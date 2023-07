VAERS-Daten zeigen eindeutig, dass die COVID-Impfstoffe für schwangere Frauen eine absolute Katastrophe sind

Steve Kirsch

Die CDC sagte, die COVID-Impfstoffe seien für schwangere Frauen völlig sicher. Sie haben gelogen und belügen weiterhin das amerikanische Volk. Hier ist der Beweis und Sie können es selbst überprüfen.

Zusammenfassung

Das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) ist die offizielle Datenbank der US-Regierung für die Meldung unerwünschter Ereignisse nach Impfungen. Sie ist der „Goldstandard“ für die Erkennung von Sicherheitssignalen. Alle Amerikaner, bei denen nach einer Impfung ein unerwünschtes Ereignis auftritt, werden von der US-Regierung aufgefordert, dieses an VAERS zu melden.

Die VAERS-Daten zeigen deutlich, dass die COVID-Impfstoffe die gefährlichsten Impfstoffe aller Zeiten sind. Für die COVID-Impfstoffe wurden mehr unerwünschte Ereignisse gemeldet als für alle anderen Impfstoffe zusammen in der 33-jährigen Geschichte von VAERS.

In diesem Artikel werde ich die Zahl der gemeldeten Totgeburten und Fehlgeburten (auch bekannt als Spontanabtreibungen) im Vergleich zu allen anderen in den USA in den letzten 33 Jahren verabreichten Impfstoffen untersuchen.

Soweit mir bekannt ist, wurde dies bisher noch nicht getan.

Was ich herausgefunden habe, sollte jeden auf der Welt alarmieren: Die absolute Zahl der Totgeburten und Fehlgeburten, die im Zusammenhang mit den COVID-Impfstoffen gemeldet wurden, ist buchstäblich „außer Rand und Band“: Sie ist viermal so hoch wie bei allen anderen Impfstoffen zusammen.

Denn VAERS liegt etwa 100-mal unter den gemeldeten Fällen, was bedeutet, dass die COVID-Impfstoffe wahrscheinlich schätzungsweise 360.000 zusätzliche Todesfälle verursacht haben.

Sie brauchen mir nicht zu glauben. Jeder, auch die Mainstream-Medien, kann dies in weniger als 60 Sekunden selbst überprüfen. Ich werde Ihnen in diesem Artikel zeigen, wie.

Das Ergebnis: Die Zahl der Meldungen über Fehl- und Totgeburten ist für den COVID-Impfstoff AUSSERHALB DER CHARAKTER

Die beiden nachstehenden Abfragen beziehen sich auf alle Impfstoffe in der 33-jährigen Geschichte der VAERS-Meldungen.

Suche nach Spontanaborten/Fehlgeburten

Die erste Suche betraf Berichte über Spontanaborte für alle Impfstoffe.

Es gab 673 Berichte über Spontanaborte für den COVID-Impfstoff mit einem Anfangsdatum von Tag 0, was bedeutet, dass die signifikanten unerwünschten Ereignisse des Impfstoffs an Tag 0 begannen. Diese Zahl stammte aus einer Medalerts-Abfrage und umfasste weltweite Berichte über die VAERS-Daten vom 7.7.23. Die gleiche Abfrage bei CDC Wonder ergab 667 für Tag 0.

Beachten Sie, dass in manchen Fällen die Fehlgeburt nicht am selben Tag wie der Beginn der Einnahme auftritt. Beispielsweise könnte eine Person am Tag der Impfung völlig ausgeknockt sein und sich nicht mehr bewegen können. Die Fehlgeburt kann Tage später auftreten (manchmal beim nächsten Arzttermin). Der Tag des Einsetzens ist immer noch 0, aber zusätzliche unerwünschte Ereignisse (wie die Fehlgeburt selbst oder das Wissen um die Fehlgeburt) können später eintreten.

Hier ist zum Beispiel der erste Treffer für den COVID-Impfstoff, der am Tag 0 auftrat. Es handelt sich um eine Frau, die nach eigenen Angaben am 30.12.20 die Pfizer-Impfung erhielt, nur 4 Stunden später Anzeichen einer Fehlgeburt hatte und am 31.12.20 offiziell eine Fehlgeburt erlitt.

Ich war 5,5 Wochen schwanger, als ich den Pfizer Covid-Impfstoff wiederbelebte. Alles schien gut zu laufen in meiner Schwangerschaft, bis ich etwa 4 Stunden nach der Impfung auf die Toilette ging und rosa Ausfluss auf dem Toilettenpapier sah. Dann begann ich leichte Unterleibskrämpfe zu bekommen. Die Unterleibskrämpfe und die vaginalen Blutungen wurden in den nächsten 24 Stunden immer schlimmer, bis ich schließlich am Abend des 31.12.2020 eine offensichtliche Fehlgeburt hatte. Ich kann mir nicht helfen, aber ich denke, dass der Impfstoff in irgendeiner Weise dazu geführt hat, dass mein Körper die Schwangerschaft abgestoßen hat. Zusammen mit der Fehlgeburt hatte ich auch extreme Müdigkeit mit Magen-Darm-Beschwerden vom 31.12.20 bis zum 02.01.2021.

Aus diesem Grund ist es wichtig, die zugrundeliegenden Berichte über unerwünschte Ereignisse stichprobenartig zu überprüfen, wenn man das genaueste Datum des Auftretens eines BESTIMMTEN unerwünschten Ereignisses erfahren möchte.

Der nächsthäufigste Impfstoff war der HPV-Impfstoff mit 84 Berichten mit Beginn am Tag 0. Jeder andere Impfstoff in der Geschichte war unbedeutend.

Der springende Punkt ist folgender: Wir verwenden genau dieselben Kriterien für verschiedene Impfstoffe, und der COVID-Impfstoff sticht wie ein wunder Daumen hervor.

Darüber hinaus gab es eine große zweite Spitze von 519 Meldungen bei 15-30 Tagen Erkrankungsbeginn. Bei keinem anderen Impfstoff in der Geschichte gab es etwas Vergleichbares.

VAERS meldet möglicherweise mehr als das 100-fache an Ereignissen dieser Art, was bei der Schätzung der tatsächlichen Anzahl von Ereignissen berücksichtigt werden muss. Nach COVID-Impfungen wurden 3.594 Spontanaborte gemeldet, so dass die Zahl leicht 360.000 überzählige Todesfälle darstellen könnte. Einige dieser Todesfälle könnten natürlich nur Zufall sein.

Aber die Tatsache, dass die gemeldeten Spontanaborte bei allen anderen Impfstoffen im Laufe der Zeit sehr niedrig sind, legt nahe, dass die VAERS-Meldungen nur dann erfolgen, wenn der Meldende einen Zusammenhang mit einem Impfstoff vermutet. Im Jahr 2019 zum Beispiel, als alle normal geimpft wurden, gab es nur 7 gemeldete Spontanaborte für alle Grippeimpfstoffe zusammen, und 5 der 7 hatten einen Beginn am Tag 0 und KEINEN Beginn am Tag 1.

In der medizinischen Fachliteratur heißt es: „Es wird geschätzt, dass bis zu 26 % aller Schwangerschaften mit einer Fehlgeburt enden“. Wenn VAERS also auch diese „Hintergrundereignisse“ erfasst, wären die Zahlen über 33 Jahre hinweg höher als die unten stehenden Grafiken zeigen.

Mit anderen Worten, es ist wahrscheinlicher, dass diese Berichte über tatsächliche Ereignisse berichten, die durch einen Impfstoff verursacht wurden, und die Tatsache, dass verschiedene Impfstoffe unterschiedliche Raten aufweisen, deutet ebenfalls darauf hin

Eine Suche nach Fehlgeburten in VAERS (Suchbegriff ist Spontanabort). Die blaue Linie ist der COVID-Impfstoff. Der nächsthöhere Impfstoff ist der HPV-Impfstoff, der zweitgefährlichste Impfstoff, den wir immer noch verabreichen.

Als Referenz sind hier die Zahlen für die COVID-Impfstoffe weltweit in CDC Wonder aufgeführt:

Abfrage zu Totgeburten

Hier sind die Abfrageergebnisse für Totgeburten. Es zeigt sich ein ähnliches Muster. Diesmal war der nächstgelegene Impfstoff der TDAP-Impfstoff (in rot). Jeder andere Impfstoff war unbedeutend.

Seit 2012 und bis heute empfiehlt die CDC ALLEN Müttern eine Tdap-Impfung während jeder Schwangerschaft zwischen 27 und 36 Schwangerschaftswochen:

Wir haben es also mit 11 Jahren Tdap-Impfung gegenüber 2,5 Jahren COVID-Impfung zu tun. Unter sonst gleichen Bedingungen sollten wir 4,4-mal mehr Tdap-Meldungen als COVID-Meldungen sehen.

Stattdessen ist die Zahl der Meldungen für den COVID-Impfstoff an Tag 0 8,75-mal höher, aber niedriger als bei Tdap an Tag 1.

Man kann also auf keinen Fall behaupten, dass es sich um eine übermäßige Berichterstattung handelt. Wenn es sich um eine Übererfassung handeln würde, müsste das Verhältnis von COVID/TDAP-Meldungen mit Beginn an Tag 0 mit dem Verhältnis an Tag 1 vergleichbar sein. Ist es aber nicht. Es gibt keine andere Erklärung dafür, als dass der Impfstoff die Überschreitung verursacht hat.

Eine Suche nach Totgeburten über alle Impfstoffe hinweg. Der zweitgefährlichste Impfstoff ist der TDAP-Impfstoff, bei dem im Jahr 2017 insgesamt nur 2 Totgeburten gemeldet wurden.

Mehr Fehlgeburten für den COVID-Impfstoff als für alle anderen Impfstoffe in der Geschichte zusammen!

In der 33-jährigen Geschichte von VAERS gibt es 3.836 Berichte von insgesamt 4.711 Berichten für alle Impfstoffe zusammen, unabhängig vom Datum des Auftretens.

Somit entfallen 81 % aller Meldungen in der Geschichte auf den Impfstoff COVID!

Das bedeutet, dass die COVID-Impfstoffe VIERMAL so viele Fehlgeburten verursachen wie alle Impfstoffe in der Geschichte von VAERS zusammen.

Hier ist ein auf die USA beschränkter Vergleich zwischen Tdap und COVID

Wie bereits erwähnt, wird die Tdap-Impfung seit 2012 von der CDC und anderen führenden medizinischen Organisationen für alle schwangeren Frauen empfohlen, um einen direkten Vergleich zu ermöglichen.

Also 11 Jahre Tdap gegenüber 2,5 Jahren COVID, wobei der COVID-Impfstoff den Tdap-Impfstoff leicht in den Schatten stellt:

Sollten Ärzte darüber nicht besorgt sein?

Ärzte in aller Welt sollten sich darüber Sorgen machen, aber es ist ihnen egal. Es ist nicht ihr Problem.

Einige Ärzte, wie Peter McCullough und James Thorp, sind angesichts der Zahlen alarmiert.

Hier ist ein Artikel, in dem Peter McCullough interviewt wird. Er wurde nur 29.000 Mal aufgerufen, weil diese Art von Artikeln von den Mainstream-Medien nie veröffentlicht wird.

Darüber hinaus hat sich Dr. Naomi Wolf unermüdlich dafür eingesetzt, dass diese Impfstoffe Frauen schaden (hier eine Folge, in der sie mit Dr. Thorp spricht).

Wie Sie die Diagramme in weniger als 60 Sekunden selbst nachbilden können

1) Gehen Sie zu medalerts.org

2) Klicken Sie auf den großen grünen Link „Jetzt suchen„:

3) Füllen Sie das Formular wie folgt aus:

A) Aktivieren Sie in Abschnitt 1 (Präsentationsstile) das Kontrollkästchen Grafik anzeigen und wählen Sie dann in den Dropdown-Menüs unten „Intervall des Beginns“ und „Impfstoffe“. HINWEIS: Wenn Sie einen Fehler machen und „Vaccine Type“ statt „Vaccines“ auswählen, wird das Formular nicht funktionieren.

B) Verwenden Sie in Abschnitt 2 (den Sie öffnen müssen) das Suchfeld und geben Sie „spontan“ ein, klicken Sie auf die Schaltfläche „Suchen“ links neben dem Suchfeld und wählen Sie dann, nachdem die Ergebnisse angezeigt wurden, einfach „Spontanabtreibung“.

4) Vergewissern Sie sich, dass Ihr Bildschirm wie in den obigen Abbildungen aussieht.

5) Klicken Sie auf eine der Schaltflächen „Suchen“ (in einem der blauen Bereiche), um die Suche zu starten.

6) Sie können dann mit der Maus über einen der Datenpunkte im Diagramm fahren, um die Werte und den Impfstofftyp zu sehen.

7) Sie können diesen Vorgang für andere Symptome, wie z. B. „Totgeburt“, wiederholen.

Das CDC-Überwachungssystem ist unfähig

Das CDC-Überwachungssystem für VAERS hat keine Spontanabtreibung oder Totgeburt als MÖGLICHES Sicherheitssignal gemeldet.

Ich habe das FOIA-Dokument zu den Sicherheitssignalen geprüft, das auf der CDC-Website nicht verfügbar ist; Sie müssen zu The Epoch Times oder Children’s Health Defense gehen, um die eigene Sicherheitsanalyse der CDC zu sehen.

Unter diesem Link finden Sie die Links zu den Daten der CDC-Sicherheitsanalyse.

Das ist peinlich.

Jeder, der über ein funktionierendes Gehirn verfügt, kann sich die Diagramme ansehen und zu dem Schluss kommen, dass mit den COVID-Impfstoffen etwas nicht stimmen KÖNNTE, das eine weitere Untersuchung verdient. Das ist offensichtlich.

Aber der CDC-Algorithmus zur Signalerkennung hat überhaupt nicht ausgelöst. Können Sie das glauben?

Die Faktenprüfer werden behaupten, dass es sich nur um eine Überberichterstattung über Hintergrundereignisse handelt

Die Medien werden versuchen, dies mit gefälschten „Faktenchecks“ zu normalisieren, wie sie es immer tun.

Sie werden sagen, „oh, die Regeln haben sich geändert, also muss man diese Ereignisse melden“ oder dass „die Leute jetzt mehr über VAERS wissen, also werden 100x mehr Ereignisse gemeldet“ oder so etwas.

Nichts davon ist wahr.

Ich habe professionelle Umfragen unter Beschäftigten im Gesundheitswesen durchgeführt. Sie melden mehr Ereignisse, weil…. Trommelwirbel bitte…. es einfach mehr Ereignisse zu melden gibt. Das sollte an sich schon eine große Sache sein.

Können Sie das glauben? Wer hätte das je vermutet? Sicherlich nicht die „Faktenprüfer“ oder die Mainstream-Medien, die NIEMALS eine Umfrage bei einer dritten Partei in Auftrag gegeben haben, um festzustellen, warum die Menschen mehr melden.

Bei VAERS sind es vor allem Mitarbeiter des Gesundheitswesens, die diese Ereignisse melden. Das kann man an den Beschreibungen erkennen. Sie können also nicht sagen: „Oh, das ist nur ein Zustrom von Verbrauchermeldungen“.

Schließlich sieht die Form der Kurve für den COVID-Impfstoff nicht so aus wie bei anderen Impfstoffen. Wenn es sich nur um „Overreporting“ handeln würde, wäre die Form die gleiche. Das ist sie aber nicht; die Spitzen sind viel ausgeprägter.

Es gibt keine Möglichkeit, dies zu „verdrehen“. Aber die „Faktenprüfer“ werden einfach sagen, dass es sich um eine übermäßige Berichterstattung seitens der Verbraucher handelt (auch wenn die Daten dies nicht belegen) und niemals erwähnen, dass die Form nicht dieselbe ist.

Die Öffentlichkeit wird den „Faktencheck“ akzeptieren, ohne jemals meinen Artikel zu lesen oder zu überprüfen, ob der „Faktencheck“ wahr ist.

Wo ist die „richtige“ Analyse?

Und schließlich, wenn meine Analyse der VAERS falsch ist, wo ist dann die „richtige“ Analyse der Daten, die erklärt, wie diese Ergebnisse „normal“ sind?

Ich würde sie sehr gerne sehen!

Wie kommt es, dass niemand sie jemals vorgelegt hat?

Sicherlich müssen sie diese Zahlen kennen. Das kann doch nicht anders sein.

Warum haben sie dann nicht die Daten analysiert und unter Angabe von Beweisen erklärt, dass es keinen Grund zur Sorge gibt?

Ist es meine Aufgabe, das für sie zu tun, um diese Anomalien zu melden? Für sie bin ich nur ein „Verbreiter von Fehlinformationen“.

Und sie werden nie mit mir in einen öffentlichen Dialog treten, um mir zu erklären, warum ich falsch liege! Sie sagen, dass Fehlinformationen ein Problem sind, aber sie weigern sich, das Wirksamste zu tun, um sie zu stoppen: mir zu erklären, wie ich mich geirrt habe.

Zusammenfassung

Es gibt keine andere Möglichkeit, dies als eine Katastrophe für die öffentliche Gesundheit und ein eklatantes Versagen der Sicherheitsüberwachungssysteme der CDC darzustellen.

Die COVID-Impfstoffe waren eine Katastrophe für die öffentliche Gesundheit im Allgemeinen, und diese Diagramme für Fehlgeburten (auch bekannt als Spontanabtreibungen) und Totgeburten machen kristallklar, dass diese Impfstoffe niemals hätten zugelassen werden dürfen und vor allem von der CDC niemals für schwangere Frauen empfohlen werden dürfen.

Es muss zwar eine Untersuchung durchgeführt werden, aber es ist zweifelhaft, dass der Kongress daran interessiert ist, da er den Impfstoff dem amerikanischen Volk aufgedrängt hat und sich nicht in ein schlechtes Licht rücken will.

Die CDC wird dies auch nicht untersuchen.

Ebenso wenig wie die Mainstream-Medien. Sie alle werden dies ignorieren.

Aber ich dachte, Sie sollten die Wahrheit wissen. Überprüfen Sie es selbst, wenn Sie mir nicht glauben.

Und bitte lassen Sie Ihre Freunde wissen, dass die US-Regierung diese Daten in ihrer eigenen offiziellen Datenbank vertuscht.