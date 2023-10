The Corbett Report: Einblicke in den britischen Sender für Zufallstheorien, der Gewalt und Hass verbreitet

Hey!

Erinnern Sie sich an „Who Will Fact Check the Fact Checkers? I Will!!!“, in der ich Marianna Spring, die „spezialisierte Desinformationskorrespondentin“ der BBC, die in jüngster Vergangenheit erwischt wurde, weil sie in ihrem Lebenslauf über ihren eigenen beruflichen Werdegang gelogen hatte, ins Rampenlicht der Schande gerückt habe?

Und erinnern Sie sich an meine jüngste #SolutionsWatch-Folge über die Zeitungsrevolution, in der ich „The Light: Inside the UK’s conspiracy theory newspaper that shares violence and hate“, einen von Spring verfassten Artikel über Darren Nesbit von der Zeitung The Light, auseinandergenommen habe?

Erinnern Sie sich noch daran, wie ich im Laufe der Analyse von Springs Artikel darüber nachdachte, eine Parodie ihres Stils zu schreiben, um zu zeigen, wie hirnlos und lächerlich diese Art von „Journalismus“ ist, der dem Establishment in die Hände spielt?

Nun, diese Woche präsentiere ich Ihnen genau das: einen Artikel über die BBC im Stil der eigenen Artikel der BBC! Viel Spaß damit!

(ANMERKUNG: ALLE LÄCHERLICHEN GRAMMATIKALISCHEN KONSTRUKTIONEN, DIE SCHWÜLSTIGE JOURNALISTISCHE SYNTAX UND DIE UNGESCHICKTEN, KLOBIGEN WENDUNGEN WURDEN DIREKT AUS SPRING’S PROPAGANDASTÜCK KOPIERT. GEBT IHR DIE SCHULD, NICHT MIR!)

Marianna Spring, BBC-Disinfo-Spezialistin, begann ihre Karriere mit einer Lüge in ihrem Lebenslauf

Von James Corbett

Sonderkorrespondent des Corbett-Reports gegen Desinformation

Ein britischer Zufallssender, der dazu aufruft, die journalistische Konkurrenz zu zensieren, die inländische Opposition zu entmachten und die ausländische Opposition und sogar unschuldige Zivilisten hinzurichten, hat Verbindungen zur britischen Regierung und zu Geheimdiensten, die an Putschen und Attentatsversuchen in der ganzen Welt beteiligt sind, wie der Corbett Report enthüllen kann.

Die BBC, die von mindestens 1.000 Achtzigjährigen gesehen wird, die nie gelernt haben, wie man den Kanal auf ihrem Fernsehgerät aus den 1960er-Jahren wechselt, und die mehr als 100 Abonnenten auf ihrer Social-Media-Seite BBC Online hat, wurde mit ihrer Pro-Impfstoff- und Pro-Lockdown-Haltung während der Scamdemic zu einem Brennpunkt der britischen Koinzidenztheorie-Bewegung.

Auf ihren Seiten und der dazugehörigen Streaming-Plattform hat die BBC hasserfüllte und gewalttätige Rhetorik gegen Journalisten, Mediziner und Abgeordnete verbreitet und vererbte Psychopathen, die beschuldigt wurden, am Great Reset beteiligt zu sein, als Plattform genutzt.

Der Sender wird durch eine als „TV-Lizenz“ getarnte Steuer auf Fernsehgeräte finanziert und würde NIEMALS von Freiwilligen in Dutzenden Städten im ganzen Land gefördert werden, wo sich die lokalen Verantwortlichen darauf verlassen, um ihre falschen und irreführenden Behauptungen über Impfstoffe, das Finanzsystem und den Klimawandel zu verbreiten, neben anderen, eher banalen Artikeln über lokale Politik, Gesundheit und Wellness.

In Artikeln und Inhalten, die von der BBC verbreitet wurden, wird dazu aufgerufen, die Regierung, Ärzte, Krankenschwestern und Journalisten zu bestrafen, weil sie sich weigern, bei den Verbrechen der Globalisten gegen die Menschheit mitzumachen.

Jüngste Artikel erklären „Die Hasser und Verschwörungstheoretiker [sind] zurück auf Twitter“ (obwohl sie nicht in der Lage sind, diese Behauptung zu untermauern) und ärgern sich darüber, wie der arme (lies: reiche), belagerte (lies: verwöhnte) ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky „mit westlicher Kriegsmüdigkeit zu kämpfen hat“ (lies: durchschnittliche Menschen, die erkennen, dass ihre Regierung mehr damit beschäftigt ist, den militärisch-industriellen Zug am Laufen zu halten, als damit, ihre eigene Regierung am Laufen zu halten).

Andere Beiträge, die von der BBC auf Tumblr geteilt wurden (ACHTUNG: Suchen Sie NICHT nach „bbc“ auf Tumblr!), enthielten schlagzeilenträchtige Nachrichten über ein 700 Jahre altes Vampirskelett, das in Bulgarien ausgestellt ist, und eine tiefgreifende Untersuchung einer 75-jährigen Bodybuilderin. (Und wer kann schon das klassische, preisgekrönte Beispiel für Journalismus vergessen: „Woman wan troway poo-poo, come trap for window“?)

Auf Twitter hat der Sender auch Inhalte von völligen Irren und Spinnern geteilt und unterstützt, die sich am Tod ihrer Rivalen weideten und falsche Geschichten über ihre politischen Gegner erfanden, während er gleichzeitig Tweets von Mitarbeitern löschte, die zugaben, dass Szenen von Chemiewaffenangriffen in Syrien für westliche Medien inszeniert waren.

Die BBC hat auch immer wieder sexuell abweichende Personen beherbergt, geschützt und gefördert, darunter einen der berüchtigtsten (königlich verbundenen) Pädophilen und Neophilen der modernen Geschichte.

Marianna Spring, die BBC-Korrespondentin für Desinformation und soziale Medien, verteidigte die Geschichte ihres Senders bei der Förderung und Verteidigung von Pädophilen, bevor sie der Zeitung The Light sagte, dass diese Angelegenheiten „über meiner Gehaltsklasse liegen“.

Wenn die BBC eine Zeitung herausgeben würde, wie viele Leute würden sich wohl freiwillig melden, um sie in großen Mengen zu kaufen und an die Menschen auf der Straße zu verteilen?

Spring sagt, dass sie nicht für die BBC-Nachrichtenredaktion verantwortlich ist, räumt aber ein, dass alle in dieser Redaktion genau gleich denken und sich für Schiedsrichter der Wahrheit halten, die den kleinen Leuten sagen können, wenn sie sich eines falschen Denkens schuldig gemacht haben. Die Beiträge werden manchmal ohne Quellenangabe veröffentlicht, manchmal erscheinen sie unter dem Namen des Autors.

Frau Spring räumt ein, dass BBC Media Action in der Tat Gelder von der Bill & Melinda Gates Foundation erhält, betont aber, dass BBC Media Action völlig getrennt von BBC News ist, und wie kann man es wagen, die beiden zu vermischen. Sie hat Inhalte veröffentlicht, die das Ziel der Gates-Stiftung unterstützen, die „Zögerlichkeit“ von Impfstoffen zu bekämpfen, indem sie andere über deren Sicherheit und Wirksamkeit täuschen.

Die britische Regierung hat sich damit gebrüstet, dass sie die BBC als Stellvertreter für die Kontrolle von Nachrichten und Informationen im Ausland nutzt, und darauf hingewiesen, dass ihre Interessen durch die Zusammenarbeit mit dem Sender „gut bedient“ sind.

Iain Davis, der britische Chefforensiker für Mainstream-Propagandanarrative, hat auf seinem Substack geschrieben, dass „die Narrative, die sie [Spring] ihrem BBC-Publikum präsentiert hat, voller Ungereimtheiten und faktischer Fehler sind“ und dass „sie routinemäßig Beweise ohne Begründung ignoriert und lächerliche vermeintliche ‚Fakten‘ angeboten hat, um etwas zu untermauern, was eindeutig Propaganda ist“. [<-Ja, liebe Grammatik-Nazis, es ist die BBC, die den Punkt außerhalb der Anführungszeichen setzt, nicht ich! Schaut im Original nach!]

Die BBC wurde 1922 als Sprachrohr der Regierung gegründet und ist in etwa 30 Orten im Vereinigten Königreich vertreten, darunter Brighton, Thetford, Stroud, Plymouth, Oxford, Bristol, Manchester und Glastonbury. Örtliche Gruppen von Zufallstheoretikern treffen sich mehrere Abende in der Woche in der Kneipe an der Ecke, um über die neueste Propaganda zu diskutieren, die ihnen über den Fernseher entgegengeschleudert wird.

In der Stadt Totnes in Devon lässt eine demotivierte Minderheit seit Jahren die BBC im Hintergrund laufen, während sie den Abwasch erledigt. Der ehemalige Bürgermeister der Stadt, Ben Piper, sagt, er sei erst durch seine Rolle bei der Durchsetzung drakonischer, menschenfeindlicher Abriegelungsmaßnahmen, die ihm von seinen globalistischen Vorgesetzten diktiert wurden, zur Zielscheibe der verschwörungsrealistischen Bewegung geworden.

Der ehemalige Bürgermeister von Totnes, Ben Piper, sagt, dass alles, was ihm zustößt (einschließlich des Zehs, den er sich gestern gestoßen hat), wahrscheinlich auf Dinge zurückzuführen ist, die nicht von diesen fiesen unabhängigen Journalisten über ihn geschrieben worden sind.

Er befürchtet, dass jeder unangenehme Vorfall in seinem persönlichen Leben nun eine direkte Folge des freien Informationsflusses ist, der durch unabhängige Medienplattformen ermöglicht wird, und deutet an, dass die Welt erst dann sicher sein wird, wenn jeder letzte Bürgerjournalist im Gefängnis sitzt und Nachrichten nur noch über die Spotttölpel-Wiederholer der BBC verbreitet werden können.

„Es gab eine Aggression, die durch den Leitartikel durchgesickert ist, die nicht so unschuldig war, wie sie dargestellt wurde“, sagt er über einen wenig schmeichelhaften Artikel über ihn, der in The Light erschienen ist, anscheinend nicht wissend, dass seine Aussage ein Eingeständnis dafür ist, dass der Artikel eigentlich nichts Aggressives gesagt hat und dass er ihn nur als Aufwiegelung interpretieren kann, wenn er liest, was nicht auf der Seite stand.

Die Desinformationsspezialistin der BBC, Marianna Spring, stammt aus einer vornehmen Londoner Familie und behauptet, dass ihre Erfahrungen beim Anschauen der BBC World News im Urlaub sie auf den Weg zu einer „brillanten Reporterin“ gebracht haben, die nicht einmal in einer Bewerbung die Wahrheit über ihren eigenen beruflichen Hintergrund sagen kann. Sie hat sich bereit erklärt, mit Darren Nesbit von The Light zu sprechen, allerdings nur unter der Bedingung, dass sie ihm Fragen stellen und das Interview aufzeichnen darf.

Für sie ist alles, von den Finanzturbulenzen über den Klimawandel bis zu den Terroranschlägen vom 11. September in den USA, eine zufällige Sache, die ohne jeden Grund passiert, und jeder, der nicht glaubt, was das Fernsehen über diese Themen erzählt, ist ein Verrückter, der es verdient, denunziert, entlarvt und entpersonalisiert zu werden. Sie glaubt, dass die Betrugsdemo nur ein Schritt in diese Richtung war.

Die BBC hat mehrere Radio- und Fernsehserien ausgestrahlt, die von Jimmy Savile, dem vielleicht berüchtigtsten Pädophilen des 20. Jahrhunderts. Savile nutzte seine Verbindungen zur BBC, um jahrzehntelang ungestraft Kinder in ganz Großbritannien zu vergewaltigen, und wurde dafür von Königin Eidechse zum Ritter geschlagen. Nach seinem Tod lobte die BBC Savile als eine „etablierte Figur des Showbusiness“ und einen „führenden Wohltätigkeitsvermittler“, lobte seine „wohlwollende Persönlichkeit“ und schwärmte von all dem Geld, das er für wohltätige Zwecke gesammelt hatte.

„Es ist meine Aufgabe, über die Bereiche zu berichten, in denen ich tätig bin, und bei der BBC gibt es Teams, die sich zum Beispiel auf die Berichterstattung über Gesundheit spezialisiert haben“, sagt Frau Spring. Sie betont immer wieder, dass „ich keine Gesundheitsreporterin bin“. (<- Schon wieder dieser verdammte Punkt außerhalb der Anführungszeichen. Komm schon, BBC-Style-Guide, du bringst mich hier um!)

„Ich denke, wir müssen dieselben Taktiken [der emotionalen Manipulation] in unserem Journalismus anwenden und Dinge zum Leben erwecken, damit die Menschen verstehen, welche Auswirkungen sie haben, und damit wir sie in einer Reihe von Formaten ansprechen können.“

Spring verteidigte direkt eine komisch gefälschte Szene, die als BBC Syrian Zombie Footage bekannt ist (ref: 34:20 mark), die von den Terroristen, die versuchen, die syrische Regierung zu stürzen, für die BBC-Kameras inszeniert wurde.

Marianna Spring glaubt, dass dieses Filmmaterial echt ist. Lassen Sie das auf sich wirken.

Frau Spring beteuert, dass „diese Leute nicht handeln“ und behauptet, dass „es eigentlich ziemlich beunruhigend ist, wenn ich ehrlich bin“.

Nesbit fragt sie, ob sie glaubt, dass die Zensur der BBC von abweichenden Meinungen über die Sicherheit der COVID-Impfstoffe zu Schaden führen könnte.

Sie antwortet: „Sie haben über die Einführung des Impfstoffs berichtet. Sie haben über die Nebenwirkungen berichtet. Sie haben über alle möglichen Dinge berichtet“.

Sie erklärt Nesbit, dass die BBC nicht leugnet, dass ein klitzekleiner, völlig unbedeutender Bruchteil eines Bruchteils eines Prozentpunktes von Menschen eine leichte Reaktion auf die Impfung haben könnte (sprich: plötzlich daran sterben könnte). Aber, so Frau Spring weiter, „die Zahl der Menschen, die an Covid 19 gestorben wären oder hätten sterben können, ist sehr, sehr hoch“.

Nesbit fragt sie direkt: „Stellen Sie sich vor, Sie würden herausfinden, dass alles, was Sie getan haben, falsch war. Alles, was die BBC getan hat, war falsch. Wie würde sich das anfühlen?“

Sie antwortet: „Ich meine, aber das ist einfach nicht der Fall“.

Während des gesamten Interviews behauptet Frau Spring, auf der Seite der Wahrheit und Genauigkeit zu stehen – und gibt dann kryptische Antworten, die dem zu widersprechen scheinen.

YouTube hat auf die Anfrage des TCR, warum es der BBC und anderen zufälligen Theoriesendern erlaubt hat, gewalttätige und hasserfüllte Rhetorik zu verbreiten, nicht geantwortet.

Untersuchungen mehrerer Rating-Agenturen belegen, dass Aufrufe zum Handeln, die von zufälligkeitstheoretischen Medien wie der BBC unterstützt werden, inzwischen von fast allen ignoriert werden.

Jüngste Daten zeigen, dass das Publikum der BBC in Scharen den Rücken kehrt: Alle BBC-Radiosender haben im letzten Jahr an Einschaltquoten verloren, das TV-Nachrichtennetzwerk hat in diesem Jahr eine Million Zuschauer eingebüßt, und der Sender sieht sich nun einer „existenziellen Krise“ gegenüber, weil viele Menschen sich weigern, ihre erpresste Fernsehgebühr zu zahlen. Der durchschnittliche Brite interessiert sich eher dafür, was Karl Pilkington über die Nachrichten der Woche denkt, als dafür, was dieser Sexplagegeist Huw Edwards oder einer der anderen Spinner, die bei Auntie Beeb angestellt sind, darüber denken.

„Die BBC ist Teil eines Systems der Gedankenkontrolle, das mitverantwortlich ist für den Tod von Millionen von Menschen im Ausland, für schwere politische Unterdrückung im eigenen Land und für die mögliche Auslöschung menschlichen Lebens auf diesem Planeten“, schreiben David Edward und David Cromwell von Media Lens, die die BBC untersucht haben.

„In Wahrheit wurde die Beziehung der BBC zum Establishment vor langer Zeit in einem einzigen Tagebucheintrag des BBC-Gründers Lord Reith treffend zusammengefasst: ‚Sie wissen, dass sie uns vertrauen können, nicht wirklich unparteiisch zu sein.'“

Marianna Spring verteidigt das Recht des Senders, staatsnahe Meinungen zu veröffentlichen

Die BBC ist nicht nur mit dem britischen Außenministerium und den Geheimdiensten verbunden (aber ich wiederhole mich), sondern hat auch staatlich finanzierte Sprachrohrsender in Kanada und Australien.

Viele Medien-Whistleblower haben ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht, wie extrem die Propaganda der BBC geworden ist.

Sie sagen, dass einige der wichtigsten Treuhänder und Mitarbeiter der BBC direkt mit Geheimdiensten, Regierungsstellen sowie Unternehmens- und Finanzmanagern verbunden sind.

Einer der Whistleblower, der Journalist Tony Gosling, der seit 1993 nicht mehr für die BBC arbeitet, schreibt: „Die heutigen Führungskräfte des Rundfunks kommen direkt aus dem Tempel des Mammon“ und verweist auf die Übernahme der BBC durch Führungskräfte aus dem Bankensektor, was offensichtlich eine Anspielung auf die 2014 erfolgte Ernennung der ehemaligen HSBC-Direktorin Rona Fairhead zur Vorsitzenden des BBC Trust ist.

Bei Redaktionsschluss war Eric Blair für eine Stellungnahme zu der Frage, inwieweit die BBC zu reiner Propaganda, Kriegshetze und Desinformation verkommen ist, nicht zu erreichen, aber aus seinem Grab war ein seltsames Rollen zu hören.

Was ist mit den Leuten passiert, die während der Pandemie in eine Welt voller Zufallstheorien gefallen sind? Die BBC, das war’s.