet, dass sich mutmaßliche Hamas-Mitglieder in der Nähe von Zivilisten aufhalten, um sie mit militärischen Sprengsätzen hoher Leistung zu bombardieren.

Ein beliebtes Zitat, das der ehemaligen israelischen Premierministerin Golda Meir zugeschrieben wird, lautet: “Eines Tages werden wir den Arabern vielleicht verzeihen, dass sie unsere Kinder getötet haben, aber wir werden ihnen niemals verzeihen, dass sie uns gezwungen haben, ihre Kinder zu töten”. Dieses Zitat taucht in verschiedenen Variationen immer wieder auf und wird von Israel-Apologeten auf der ganzen Welt mit Zustimmung aufgenommen, als wäre es etwas Kluges und Geniales und nicht eine entsetzliche Verteidigung des Tötens von Kindern. Aber es stellt sich heraus, dass dieses moralisch verwerfliche Zitat selbst bei großzügigster Auslegung nicht wahr ist: Israel ist nicht “gezwungen”, palästinensische Kinder zu töten, es entscheidet sich bewusst dafür.

Die Geschichte von den “menschlichen Schutzschilden” ist nur ein weiterer Fall, in dem Israel vorgibt, das Opfer zu sein, während es in Wirklichkeit der Täter ist. Sie haben über geköpfte Babys gelogen, um mit dem Töten von Babys davonzukommen. Sie haben über Massenvergewaltigungen gelogen, um mit Vergewaltigungen davonzukommen. Sie haben über die Hamas gelogen, die Zivilisten als menschliche Schutzschilde benutzt, damit sie Zivilisten töten können. Sie lügen darüber, Opfer zu sein, damit sie Opfer sein können.