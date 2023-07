Aber am Ende sehen Sie, dass es vom Militär finanziert wird und es nicht um Ihre Gesundheit geht.

Meryl Nass

Die Biosicherheitsagenda ist bereits in Afrika angekommen. Die Globalisten haben nicht auf die Verabschiedung des Vertrags und der Änderungsanträge gewartet: Sie haben das Biosicherheitsnetz seit Jahren unauffällig und unerbittlich mit Ihren Steuergeldern aufgebaut.

Die Africa Centres for Disease Control and Prevention (Africa CDC), die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und das Robert-Koch-Institut (RKI) haben heute eine Gesundheitssicherheitspartnerschaft zur Stärkung der Krankheitsüberwachung und Epidemieaufklärung in Afrika ins Leben gerufen. Ziel der Partnerschaft ist die Stärkung der afrikanischen Gesundheitssicherheitskapazitäten in den Bereichen Biosicherheit, integrierte Krankheitsüberwachung, ereignisbasierte Überwachung, genomische Überwachung und Epidemieaufklärung. Die Partnerschaft zielt darauf ab, eine starke Führungsrolle der Länder zu fördern. Die erste Phase wird in sechs Mitgliedstaaten der Afrikanischen Union durchgeführt, darunter Gambia, Mali, Marokko, Namibia, Tunesien und Südafrika, und soll später auf weitere Länder ausgedehnt werden. Eine verstärkte Krankheitsüberwachung ist eine Grundvoraussetzung für die Gesundheitssicherheit. [In den vergangenen zehn Jahren wurden in Afrika erhebliche Fortschritte bei der Krankheitsüberwachung erzielt, aber es ist erwähnenswert, dass es in Afrika mehr Krankheitsausbrüche und andere gesundheitliche Notfälle gibt als in anderen Ländern, von denen viele mit bewährten Maßnahmen des öffentlichen Gesundheitswesens vermeidbar oder kontrollierbar sind. [Die COVID-19-Pandemie hat die entscheidende Rolle des öffentlichen Gesundheitslabors bei der Überwachung sowie die Notwendigkeit von Fortschritten bei der Datenerfassung, -verwaltung, -berichterstattung und -verbreitung verdeutlicht, um eine evidenzbasierte Politikgestaltung bei gesundheitlichen Notfällen zu gewährleisten.

Als Reaktion darauf arbeitet die Gesundheitssicherheitspartnerschaft in Afrika an der Verbesserung integrierter Krankheitsüberwachungskapazitäten auf dem gesamten Kontinent, um Bedrohungen der Gesundheitssicherheit besser zu erkennen, bestätigen und melden zu können. „Die länderübergreifende Projektkonsultation und das Auftakttreffen sind ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Stärkung der Überwachungs- und Epidemieaufklärungskapazitäten in Afrika. Sie bietet eine Plattform für den Austausch von Erfahrungen und bewährten Verfahren, die für den Erfolg des Projekts von entscheidender Bedeutung sind“, sagte Dr. Yenew Kebede, Leiter der Abteilung Laborsysteme und -netze beim Africa CDC. Die WHO-Regionalbüros für Afrika und den östlichen Mittelmeerraum haben sich gemeinsam verpflichtet, die afrikanischen Länder bei der Stärkung der Gesundheitssysteme und dem Schutz der öffentlichen Gesundheit zu unterstützen, und arbeiten im Rahmen des Gemeinsamen Aktionsplans für Notfälle (JEAP) eng mit dem Afrika CDC zusammen, um die Überwachung der öffentlichen Gesundheit zu stärken, die regionale Zusammenarbeit zu fördern und die gesundheitlichen Herausforderungen in Afrika zu bewältigen. Die Gesundheitssicherheitspartnerschaft in Afrika wird durch konkrete Ergebnisse in den Bereichen Notfallvorsorge und -reaktion, Überwachung und Laborkapazitäten zum allgemeinen Kooperationsrahmen beitragen und die Gesundheit der Menschen in Afrika durch ein besser koordiniertes und widerstandsfähigeres Gesundheitssystem schützen helfen.

„Unsere kollektive Fähigkeit zur Prävention, Vorbereitung und Reaktion auf gesundheitliche Notfälle ist nach wie vor von entscheidender Bedeutung für die Sicherheit unserer Bevölkerung“, sagt Sara Hersey, Direktorin für Collaborative Intelligence beim WHO-Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence. „Mit dieser Partnerschaft setzt sich die WHO weiterhin dafür ein, mit den Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten, um unsere Fähigkeiten und die Zusammenarbeit zwischen den Akteuren, Sektoren und über die Grenzen hinweg systematisch zu stärken und so eine effektivere und kooperative Krankheitsüberwachung in Afrika zu ermöglichen.“ Die vom Weapons Threat Reduction Program der kanadischen Regierung finanzierte und auf die Gesundheitssicherheitsziele der von der G7 geführten Globalen Partnerschaft gegen die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen und -materialien ausgerichtete Gesundheitssicherheitspartnerschaft in Afrika steht für ein kollektives Engagement für die Zusammenarbeit an der Schnittstelle zur Gesundheitssicherheit und wird eine Katalysatorrolle bei der Beschleunigung des Aufbaus und der Bündelung von Fähigkeiten und Fachwissen für die Krankheitsüberwachung und Epidemieaufklärung in und für Afrika spielen.

(Wenigstens wird in diesem letzten Absatz gesagt, dass es sich um eine militärische Operation und nicht um eine Gesundheitsoperation handelt)