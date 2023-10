Wachsende Skepsis: Zweifel an Israels Zielauswahl bei Angriffen in Gaza

Caitlin Johnstone

Es ist interessant zu beobachten, wie Israel letzte Woche keine Ahnung hatte, was Hamas vorhatte, aber diese Woche plötzlich genau weiß, in welchen Moscheen, Schulen und Krankenhäusern sich Hamas versteckt.

Wenn man unter einem Reich der Lügen lebt, wird man gebeten, viele sehr dumme Dinge zu glauben. Das Dümmste, was uns diese Woche abverlangt wird, ist die Vorstellung, dass Israels Geheimdienste gleichzeitig so inkompetent sind, dass der Hamas-Angriff am Samstag sie völlig überraschte, aber auch so kompetent sind, dass alle Gebäude, die sie mit ihrer unerbittlichen Bombenkampagne in Gaza zerstören, ausschließlich auf Hamas ausgerichtet sind.

Der Begriff „Hamas-Ziele“ war in den vergangenen Tagen in den Nachrichtenmedien zu finden, wenn es um die laufenden Angriffe auf Gaza geht, die zum Zeitpunkt dieses Schreibens über 1.500 Palästinenser getötet haben, ein Drittel davon Kinder.

„Israel führt groß angelegte Angriffe auf Hamas-Ziele durch“, lautet eine Schlagzeile von CNN.

„Israel führt ‚groß angelegten Angriff‘ auf Hamas-Ziele durch“, lautet der Titel eines Berichts von ABC News.

„Israel sagt, es habe bisher 6.000 Bomben gegen Hamas-Ziele abgeworfen“, lautet ein Bericht der Washington Post.

Nun, Israel muss wirklich eine großartige Sicht auf Gaza haben, um zu wissen, dass jede dieser 6.000 Bomben auf „Hamas-Ziele“ abgezielt war und nicht einfach auf zivile Gebäude.

Wo war dieses 20/20-Sehvermögen, als Hamas Vorbereitungen für einen Angriff mit motorisierten Gleitschirmen, Drohnen und Motorbooten in einem abgeschlossenen Landstreifen von der Größe von Philadelphia traf? Wie konnte der israelische Geheimdienst die Vorbereitungen für diesen Angriff nicht erkennen, selbst nachdem der ägyptische Geheimdienst sie gewarnt hatte, dass er bevorstehe? Wie konnten sie so spektakulär scheitern, dass selbst Hamas angeblich von dem Ausmaß des Erfolgs ihrer Operation überrascht wurde? Ist es wirklich vernünftig zu glauben, dass sie letzte Woche blind für die Hamas-Aktivitäten waren, aber diese Woche das Auge des Adlers haben?

Präsident Biden äußerte am Mittwoch einige Bemerkungen darüber, wie wichtig es ist, dass Israel „nach den Regeln des Krieges handelt“, was schon leerer narrativer Flachs klang, bevor wir hörten, wie der Nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, jede Vorstellung von „roten Linien“, die Israel in Gaza nicht überschreiten darf, abwies.

Nicht einmal die Apologeten des Mainstream-Reiches kaufen das. Andrew Ward von Politico schreibt in einem Artikel, der von Lockheed Martin gesponsert wird und in dem er schreibt, dass „Israels gnadenloser Gegenschlag angesichts der Schwere des Hamas-Angriffs leicht zu verstehen ist“, dass „die Biden-Regierung möchte, dass Israel die Gesetze des Krieges einhält, während es auf den barbarischen Angriff der Hamas reagiert, aber Jerusalem scheint nicht zuzuhören.“

„Eine Flut von Berichten stellt Israels Behauptungen infrage, dass es Vorsicht walten lässt“, schreibt Ward. „Moscheen, Krankenhäuser und Schulen wurden von Luftangriffen getroffen, ebenso wie medizinische Einrichtungen und Krankenwagen.“

„Die Bewohner Gazas, von denen viele die Hamas oder ihre Taktiken nicht unterstützen, haben keinen Ort zum Fliehen, da der Streifen belagert ist“, fügt Ward hinzu. „Splitter sind in sieben Krankenhäuser und zehn Notunterkünfte des Roten Kreuzes geflogen. Die Situation ist so schlecht geworden, dass das Rote Kreuz warnte, dass Krankenhäuser, die bereits wenig Strom, Wasser und Vorräte haben, Gefahr laufen, zu Leichenhallen zu werden.“

Natürlich hält sich Israel nicht an die Regeln des Krieges. Sie geben bisher nicht einmal vor, es zu tun. Human Rights Watch hat gerade eine Erklärung veröffentlicht, in der Israels „rechtswidrig undifferenzierten“ Einsatz von weißem Phosphor in Gaza und im Libanon verurteilt wird, und ein israelischer Sicherheitsbeamter sagte der israelischen Presse, dass das IDF-Plan sei, Gaza in „eine Stadt aus Zelten“ mit „keinen Gebäuden“ zu verwandeln.

All diese Informationen sind öffentlich zugänglich, dennoch hat die westliche Presse die Frechheit, den Begriff „Hamas-Ziele“ zu verwenden, wenn sie die Bombenkampagne Israels in Gaza beschreibt? Entschuldigung, aber das ist verrückt. Der einzige Grund, so etwas zu tun, wäre, Propaganda zu betreiben.

Die Behauptung, Israel habe Hamas im Visier, wenn es Gebäude in Gaza zerstört, wird auch dadurch untergraben, dass Hamas während dieser Bombenkampagne Schutz im Untergrund suchen würde. Wie die Journalistin Sharmine Narwani auf Twitter erklärte: „Die Hamas-Kader leben unterirdisch in Gaza, was sie nach unzähligen israelischen Bombenkampagnen gelernt haben. Die EINZIGEN Menschen, die in Gaza derzeit von israelischen Terrorflugzeugen massakriert werden, sind palästinensische Zivilisten und israelische Kriegsgefangene.“

In Wirklichkeit sind sowohl die Behauptungen, dass der israelische Geheimdienst vom Hamas-Angriff überrascht wurde, als auch die Behauptung, dass Israel mit seinen Schlägen in Gaza ausschließlich Hamas ins Visier nimmt, höchst verdächtig und bedürfen intensiver Überprüfung. Israel hat nie gezögert, palästinensische Zivilisten zu töten, und es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass der israelische Geheimdienst den Angriff durchgelassen hat, um langjährige Agenden wie die Beseitigung Gazas als palästinensisches Gebiet zu rechtfertigen. Beide Behauptungen können falsch sein, aber aus meiner Sicht ist es höchst unwahrscheinlich, dass sie beide wahr sind.

Wenn Sie die Bombenkampagne Israels in Gaza unterstützen möchten, dann tun Sie das ruhig, und wenn Sie die offizielle Erzählung über den Angriff vom Samstag kritiklos akzeptieren möchten, dann ist das Ihre Sache. Aber bitte erzählen Sie mir nicht, es regnet, während Sie mir auf das Bein pinkeln.