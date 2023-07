The Corbett Report: Ihr Wegweiser zu den Bauern auf dem großen Schachbrett

Von James Corbett



Die Feststellung, dass der große geopolitische Kampf zwischen den Nationen einer großen Schachpartie gleicht, ist nicht neu.

Immerhin erkannte Khosrau II, der alte sasanische König, den Zusammenhang schon vor über 1400 Jahren: „Wenn ein Herrscher das Schachspiel nicht versteht, wie kann er dann über ein Königreich herrschen?“

Oder nehmen Sie die Schlussfolgerung von Leo Tolstoi: „Krieg ist wie ein Schachspiel“.

Und wer von den Zuhörern des Corbett Reports könnte Zbigniew Brzezinskis berüchtigtes Werk von 1998, The Grand Chessboard, vergessen, in dem er die eurasische Landmasse als „das Schachbrett, auf dem der Kampf um die globale Vorherrschaft weiter gespielt wird“ bezeichnete?

Dass geopolitische Auseinandersetzungen so oft mit einer Schachpartie verglichen werden, dürfte kaum überraschen. Schließlich geht das Schachspiel selbst auf ein indisches Strategie-Brettspiel, Chaturanga, zurück, dessen Figuren den Reihen der alten indischen Armee nachempfunden waren. Tatsächlich war das erste moderne Kriegsspiel eine Art Schachspiel, das auf einem speziell angefertigten Brett mit 1 666 Feldern gespielt wurde.

Wer könnte angesichts dieser uralten Metapher bezweifeln, dass die Mächtigen, die nicht sein sollten, sich tatsächlich als Großmeister vorstellen, die Menschen wie Schachfiguren umherschieben, um dieses oder jenes Feld auf dem großen Schachbrett zu erobern? Und aus der Logik dieser verdrehten Metapher folgt, dass, wenn die Geopolitik wirklich ein Schachspiel ist, die Menschen am unteren Ende der Machtpyramide nur Figuren auf dem Brett sind, Bauern, die als Teil eines Spiels in einem größeren Kampf um die Kontrolle über das globale Schachbrett geopfert werden.

Heute werde ich die Geschichte dieser Figuren auf dem Schachbrett erzählen und wie sie von den Möchtegern-Herrschern der Welt benutzt, missbraucht und weggeworfen wurden.

Afghanen

Es gibt vielleicht kein besseres Beispiel für die Analogie zwischen Schach und Politik als das Land Afghanistan. Durch seine günstige Lage an der Hauptlandroute zwischen Iran, Zentralasien und Indien ist Afghanistan seit langem als ein wichtiges Feld auf dem geopolitischen Schachbrett bekannt. Seit Jahrtausenden befinden sich die Afghanen im Fadenkreuz von Großmächten, von den Mazedoniern bis zu den Mongolen, von den Seleukiden bis zu den Sikhs und vielen anderen mehr.

Im 19. Jahrhundert erkannten die britischen Strategen die Bedeutung dieses Schachfeldes als Puffer zwischen dem Russischen Reich und dem Kronjuwel des britischen Empire: Indien. Das Interesse Großbritanniens an Afghanistan führte zu einem jahrhundertelangen verdeckten Stellvertreterkrieg in diesem Land, in dem die Briten gegen die Russen um die Kontrolle dieses Pufferlandes kämpften. Dieser als „The Great Game“ bekannte Kampf endete nicht in einem, nicht in zwei, sondern in drei Kriegen zwischen dem Britischen Empire und dem Emirat Afghanistan. (Spoiler: Es endete nicht gut für die Briten.)

Am Ende des 20. Jahrhunderts wurde Afghanistan erneut zu einem wichtigen Schlachtfeld. Diesmal brachen die Kämpfe aus, als die von der Sowjetunion unterstützte Regierung versuchte, eine Reihe von Land- und Sozialreformen im Einklang mit ihren marxistisch-leninistischen Grundsätzen durchzuführen, was eine Reaktion der konservativen Elemente des Landes und der islamischen Hardliner hervorrief. Die US-Regierung unter Jimmy Carter hoffte, die Sowjets in einen langwierigen Guerillakonflikt zu verwickeln, wie ihn die Amerikaner in Vietnam erlebt hatten, und begann mit der verdeckten Unterstützung und Finanzierung der Mudschaheddin.

Wie wir inzwischen alle wissen, war diese Taktik bemerkenswert effektiv. Der sowjetisch-afghanische Krieg wütete ein Jahrzehnt lang, und als sich der Staub gelegt hatte, war die mächtige Rote Armee gezwungen, sich gedemütigt zurückzuziehen.

Die Großmeister in Washington konnten sich jedoch nicht lange über ihren Sieg freuen. Dieselben Taliban-Freiheitskämpfer, die von Ronald Reagan gelobt und von Zbigniew Brzezinski ermutigt worden waren – und die übrigens heimlich von der CIA finanziert worden waren -, waren nun abscheuliche Terroristen, die das Feld des Schachbretts, das sie zu erobern geholfen hatten, nicht besetzen durften. Und so begann ein weiterer jahrzehntelanger Kampf zwischen den inzwischen dämonisierten Taliban und der von den USA unterstützten Nordallianz.

Mit dem Aufstieg Osama bin Ladens und den Ereignissen des 11. Septembers hatte Onkel Sam schließlich den perfekten Vorwand, um seine eigenen Streitkräfte in die Region zu verlegen und das afghanische Feld auf dem Schachbrett mit militärischer Gewalt zu besetzen. . . . Und wir alle haben gesehen, wie gut das ausgegangen ist.

Diese Ereignisse sind von vielen Kommentatoren und Historikern beschrieben und untersucht worden, aber was viele dieser Geschichten nicht berücksichtigen, sind die wirklichen Schachfiguren in diesem Spiel: die Afghanen selbst.

Einer der aufschlussreichsten Momente der gesamten Invasion und Besetzung Afghanistans war, als eine Umfrage unter den Afghanen ergab, dass 92 % der jungen Männer des Landes noch nie vom 11. September 2001 gehört hatten und dass sie keine Ahnung hatten, was der erklärte Grund für die Bombardierung und Besetzung ihres Landes durch die NATO war. Wie sich herausstellte, waren die Afghanen gezwungen, in einem Spiel, von dem sie nicht einmal wussten, dass sie es spielten, mit ihrem Leben zu bezahlen.

Belutschen

Ein weiteres gutes Beispiel für die Metapher des großen Schachbretts findet sich in Belutschistan (oder Belutschistan, je nachdem, auf welche Anglisierung man sich verlässt).

Als zerklüftete, trockene und dünn besiedelte Region zwischen Iran, Afghanistan und Pakistan scheint Belutschistan auf den ersten Blick der letzte Ort auf Erden zu sein, der die Aufmerksamkeit der Möchtegern-Welteroberer auf sich zieht. Und doch hat es sich im letzten Jahrzehnt zu einem geopolitischen Brennpunkt entwickelt.

Um zu verstehen, warum das so ist, müssen wir die Position dieser Region auf dem großen Schachbrett untersuchen. In Belutschistan befindet sich nämlich Gwadar, eine Hafenstadt im Südwesten Pakistans, die Zugang zum Arabischen Meer bietet. Wie die China Pakistan Investment Corporation auf ihrer Website erklärt:

Sie [Gwadar] liegt in der Nähe wichtiger Ölschifffahrtswege wie der Straße von Hormuz und ist der nächstgelegene Warmwasserhafen zu den zentralasiatischen Binnenrepubliken. Als Hafen und wachsende Stadt am Arabischen Meer ist Gwadar daher für viele Länder in der Umgebung von Interesse, aber es ist das Engagement Chinas, das die Investoren wirklich in dieses Gebiet Pakistans getrieben hat.

Tatsächlich explodierte das Interesse an Gwadar (und damit auch am Rest Belutschistans) im Jahr 2013, als die China Overseas Ports Holding Company – eine höchst mysteriöse staatliche Investmentgesellschaft mit Sitz in Hongkong – den Hafen von Gwadar von der pakistanischen Regierung erwarb. Die ansonsten unscheinbare Hafenstadt soll eine Schlüsselrolle in Pekings äußerst ehrgeiziger „Belt and Road“-Initiative spielen, die Chinas westlichen Binnenprovinzen eine Handelsroute nach Zentralasien, Afrika und in den ölreichen Nahen Osten eröffnen soll.

Doch genau zu dem Zeitpunkt, als China begann, Pakistan für den Zugang zu Belutschistan zu umwerben, entwickelte Onkel Sam spontan ein Interesse an dem armen, geschundenen Volk der Belutschen. Denn Belutschistan mag zwar dünn besiedelt sein, aber es ist bevölkert. Es ist die traditionelle Heimat der Belutschen, einer westiranischen ethnischen Gruppe mit einer aufkeimenden nationalistischen Bewegung, die für ihre Unabhängigkeit von der pakistanischen und iranischen Regierung kämpft.

Diese Aufständischen sind entweder Terroristen oder Freiheitskämpfer, je nachdem, wen man fragt, aber wenn man heutzutage einen amerikanischen Regierungsvertreter fragt, wird er sie zweifellos als tapfere Freiheitskämpfer bezeichnen. Nehmen wir als repräsentatives Beispiel Dana Rohrbacher, den US-Kongressabgeordneten, der 2012 im Repräsentantenhaus eine Resolution einbrachte, in der er erklärte, „dass der Kongress der Meinung ist, dass das Volk von Belutschistan, das derzeit zwischen Pakistan, Iran und Afghanistan aufgeteilt ist, das Recht auf Selbstbestimmung und auf ein eigenes souveränes Land hat.“

Im April 2012 erklärte Rohrbacher auf den Seiten der Washington Post, „Warum ich Belutschistan unterstütze„. Er drückte seine tiefe Besorgnis über die „entsetzlichen Menschenrechtsverletzungen durch pakistanische Sicherheitskräfte in Belutschistan“ aus und – ach ja, nebenbei bemerkt – seine Sorge, dass dieses geostrategische Schachfeld in die falschen (sprich: chiitischen) Hände fallen könnte:

Belutschistan ist die flächenmäßig größte Provinz Pakistans und liegt im Süden, in der Nähe von Iran und Afghanistan. Es ist reich an natürlichen Ressourcen und wird wie ein kolonialer Besitz behandelt. Erdgas, Gold, Uran und Kupfer werden zum Nutzen der herrschenden Elite in Islamabad ausgebeutet, während das belutschische Volk bitterarm bleibt. Zur Provinz gehört der Hafen von Gwadar am Arabischen Meer, den China ausbaut und möglicherweise zu einem Marinestützpunkt macht. Die Belutschen wurden infolgedessen ihres Landes und ihrer Fischerei beraubt, während Bauaufträge und Landzuweisungen an Pakistaner aus anderen Provinzen gingen.

Wer hätte gedacht, dass sich die Abgeordneten des US-Kongresses nachts über die Notlage der armen belutschischen Fischer den Kopf zerbrechen?

Wie sich herausstellt, beschränkt sich die Unterstützung der USA für das Volk der Belutschen nicht darauf, den Fischern bei der Ausübung ihres Berufs zu helfen. Sie umfasst auch die Unterstützung der Jundallah – einer sunnitischen Terrorgruppe, die in einer Reihe von Selbstmordattentaten, Hinterhalten, Entführungen und gezielten Attentaten Hunderte iranischer Staatsbürger getötet hat – und ein CIA-Programm, das die „massive Rekrutierung von Einheimischen als Agenten (von denen jeder 500 Dollar pro Monat erhält) in Belutschistan“ beinhaltet.

Natürlich scheint das Belutschen-Fieber auf dem Capitol Hill in den letzten Jahren abgeklungen zu sein, da sich der Brennpunkt des chinesisch-amerikanischen Konflikts von Gwadar weg verlagert hat. Es ist also keine Überraschung, dass die armen belutschischen Fischer von ihren ehemaligen Verbündeten in Washington im Stich gelassen wurden. Wie sich herausstellt, waren sie nur Schachfiguren in einem großen geopolitischen Schachspiel.

Von den USA nach einer kurzen Zeit im geopolitischen Rampenlicht fallen gelassen zu werden, ist jedoch nicht das Schlimmste, was passieren kann. Fragen Sie einfach die Kurden.

Kurden

Es gibt eine interessante Besonderheit im geopolitischen Schachspiel. Manchmal stehen die Bauern auf dem Brett entweder für die weiße oder die schwarze Mannschaft zur Verfügung. Wenn sie davon überzeugt werden können, dass dies in ihrem Interesse ist, werden die Bauern die Farben der einen oder anderen Mannschaft annehmen und versuchen, ein Feld auf dem großen Schachbrett für ihren neuen König zu erobern. Und dann (wenn die Geschichte etwas hergibt) werden sie entweder von ihrem neuen Team im Stich gelassen, verraten oder völlig vernichtet.

Es gibt kein besseres Beispiel für dieses Phänomen als die Kurden.

Die Kurden sind eine eigenständige iranische Volksgruppe mit einer eigenen Sprache und Kultur. Sie leben in der geografischen Region Kurdistan, einem gebirgigen Gebiet, das sich über den Südosten der Türkei, den Nordirak, den Nordwesten des Iran und den Norden Syriens erstreckt. Zum Leidwesen der Kurden ist Kurdistan kein eigenes Land. Das bedeutet, dass das kurdische Volk – abgesehen von einigen gescheiterten Versuchen kurdischer Königreiche, Republiken und sowjetischer Verwaltungseinheiten in der chaotischen Nachkriegszeit – seit Jahrhunderten keinen eigenen Staat hat.

Die Kurden, die seit langem nach Autonomie streben, hatten nur selten ein gutes Verhältnis zu den verschiedenen Regierungen, die über ihre Diaspora herrschen. Die Türken zum Beispiel weigerten sich, ihre Existenz überhaupt anzuerkennen, und bezeichneten sie bis 1991 als „Bergtürken„.

Im Irak hingegen begann der Kampf um die kurdische Selbstverwaltung in den 1960er Jahren zu eskalieren und setzte sich – mit nur kurzen Unterbrechungen – während des iranisch-irakischen Krieges in den 1980er Jahren fort. Dieser Kampf gipfelte in einer völkermörderischen antikurdischen Kampagne der irakischen Regierung von Saddam Hussein mit Bodenoffensiven, Luftangriffen, systematischer Zerstörung von Siedlungen, Massendeportationen, Erschießungskommandos und chemischen Angriffen (natürlich mit chemischen Waffen, die von den USA, Großbritannien, Deutschland und Frankreich bereitgestellt wurden). Die Kampagne führte zum Tod von 182.000 Kurden. Dazu gehörte auch der berüchtigte chemische Angriff auf Halabja am 16. März 1988, bei dem 5.000 Menschen getötet und 10.000 weitere verletzt wurden.

Angesichts dieser Geschichte überrascht es nicht, dass die Kurden in den letzten Tagen des Golfkriegs dem berüchtigten Aufruf des damaligen Präsidenten George H. W. Bush folgten, „das irakische Volk möge die Dinge selbst in die Hand nehmen und den Diktator Saddam Hussein zum Rücktritt zwingen“. Die Kurden sahen in diesem Aufruf die implizite Garantie, dass das US-Militär – das Saddams Streitkräfte bereits im Golfkrieg, der nicht stattfand, vernichtend geschlagen hatte – sie unterstützen würde, malten sich die Farben der amerikanischen Mannschaft auf und marschierten als pflichtbewusste Schachfiguren auf das Schachbrett … nur um von irakischen Hubschraubern, Langstreckenartillerie und gepanzerten Bodentruppen brutal abgeschlachtet zu werden. Die Bush-Regierung sah dem Gemetzel zu und weigerte sich, den Aufständischen zu helfen, die sie selbst ermutigt hatte.

Es wäre weder das erste noch das letzte Mal, dass die Kurden auf so zynische Weise von Onkel Sam benutzt, missbraucht, verführt, verraten und im Stich gelassen würden. In einem Artikel aus dem Jahr 2019 hat der Forscher Jon Schwarz festgestellt, dass die USA die Kurden acht Mal verraten haben, darunter ein geheimes Abkommen zwischen Henry Kissinger und dem iranischen Schah aus den 1970er Jahren, das die Bewaffnung der irakischen Kurden gerade so weit vorsah, dass sie die Regierung Saddams ausbluten lassen konnten, aber nicht so weit, dass sie tatsächlich die Unabhängigkeit erlangten.

Ein weiterer Vorfall in dieser schändlichen Geschichte des Verrats war, dass die Neocons die Kurden zynisch als bequeme Ausrede für die illegale Invasion des Irak im Jahr 2003 benutzten. Von allen verräterischen Handlungen in der Geschichte der USA und der Kurden war dieser Vorfall besonders ärgerlich. Der Erzneokonservativ Bill Kristol (unterstützt von seinem unwahrscheinlichen Bettgenossen Christopher Hitchens) trat 2003 auf C-SPAN auf, um den Zuschauern zu versichern, dass die USA die Kurden diesmal nicht verraten würden („Wir werden nicht. Wir werden nicht!“), nur um vier Jahre später einen Artikel in seinem Propagandablatt Weekly Standard zu veröffentlichen, in dem er erklärt, warum es absolut notwendig war, die Kurden zu verraten.

Die Geschichte hat noch viel mehr zu bieten, aber Sie haben jetzt eine Vorstellung davon. Die Kurden sind vielleicht das beste Beispiel dafür, warum man keinem König trauen sollte, der verspricht, die Bauern in ihrem Bestreben, ein Schlüsselfeld auf dem großen Schachbrett zu erobern, zu unterstützen. Es ist eine Lüge. Der König wird sich umdrehen und seine loyalen Bauern bei nächster Gelegenheit opfern.

Libyer

Erinnern Sie sich, als neoliberale Kriegstreiber wie Hillary Clinton und Susan Rice und Samantha Power anfingen, die Alarmglocke zu läuten wegen des „Massakers“, das Muammar Gaddafi und seine Viagra-getriebenen Vergewaltigungstruppen im Begriff waren, an dem armen libyschen Volk zu verüben? Und erinnern Sie sich daran, wie Obama, Sarkozy und Cameron diesem Ruf folgten und mutig die NATO-Liebesbomber schickten, um das Land in die Luft zu jagen? Und erinnern Sie sich daran, wie Clinton bei der Nachricht, dass Gaddafi in einem Abflussrohr kauernd aufgefunden wurde, bevor er mit einem Messer sodomisiert und brutal ermordet wurde, stolz verkündete: „Wir kamen, wir sahen, er starb!„?

Natürlich wissen Sie das.

Erinnern Sie sich noch daran, wie dieselben Kriegstreiber nach der Auslöschung des Landes abrupt vom Aderlass zum Aufbau einer Nation übergingen? Als sie Libyen mit Hilfe und Unterstützung überfluteten und der neuen Regierung halfen, die zerstörte Infrastruktur des Landes wieder aufzubauen? Als sie durch ihr Mitgefühl bewiesen, dass die gesamte Intervention tatsächlich aus Liebe zum libyschen Volk durchgeführt wurde?

Natürlich wissen Sie das nicht, denn das ist nie geschehen.

Stattdessen sahen sie zu, wie Libyen im völligen Chaos versank. Sie sahen zu, wie vier Millionen Libyer darum kämpften, Trinkwasser zu finden, nachdem die NATO-Kriegsverbrecher die Wasserversorgung des Landes absichtlich zerstört hatten. Sie ignorierten das politische Chaos, als das Land in einem blutigen und langwierigen Bürgerkrieg versank. Sie zuckten apathisch mit den Schultern, als in den Straßen von Tripolis regelrechte Sklavenmärkte eröffnet wurden.

Eigentlich ist es sogar noch schlimmer als das. Wahrscheinlich haben sie sich nicht einmal die Mühe gemacht, zuzusehen. Denn als sie ihr Ziel in Libyen erreicht hatten und Gaddafi getötet worden war, hatte sich die Aufmerksamkeit der Kriegstreiber bereits auf das nächste zu erobernde Feld auf dem Schachbrett gerichtet: Syrien. Und – wer hätte es gedacht – auch dort gab es noch mehr arme, geschundene Bürger, die man mit Liebesbomben „retten“ konnte.

Natürlich war die Wahrheit für jeden, der auch nur annähernd mit der Geschichte des geopolitischen Schachspiels vertraut ist, offensichtlich, bevor die Bomben überhaupt fielen. Die Libyer waren nur weitere Bauern auf dem Brett, entbehrliche Figuren, die im Dienste der geostrategischen Ziele der Falken geopfert werden sollten. Die neoliberalen R2P-Kriegstreiber haben sich nie um das libysche Volk geschert, und sobald der NATO-König sich dieses Feld auf dem Schachbrett gesichert hatte, wurden die libyschen Bauern ordnungsgemäß weggeworfen wie eine Zeitung von gestern.

Ich frage mich, wann ein unerschrockener Journalist Hillary oder Susan oder Samantha fragen wird, wie sehr sie sich jetzt um das libysche Volk kümmern?

Ukrainer (und Russen)

Stellen Sie sich einen ukrainischen Nationalisten vor, der sieht, wie seine blau-gelbe Flagge auf der ganzen Welt geschwenkt wird (sogar hier in Japan, wie ich bestätigen kann), oder der sieht, wie die Sache seiner Hauptstadt Kiew in den Dinosaurier-Medien verteidigt wird, oder der hört, wie Politiker auf der ganzen Welt über die Tapferkeit des ukrainischen Volkes sprechen. Es ist leicht vorstellbar, dass der Ukrainer sich ein Herz fasst und denkt: „Endlich! Die Menschen auf der ganzen Welt erkennen den Wert unserer glorreichen Nation an!“

. . . Natürlich könnte nur ein Ignorant, der die letzten Jahrzehnte damit verbracht hat, die Lektionen der Afghanen, der Belutschen, der Kurden und der Libyer (und zahlloser anderer) zu vermeiden, auf eine solche List hereinfallen. Kurzmeldung für alle Ukrainer unter den Zuschauern: Der Westen schert sich nicht um Sie. Sie wollen nur, dass ihr euer Leben für ihr großes Schachspiel gebt, wie ein guter kleiner Bauer.

Damit keine Zweifel aufkommen, hören Sie sich einfach die Falken selbst an. Lindsay Graham zum Beispiel gibt offen zu, dass er darauf brennt, Russland bis zum letzten Ukrainer zu bekämpfen:

Mir gefällt der strukturelle Weg, den wir hier einschlagen. Solange wir der Ukraine mit den Waffen, die sie braucht, und mit wirtschaftlicher Unterstützung helfen, wird sie bis zum letzten Mann kämpfen.

Ja, lasst uns kämpfen, ihr und ihr anderen!

Und wer kann vergessen, dass Großbritannien ein Friedensabkommen zwischen Russland und der Ukraine, das bereits im April 2022 unterzeichnet worden war, zu Fall brachte? Das Abkommen war fertig und bereit zur Unterzeichnung … aber dann kam Boris Johnson mit dem Marschbefehl seiner Zahlmeister. Und jetzt, Zehntausende von toten Ukrainern (und wer weiß, wie viele Russen) später, befinden wir uns immer noch in einem brutalen und blutigen Konflikt, der keine Anzeichen für ein Abflauen zeigt.

Zugegeben, Zelensky ist nicht der hellste Kopf, aber vielleicht dämmert es dem gescheiterten Komiker, der sich in einen Komödienspieler verwandelt hat (oder, was noch wichtiger ist, dem ukrainischen Volk selbst), dass die Ukraine nicht darauf vorbereitet wird, einen Krieg mit Russland zu gewinnen, sondern lediglich darauf, ihn zu bekämpfen. Vielleicht beginnen sie endlich zu begreifen, dass der nicht enden wollende Quatsch mit der NATO-Mitgliedschaft nur ein Trick ist, um Russland mit der Aussicht zu drohen, dass der Westen das ukrainische Feld auf dem großen Schachbrett einnimmt. Die Ukrainer könnten sogar kurz davor sein zu begreifen, dass sie für ihre NATO-Zahlmeister nur so lange nützlich sind, wie sie bereit sind, für die Sache der NATO Blut zu vergießen.

Aber nicht nur die Ukrainer könnten beginnen, die wahre Natur ihrer Rolle in diesem Schachspiel zu begreifen. Auch das russische Volk könnte langsam begreifen, dass es im großen Kampf um die Vorherrschaft zwischen den „Großmächten“ lediglich als Spielfigur missbraucht wird.

Wieder einmal machen die Großmeister keinen Hehl aus ihrer Absicht, die Menschen als bloße Schachfiguren in ihrem Kampf einzusetzen. CIA-Direktor William J. Burns bestätigte Anfang des Monats, dass die westlichen Mächte hoffen, die russische Bevölkerung für einen Angriff auf den NATO-Gegner im Kreml einzusetzen.

Die Enttäuschung über den Krieg [in der Ukraine] wird die russische Führung unter der ständigen Diät von staatlicher Propaganda und praktizierter Repression weiter zerfressen. Diese Unzufriedenheit ist eine einmalige Chance für uns bei der CIA – in unserem Kern ein menschlicher Geheimdienst. Wir werden sie nicht ungenutzt verstreichen lassen.

In der Zwischenzeit läuten russische Patrioten lautstark die Alarmglocke über ihre eigenen falschen Führer im Kreml. Vom biometrischen Kontrollnetz über den digitalen Währungsalptraum bis hin zum COVID-Irrsinn hat die russische Regierung ihrer Bevölkerung all die gleichen Maßnahmen totalitärer Kontrolle aufgezwungen, die die ukrainische Regierung ihrer eigenen aufzwingt, und jetzt fordert der Kreml Sergei Sixpack und Sacha Soccermom auf, ihre Söhne dem ukrainischen Fleischwolf zu opfern, und wirft Leute ins Gefängnis, weil sie den Konflikt „Krieg“ statt „Militäroperation“ nennen.

Ja, die Ukrainer und die Russen wachen auf und erkennen die Realität der großen geopolitischen Schachpartie. Aber hier ist die Millionenfrage: Reicht das wachsende Bewusstsein der Menschen für dieses Spiel aus, um sie davon zu überzeugen, nicht länger die Rolle der pflichtbewussten Bauern auf dem großen Schachbrett zu übernehmen?

Das Spiel ist noch nicht vorbei…

Verstehen Sie jetzt langsam, worum es geht? Wir, das Volk, sind diesen kaltblütigen Psychopathen völlig egal. Das Einzige, was zählt, sind ihre geopolitischen Machtspiele und ihr (Schach-)Spiel um die Thronfolge. Unser einziger Nutzen besteht darin, ihnen zu helfen, ihr Spiel zu gewinnen. Wir Afghanen, Libyer, Belutschen, Ukrainer, Russen, Westler und Kanadier, die in Japan leben, sind kaum mehr als entbehrliche Bauern, die von den Möchtegern-Großmeistern des globalen Schachbretts herumgeschoben und beiseite geworfen werden.

Es gibt natürlich noch viele, viele weitere Beispiele für dieses Phänomen der „Bauern auf dem Schachbrett“, von den Uiguren über die Kosovaren bis hin zur Kuomintang. (Sie können die Liste in den Kommentaren unten gerne ergänzen!) Aber es ist wichtig zu verstehen, dass sich die Möchtegern-Weltherrscher in jedem Fall auf eine Volksbefreiungsbewegung (oder eine reine Terroristenbewegung) stürzen, die Anhänger dieser Gruppe finanzieren, ausrüsten, ausbilden und fördern und sie dann auf die Feinde der Großmeister loslassen, alles im Dienste größerer geopolitischer Ziele – Ziele, derer sich diese geopferten Schachfiguren nur schemenhaft bewusst sind. Sobald der Konflikt beendet und der Kampf um das betreffende Feld des Schachbretts beendet ist, werden die Schachfiguren weggeworfen.

Es ist verständlich, warum diejenigen, die sich für Großmeister auf dem globalen Schachbrett halten, im Laufe der Geschichte immer wieder auf dieselbe abgedroschene Taktik zurückgreifen: weil sie funktioniert. Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass eine zusammengewürfelte Bande von „Freiheitskämpfern“ Fragen stellt, wenn eine Großmacht daherkommt und ihre Bewegung finanziert, sie mit Waffen versorgt und ihnen eine gute Chance gibt, ihr Ziel zu erreichen. Noch unwahrscheinlicher ist es, dass die Großmächte, Parasiten, die sie sind, aufhören werden, diese Taktik anzuwenden, um wichtige Felder auf dem großen Schachbrett zu erobern.

Schließlich erfordert die Finanzierung einer aufständischen Bewegung in einem feindlichen Land relativ geringe Investitionen und führt oft zu großen Erfolgen. Warum sollten die Großmeister diese Taktik nicht so oft wie möglich anwenden? Ja, es schadet ihrem Ruf, wenn sie die Gruppen, die sie einst unterstützt haben, unweigerlich im Stich lassen oder verraten, aber das hat die nächste Gruppe von Bauernopfern noch nie davon abgehalten, auf denselben Trick hereinzufallen, warum also die Taktik ändern?

Aber genau da liegt der Haken. Stellen Sie sich vor, die Menschen in den verschiedenen Befreiungsbewegungen und Volkskämpfen auf der ganzen Welt würden aufhören, den Lügen der Großmächte Glauben zu schenken. Stellen Sie sich vor, sie würden tatsächlich die Lektion der Geschichte lernen und sich vor den Griechen (und anderen), die Geschenke bringen, in Acht nehmen. Stellen Sie sich vor, sie würden sich weigern, das Spiel der globalen Geopolitik mitzuspielen. Was würde dann passieren?

Mit anderen Worten: Angenommen, die Könige begännen eine Schachpartie, aber es kämen keine Bauern?

Nun, ob Sie es glauben oder nicht, es gibt Anzeichen dafür, dass dieser uralte Trick der Imperien allmählich abgenutzt ist und dass die Bauern allmählich aufwachen und das Spiel mitspielen. Aber ist es zu wenig zu spät?

Nächste Woche werde ich in dieser Kolumne diese Revolte der Bauern untersuchen und erklären, was sie für die Zukunft des großen Schachspiels bedeutet. Bleiben Sie dran …