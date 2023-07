„Der Großteil der Welt hat den Krieg satt“ – Premierminister Orbán wirbt auf dem EU-CELAC-Gipfel für Ungarns und Lateinamerikas friedensfreundliche Haltung

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán hat am Dienstag auf Facebook verkündet, dass Ungarn und Lateinamerika im Konflikt zwischen der Ukraine und Russland eine friedensfreundliche Haltung einnehmen und den Krieg so schnell wie möglich beenden wollen.

Der Großteil der Welt ist kriegsmüde. Heute haben wir für einen sofortigen Waffenstillstand und Frieden plädiert, und dieses Mal haben sich die Staats- und Regierungschefs Lateinamerikas uns angeschlossen“, schrieb Orbán auf Facebook nach dem Treffen der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union und der Gemeinschaft der Lateinamerikanischen und Karibischen Staaten (EU-CELAC) in Brüssel.

Obwohl Orbán mit seiner friedensfreundlichen Haltung in Europa in der Minderheit ist, hat er in anderen Ländern der Welt, die eine ähnliche Einstellung zum Krieg haben, breite Unterstützung gefunden, darunter Indien, China und Länder in Lateinamerika.

China zum Beispiel hat einen Friedensplan vorgelegt, den Ungarn unterstützt.

Innerhalb Lateinamerikas gibt es eine Reihe von Ländern, die direkt mit Russland verbündet sind, darunter Venezuela und Kuba, aber im weiteren Sinne gibt es viel mehr Länder, die den westlichen Kriegsanstrengungen in der Ukraine skeptisch gegenüberstehen und einen sofortigen Waffenstillstand gefordert haben.

Länder wie Brasilien und Mexiko haben sich ebenfalls geweigert, Sanktionen gegen Russland zu unterstützen, mit der Begründung, dass dies nicht in ihrem wirtschaftlichen Interesse sei.

Im vergangenen Jahr kritisierte der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador die Nominierung des ukrainischen Präsidenten Wladimir Zelenski für den Friedensnobelpreis durch das Europäische Parlament.

Unabhängig davon, ob wir den einen oder den anderen Kandidaten unterstützen, wie kommt es, dass einer der Teilnehmer an einem militärischen Konflikt den Friedensnobelpreis erhält, sagte der mexikanische Präsident. Gibt es denn keine anderen, die für den Frieden kämpfen? Warum nicht Papst Franziskus, das Oberhaupt der UNO?

In diesem Jahr sagte der brasilianische Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva: „Es ist notwendig, dass die USA aufhören, den Krieg zu fördern und über Frieden sprechen. Es ist notwendig, dass die Europäische Union über Frieden spricht, damit wir Putin und Zelensky davon überzeugen können, dass Frieden im Interesse aller ist und Krieg nur ihren beiden Ländern dient.“

Die Staats- und Regierungschefs der EU, Lateinamerikas und der Karibik nutzen die EU-CELAC-Konferenz, um sich zum ersten Mal seit acht Jahren wieder zu treffen.

Ganz oben auf der Tagesordnung stehen die Themen Klimawandel und Freihandel, insbesondere das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Mercosur, das von Umweltgruppen kritisiert wird und das Brasilien und andere lateinamerikanische Länder nicht ratifizieren wollen.