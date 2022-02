The Corbett Report: Die Ukraine-Krise: Was Sie wissen müssen

Zweifellos haben Sie die Geschichte der Krise in der Ukraine schon gehört. Aber, wie uns unser ganzes Leben lang gesagt wurde, hat jede Geschichte zwei Seiten. Welche Seite der Geschichte haben Sie also gehört?

Es gibt die Seite der MSM/Establishment/Dinosaurier-Medien der Geschichte. Nennen wir sie die „Team NATO“-Version der Ereignisse. In dieser Version der Ereignisse ist der blutrünstige, wahnsinnige, psychopathische, buchstäblich hitlerische Führer Russlands, Wladimir Putin, vor ein paar Wochen aufgewacht und hat plötzlich beschlossen, in das freie, friedliche Land Ukraine einzumarschieren, und zwar aus absolut KEINEM GRUND!

Und dann ist da noch die „alternative“ Medienseite der Geschichte. Nennen wir sie die „Team BRICS“-Erzählung. In dieser Version der Geschichte kämpft der tapfere Verteidiger der menschlichen Freiheit, Wladimir Putin, um die freien Völker der Welt vor den Globalisten und ihren finsteren Machenschaften zu schützen.

Wie gesagt, Sie haben zweifellos schon die eine oder andere dieser Geschichten gehört (oder, wenn Sie wirklich aufmerksam sind, haben Sie wahrscheinlich beides gehört). Aber ich bin heute hier, um Ihnen zu sagen, dass Sie Ihr ganzes Leben lang belogen worden sind. Es gibt nicht zu jeder Geschichte zwei Seiten. Es gibt mindestens drei, vielleicht auch mehr.

Nun, Sie kennen mich. Hier beim Corbett Report gehe ich gerne tiefer als die simplen, binären Erzählungen, die man in der etablierten Presse oder in der sogenannten alternativen Presse findet. Lassen Sie uns also heute tiefer einsteigen und die dritte Seite der Ukraine-Krise betrachten.

Die 2D-Geschichte

Lassen Sie uns zunächst mit den nackten Fakten der 2D-Mainstream-Narrative auf den neuesten Stand kommen.

Wie Sie bereits aus meiner jüngsten Arbeit zu diesem Thema wissen (siehe hier und hier und hier), haben sich die Spannungen zwischen der Ukraine und Russland in den letzten Wochen erheblich verschärft. Eine Reihe von Cyberangriffen auf ukrainische Regierungswebseiten, eine vom Weißen Haus unterstützte Verschwörungstheorie, wonach Russland eine Invasion unter falscher Flagge plane, und eine Reihe von kühnen Ankündigungen, dass Russland bis zu einem bestimmten Datum in die Ukraine einmarschieren werde, haben die Spannungen noch verstärkt.

Die letzten Strohhalme, die diesen militärischen Angriff auslösten, scheinen gewesen zu sein:

Eine Zunahme der Drohungen und Provokationen der NATO in den letzten Monaten, einschließlich gemeinsamer NATO-Ukraine-Übungen und einer beispiellosen Luftbrücke im Wert von 200 Millionen Dollar mit Waffen und Munition nach Kiew im Januar. Die Ablehnung der Forderungen Russlands nach einer Garantie, dass die NATO der Ukraine keine Mitgliedschaft anbietet, durch die USA/NATO.

Eine Zunahme der Kämpfe in der Donbass-Region zwischen ukrainischen Truppen und von Russland unterstützten Separatisten, was dazu führte, dass letztere Russland um militärische Unterstützung baten.

Dies gipfelte, wie wir jetzt wissen, in der Verabschiedung einer Resolution durch die russische Staatsduma, in der Putin aufgefordert wurde, die Volksrepubliken Donezk und Lugansk (DVR und LPR) anzuerkennen, was Putin am 21. Februar tat. Drei Tage später kündigte er eine „spezielle Militäroperation“ zum Schutz der Bevölkerung des Donbass an. Diese „spezielle Militäroperation“ wurde sehr schnell über den Donbass hinaus ausgedehnt, indem Ziele in und nahe der ukrainischen Hauptstadt Kiew und anderswo im Lande angegriffen wurden.

Da es sich um ein aktuelles Ereignis handelt, kann ich Ihnen nicht die allerneuesten Nachrichten aus der Ukraine liefern, aber hier sind die neuesten Entwicklungen zum Zeitpunkt der Drucklegung (Montag, 28. Februar 11:00 Uhr JST):

Das Büro des ukrainischen Präsidenten bestätigt nun, dass sich die Ukraine und Russland zu einem noch unbestimmten Zeitpunkt in Weißrussland zu Friedensgesprächen „ohne Vorbedingungen“ treffen werden.

Die NATO hat erstmals einen Teil ihrer 40.000 Mann starken „Response Force“ aktiviert, obwohl die Truppen zu diesem Zeitpunkt nicht in die Ukraine geschickt werden.

Putin hat angeordnet, dass Russlands Nuklearstreitkräfte – insbesondere eine „Abschreckungstruppe“, die „nukleare und konventionelle strategische Waffen, die offensiv oder defensiv eingesetzt werden können“, kontrolliert – in „besondere Alarmbereitschaft“ versetzt werden sollen.

Das Pentagon sucht weiterhin nach Möglichkeiten, die Ukraine bei der Selbstverteidigung zu unterstützen, u.a. „durch tödliche und nicht-tödliche Hilfe“.

Das Weiße Haus fordert 6,4 Milliarden Dollar für „militärische und humanitäre Hilfe“ für die Ukraine, darunter 2,9 Milliarden Dollar für „humanitäre Hilfe für die Ukraine, das Baltikum, Polen und andere regionale Länder“ und 3,5 Milliarden Dollar für das Pentagon. Dies kommt zu den 350 Millionen Dollar an neuer Militärhilfe für die Ukraine hinzu, die die USA am Wochenende angekündigt haben.

Über 1.000 Kriegsgegner wurden in Russland verhaftet, weil sie behauptet hatten, die Ukraine sei nicht unser Feind und niemand brauche diesen Krieg.

Russland hat Schweden und Finnland mit „militärischen und politischen Konsequenzen“ gedroht, sollten sie der NATO beitreten.

Was die neuesten Truppenbewegungen und Kampfberichte angeht: Glauben Sie nicht alles, was Sie lesen. Die Hälfte davon sind reine Fake News, die durch buchstäbliches Videospielmaterial illustriert werden, und wie wir alle wissen, ist das erste Opfer des Krieges die Wahrheit.

Wie gesagt, die Ereignisse überschlagen sich stündlich, und wenn Sie diese Zeilen lesen, wird sich die Lage vor Ort zweifellos bereits geändert haben. Hier sind also die wichtigeren Fragen: Was hat das zu bedeuten? Warum geschieht das? Wer ist hier der Aggressor? Und wer ist der Bösewicht?

Der tiefe Hintergrund

Die Antworten auf diese Fragen („Was bedeutet das? Warum geschieht das? Wer ist hier der Aggressor? Und wer ist der Bösewicht?“) sind ganz einfach, wenn man das Pech hat, alle seine Nachrichten und Informationen aus den etablierten Medien zu beziehen: Putin ist ein durch und durch böser Psychopath, das russische Volk ist blutrünstig, und das alles ist Teil eines größeren Plans der intriganten Russen, ein Novorossiyan Empire zu errichten.

Es ist nicht schwer zu erkennen, warum das so ist. Wenn Sie alle Ihre Nachrichten von den Spottdrosseln der MSM erhalten, werden Sie glauben, dass die Geschichte der russisch-ukrainischen Beziehungen 2014 begann, als Russland auf der Krim „einmarschierte“. Den Fake-News-Medien zufolge hat Russland nämlich einfach beschlossen, 2014 in die Ukraine einzumarschieren, einen Teil der Ukraine zu annektieren und dann die internationale Gemeinschaft jahrelang zu verhöhnen, indem es sein Militär immer näher an die NATO-Stützpunkte heranführte.

Würde man alles, was in dieser „Team NATO“-Erzählung steht, für bare Münze nehmen, wäre es in der Tat unmöglich, diese Ereignisse als etwas anderes als einen Akt unprovozierter Aggression durch Putin und die Russen zu betrachten.

Doch wie ich in meiner jüngsten Folge von Questions for Corbett zu dieser Krise feststellte, hängt Ihr Geschichtsverständnis ganz davon ab, wo Sie in der Geschichte der jüngsten Ereignisse „die Uhr stellen“. Wenn Sie die Uhr am 24. Februar 2022 beginnen, ist die Sache trivial: Die Russen haben der Ukraine plötzlich den Krieg erklärt und eine „unprovozierte und ungerechtfertigte“ Invasion dieses Landes begonnen.

Aber warum sollte man die Uhr nicht am 19. Februar 2022 beginnen, als der ukrainische Präsident Zelenskij seine Absicht bekundete, die Ukraine unter Verletzung des Budapester Memorandums von 1994 zu einer Atommacht zu machen, die US-Vizepräsidentin Kamala Harris Russland beschuldigte, Lügen und Desinformationen zu verbreiten, bevor sie mit „beispiellosen Sanktionen“ drohte, falls es zu einem „weiteren“ Einmarsch in die Ukraine käme, und der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz Putin und die Russen für ihr aggressives Vorgehen beschimpfte und Behauptungen über einen Völkermord an der russischsprachigen Bevölkerung des Donbass als „lächerlich, um es ganz offen zu sagen“ abtat? Wäre das nicht eine andere Perspektive, aus der man die Ereignisse betrachten könnte?

Warum dort aufhören? Warum beginnt die Uhr nicht im Januar, als die beispiellose Luftbrücke mit Waffen und Munition im Wert von Hunderten von Millionen Dollar in der Ukraine ankam?

Oder im letzten September, während der gemeinsamen ukrainischen/NATO-Militärübungen?

Oder sollten wir die Geschichte im Februar 2014 beginnen, als das ukrainische Parlament das (verfassungswidrige) Gesetz verabschiedete, mit dem Viktor Janukowitsch seines Amtes enthoben wurde?

Aber warum sollten wir dann nicht auf das Scharfschützenfeuer auf dem Maidan-Platz im selben Monat zurückkommen, das, wie sich später herausstellte, von der Opposition koordiniert wurde, um Chaos zu säen und den Wirbelwind des Regimewechsels zu ernten?

Wir könnten uns auch an das berüchtigte Telefonat von Victoria Nuland mit dem Titel „Scheiß auf die EU (Fuck the EU)“ erinnern, in dem die damalige stellvertretende US-Außenministerin zusammen mit dem US-Botschafter in der Ukraine, Geoffrey R. Pyatt, die ukrainische Regierung nach dem Putsch konstruierte.

Oder wir könnten auf das Jahr 2013 zurückblicken, als Nuland zugab, dass die USA 5 Milliarden Dollar für Maßnahmen zur „Demokratieförderung“ in der Ukraine ausgegeben hatten.

Aber vielleicht lässt sich die Uhr am besten im Jahr 1990 beginnen, als US-Außenminister James Baker Michail Gorbatschow versprach, die NATO werde sich nach der Wiedervereinigung Deutschlands „keinen Zentimeter nach Osten“ ausdehnen, und der deutsche Diplomat Jürgen Chrobog den Russen versicherte, „dass wir die NATO nicht über die Elbe hinaus ausdehnen werden.“

Oder sollten wir die Erzählung im Zweiten Weltkrieg beginnen, als Bandera und seine ukrainischen nationalistischen Brüder mit den Nazis kollaborierten, um ihre Unabhängigkeit von Russland zu bewahren?

Oder sollten wir zum Holodomor zurückgehen, als Stalin absichtlich über 3 Millionen Ukrainer verhungern ließ, um die ukrainischen Nationalbewegungen zu zerschlagen.

Oder ins Jahr 1918, als Putin zufolge der moderne Staat Ukraine von Lenin gegründet wurde, der den Antrag der Sowjetrepublik Donezk-Kriwoj Rog auf Eingliederung in Sowjetrussland als eigenständige Einheit ablehnte und stattdessen darauf bestand, „eine Regierung für die gesamte Ukraine“ zu schaffen.

Oder vielleicht sollten wir die Uhr im 11. Jahrhundert beginnen, als die Kiewer Rus-Föderation unter Jaroslaw dem Weisen ihre größte Ausdehnung erreichte.

Wie Sie sehen, wird die Sichtweise eines jeden auf die Geschichte durch den Kontext, in dem er sie sieht, gefärbt und davon geprägt, wie weit er in die Geschichte zurückgehen möchte und welche Ereignisse er aus dieser Geschichte herauspicken möchte, um seinen Standpunkt zu vertreten.

Davon abgesehen ist es leicht zu erkennen, dass das Mainstream-Narrativ „Russland marschiert ein, weil Putin Hitler ist“ eine aggressiv dumme Geschichte ist, die nur von den historisch unwissendsten Menschen auf dem Planeten (d. h. denjenigen, die ihre Nachrichten von CNN beziehen) geschluckt werden kann. Viel realistischer ist es, darauf hinzuweisen, dass das Vorgehen Russlands vor dem Hintergrund der dokumentierten Geschichte der NATO-Aggression und -Intervention in der Ukraine und ihres unbestreitbaren Versuchs, die vom Westen unterstützte Regierung in Kiew bei ihrer Kampagne zur Abschlachtung der russischsprachigen Bevölkerung im Donbass zu unterstützen, gesehen werden muss.

Also, Fall abgeschlossen, richtig? Putin ist der Gute, und er stellt sich den Globalisten entgegen. So. Rätsel gelöst.

Aber halt. Ganz so einfach ist es nicht…

2D-Schach ist für Verlierer

Es gibt nichts Befriedigenderes als eine Erzählung von Gut und Böse. Wir haben diese Form des Geschichtenerzählens so verinnerlicht, dass es für viele fast unmöglich ist, die Welt nicht in diesen Begriffen zu sehen. Zwei Menschen kämpfen. Einer von ihnen ist ein Bösewicht. Deshalb ist der andere ein Guter.

Das Problem entsteht, wenn wir versuchen, diese vereinfachte, binäre, schwarz-weiße Geschichte auf die realen Ereignisse zu übertragen. Von welchem „Kerl“ sprechen Sie? Glauben Sie immer noch, dass Putin Russland ist? Das ist genauso absurd wie die Behauptung, Biden sei die NATO (oder sogar die USA). Und können wir so einfach von der NATO schlecht zu den BRICS gut springen.

Nun, wenn Sie mir in den letzten anderthalb Jahrzehnten zugehört haben, wissen Sie, dass es nicht so einfach ist. Die BRICS sind eine kontrollierte Opposition, Putin und Xi sind beide tyrannische Schläger, die chinesische Regierung und die russische Regierung lieben es, jeden Gedanken, jede Rede und jede Handlung ihrer Bürger zu kontrollieren, und ihre angebliche Opposition gegen das globalistische Imperium ist ein Ablenkungsmanöver, um von der Tatsache abzulenken, dass sie mit der ultimativen Agenda der Weltkontrolle absolut einverstanden sind.

Oder gehören Sie zu der Sorte Mensch, die sich den Clip von Schwab anschaut, in dem er mit all den Schränken prahlt, in die das Weltwirtschaftsforum weltweit „eingedrungen“ ist, ohne zu bemerken, dass die zweite Person, die er in seinem Stall von WEF-Akolythen aufführt, Wladimir Putin ist?

Gehören Sie zu den Menschen, die bequemerweise vergessen, wie man liest, wenn Xi und Putin Dokumente veröffentlichen, in denen sie die Schaffung einer neuen Weltordnung anpreisen und alle Staaten dazu aufrufen, „die von den Vereinten Nationen geprägte internationale Architektur und die auf dem Völkerrecht basierende Weltordnung zu schützen, echte Multipolarität anzustreben, wobei die Vereinten Nationen und ihr Sicherheitsrat eine zentrale und koordinierende Rolle spielen, demokratischere internationale Beziehungen zu fördern und Frieden zu gewährleisten, Um die Umsetzung der UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung zu beschleunigen“, müssen die Staaten „praktische Schritte in Schlüsselbereichen der Zusammenarbeit unternehmen, wie z. B. Armutsbekämpfung, Ernährungssicherheit, Impfstoffe und Seuchenbekämpfung, Entwicklungsfinanzierung, Klimawandel, nachhaltige Entwicklung, einschließlich grüner Entwicklung, Industrialisierung, digitale Wirtschaft und Infrastrukturkonnektivität“?

Gehören Sie zu der Sorte Mensch, die ständig vergisst, dass Wladimir Putin mit Henry Kissinger eng befreundet ist, wenn es Ihnen gerade in den Kram passt?

Gehören Sie zu der Sorte Mensch, die glaubt, dass der russische COVID-Impfstoff die gute Art von Impfstoff ist und die russischen Impfpässe die gute Art von Impfpässen sind und die russische COVID-Clownshow die gute Art von COVID-Clownshow ist?

Gehören Sie zu den Menschen, die glauben, dass präventive Invasionen in fremde Länder gut sind, wenn sie von den Guten aus guten Gründen durchgeführt werden, und dass die Menschen, die bei solchen Operationen sterben, nur Kollateralschäden sind (die es wahrscheinlich ohnehin verdient haben zu sterben)?

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich gehöre nicht zu dieser Sorte von Menschen. Die traurige Wahrheit für diejenigen, die immer noch darauf warten, dass der weiße Hut auf dem weißen Pferd ihnen ihre Dosis Hopium liefert, ist, dass Putin ein „antiglobalistischer Kreuzritter“ ist, genau wie Donald „Fill the Swamp“ Trump ein „antiglobalistischer Kreuzritter“ war, also überhaupt nicht. Wenn Sie immer noch auf die versiegelten Anklagen, die mit Wasserzeichen versehenen Wahlzettel und Wladimir den Großen warten, um den globalistischen Karren aus dem Dreck zu ziehen, haben Sie das Wesen des globalistischen Systems noch nicht verstanden.

Schlussfolgerung

Die unbequeme Wahrheit ist, wie immer, dass der Krieg nicht erst begonnen hat. Er dauert schon seit Generationen an. Und es ist kein Krieg von Nationen gegen Nationen, oder gar von tapferen „antiglobalistischen Kreuzrittern“ wie dem WEF-verbundenen, Biosicherheit fördernden, Falsche-Flaggen-verursachenden, den politischen Gegner ermordenden Wladimir Putin gegen die globale Kontrollstruktur. Es ist ein globaler Krieg gegen Sie. In dem Maße, in dem Kriege zwischen den Eliten geführt werden, werden sie nur geführt, um zu bestimmen, welche Gruppe von Eliten über Sie herrschen wird und auf welche Weise.

Mehr denn je ist es jetzt für diejenigen unter uns, die dem Mainstream-Narrativ „Team NATO“ entkommen sind, wichtig, das „alternative“ Narrativ „Team BRICS“ abzulehnen und unsere persönliche Souveränität neu zu deklarieren. Eine Wahl zwischen den beiden Flügeln desselben Raubvogels ist überhaupt keine Wahl. Oder, um es auf eine vertrautere Weise zu formulieren: „Es ist ein großer Club, und du bist nicht dabei.“

Behalten wir also den realen Hintergrund dieser Ereignisse im Hinterkopf, wenn wir dieses militärische Spektakel auf unseren Bildschirmen verfolgen, und vermeiden wir es, der Armee des einen oder anderen Zweigs der globalen Elitenklasse zuzujubeln.

Nach all dem wollen wir diese sehr ernste Diskussion mit etwas Heiterkeit abschließen. Ich präsentiere Ihnen den folgenden „Moment of Zen“ von John „Skull & Bones“ Kerry, dem Lieblingsschurken des amerikanischen Establishments:

Richtig, die Klimamilliardäre sind verärgert, dass die militärisch-industriellen Milliardäre das Propagandascheinwerferlicht an sich reißen, das eigentlich auf ihre „existenzielle Bedrohung“ gerichtet sein sollte. Die Ukrainer sollten sich eindeutig mehr Sorgen über den zentimetergroßen Anstieg des globalen Meeresspiegels machen, vor dem die Nostradamus bei der UNO warnen, der uns in hundert Jahren überfluten wird, wenn wir die Wettergötter nicht besänftigen.

So etwas kann man sich nicht ausdenken. Wer würde es auch nur versuchen?

Dieser wöchentliche Leitartikel ist Teil des Newsletters für Abonnenten des Corbett Report.

Um den Corbett Report zu unterstützen und Zugang zum vollständigen Newsletter zu erhalten, melden Sie sich bitte als Mitglied auf der Website an.