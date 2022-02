The Corbett Report – Die 1. Weltkrieg Verschwörung – Teil 3: Eine neue Weltordnung

Die Deutsche Version von The Corbett Reports „The WWI Conspiracy – PART THREE: A NEW WORLDORDER“ (2018).

„Worum ging es im Ersten Weltkrieg? Wie hat er angefangen? Wer hat gewonnen? Und was haben sie gewonnen? Heute, 100 Jahre nachdem die letzten Schüsse gefallen sind, geben diese Fragen Historikern und Laien gleichermaßen Rätsel auf. Aber wie wir sehen werden, ist diese Verwirrung kein Zufall der Geschichte, sondern die Wolle, die man uns über die Augen gezogen hat, um uns davon abzuhalten, den Ersten Weltkrieg wirklich zu betrachten. Dies ist die Geschichte des Ersten Weltkriegs, die Sie nicht in den Geschichtsbüchern gelesen haben. Dies ist die 1. Weltkrieg-Verschwörung.“

Teil 1: https://odysee.com/@AugenAufMedienAnalyse:6/wwi1:1

Teil 2: https://odysee.com/@AugenAufMedienAnalyse:6/WWI2:f