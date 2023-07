Das DR. Michael Yeadon Interview: der Pandemie-Mythos.

Dies ist der dritte Teil einer Reihe von bearbeiteten Auszügen aus James Delingpoles aktuellem Podcast mit Dr. Mike Yeadon (Doktor der Pharmakologie der Atemwege, Mitbegründer eines Biotech-Unternehmens und Forscher bei Pfizer), in dem sie über das böse WEF, ihre eigenen Glaubensreisen, „KI der Gollum-Klasse“ und mehr sprechen. Teil 1 befasste sich mit der Frage, warum die Impfstoffe niemals sicher gewesen sein können. Teil 2 befasste sich mit den in den Impfstoff eingebauten Giftstoffen, und im heutigen Teil 3 erklärt Mike Yeadon, warum der „Impfstoff“ ältere Menschen niemals schützen konnte.

JAMES DELINGPOLE: Sie und ich würden zustimmen, dass das menschliche Immunsystem ein Wunderwerk der Schöpfung Gottes ist.

DR MICHAEL YEADON: Ja.

JD: So wundervoll, dass wir nie Impfstoffe gebraucht haben. Sogar in den Tagen von Covid und den Pocken benötigten wir nie Impfstoffe, um uns vor Dingen zu schützen, mit denen unser Körper vollkommen selbst fertig werden konnte?

MY: Ja. Wir haben sogar Beweise im Fall der Influenza, was auch immer das wirklich ist, dass die Industrie Impfstoffe gegen Influenza hergestellt hat, die zumindest den Behauptungen für Covid ähneln, da uns gesagt wurde, dass es sich bei beiden um Atemwegsviren handelt, die durch den Atem übertragen werden, nehme ich an, und die Menschen, die am meisten gefährdet sind, diejenigen sind, die älter und bereits krank sind. Ich denke, dieses Profil ist das gleiche. Meiner Meinung nach hat es nie eine Pandemie gegeben, und Covid-19 ist ein Psy-Op, und es handelt sich in Wirklichkeit nur um eine grippeähnliche Krankheit, die mit einer unzuverlässigen Diagnosemethode, der PCR, fälschlicherweise zugeordnet wird.

Ich erinnere mich, dass ich mich aus immunologischer Sicht fragte: „Warum sind ältere Menschen so anfällig für diese Krankheiten? Und ich denke, die Antwort liegt darin, dass sie nicht gut auf die Krankheit reagieren, egal ob es sich um eine Viruserkrankung oder eine nicht-virale Erkrankung handelt. In jedem Fall sind ihre homöostatischen Mechanismen, die sie wieder gesund machen sollen, entweder nicht reaktionsschnell genug oder sie sind gesundheitlich schon fast am Ende – ein kleines Defizit und sie sterben. In diesem Fall, wenn sie nicht gut auf diese Krankheit ansprechen, warum in aller Welt sollte jemand glauben, dass sie gut auf ein Stück des Organismus ansprechen würden?

Und die Antwort ist, dass man verrückt wäre, so etwas zu denken, denn das würden sie nicht tun, oder? Wenn man auf die ganze Krankheit nicht anspricht, wird man auch nicht auf einen Teil der Krankheit ansprechen und plötzlich geschützt sein. Das ist unlogisch. Es ist so unlogisch. Ich weiß noch, wie die Leute zu mir sagten: „Ach, du Schlaumeier, wir haben doch Grippeimpfstoffe, und die funktionieren. Und ich sagte: ‚Nein, nein, das Gegenteil ist der Fall, sie funktionieren nicht. Und das könnte der Grund dafür sein, dass sie nicht funktionieren, dass die Menschen, denen sie verabreicht werden, nicht in der Lage sind, auf sie zu reagieren, denn das ist das gleiche Problem, warum sie überhaupt anfällig sind. Mit anderen Worten, um auf Ihre Bemerkung zurückzukommen, James, die [Covid]-Impfung war nie eine angemessene … war nie eine angemessene Reaktion.

JD: Nein.

MY: Selbst wenn wir für einen Moment so tun würden – denn ich kann nicht lügen, ich glaube überhaupt nicht an die Erzählung – aber wenn wir nur für einen Moment annehmen würden, dass die Erzählung wahr ist, dass es einen neuen Krankheitserreger gibt, dass die älteren und gebrechlichen Menschen am meisten gefährdet sind, wäre es verrückt zu versuchen, ihnen mit einem Impfstoff zu helfen, denn der Grund, warum sie gefährdet sind, ist, dass sie verdammt noch mal nicht auf diese neue Bedrohung reagieren. Warum sollten sie auf einen Impfstoff reagieren? Und das tun sie auch nicht.

Was man hätte machen sollen, wenn es eine Pandemie gegeben hätte, was nicht der Fall war, aber wenn es eine gegeben hätte, würde man sie mit guter Ernährung unterstützen wollen, sie bei Laune halten, dafür sorgen, dass wir in die Sonne kommen, sie nicht wegschließen und sie Masken tragen lassen und sie unter Stress setzen – das wird garantiert dazu führen, dass mehr von ihnen sterben als nötig.

Aber wie zuvor besprochen, es hat keine Pandemie gegeben. Und zwei Worte. Denis Rancourt. Ich habe ihn schon oft zitiert. Seine Daten sind hervorragend. Er untersucht die Gesamtmortalität, wobei er nur Alter, Geschlecht und Datum des Auftretens berücksichtigt. Und er hat das jede Woche für jeden einzelnen der 50 US-Bundesstaaten gemacht. Und es gab keine Pandemie. Es gab keine übermäßigen Todesfälle, bis der nette Mann, der die WHO leitet, uns sagte, dass es eine Pandemie gibt. Und die Länder führten alle möglichen, meiner Meinung nach mörderischen Protokolle ein, Sie wissen schon, massenweise unangemessene mechanische Beatmung. Man beatmet niemals Menschen, die selbstständig atmen können, weil sie nicht behindert sind und die Brustwand nicht mit einem Messer oder einem Verkehrsunfall durchstochen wurde. Mit anderen Worten: Wenn eine Person auftaucht und atmet, wird sie nicht sediert, integriert und beatmet. Und wenn man das tut, stirbt er wahrscheinlich. Man gibt ihm eine Sauerstoffmaske mit einer höheren Sauerstoffkonzentration und wahrscheinlich ein niedrig dosiertes Valium, legt ihm den Arm um die Schulter und trinkt eine Tasse Tee. Und ich wette mit Ihnen, dass es ihnen in einer Stunde viel besser geht.

JD: Eine Tasse Tee wäre gut.

MY: 2 mg Diazepam, eine Tasse Tee und einen Keks, den Arm um die Schulter legen und eine Sauerstoffmaske geben. Ich denke, die meisten Menschen wären nach Hause gegangen, aber stattdessen haben sie sie eingewiesen und ermordet. Das ist es, was sie getan haben.

JD: Ich hatte gehofft, dass Sie mir einen Hoffnungsschimmer geben würden, und als ich über das Immunsystem sprach, das Wunder Immunsystem… Ich hatte gehofft, Sie würden sagen: „Aber was sie nicht einkalkuliert hatten, war die Genialität des menschlichen Immunsystems, das noch etwas tun wird, um all diese Schäden auszugleichen. Aber es hört sich für mich so an, als ob das, was Sie beschreiben, ein ganz bewusster Versuch ist, das menschliche Immunsystem zu umgehen und es gewissermaßen lahmzulegen, um es zu zerstören, sodass unsere letzten Abwehrkräfte …

MY: Ja. Wenn dieses Material in Ihren Lymphknoten landet, wissen Sie, wo es viele schlafende T-Zellen gibt, die bereit sind, herauszukommen und Eindringlinge zu bekämpfen. Wenn es in Ihren Zellen des Immunsystems landet, befürchte ich, dass andere Zellen des Immunsystems denken werden, dass sie infiziert wurden und sie ebenfalls töten.

Aber die Sache ist die. Die meisten Menschen, die eine Injektion erhalten haben, sind nicht krank geworden. Und obwohl die Sterblichkeitsrate erschreckend hoch ist, denke ich, dass sie bei etwa 1 zu 2000, vielleicht 1 zu 1000 liegt, wobei sie von Charge zu Charge stark schwankt. Das ist der Durchschnitt. Sagen wir also, es ist 1 zu 1000, dann sind das etwa 10 Prozent der normalen jährlichen Todesrate, die bei knapp 1 Prozent der Bevölkerung liegt. 0,1 Prozent ist also wie ein zusätzlicher Monat, in dem man stirbt. Die meisten Menschen sind also nicht sehr krank geworden und gestorben. Ich hoffe aufrichtig, dass es aus einem der beiden Gründe, die mir einfallen, besser ist. Einer ist, dass es sie später erwischt, worüber sich Dolores Cahill Sorgen macht, [aber] aufgrund meiner Kenntnisse über die pharmazeutische Herstellung denke ich, dass die wahrscheinlichste Erklärung für die Tatsache, dass die meisten Leute mit dem Leben davonkamen, zum Glück, darin bestand, dass sie etwas injiziert bekamen, das einfach nur Schrott ist, nicht besonders gut für einen, aber auch nicht besonders gefährlich.

Wenn wir also sagen könnten: „Wir haben genug, Leute, ihr könnt alle nach Hause gehen mit eurem WEF und eurer WHO und euren Lügen und euren teuflischen Plänen“, dann würden die Dinge meiner Meinung nach wieder ziemlich normal werden. Sie haben, wissen Sie, nur einen kleinen Bruchteil der Menschen getötet, die normalerweise gestorben wären – was immer noch schrecklich ist. Ich habe Schätzungen von 10 bis 20 Millionen gehört, die absichtlich ermordet wurden. Aber die Weltbevölkerung ist sehr groß, die Menschheit blüht auf, wenn man sie in Ruhe lässt. Wir sind also noch lange nicht am Ende.

Aber an dieser Stelle mache ich mir große Sorgen. Ich habe heute Morgen gesehen, James, dass die EU und die WHO angekündigt haben, dass sie eine Partnerschaft eingegangen sind, um eine Art internationalen digitalen Gesundheitspass zu entwickeln. Eine Art digitaler Impfpass. Und Sie wissen, dass Sie das nicht benötigen. Sie brauchen ihn. Ich befürchte, dass es Leute geben wird, die sagen werden: „Oh, ich melde mich besser dafür an, damit ich in den Urlaub fahren kann. Ich meine, kommt schon, ihr seid Schwächlinge. Ihr seid Schwächlinge. Fahren Sie einfach ein paar Jahre lang nicht in den Urlaub. Ganz im Ernst.

Das ist das einzige, was wir uns aussuchen können, nicht zu tun. Von allen Dingen, die sie einführen müssen, um die Kontrolle über uns zu erlangen, ist dies das einzige. Das andere sind die digitalen Währungen der Zentralbanken. Mir ist nichts bekannt, was selbst James Delingpole tun könnte, um sie daran zu hindern. Natürlich werden wir Petitionen unterschreiben, mit unseren Abgeordneten sprechen und demonstrieren, und sie werden tun, was sie wollen, denn das ist etwas, was sie machen werden. Und wenn sie uns das Bargeld vorenthalten oder es immer schwieriger machen wollen, Bargeld auszugeben, dann weiß ich auch hier nicht, was ich dagegen tun kann, außer, Sie wissen schon, das Tempo der Bargeldkäufe beizubehalten.

Aber was Sie nicht machen können, ist, sich nicht für die digitale ID anzumelden. Ja, es wird Ihnen Unannehmlichkeiten bereiten. Sie dürfen unter anderem das Land nicht verlassen oder ein Flugzeug besteigen, aber wenn Sie sich anmelden, können sie die drei Komponenten einführen, die meiner Meinung nach das menschliche Schlachthaus in Gang setzen werden. Wenn Sie einen digitalen Ausweis haben, sagen sie: „Oh, den brauchen Sie nur, um ein Flugzeug zu besteigen“. Und dann heißt es: ‚Ah, du brauchst ihn auch, um große Einzelhandelsflächen wie Bluewater zu betreten‘. Und dann heißt es: ‚Oh, man braucht ihn, wenn man in einen Supermarkt mit mehr als drei Kassen geht‘, oder so ähnlich. Sie können sich vorstellen, wie das schleichend zu einer alltäglichen Sache wird. Und benötigt man ihn dann, um etwas zu tun. Ich wette, bevor man an einem Geldautomaten Bargeld abheben kann – vorausgesetzt, es gibt sie noch -, werden sie sagen: „Legen Sie Ihren digitalen Ausweis vor“, und dann sagen sie: „Gültig“. Welche Transaktionen möchten Sie jetzt durchführen, Dr. Yeadon?

Das ist also die eine Hälfte des Systems, das Sie in einer weltweit konsistenten Datenbank mit einem einzigen Format eindeutig identifiziert. So etwas gibt es im Moment nicht. Wenn die Leute also sagen: „Oh, wir haben Pässe“, nein, wir haben 198 verschiedene Formate von Pässen. Dies wäre ein einziges Format. Es wird nicht von Ihrer Regierung, sondern von einem Unternehmen verwaltet. Also melden Sie sich nicht dafür an. Sie brauchen es nicht. Ich sage immer wieder, dass sie es benötigen, dass Sie es haben. Aber wenn die Zentralbanken bereit sind, die Wünsche ihrer Wähler, der Bürger, zu ignorieren, was wahrscheinlich der Fall ist, können wir sie nicht wirklich daran hindern, digitale Währungen einzuführen und uns letztlich das Bargeld zu entziehen. Aber wir können uns entscheiden, nicht mitzumachen. Ich habe öffentlich gesagt, dass ich nicht unterschreiben werde, auch wenn sie sagen: „Nun, Sie brauchen es, um Zugang zu Ihren Bankkonten zu bekommen“, werde ich sagen, dass ich sie dann einem Bevollmächtigten überlassen muss, denn ich werde verdammt noch mal nicht für die digitale ID unterschreiben. Ich werde das nicht tun. Wenn der erst einmal da ist, können sie machen, was sie wollen. Also melden Sie sich bitte nicht an, das ist das Ende, wenn Sie das tun. Aber ich glaube immer noch, dass wir gewinnen werden, James. Ich glaube, dass diese Leute in der Lage sein werden, eine Menge Leute zu ermorden. Ich glaube nicht, dass sie jeden ausschalten können. Und dann wird diese KI der Gollum-Klasse ihre Lebenserhaltung abschalten, oder so was in der Art. Sie werden nicht gewinnen.

Fortsetzung folgt.