Biden lügt weiter, dass die USA China “nicht umzingeln” wollen

Präsident Biden führte kürzlich ein Interview mit Fareed Zakaria von CNN, in dem er seine umstrittene Entscheidung, Streumunition in die Ukraine zu schicken, verteidigte und vorschlug, dass die USA die Ukraine weiterhin so unterstützen können, wie sie Israel unterstützen, anstatt das Land in das NATO-Bündnis aufzunehmen.

Ungefähr in der Mitte des Interviews sagte Biden etwas über China, das es wert ist, hervorgehoben zu werden, denn die Behauptung, die er aufstellt, ist offensichtlich falsch, und es ist nicht das erste Mal, dass er sie aufstellt.

Bei der Beschreibung der Gespräche, die er mit Chinas Präsident Xi Jinping geführt hat, sagte Biden Folgendes:

“Wir werden die Vierergruppe zusammenstellen, die aus Indien, Australien, den Vereinigten Staaten und Japan besteht. Ich habe einen Anruf von ihm [Xi] erhalten. Er fragte, warum Sie das tun. Ich sagte, dass wir das nicht tun, um euch einzukreisen, sondern um die Stabilität im Indischen Ozean und im Südchinesischen Meer aufrechtzuerhalten. Denn wir sind der Meinung, dass die Regeln, die den internationalen Luftraum, den internationalen Raum und das Wasser betreffen, eingehalten werden sollten.”

Biden äußerte dasselbe falsche Argument, dass er China nicht umzingeln wolle, letzten Monat bei einer privaten Spendenaktion, bei der er Schlagzeilen machte, indem er Xi einen “Diktator” nannte:

“Aber worüber er sich wirklich aufregte, war, dass ich darauf bestand, dass wir die so genannte Vierergruppe wieder zusammenführen. Er rief mich an und sagte mir, ich solle das nicht tun, weil es ihn in eine Zwickmühle bringen würde. Ich sagte: “Alles, was wir tun – wir versuchen nicht, Sie zu umzingeln, wir versuchen nur sicherzustellen, dass die internationalen Regeln mit Luft- und Seewegen offen bleiben.”

Biden lügt. Die USA umzingeln China absichtlich mit Kriegsmaschinerie, und das schon seit Jahren, und sie haben ihre Bemühungen darum während Bidens Amtszeit rapide verstärkt. Nach eigenen Angaben des Pentagons gibt es derzeit nicht weniger als 313 US-Militärstützpunkte in Ostasien, wobei die Regierung Biden vier neue auf den Philippinen eingerichtet hat. Bidens Kriegsmaschinerie war damit beschäftigt, die AUKUS-Allianz ins Leben zu rufen, die speziell zur Bedrohung Chinas eingerichtet wurde, nuklearfähige Bomber nach Indonesien zu verlegen, ein Militärabkommen mit Papua-Neuguinea zu unterzeichnen, raketenbewaffnete Marineinfanteristen auf den japanischen Okinawa-Inseln zu stationieren, Provokationen in Taiwan zu inszenieren und sich im Rahmen der dramatisch verstärkten Militärpräsenz in der Region zunehmend auf Konfrontationen mit chinesischen Militärschiffen und -flugzeugen vor Chinas Küste einzulassen.

Natürlich versuchen die USA, China zu umzingeln, wie die Berge von US-Kriegsmaschinen zeigen, die in die Gebiete um China verlegt werden. Biden kann so viel davon schwafeln, dass er die Seewege sichern und die internationalen Gewässer schützen will, aber nur ein sabbernder Idiot würde glauben, dass das weltweit mächtigste Imperium seinen größten geopolitischen Rivalen als Verteidigungsmaßnahme militärisch umzingelt.

Bei seinen Versuchen, die Australier zu propagieren, damit sie einem Krieg mit China zustimmen, verwendet Sky News Australia versehentlich das Meme „Sehen Sie, wie nah sie ihr Land an unsere Militärstützpunkte bringen“.

In its attempts to propagandize Australians into consenting to war with China, Sky News Australia accidentally does the "look how close they put their country to our military bases" meme.pic.twitter.com/1lf2b4p7pH — Caitlin Johnstone (@caitoz) February 16, 2023

Und Peking macht sich in dieser Hinsicht keine Illusionen. Xi sagte in einer Rede Anfang des Jahres, dass “die westlichen Länder – angeführt von den USA – eine umfassende Eindämmung, Einkreisung und Unterdrückung gegen uns betrieben haben, was die Entwicklung unseres Landes vor noch nie dagewesene Herausforderungen stellt.”

Biden versucht also nicht, die chinesische Regierung mit seiner “Wir versuchen nicht, euch einzukreisen”-Masche zu täuschen – er versucht, euch zu täuschen. Er versucht, die westliche Öffentlichkeit und die Verbündeten der Vereinigten Staaten zu täuschen, die sich erschrecken würden, wenn der US-Präsident offen eine absichtliche Kampagne der militärischen Einkreisung gegen eine wirtschaftliche Supermacht zugeben würde, mit der sie alle regen Handel treiben.

Man kann die Geopolitik und die großen Konflikte der 2020er Jahre einfach nicht verstehen, ohne zu begreifen, dass das US-Imperium in der unmittelbaren Umgebung seiner beiden größten Rivalen – China und Russland – aktiv militärische Bedrohungen aufgebaut hat, die es niemals dulden würde, dass sich jemand anderes in der Nähe der Vereinigten Staaten aufbaut. Das Dümmste, was uns das US-Imperium heutzutage glauben machen will, ist, dass die Umzingelung seiner beiden größten Feinde mit Kriegsmaschinerie eine Verteidigungsmaßnahme und nicht ein Akt extremer Aggression ist.

Der beste Rat, den ich zu den Spannungen zwischen den USA und China geben kann, ist, die Worte zu ignorieren und die Taten zu beobachten. Ignorieren Sie, was Offizielle sagen, dass sie Frieden wollen und nicht versuchen, China zu umzingeln und die Ein-China-Politik zu unterstützen usw., und beobachten Sie einfach die gesamte US-Kriegsmaschinerie, die in dieser Region rasch aufgebaut wird. Das US-Imperium ist in der internationalen Manipulation von Narrativen besser als jede andere Machtstruktur, die es in der Geschichte der Menschheit je gegeben hat, aber was sie nicht wegspinnen können, sind die konkreten Manöver von soliden Teilen der Kriegsmaschinerie, denn sie sind physische Realitäten und keine Narrative.