Es ist eine Falle! Die Welle der Auswirkungen, wenn der Nahe Osten „den letzten Krieg“ kämpft

Von Brandon Smith

Nur wenige Menschen sind mit einem kleinen Ereignis um 1200 v. Chr. vertraut, das als Zusammenbruch der Bronzezeit in der Region der Levante (heute als Naher Osten bekannt) bezeichnet wird. Den meisten Menschen wird beigebracht, dass Geschichte und Fortschritt in einer geraden Linie verlaufen und dass jede Generation die Kultur und die Innovationen der vorherigen Generationen verbessert. Diese Illusion beruht auf einer vom Smithsonian geprägten Sicht der Vergangenheit. In Wirklichkeit verläuft die Geschichte in einem Kreis oder einer Spirale: Innovation führt zu Bequemlichkeit, Bequemlichkeit führt zu Faulheit und Korruption, und Korruption führt zu Schwäche und Zusammenbruch.

Immer und immer wieder strebt die Menschheit nach dem Elysium auf der Erde, nur um wieder zurückgeschlagen zu werden. Die Überlebenden bauen dann Grashütten auf den Ruinen der alten Reiche und fangen wieder von vorne an. Warum ist die Katastrophe in der Bronzezeit so wichtig? Offensichtlich, weil die Geschichte dazu neigt, sich zu reimen.

Die Levante war zu dieser Zeit reich an Zivilisation und Handel und bestand aus einer Vielzahl von Königreichen, die die bekannte Welt repräsentierten, darunter die Ägypter, Babylonier, Minoer, Mykener, Hethiter usw. Sie verfügten über ausgedehnte Wirtschaftsnetze, Landwirtschaft, Industrie und schriftliche Bibliotheken. Die Nähe der Königreiche ermöglichte so weitreichende Handelsbeziehungen, dass diese Zeit von modernen Historikern oft als die erste „globalisierte Wirtschaft“ bezeichnet wird (kommt Ihnen das bekannt vor?).

Was jahrhundertelang aufgebaut worden war, wurde innerhalb einer einzigen Generation durch eine Reihe von Katastrophen zerstört. Eine „Mega-Dürre“ führte dazu, dass Königreiche ohne konstante Wasserressourcen ihre landwirtschaftliche Produktion einbüßten, was zu weit verbreiteten Hungersnöten und Krankheiten führte (ja, das Klima kann sich dramatisch verändern und tut es auch, unabhängig vom menschlichen Kohlenstoff-Fußabdruck). Der Handel wurde durch interne Streitigkeiten unterbrochen, und eine mysteriöse Invasion einer Gruppe umherziehender Plünderer, die „Seevölker“ genannt wurden, ist als einer der Hauptfaktoren für den Zusammenbruch dokumentiert.

Die Seevölker griffen zahlreiche Königreiche an, aber viele von ihnen waren auch Flüchtlinge, die in die Region strömten. Sie zerstörten Kulturen und Volkswirtschaften und zogen eine Reihe von Reichen in den Staub. Das alles geschah in weniger als 30 Jahren. Da leider nur die Eliten dieser Zivilisationen lesen und schreiben konnten, gingen Sprachen und historische Dokumente verloren.

Dies leitete ein dunkles Zeitalter ein, das Jahrhunderte lang andauerte. Die Menschheit wurde praktisch auf den Nullpunkt zurückgeworfen, während sie zwischen den Tempeln und Pyramiden vergangener Generationen kratzte und überlebte. Sie müssen auf diese verfallenden Wunderwerke der Architektur von vor Hunderten von Jahren geblickt und sich gefragt haben: „Was zum Teufel ist mit uns geschehen?“

Natürlich ging nicht alles unter. Die ägyptischen Dynastien befanden sich im Niedergang, aber sie hielten weitaus besser zusammen als ihre Pendants in der Levante. Dennoch bedeutete das Ereignis einen Rückschlag für das menschliche Wissen, der sich nachteilig auswirkte. Man könnte meinen, wenn es den Zusammenbruch der Bronzezeit nicht gegeben hätte, wären wir heute eine raumfahrende Spezies, die zu den Sternen reist.

Vielleicht waren diese Kulturen aber auch so korrupt, dass sie untergehen mussten, damit an ihrer Stelle etwas Besseres aufgebaut werden konnte?

Was hat das alles mit dem heutigen Zustand des Nahen Ostens zu tun? Die klugen Leser da draußen wissen sicher, worauf ich hinaus will. Die verschlungenen Beziehungen und Handelsmechanismen der Bronzezeit führten zu großem Reichtum und Wohlstand, aber sie waren auch furchtbar zerbrechlich. Genau diese gegenseitige Abhängigkeit führte zu ihrem Untergang, als sie wie Dominosteine übereinander fielen.

Die Globalisierung und die kollektivistische Kriegstreiberei von heute führen zu einer ähnlichen weltweiten Implosion. Unsere irrationale Verflechtung mit ausländischen Verstrickungen und Volkswirtschaften könnte die Zivilisation erneut zerstören. Bedenken Sie, was wir erleben werden, wenn sich der Krieg zwischen Israel und Palästina entfaltet…

Mehrere Nationen werden in den Konflikt hineingezogen

Wenn Sie sich gefragt haben, was die „Oktober-Überraschung“ sein würde, nun, jetzt wissen Sie es. Ich möchte meinen Standpunkt zu dieser Situation klarstellen – mir sind beide Seiten egal. Ich sorge mich um unschuldige Zivilisten, aber ansonsten ist der Krieg irrelevant. Ich bin Amerikaner und mir ist Amerika wichtig. Das Gleiche gilt für die Ukraine und Russland. Ihre Kriege sind nicht unsere Kriege, und ich bin jedes Mal höchst misstrauisch, wenn unsere politischen Führer versuchen, uns auf eine Seite zu locken, wenn Ausländer anfangen, aufeinander zu schießen. Um es zusammenzufassen: Alle Kriege sind Kriege der Banker.

Die Israelis erfreuen sich an unserem Geld, aber sie haben in der Vergangenheit nachweislich illegale Operationen durchgeführt, um uns in den Krieg zu locken (USS Liberty, jemand?). Die Palästinenser und der größte Teil der muslimischen Welt verachten den Westen und das Christentum im Allgemeinen (und es ist mir eigentlich egal, wer damit angefangen hat, die Tatsache bleibt, dass unsere Kulturen völlig unvereinbar sind und sich das nie ändern wird). Nur weil wir zufällig eine gemeinsame Basis im Kampf gegen die verrückte Trans-Agenda finden, heißt das nicht, dass ich bereit bin, drakonische Scharia-Gesetze in meiner Gemeinde zu akzeptieren.

Beide Seiten wenden Taktiken an, die absichtlich auf Zivilisten abzielen. Ich spreche nicht von Kollateralschäden, wie wir sie im Irak und in Afghanistan gesehen haben, ich spreche von Gruppen, die bewusst und schamlos Pläne für einen Völkermord schmieden. Und das Fazit? Es gibt keine „guten Jungs“, mit denen man sich zusammentun kann. Es ist eine totale Scheiß-Show von altem Stammesunsinn, von dem sich Westler fernhalten sollten.

Diejenigen, die anderer Meinung sind, sollten sich Folgendes fragen: Sind Sie wirklich bereit, ein Gewehr in die Hand zu nehmen und nach Israel oder Gaza zu fliegen, um für eine der beiden Seiten zu kämpfen und zu sterben? Wenn ja, dann tun Sie es und hören Sie auf zu verlangen, dass andere es für Sie tun. Wenn nicht, dann halten Sie den Mund.

Aber es wird folgendes passieren: Das Establishment wird versuchen, Amerikaner und Europäer ohne Rücksicht in diese Kriege zu zwingen. Die Konzernmedien und einige führende Politiker behaupten bereits, dass der jüngste Großangriff auf Israel von Regierungen außerhalb des Gazastreifens geplant wurde. Einige beschuldigen den Iran, andere den Libanon. Aus dem umfangreichen Filmmaterial des Angriffs, das ich mir angesehen habe, schließe ich, dass jemand anderes als die Palästinenser das Ereignis inszeniert hat. Die Taktik war viel zu ausgeklügelt und viel zu koordiniert; die Palästinenser waren noch nie besonders clever, wenn es um militärische Strategien ging.

Wer den Anschlag geplant hat, ist eine ganz andere Frage. Bislang gibt es viele Gerüchte, aber keine konkreten Beweise, die auf eine bestimmte Regierung hindeuten. Eine weitere große Frage ist, wie es den Palästinensern gelang, all dies zu organisieren und die Invasion durchzuführen, OHNE dass die israelischen Geheimdienste davon wussten. Der Mossad ist bekanntlich einer der aufdringlichsten und durchdringendsten Geheimdienste der Welt, doch wurden sie von diesem beispiellosen Angriff völlig unvorbereitet getroffen? Ich glaube nicht.

Das erinnert mich an die Ereignisse des 11. Septembers und die merkwürdige Reihe von Geheimdienstfehlern, die diesem Ereignis vorausgingen. Ich erinnere mich auch an die Lügen, die Propaganda und die reaktionäre Reaktion, die zu zwei Jahrzehnten sinnlosen Krieges geführt haben.

In ein paar Wochen werden wir Berichte hören, dass viele der Soldaten, die an dem Einmarsch beteiligt waren, keine Palästinenser waren. Sie werden behaupten, dass einige von ihnen aus dem Iran, Syrien, Libanon usw. stammen. Es wird Informationen geben, die besagen, dass der Iran einer der Hauptunterstützer des Plans war (das Wall Street Journal behauptet dies bereits, hat aber noch keine zwingenden Beweise vorgelegt).

Eine US-Trägerkampfgruppe ist bereits auf dem Weg in die Region, und das ist erst der Anfang. Die Europäer werden unter Druck gesetzt werden, in den Krieg zu ziehen, und vor allem die amerikanischen Konservativen werden mit Propaganda überschüttet werden, die uns sagt, dass ein „Angriff auf Israel ein Angriff auf die USA“ ist. Es wird ähnlich sein wie die Rhetorik der Neokonservativen und der Linken während der ersten Invasion in der Ukraine, nur tausendfach verstärkt. Um es klar zu sagen: Sowohl Biden als auch Trump haben mit den Säbeln gerasselt und das Wasser des Krieges getestet, also glauben Sie nicht, dass wir dies einfach durch eine Wahl vermeiden können.

Mehrere Fronten

Israel wird den Gazastreifen in Schutt und Asche legen, daran gibt es keinen Zweifel. Eine Bodeninvasion wird auf weit mehr Widerstand stoßen, als die Israelis zu erwarten scheinen, aber Israel kontrolliert die Luft und Gaza ist ein festes Ziel mit begrenztem Gebiet. Das Problem für die Israelis sind nicht die Palästinenser, sondern die vielen Kriegsfronten, die sich auftun werden, wenn sie das tun, was sie meiner Meinung nach vorhaben (versuchte Säuberung). Der Libanon, der Iran und Syrien werden sich alle sofort engagieren, und Israel wird nicht in der Lage sein, sie alle zu bekämpfen – verdammt, die Israelis haben 2006 allein vom Libanon den Arsch voll bekommen.

Dies wird unweigerlich zu Forderungen nach einem Eingreifen der USA/EU führen.

Ost gegen West

Je nach dem Ausmaß der westlichen Reaktion könnten sich die BRICS-Staaten gezwungen sehen, sich zu engagieren. Dies wird vielleicht nicht auf kinetischer Ebene geschehen, aber die Möglichkeit besteht. Russland hat strategische Sicherheitsverträge mit dem Iran und Syrien abgeschlossen. China hat als größter Importeur/Exporteur der Welt zahlreiche wirtschaftliche Interessen und Einfluss in der Region.

Diese Länder könnten sich mit der gleichen Art von Finanzkrieg rächen, den der Westen gegen Russland geführt hat: China und die BRICS-Staaten könnten den Dollar als Weltreservewährung abschaffen. Dies würde die lähmende Inflation, die wir bereits erleben, noch verstärken.

Terroranschläge und falsche Flaggen

Wenn Sie dachten, dass es in letzter Zeit unheimlich ruhig an der Terrorismusfront war, dann ist das jetzt vorbei. Ich wäre schockiert, wenn wir es weitere sechs Monate ohne mehrere Anschläge schaffen würden, die mit islamischen Gruppen in Verbindung gebracht werden. Einige von ihnen werden echt sein, andere werden inszeniert sein, und es wird schwierig sein, herauszufinden, welche davon die richtigen sind.

Die Sache ist die, dass die weit offenen Grenzen im Westen dies sehr viel wahrscheinlicher gemacht haben, und das Establishment weiß das. Meiner Meinung nach haben sie es sogar BEGRÜSST. Wenn sie wenigstens einen verrückten Moslem dazu bringen können, ein Einkaufszentrum oder ein Fußballstadion in die Luft zu jagen, haben sie das Druckmittel, das sie brauchen, um die Amerikaner in einen weiteren Bodenkrieg im Nahen Osten zu verwickeln. Müssen wir „sie drüben bekämpfen, damit wir sie nicht hier bekämpfen müssen“? Das ist Unsinn. Wir sollten sie gar nicht erst zu uns lassen.

Vor allem Europa spielt mit dem Feuer. Die nationalen Regierungen und die EU haben zig-Millionen dieser Menschen zu sich eingeladen und stehen nun vor einem ernsten Dilemma. Überall in Europa gibt es Scharia-Gemeinden, es gibt Millionen von muslimischen Männern im wehrfähigen Alter, die jede Gelegenheit haben, großen Schaden anzurichten. Und es gibt Millionen aufgeweckter Linker, die ihnen derzeit zujubeln und glauben, dass dies eine Form der „Entkolonialisierung“ ist.

Schließung der Straße von Hormuz, explodierende Ölpreise

Ich warne schon seit vielen Jahren vor diesem Szenario. Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Spannungen mit dem Iran ihnen einen Grund geben würden, die Straße von Hormuz zu schließen und 30 % aller Ölexporte aus dem Nahen Osten in die übrige Welt abzuschalten. Denken Sie daran, dass Europa unter einer starken Energieinflation leidet, die zum Teil auf die Wirtschaftskrise und zum Teil auf die Sanktionen gegen Russland zurückzuführen ist.

Biden hat versucht, die Inflation zu verbergen, indem er Öl aus den strategischen Reserven auf den Markt warf, aber jetzt sind diese Reserven so niedrig wie seit 1983 nicht mehr. Praktischerweise geschah dies kurz vor dem Angriff auf Israel. Unsere Reserven sind erschöpft, während wir in den Krieg ziehen. Die Ölpreise und die Benzinpreise werden explodieren, wenn der Iran in den Angriff auf Israel verwickelt ist. Der Iran wird ein paar riesige Öltanker in die Straße von Hormuz steuern, sie versenken und die Meerenge für Monate unpassierbar machen. Seien Sie nicht überrascht, wenn der Ölpreis im nächsten Jahr bei 200 Dollar pro Barrel liegt, was in weiten Teilen der USA einen Benzinpreis von 7 Dollar pro Gallone oder mehr bedeuten würde.

Ein Vorstoß für eine neue Wehrpflicht

Seien wir ehrlich, die aktuellen Rekrutierungszahlen der USA sind ein Witz, und die Verschlankung unseres Militärs macht es von Monat zu Monat schwächer. Kein amerikanischer Bürger mit einer echten Kriegermentalität oder Kampfeignung wird sich dieser Zirkusfreakshow freiwillig anschließen. Das Establishment wird versuchen, Konservative und Patrioten mit Visionen vom „guten Kampf für Familie und Land“ zu verwöhnen, aber die meisten werden das nicht glauben. Mit dem Versuch, mehrere Fronten gegen Russland, China und den Nahen Osten zu entfachen, werden sie anfangen, über ein neues Wehrsystem zu reden.

Meiner Meinung nach wird dies kläglich scheitern und eher einen Bürgerkrieg auslösen, als die Reihen der Armee oder der Marines zu füllen, aber vielleicht haben sie einen Plan, um mit diesem Ergebnis umzugehen…

Ist dies der wahre Grund, warum US-Beamte die Invasion der Migranten fördern?

Die Realität ist, dass Amerika seine eigene Invasion zu bewältigen hat. Während des Zusammenbruchs der Bronzezeit überlebten bestimmte Reiche (wie Ägypten) mit einer merkwürdigen Taktik: Anstatt die eindringenden Horden von Flüchtlingen, Nomaden und Seefahrern abzuwehren, stellten sie sie ein und brachten sie in wichtige Positionen innerhalb ihres Militärs ein. Korrupte autoritäre Herrscher stellten schließlich fest, dass ihre eigenen hungernden Bauern eine größere Bedrohung darstellten als die Außenseiter, so dass sie sich mit ihnen zusammenschlossen, um lokale Aufstände niederzuschlagen.

In Europa mag dies nicht so sinnvoll sein, aber in Amerika frage ich mich, ob dies von Anfang an beabsichtigt war: Millionen von Ausländern im militärischen Alter mit wenig Sympathie für die bestehende Kultur ins Land zu holen und ihnen dann inmitten von Zusammenbruch und Konflikten automatisch die Staatsbürgerschaft und Sozialleistungen anzubieten, wenn sie dem Militär beitreten. Nicht in dem kleinen Maßstab, den die Bundesregierung heute hat, sondern in einem enormen Ausmaß, wie wir es noch nie gesehen haben.

Vielleicht war der Plan schon immer, die Tore offen zu lassen und Illegale hereinzulassen, damit sie als Söldner in fremden Kriegen oder gegen amerikanische Bürger kämpfen können, falls es zu einer Rebellion kommt…

Plan C

Das Timing des Konflikts in Israel ist für die Globalisten unglaublich vorteilhaft, und das könnte Israels bizarres Versagen bei der Aufklärung erklären. So wie die US-amerikanische und britische Führung 1941 von einem möglichen japanischen Angriff auf Pearl Harbor wusste, aber niemanden warnte, weil sie die Amerikaner zum Kampf im Zweiten Weltkrieg zwingen WOLLTE, dient der Einmarsch in Palästina einem ähnlichen Zweck.

Die Covid-Pandemie und die Mandate führten nicht zu dem gewünschten Ergebnis einer globalen medizinischen Tyrannei. Der Krieg in der Ukraine führte nicht zu den gewünschten Ergebnissen, da die Forderungen der Kriegstreiber nach einem Einsatz vor Ort gegen Russland nicht erfüllt wurden. Vielleicht ist dies nur ein Plan C?

Das Establishment scheint besonders davon besessen zu sein, US-Konservative und Patrioten davon zu überzeugen, sich an dem Chaos zu beteiligen; es gibt eine Reihe von Neo-Konservativen und sogar ein paar vermeintlich freiheitliche Medienpersönlichkeiten, die dazu aufrufen, dass die Amerikaner dem Ruf nach Blut in Israel folgen sollen. Einige haben die kommende Feuersbrunst als „den Krieg, der alle Kriege beendet“ bezeichnet.

Ich glaube, dass der wahre Krieg erst noch beginnen muss, und zwar der Krieg, der die Globalisten auslöschen soll. Sie wollen, dass wir in Übersee in endlosen Sumpfgebieten kämpfen, in der Hoffnung, dass wir aussterben. Und wenn wir das tun, wird es niemanden mehr geben, der sich ihnen entgegenstellt. Es ist eine vorhersehbare Strategie, aber ihr Erfolg ist zweifelhaft. Eine weitere interessante Tatsache über den Zusammenbruch der Bronzezeit: Die Eliten waren eine der ersten Gruppen, die nach dem Zusammenbruch des Systems ausgelöscht wurden.