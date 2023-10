Das Blut von Gaza liegt ebenso an den Händen des Westens wie an Israels

Der Westen hat einen möglichen Völkermord in Gaza ermöglicht.

Jonathan Cook ist Autor von drei Büchern über den israelisch-palästinensischen Konflikt und Gewinner des Martha Gellhorn Special Prize für Journalismus. Seine Website und sein Blog sind unter www.jonathan-cook.net zu finden.

Die blutigste Hand im aktuellen Gemetzel an Palästinensern und Israelis gehört nicht der Hamas oder der Netanyahu-Regierung, sondern dem Westen.

Ja, palästinensische Kämpfer verübten am Wochenende einen brutalen Angriff auf israelische Siedlungen am Rande des Gazastreifens. Aber dieser Angriff kam nicht aus dem Nichts oder ohne Vorwarnung. Er war nicht „unprovoziert“, wie Israel uns glauben machen möchte.

Tatsächlich wissen die westlichen Hauptstädte genau, wie sehr die Palästinenser in Gaza provoziert wurden, denn genau diese Regierungen sind seit Jahrzehnten daran beteiligt, Israel zu unterstützen, während es Palästinenser aus ihrer Heimat ethnisch säubert und die Reste der Bevölkerung in Ghettos innerhalb des historischen Palästinas einsperrt.

Seit 16 Jahren hat die Unterstützung des Westens für Israel nicht nachgelassen, auch wenn Israel den Küstenstreifen von Gaza vom größten Freiluftgefängnis der Welt in eine grausame Folterkammer verwandelt hat, in der Palästinenser versuchsweise gequält werden.

Ihre Nahrung und Energie werden rationiert, lebenswichtige Dinge vorenthalten, ihr Zugang zu trinkbarem Wasser langsam entzogen und ihre Krankenhäuser daran gehindert, medizinische Versorgung und Ausrüstung zu erhalten.

Das Problem ist nicht Unwissenheit. Die westlichen Regierungen wurden in Echtzeit über die Verbrechen informiert, die Israel begeht: in vertraulichen Kabeln ihrer eigenen Botschaftsbeamten und in endlosen Berichten von Menschenrechtsgruppen, die Israels Apartheid-Herrschaft über die Palästinenser dokumentieren.

Und dennoch haben westliche Politiker immer wieder nichts unternommen, keinen wirklichen Druck ausgeübt. Schlimmer noch, sie haben Israel mit ständiger militärischer, finanzieller und diplomatischer Unterstützung belohnt.

„Menschliche Tiere“

Der Westen ist jetzt nicht weniger verantwortlich, da Israel seine barbarische Behandlung von Gaza verstärkt. Verteidigungsminister Yoav Gallant beschloss diese Woche, die Belagerung von Gaza zu verschärfen, indem er alle Lebensmittel und Energie stoppte – ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Er hat die eingesperrte palästinensische Bevölkerung im Enklave – Männer, Frauen und Kinder – als „menschliche Tiere“ bezeichnet.

Die Entmenschlichung, wie die Geschichte immer wieder bewiesen hat, ist die Vorstufe zu immer größeren Gräueltaten und Schrecken.

Wie hat der Westen reagiert?

Präsident Joe Biden hat erklärt – zustimmend –, dass ein „langer Krieg“ zwischen Israel und der Hamas bevorsteht. Washington scheint lange Kriege zu lieben, die sich immer als Segen für seine Rüstungsindustrie erweisen und von innenpolitischen Problemen ablenken.

Ein US-Flugzeugträger ist unterwegs. Beamte bereiten sich bereits darauf vor, Raketen und Bomben zu schicken, die erneut dazu verwendet werden, palästinensische Zivilisten aus der Luft zu töten, sowie Munition für Israels Truppen, um palästinensische Gemeinden während der bevorstehenden Bodeninvasion zu durchkämmen.

Und natürlich wird es jede Menge zusätzliche Mittel für Israel geben – Geld, das nie gefunden werden kann, wenn es von den verletzlichsten US-Bürgern benötigt wird.

Diese Gelder kommen zu den fast 4 Milliarden US-Dollar hinzu, die Washington derzeit jährlich an eine israelische Regierung von selbst ernannten Faschisten und ethnischen Suprematisten sendet. Ihr erklärtes Ziel ist es, die letzten verbliebenen Fragmente palästinensischen Territoriums zu annektieren – sobald sie das grüne Licht aus Washington erhalten.

Der britische Premierminister Rishi Sunak möchte nicht übertroffen werden, während Israel kollektive Strafen gegen die Palästinenser von Gaza verhängt und beginnt, sie genauso wahllos abzuschlachten, wie die Hamas es am Wochenende mit israelischen Partygästen getan hat.

Eine riesige, beleuchtete israelische Flagge prangte an der Fassade des bekanntesten Hauses in Großbritannien: 10 Downing Street, Sunaks offizieller Residenz. Der Premierminister hat „militärische Hilfe“ und „Aufklärung“ angeboten, vermutlich um Israel zu helfen, die eingesperrte Bevölkerung von Gaza zu bombardieren.

Leide im Stillen

Die Wahrheit ist, dass dieser Moment der Katastrophe ohne die jahrzehntelange Verhätschelung, Subventionierung und diplomatische Rückendeckung westlicher Mächte für Israels Brutalität gegenüber dem palästinensischen Volk nie erreicht worden wäre.

Ohne diese uneingeschränkte Unterstützung und ohne eine mitschuldige westliche Medien, die den Landraub durch Siedler und die Unterdrückung durch Soldaten als eine Art „humanitäre Krise“ umgestalten, hätte Israel nie mit seinen Verbrechen davonkommen können.

Israel wäre gezwungen gewesen, eine echte Verständigung mit den Palästinensern zu erreichen – nicht die trügerischen Oslo-Abkommen, die nur dazu gedacht waren, die „gute“ palästinensische Führung in die Unterwerfung ihres eigenen Volkes zu locken.

Israel hätte auch gezwungen werden müssen, echte Normalisierungsbeziehungen mit seinen arabischen Nachbarn einzugehen, statt sie dazu zu drängen, eine Pax Americana im Nahen Osten zu akzeptieren.

Stattdessen war Israel frei, eine Politik der unerbittlichen Eskalation zu verfolgen, die von den westlichen Medien als „Ruhe“ oder „Stille“ verkauft wurde – bis die Palästinenser versuchten, sich gegen ihre Peiniger zur Wehr zu setzen.

Erst dann wird der Begriff „Eskalation“ verwendet. Es sind immer die Palästinenser, die „Spannungen eskalieren“. Der permanente Zustand der Unterdrückung, den Israel verursacht, kann dann sicherlich anerkannt und als „Vergeltung“ neu bezeichnet werden.

Von den Palästinensern wird erwartet, dass sie im Stillen leiden. Denn wenn sie Lärm machen, riskieren sie, die westlichen Öffentlichkeiten daran zu erinnern, wie heuchlerisch und eigennützig die Appelle westlicher Führer an die „regelbasierte Ordnung“ wirklich sind.

Zurück in die Steinzeit

Wohin führt diese endlose Verwöhnung durch den Westen letztlich?

Bereits jetzt traut sich Israel, seine Politik gegenüber den zwei Millionen Einwohnern von Gaza viel expliziter zu machen. Es gibt ein Wort für diese Politik, das wir eigentlich nicht verwenden sollten, um diejenigen, die sie umsetzen, sowie diejenigen, die sie stillschweigend unterstützen, nicht zu beleidigen.

Ob durch Absicht oder Ergebnis, Israels Aushungern von Zivilisten, sie ohne Strom zu lassen, sie sauberem Wasser zu berauben und Krankenhäuser daran zu hindern, Kranke und Verletzte zu behandeln – diejenigen, die Israel bombardiert hat – ist eine völkermörderische Politik.

Auch die westlichen Regierungen wissen das. Denn israelische Führer haben kein Geheimnis daraus gemacht, was sie tun.

Vor fünfzehn Jahren, kurz nachdem Israel seine erstickende Belagerung von Gaza zu Land, zu Wasser und in der Luft begonnen hatte, erklärte der damalige stellvertretende Verteidigungsminister, Matan Vilnai, dass Israel bereit sei, eine „Shoah“ – das hebräische Wort für Holocaust – in Gaza durchzuführen. Wenn die Palästinenser dieses Schicksal vermeiden wollten, müssten sie während ihrer Internierung schweigen, sagte er.

Sechs Jahre später erklärte Ayelet Shaked, die bald zu einer hochrangigen israelischen Ministerin ernannt werden sollte, dass alle Palästinenser in Gaza „der Feind“ seien und schloss „ihre Alten und ihre Frauen, ihre Städte und ihre Dörfer, ihr Eigentum und ihre Infrastruktur“ ein.

Sie forderte Israel auf, die Mütter palästinensischer Kämpfer, die sich gegen die Besetzung wehrten, zu töten, damit sie nicht mehr „kleine Schlangen“ – palästinensische Kinder – zur Welt bringen könnten.

Während des allgemeinen Wahlkampfs 2019 warb Benny Gantz, damals Oppositionsführer und bald Verteidigungsminister, mit einem Video, das seine Zeit als Chef des israelischen Militärs feierte, in der „Teile von Gaza zurück in die Steinzeit geschickt wurden“.

2016 beschrieb ein weiterer General, Yair Golan, der zu dieser Zeit der zweithöchste Befehlshaber des israelischen Militärs war, die Entwicklungen in Israel als Echo auf die Zeit in Deutschland vor dem Holocaust.

Als man ihn in einem Interview dieses Jahres nach Golans Bemerkung fragte, stimmte der pensionierte General Amiram Levin zu, dass Israel immer mehr wie Nazi-Deutschland werde. „Es schmerzt, es ist nicht schön, aber das ist die Realität.“

Blut von Gaza

Westliche Führer beobachteten dies alles: Palästinensische Zivilisten – die Hälfte der Bevölkerung der Enklave sind Kinder – wurden hungrig gehalten, ihnen wurde trinkbares Wasser verweigert, sie wurden der Elektrizität beraubt, ihnen wurde ordnungsgemäße medizinische Versorgung verweigert, und sie wurden wiederholt schrecklichen Bombardierungen ausgesetzt.

Einerseits gab der Westen vor, über die rechtlichen Feinheiten der „Verhältnismäßigkeit“ zu grübeln. Andererseits feuerte er Israel an. Er sprach von „unzerbrechlichen Bindungen“, von „unbestreitbaren Rechten“, von „Selbstverteidigung“.

Er hallte Figuren wie dem israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant nach. Die Palästinenser waren für ihn keine Menschen mit eigener Handlungsfähigkeit. Sie waren keine Menschen, die nach ihrer Freiheit und Würde strebten. Sie waren kein Volk, das sich gegen seine Besetzung und Enteignung wehrte, obwohl sie nach internationalem Recht völlig dazu berechtigt waren – ein Recht, das die Welt feiert, wenn es um Ukrainer geht.

Nein, sie waren entweder die Opfer oder die Unterstützer ihrer „terroristischen“ Anführer. Infolgedessen wurden sie vom Westen so behandelt, als hätten sie jegliches Recht verwirkt, gehört, geschätzt oder als Menschen behandelt zu werden.

Westliche Politiker und Medien erwarten, dass die Palästinenser von Gaza in ihrer Folterkammer bleiben, sich auf die Lippe beißen und im Stillen leiden, damit das Gewissen des Westens nicht gestört wird.

Es muss gesagt werden. Die Bevölkerung von Gaza steht vor einem leisen, langsamen Weg der Auslöschung. Und diejenigen, die dies finanzieren, die dies ermöglichen, sind die USA und ihre europäischen Verbündeten. Ihre Hände sind diejenigen, die im Blut von Gaza getränkt sind.