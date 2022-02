Wieder ausgeraubt? Westen „friert“ Russlands Goldreserven ein

Sanktionen gegen die russische Zentralbank könnten zu schweren wirtschaftlichen Schäden führen

Von Riley Waggaman, einem in Moskau lebenden Autor und ehemaligen „Senior Editor“ bei RT

In den letzten 48 Stunden ist so viel passiert, dass Ihr bescheidener Moskau-Korrespondent Mühe hatte, einen einzigen Satz zu tippen.

Nun, irgendwo müssen wir ja anfangen. Beginnen wir also mit den beispiellosen Sanktionen, die möglicherweise einen weltweiten wirtschaftlichen Zusammenbruch auslösen könnten.

Am Sonntag gaben die Europäische Union, die Vereinigten Staaten, Großbritannien und Kanada gemeinsam bekannt, dass sie die Reserven der Bank von Russland einfrieren werden. Und was nun? Alle köstlichen russischen Währungsreserven sind in einem unterirdischen Tresor in Moskau sicher und unversehrt, oder? Falsch.

Der Berg an Reserven der Bank von Russland sollte angeblich vor westlichen Finanztricksereien schützen. Nur… wie soll das funktionieren, wenn man einen großen Teil dieser Vermögenswerte in ausländischen Wertpapieren oder in Banken hält, die anfällig für Sanktionen sind? Und genau das hat die russische Zentralbank getan. Und jetzt haben wir ein Problem.

Das ist nicht gut:

Am 1. Februar verfügte die Zentralbank der Russischen Föderation über Reserven in Höhe von 630,2 Milliarden Dollar, darunter 113,5 Milliarden Dollar aus dem liquiden Teil des Nationalen Wohlfahrtsfonds. Fast die Hälfte der Goldreserven (311,2 Mrd. Dollar) sind in ausländischen Wertpapieren angelegt, ein Viertel (151,9 Mrd. Dollar) – auf Einlagen bei ausländischen Geschäfts- und Zentralbanken. 132,2 Milliarden Dollar der Goldreserven (21 %) sind Gold, das sich hauptsächlich in den Tresoren der Zentralbank in Russland befindet.

Das Einfrieren der Reserven in einer großen Volkswirtschaft wie Russland ist beispiellos und wird „verheerende Auswirkungen“ haben, so Tim Ash, Stratege bei Bluebay Asset Management: „Wir könnten einen Zusammenbruch des Rubels erleben.“ 39 % der Reserven befinden sich in Ländern, die Sanktionen verhängt haben.

Die Aussichten sind hier nicht gerade rosig:

Gold, das in Russland gelagert wird und somit vor physischer Beschlagnahmung geschützt ist, könnte sich ebenfalls als nutzlos erweisen: Die Sanktionen werden es kaum erlauben, es auf dem Weltmarkt gegen harte Währung zu verkaufen. Damit könnte der Anteil der blockierten Reserven auf 77 % steigen. …

„Sanktionen gegen die Bank von Russland könnten einen enormen Effekt auf die russische Wirtschaft und das Bankensystem haben, ähnlich dem, was wir 1991 gesehen haben“, warnt Elena Rybakova, stellvertretende Chefvolkswirtin am Institute of International Finance. „Dies könnte zu einem Ansturm auf die Einleger und zur Dollarisierung führen, zu einem starken Rückgang [des Rubels], zur Aufzehrung der Reserven – und möglicherweise zum vollständigen Zusammenbruch des russischen Finanzsystems.“

In einem anderen russischen Medienbericht wird eine ähnliche wirtschaftliche Prognose abgegeben:

Höchstwahrscheinlich werden etwa 70 %, wenn nicht sogar 75 % der Vermögenswerte der Zentralbank blockiert sein. Das bedeutet, dass die Zentralbank den Rubel nicht mehr stützen wird. Er wird keine nennenswerten Möglichkeiten dafür haben“, sagte HSE-Professor Evgeny Kogan dem Radiosender bfm.ru. Bisher ist nur vom Einfrieren eines Teils unserer Reserven die Rede, und wenn sich die Lage normalisiert, wird uns das Geld zurückgegeben. Allerdings ist der Korridor für Manöver zur Regulierung des Rubelkurses viel enger geworden, erklärte Wassili Solodkow, Direktor des Bankeninstituts der Higher School of Economics, gegenüber NG. „Wenn die Reserven eingefroren werden, gibt es praktisch nichts mehr, um den Rubel zu stützen“, sagt er.

Die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA Novosti bezeichnete das Einfrieren der Devisenreserven als „Raub“ und warnte vor einem weltweiten Wirtschaftschaos:

Auch hier ist die Lage sehr prekär:

Es handelt sich um einen Versuch, einen Diebstahl, das Eigentum eines anderen wird weggeschnappt“, bewertete Anatoli Aksakow, Leiter des Duma-Ausschusses für den Finanzmarkt, das, was jetzt mit den russischen Reserven geschieht. Analysten sind der Meinung, dass solche extremen Finanzsanktionen nicht nur das russische Finanzsystem, sondern die ganze Welt treffen werden. Das Einfrieren von Transaktionen bedeutet, dass die Arbeit aller Geschäftspartner in der Europäischen Union sowie in den Vereinigten Staaten und Kanada ausgesetzt wird. Die russische Zentralbank wird nicht in der Lage sein, Devisen zu kaufen und zu verkaufen, und dies wird den europäischen und amerikanischen Partnern die Möglichkeit nehmen, für russische [Energie-!!!] Exporte zu bezahlen.

Was nun?

Die Bank von Russland hat die Goldkäufe wieder aufgenommen. Wie die Leser dieses Blogs wissen, hat die russische Zentralbank im April 2020 aufgehört, Gold zu verschlingen.

Inzwischen hat das russische Finanzministerium die Exporteure angewiesen, 80 % ihrer Deviseneinnahmen zu verkaufen.

Die Zentralbank gab heute bekannt, dass der Leitzins auf 20 % angehoben wurde:

Die äußeren Bedingungen für die russische Wirtschaft haben sich dramatisch verändert. Die Anhebung des Leitzinses wird es ermöglichen, die Einlagenzinsen auf das Niveau anzuheben, das erforderlich ist, um die gestiegenen Abwertungs- und Inflationsrisiken zu kompensieren. Dies wird dazu beitragen, die Finanz- und Preisstabilität zu erhalten und die Ersparnisse der Bürger vor Abwertung zu schützen.

Es ist noch zu früh, um zu sagen, ob wir Zeugen einer vorübergehenden Marktpanik oder einer echten Katastrophe werden. Wir schreiben das Jahr 2022. Alles ist möglich. Vergessen Sie das nie.

Wenn die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland – die gerade stattfinden, während wir diese Zeilen schreiben – erfolgreich verlaufen, werden diese Sanktionen dann bestehen bleiben?

Und was hat es mit den SWIFT-Beschränkungen auf sich? Und stimmt es, dass Ihr bescheidener Moskauer Korrespondent gestern Abend zu einem Geldautomaten eilte, um Bargeld von seinem US-Bankkonto abzuheben, und dass ihm dies strikt verweigert wurde?

Es ist einfach zu viel los. Das Wichtigste hier ist…. Russlands Zentralbankreserven: vielleicht doch nicht so „zurückhaltend“, wie man uns glauben machen wollte? Seltsame Zeiten.

Was auch immer passiert, es gibt immer noch den digitalen Rubel – oder?

Bleiben Sie alle sicher. Bald mehr.

-Riley