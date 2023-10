The Corbett Report: Nazis mit Büroklammern und zurückgebliebene Gladios (2008)

Der Corbett-Bericht

Jetzt ansehen (46 Min.) | VON 2008: In den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs, als der Kalte Krieg begann, Europa einzufrieren, als der Eiserne Vorhang errichtet wurde….

VON 2008: In den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs, als der Kalte Krieg Europa zu erstarren begann und der Eiserne Vorhang errichtet wurde, begannen die Geheimdienste einen verrückten Wettlauf, um die besten und klügsten Köpfe aus Nazi-Deutschland anzuwerben. Erfahren Sie mehr darüber, wie Nazi-Kriegsverbrecher herübergeholt wurden, um die NASA zu gründen, in militärischen Waffenlabors zu arbeiten und in Westeuropa Stay-Behind-Netzwerke aufzubauen, um im Rahmen der Strategie der Spannung Terroranschläge zu verüben.

HINWEISE ZUR FLASHBACK-SHOW:

Episode 049 – Nazis mit Büroklammern und zurückgebliebene Gladios

ÜBERSICHT:

Willkommen zu Episode 049 des Corbett-Reports, „Nazis mit Büroklammern und zurückgebliebene Gladios“.

Das ist ein rätselhafter Titel, um sicher zu sein. Beginnen wir also damit, den ersten Begriff zu definieren: „Paperclipped Nazis“ (Nazis mit Büroklammern).

Dieser Begriff stammt aus einem freigegebenen Regierungsprogramm namens Operation Paperclip. Wir können damit beginnen, eine Beschreibung dieses Programms von ForbiddenKnowledge.com zu erhalten, die einen Artikel mit dem Titel „Operation Paperclip Case File“ enthält.

Zitat:

In der Überzeugung, dass deutsche Wissenschaftler Amerikas Nachkriegsanstrengungen unterstützen könnten, genehmigte Präsident Harry Truman im September 1946 das Projekt Paperclip, ein Programm, das ausgewählte deutsche Wissenschaftler dazu bringen sollte, während des Kalten Krieges im Namen Amerikas zu arbeiten. Truman schloss jedoch ausdrücklich jeden aus, der als Mitglied der Nazipartei und als mehr als nur nomineller Teilnehmer an deren Aktivitäten oder als aktiver Unterstützer des Nazismus oder Militarismus galt. Die Joint Intelligence Objectives Agency (JIOA) des Kriegsministeriums führte Hintergrunduntersuchungen zu den Wissenschaftlern durch. Im Februar 1947 legte JIOA-Direktor Bousquet Webb dem Außen- und dem Justizministerium die ersten Dossiers der Wissenschaftler zur Prüfung vor. Die Dossiers waren vernichtend. Samuel Clouse, der Vertreter des Außenministeriums im JIOA-Vorstand, behauptete, alle Wissenschaftler dieser ersten Gruppe seien glühende Nazis. Ihre Visumsanträge wurden abgelehnt. Webb war wütend. Er schrieb ein Memo, in dem er davor warnte, dass die besten Interessen der Vereinigten Staaten den Bemühungen, ein totes Nazi-Pferd zu schlagen, untergeordnet worden seien. Er erklärte auch, dass die Rückkehr dieser Wissenschaftler nach Deutschland, wo sie von Amerikas Feinden ausgenutzt werden könnten, eine weitaus größere Sicherheitsbedrohung für das Land darstellte als jede frühere Nazizugehörigkeit, die sie gehabt haben könnten, oder sogar jede Nazi-Sympathie, die sie noch haben könnten. Bis 1955 hatten mehr als 760 deutsche Wissenschaftler die amerikanische Staatsbürgerschaft erhalten und prominente Positionen in der amerikanischen Wissenschaftsgemeinschaft bekleidet. Viele von ihnen waren langjährige Mitglieder der Nazipartei und der Gestapo gewesen, hatten in Konzentrationslagern Experimente an Menschen durchgeführt, Sklavenarbeit eingesetzt und andere Kriegsverbrechen begangen. In einem 1985 erschienenen Exposé für das Bulletin of the Atomic Scientists schrieb Linda Hunt, dass sie mehr als 130 Berichte über Projekt Paperclip untersucht habe, und dass jeder einzelne geändert worden sei, um die Einstufung als Sicherheitsrisiko zu beseitigen. Präsident Truman, der ausdrücklich angeordnet hatte, dass keine überzeugten Nazis in das Projekt Paperclip aufgenommen werden sollten, war sich offensichtlich nie bewusst, dass gegen seine Anweisung verstoßen worden war. Archive des Außenministeriums in den Memoiren von Beamten aus dieser Zeit bestätigen dies. Laut Clarence Lasbys Buch „Project Paperclip“ hüllten die Projektverantwortlichen ihre Pläne sogar so sehr in Geheimhaltung, dass sie ihren eigenen Präsidenten in Bedrängnis brachten. In Potsdam leugnete er ihre Aktivitäten und verstärkte damit zweifellos den russischen Argwohn und das Misstrauen, was den Kalten Krieg möglicherweise noch weiter anheizte. Ein gutes Beispiel dafür, wie diese Dossiers verändert wurden, ist der Fall von Werner von Braun. In einem Bericht vom 18. September 1947 über den deutschen Raketenwissenschaftler hieß es: „Das Subjekt wird vom Militärgouverneur als potentielle Sicherheitsbedrohung angesehen.“ Im darauf folgenden Februar hieß es in einer neuen Sicherheitsbeurteilung über von Braun: „Es liegen keine abfälligen Informationen über die Person vor. Der Militärgouverneur ist der Meinung, dass er keine Sicherheitsbedrohung für die Vereinigten Staaten darstellen kann.“ Hier sind einige der 700 verdächtigen Personen, die im Rahmen von Project Paperclip einwandern durften. Arthur Rudolph Während des Krieges war Rudolph Betriebsleiter der Mittelbau-Fabrik im Konzentrationslager Dora-Nordhausen, wo 20.000 Arbeiter durch Schläge, Erhängen und Verhungern starben. Rudolph war seit 1931 Mitglied der Nazipartei. In einer Militärakte von 1945 heißt es über ihn: „100% Nazi. Gefährlicher Typ. Sicherheitsbedrohung. Schlage Internierung vor.“ Aber das letzte Dossier des JIOA über ihn besagte, dass nichts in seinen Unterlagen darauf hinwies, dass er ein Kriegsverbrecher oder ein glühender Nazi oder anderweitig verwerflich war. Rudolph wurde US-Bürger und konstruierte später die Saturn-5-Rakete, die bei den Apollo-Mondlandungen eingesetzt wurde. 1984, als seine Kriegsvergangenheit schließlich untersucht wurde, floh er nach Westdeutschland. Wernher von Braun Von Braun war von 1937 bis 1945 technischer Leiter der Heeresraketenforschungsstelle Peenemünde, wo die V-2-Rakete entwickelt wurde, die England verwüstete. Wie bereits erwähnt, wurde sein Dossier umgeschrieben, damit er nicht als begeisterter Nazi erscheint. Von Braun arbeitete an Lenkraketen für die US-Armee und war später Direktor des Marshall Space Flight Center der NASA. In den 1950er und frühen 1960er Jahren wurde er als einer von Walt Disneys Experten für The World of Tomorrow berühmt. Im Jahr 1970 wurde er stellvertretender NASA-Administrator. Kurt Blome Blome war ein hochrangiger Nazi-Wissenschaftler, der 1945 gegenüber US-Militärs angab, er habe 1943 den Befehl erhalten, an KZ-Häftlingen mit Pestimpfstoffen zu experimentieren. Er wurde 1947 in Nürnberg angeklagt, Euthanasie (Vernichtung kranker Häftlinge) betrieben und Experimente an Menschen durchgeführt zu haben. Obwohl er freigesprochen wurde, waren seine früheren Geständnisse bekannt, und es wurde allgemein anerkannt, dass er tatsächlich an den grausamen Experimenten teilgenommen hatte. Zwei Monate nach seinem Nürnberger Freispruch wurde Blome in Camp David, Maryland, über biologische Kriegsführung befragt. Im Jahr 1951 wurde er vom Chemical Corps der US-Armee eingestellt, um an der chemischen Kriegsführung zu arbeiten. In seiner Akte wurde Nürnberg nicht erwähnt.

Zitat Ende

Nun, das ist ein wichtiger Artikel, und er geht noch viel weiter ins Detail. Aber ich denke, das gibt Ihnen einen ersten Eindruck davon, was Projekt Paperclip war.

Nochmals: Es ist wichtig zu erwähnen, dass es sich hier nicht um eine verrückte Verschwörungstheorie handelt. Es handelt sich um Informationen, die inzwischen vollständig freigegeben und von der Regierung selbst zugegeben wurden.

Sie können in den National Archives unter Archives.gov nach „Records of the Office of the Secretary of Defense, Record Group 330, Office of Research and Engineering“ suchen, und unter der Überschrift „Joint Intelligence Objectives Agency“ finden Sie dieses Zitat:

Die Joint Intelligence Objectives Agency (JIOA) wurde 1945 als Unterausschuss des Joint Intelligence Committee (JIC) der Joint Chiefs of Staff (JCS) eingerichtet. Das JIC diente als nachrichtendienstlicher Arm des JCS und war für die Beratung des JCS in Bezug auf nachrichtendienstliche Probleme und Strategien sowie für die Bereitstellung nachrichtendienstlicher Informationen für den JCS und das Außenministerium zuständig. Dem JIC gehörten der Direktor des Nachrichtendienstes des Heeres, der Chef des Nachrichtendienstes der Marine, der stellvertretende Chef des Luftwaffenstabs-2 und ein Vertreter des Außenministeriums an. Dem JIOA wurde die direkte Verantwortung für die Durchführung des Programms für ausländische Wissenschaftler übertragen, das zunächst den Codenamen Overcast und später den Codenamen Paperclip trug.

Und unter der Überschrift Foreign Scientist Case Files 1945-1958, das Folgende:

[. . .] Personaldossiers zu über 1.500 deutschen und anderen ausländischen Wissenschaftlern, Technikern und Ingenieuren, die im Rahmen von Project Paperclip und ähnlichen Programmen in die Vereinigten Staaten gebracht wurden. Zu den Dossiers gehören die von Georg Rickhey, einem ehemaligen Mitarbeiter der unterirdischen V-2-Raketenfabrik Nordhausen, der 1946 einreiste, aber 1947 die Vereinigten Staaten verließ, als er von einem US-Militärgericht wegen Kriegsverbrechen angeklagt (und freigesprochen) wurde. Walter Schreiber, der an medizinischen Experimenten an KZ-Häftlingen beteiligt war und 1952 aus den Vereinigten Staaten nach Argentinien floh, nachdem eine Zeitungskolumne über seine Aktivitäten erschienen war, und Arthur Rudolph, ein Ingenieur des V-2-Projekts, der die Vereinigten Staaten 1984 verließ, nachdem das Justizministerium seine Rolle bei der Verfolgung von Häftlingen im Werk Nordhausen aufgedeckt hatte. Nicht in den Akten enthalten ist das Dossier des Raketenwissenschaftlers Wernher von Braun. Es wurde nie an die NARA weitergeleitet.

Zitat Ende

Auch dies stammt direkt von Archives.gov. Ich empfehle allen meinen Zuhörern, auf CorbettReport.com zu gehen und unter der heutigen Folge auf die Registerkarte Dokumentation zu klicken, um einen Link zu diesem Dokument des Nationalarchivs zu finden, das derzeit im Index steht.

Dieses Projekt Paperclip – und alle seine Implikationen – ist natürlich an und für sich schon erschreckend.

Die Tatsache, dass diese Nazi-Kriegsverbrecher an Menschenversuchen, Euthanasie, der Entwicklung von Pestimpfstoffen, die an KZ-Opfern getestet wurden, und anderen Gräueltaten beteiligt waren, [und] dann an hochrangigen amerikanischen Wissenschaftsprogrammen teilnehmen durften, ist erschreckend.

Wenn man beginnt, die tiefen Verbindungen zwischen den Nazi-Kriegsverbrechern und der Gründung der NASA zu entdecken, wirft das ein neues Licht darauf, warum so viele wichtige Ereignisse in der Geschichte der NASA an Hitlers Geburtstag stattfinden.

Das ist ein Thema, das ich meinen Zuhörern überlasse, selbst zu recherchieren.

Aber jetzt lassen Sie uns weitermachen.

Das Projekt Paperclip war natürlich einzig und allein darauf ausgerichtet, deutsche wissenschaftliche Talente nach Amerika zu bringen.

Aber das war nicht die einzige Operation, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland durchgeführt wurde, um Ex-Nazis anzuwerben. Vielmehr waren auch Geschäftsleute, Akademiker und natürlich Geheimdienstler sehr begehrt.

Hitler und die Nazis waren besiegt worden. Und nun hatte sich der unruhige Waffenstillstand zwischen den USA und den Sowjets in einen Nebel aus Paranoia, Geheimhaltung und Intrigen aufgelöst. Der erste Feind der CIA sollte die Rote Bedrohung aus Russland sein: PRÄSIDENT HARRY S. TRUMAN: „Unsere Heimat, unsere Nation. All die Dinge, an die wir glauben, sind in großer Gefahr. Diese Gefahr ist von den Machthabern der Sowjetunion geschaffen worden.“ 1946 war die CIA verzweifelt auf der Suche nach Informationen und Geheimdienstinformationen über die Sowjets. Sie war bereit, jeden einzustellen, der über Insiderwissen über die Russen verfügte, selbst wenn das bedeutete, mit den Nazis zusammenzuarbeiten. ROBERT LIVINGSTONE: „Ich war in den 1940er Jahren in Österreich, und wir standen unter enormem Druck von unseren Vorgesetzten, Informationen über die sowjetische Zone Österreichs und über sowjetische Truppenbewegungen und sowjetische politische Bewegungen in Ungarn und der Tschechoslowakei zu bekommen.

Und wir hatten niemanden. Wir hatten niemanden. Also gingen wir hin und rekrutierten Leute. Und wir haben nicht sehr genau hingesehen. Es besteht kein Zweifel, wir haben uns den Hintergrund dieser Leute nicht sehr genau angesehen.“ LINDA HUNT: „Viele dieser Leute waren Hardcore-Nazis. Einige waren regelrechte Nazi-Kriegsverbrecher, die vor Gericht hätten gestellt werden müssen, und viele kamen mit Mord davon.“ ELIZABETH HOLTZMAN: „Der Einsatz von Nazi-Kriegsverbrechern war die Geburtsstunde der CIA. Und das waren die schlimmsten Typen, die man finden konnte.“ Der wichtigste Nazi-Spion der CIA war ein Mann namens Reinhard Gehlen, der hier auf geheimem Filmmaterial mit anderen von der CIA beschäftigten Nazis zu sehen ist. Gehlen war während des Zweiten Weltkriegs Hitlers wichtigster Spionagechef gegen die Russen gewesen und verfügte daher über große Mengen an Informationen über die Sowjets. Die CIA dachte, er wäre der perfekte Mann, um für sie zu spionieren. LIVINGSTONE: „Reinhard Gehlen war bis April 1945 als Brigadegeneral für den Geheimdienst an der Ostfront zuständig. Im April 1945, einen Monat vor Kriegsende, erkannte er, dass der Krieg verloren war, und er und einige Kollegen beschlossen, ihre Akten zu vergraben und sie den Amerikanern zu übergeben. Sie waren der Meinung, dass sie mit den Amerikanern ein besseres Geschäft machen konnten. Und die CIA, eine neu gegründete Organisation mit einem guten, großen Budget, nahm ihn auf. Die CIA holte nach dem Krieg Hunderte von Hitlers ehemaligen Geheimdienstoffizieren zurück in die USA. In geheimen Stützpunkten wurden sie zu CIA-Spionen umgeschult und dann zurück nach Deutschland geschickt, um die Russen auszuspionieren. Wie viele Nazis standen also auf der Gehaltsliste der CIA? Die ehemalige Kongressabgeordnete Elizabeth Holtzman hat Jahre damit verbracht, die geheimen Nazi-Akten der CIA aufzudecken. HOLTZMAN: „Wir haben bereits 100 Namen von Nazi-Kriegsverbrechern entdeckt, die in Galens Operation gearbeitet haben. Sie waren möglicherweise selbst in Gefahr, wegen ihrer Beteiligung an Kriegsverbrechen strafrechtlich verfolgt zu werden. Wenn sie für die CIA arbeiteten, war diese Gefahr natürlich gebannt.“ Als Gegenleistung für ihre Dienste schloss die CIA einen Geheimvertrag mit den Nazis ab. Die CIA garantierte, dass keiner von ihnen wegen Kriegsverbrechen angeklagt werden würde, die sie während ihrer Tätigkeit für Hitler begangen hatten. [Musik] HOLTZMAN: „Warum hat niemand aufgehört, die moralische Frage zu stellen? Zu diesem Zeitpunkt konnte sich niemand mehr vor den Geheimnissen von Auschwitz verstecken. Die Konzentrationslager und das, was in ihnen geschah, waren in ganz Europa bekannt. Die Menschen begriffen, wie schrecklich die Taten der Nazis waren. Wie konnten wir uns dann umdrehen und genau die Menschen schützen, die für den Tod und die Ermordung von sechs Millionen Juden und Millionen von Nicht-Juden verantwortlich waren? Wenn wir die Geheimnisse von vor 60 Jahren aufdecken, können wir auf einige der gleichen Probleme und Fragen stoßen, mit denen wir heute konfrontiert sind, und das wird uns hoffentlich ermöglichen, klügere Entscheidungen zu treffen.“ QUELLE: Im Bett mit den Nazis – CIA – Projekt Paperclip

Tatsächlich wurden die seit langem vermuteten Verbindungen zwischen Nazi-Kriegsverbrechern und der Gründung der CIA in den späten 1940er Jahren Anfang dieses Jahrzehnts durch von der CIA selbst freigegebene Akten bestätigt.

Die BBC veröffentlichte am 28. April 2001 einen Artikel mit der eklatanten Überschrift „CIA gibt zu, dass sie Nazis beschäftigt„.

Zitat:

Von der Central Intelligence Agency in den Vereinigten Staaten freigegebene Akten haben bestätigt, dass Nazi-Kriegsverbrecher des Zweiten Weltkriegs von westlichen Geheimdiensten beschäftigt wurden. Die Akten widerlegen jedoch die weit verbreitete Ansicht, dass einer der engsten Verbündeten Hitlers, Gestapo-Chef Heinrich Müller, den Zweiten Weltkrieg überlebte und anschließend für die CIA arbeitete. Aus den Akten geht hervor, dass Müller 1945 starb, dass aber andere ehemalige Nazi-Offiziere von der CIA beschäftigt wurden – insbesondere wegen ihrer Kenntnisse über die Sowjetunion. Ein Sprecher des US-Justizministeriums, Eli Rosenbaum, sagte, die Akten zeigten, dass die wahren Gewinner des Kalten Krieges Nazi-Kriegsverbrecher waren. Rosenbaum bedauerte, dass die CIA Kriegsverbrecher wie Klaus Barbie, den berüchtigten Schlächter von Lyon, als nachrichtendienstliche Quellen nutzte. Barbie wurde schließlich von einem französischen Gericht wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt.

Zitat Ende

Natürlich geht diese Geschichte der Verbindung zwischen CIA und Nazi-Kriegsverbrechern nicht auf den Grund, wie ein anderer BBC-Bericht vom Februar 2005 zeigt: „CIA zur Freigabe von Nazi-Aufzeichnungen gedrängt„.

Zitat:

Die CIA wurde aufgefordert, Dokumente über Nazi-Kriegsverbrecher freizugeben, die während des Kalten Krieges von US-Geheimdiensten angeheuert wurden. Die Aufforderung kommt von Mitgliedern des Kongresses, die das Gesetz zur Offenlegung von Dokumenten von 1998 ausgearbeitet haben, das die Freigabe aller Dokumente über den Holocaust vorschreibt. Sie behaupten, die CIA halte Einzelheiten über Personen zurück, die sie nach dem Zweiten Weltkrieg aufgrund ihrer Fachkenntnisse rekrutiert habe. Freigegebene Dokumente zeigen Verbindungen zwischen dem US-Geheimdienst und Nazi-Kriegsverbrechern. Die CIA hat 1,25 Millionen Seiten von mehr als 8 Millionen Dokumenten zur Verfügung gestellt, die im Rahmen des Gesetzes von 1998 freigegeben wurden. Ein ehemaliger Nazi, von dem bekannt ist, dass er für westliche Geheimdienste tätig war, war Klaus Barbie, der berüchtigte Schlächter von Lyon. Er wurde schließlich von einem französischen Gericht wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt. Die Verfasser des Gesetzes, Senator Mike DeWine und die Abgeordnete Carolyn Maloney, sind der Ansicht, dass die CIA weitere Einzelheiten über die angeworbenen Nazi-Kriegsverbrecher, Verdächtigen oder Kollaborateure zurückhält. „Es gibt immer noch Informationen, von denen wir glauben, dass die CIA über die Verwicklung der Vereinigten Staaten mit ehemaligen Nazis verfügt“, sagte Senator DeWine. „Wir müssen diese Informationen an die Öffentlichkeit bringen.“

Zitat Ende

Im Juni 2006 wurden von der CIA etwa 27.000 Seiten über die Verbindung zu den Nazi-Kriegsverbrechern freigegeben.

Dies geht aus einem Artikel von FAS.org mit dem Titel „CIA Nazi Files Released“ vom 7. Juni 2006 hervor.

Zitat:

Rund 27.000 Seiten von Unterlagen der Central Intelligence Agency (CIA) über die operativen Beziehungen zwischen der CIA und ehemaligen Nazis nach dem Zweiten Weltkrieg wurden gestern in den Nationalarchiven freigegeben. Die Freigabe wurde von der Interagency Working Group (IWG) on Nazi War Crimes angekündigt, die durch ein Gesetz von 1998 ins Leben gerufen wurde. Die IWG, die bereits die Freigabe von acht Millionen Akten über Kriegsverbrechen beaufsichtigt hat, steht unter dem Vorsitz des ehemaligen Direktors des Information Security Oversight Office, Steven Garfinkel. Die jüngste Freigabe wäre beinahe an der Widerspenstigkeit der CIA gescheitert. „Im Jahr 2002 erklärte die CIA, dass sie sich nicht mehr an die Kriterien halten würde, die seit 1999 für alle am IWG-Deklassifizierungsprojekt teilnehmenden Agenturen gelten, und dass sie von nun an nur noch Akten über Personen herausgeben würde, denen wir nachweisen konnten, dass sie persönlich an Kriegsverbrechen beteiligt waren“, erinnert sich IWG-Mitglied Richard Ben-Veniste (pdf). „18 Monate lang versuchte die IWG, die CIA davon zu überzeugen, dass ihre einseitige Neudefinition ihrer Verpflichtung falsch und inakzeptabel war“, sagte er. Die Relevanz der heutigen Enthüllungen über die Kriegsverbrechen der Nazis für die Probleme, mit denen unsere Nation heute konfrontiert ist, ist frappierend, so IWG-Mitglied Thomas H. Baer. Die Frage, die die Dokumente aufwerfen, sei, „inwieweit und unter welchen Umständen sich unsere Regierung auf Geheimdienstinformationen verlassen kann, die von Massenmördern und denjenigen stammen, die an ihren Verbrechen beteiligt waren“.

Zitat Ende.

Noch einmal: All dies sind äußerst beunruhigende Informationen.

Es ist beunruhigend, dass Wissenschaftler, die als Nazi-Kriegsverbrecher an Menschenversuchen beteiligt waren, ins Land eingeschleust wurden und an hochrangigen amerikanischen Wissenschaftsprogrammen teilnehmen durften, insbesondere an solchen, die Waffen für das US-Militär entwickelten.

Dass die CIA, die in den späten 1940er Jahren von Allen Dulles gegründet wurde, der sich mit Reinhard Gehlen traf – und die beiden verstanden sich offenbar recht gut – ist beunruhigend.

Aber zu glauben, dass diese Nazi-Kriegsverbrecher nur wegen der Informationen, die sie in der Vergangenheit hatten, und nicht für aktuelle oder laufende Operationen eingesetzt wurden, wäre natürlich naiv.

Timothy Naftali von der University of Virginia hat einen Aufsatz über neue Informationen über die Stay-behind-Operationen der CIA im Kalten Krieg in Deutschland und über den Fall Adolf Eichmann geschrieben.

Darin gibt er einen Hinweis auf eine andere Operation, an der die CIA in Europa aktiv beteiligt war, indem sie deutsche Nazi-Geheimdienstkontakte nutzte.

In diesem Papier sagt [Naftali]:

Zitat:

Zwischen 1949 und 1955 organisierte die Central Intelligence Agency Netzwerke deutscher Agenten in Südwestdeutschland und Berlin. Die Programme, die als Pastime Berlin und Kibbutz Südwestdeutschland bekannt waren, sollten im Falle einer sowjetischen Invasion in Westdeutschland eine Quelle für Geheimdienstinformationen hinter den feindlichen Linien bieten. Die Agenten wurden im Umgang mit Funkgeräten geschult, und die CIA vergrub Geld für Funkgeräte und etwas Munition in geheimen Depots, damit die Agenten sie in Kriegszeiten nutzen konnten. An der Kibbutz-Operation waren mindestens zwei ehemalige Mitglieder des SS-Stabs beteiligt – Feldwebel Heinrich Hoffmann, Oberstleutnant Hans Roos und Oberstleutnant Walter Kopp, den die CIA als einen nicht rekonstruierten Nazi bezeichnete.

Zitat Ende

Die Stay-behind-Operation in Europa, die von der CIA und dem MI6 organisiert wurde, ist in der Tat eine gewaltige Geschichte – eine viel größere, als dieses eine Dokument zusammenfassen kann.

Um weitere Informationen über das Stay-behind-Programm in Europa zu erhalten, wende ich mich an Stephen Dorril.

Stephen Dorril ist als einer der führenden akademischen Forscher und Ermittler zu den britischen Geheimdiensten bekannt. Er hat zahlreiche Bücher zu diesem Thema geschrieben, darunter ein Buch über den MI6 und seine Geheimoperationen sowie ein Buch mit dem Titel Blackshirt: Sir Oswald Mosley and British Fascism, das ich kürzlich gelesen habe und meinen Zuhörern wärmstens empfehlen kann.

In unserem umfassenden Gespräch haben wir auch das Thema des Stay-behind-Programms im Europa der 1950er, 60er und 70er Jahre und seine Verbindungen zu rechtsfaschistischen Elementen angesprochen.

STEPHEN DORRIL: „Die stay-behind-Operation ist eine sehr, sehr große Geschichte. Sie erstreckt sich über ganz Europa. Fast jedes Land in Westeuropa hatte eine Stay-behind-Einheit. Diese wurden entweder vom MI6 oder von der CIA eingerichtet. Europa wurde bei einem Treffen aufgeteilt, bei dem CIA-Offiziere und MI6-Offiziere eine Strategie zur Organisation der Stay-behind-Einheiten beschlossen. „Die CIA übernahm eine Reihe von Ländern, insbesondere Italien, und der MI6 übernahm einige andere Länder, insbesondere die skandinavischen Länder. Und sie bauten ihre eigenen Netzwerke auf. Der MI6 stützte sich dabei auf Personen, die er während des Krieges eingesetzt hatte. Und die einzelnen Länder – ihre Nachrichtendienste – bauten ihre eigenen Netze auf. Oft gab es innerhalb eines Landes drei oder vier Netze, weil man niemandem traute. „Sie betrafen verschiedene Bereiche. Es gab eine Art traditioneller Guerilla-Einheit und eine Reihe von Punkten innerhalb des Landes mit geheimen Waffendepots und so weiter. Diese befanden sich oft auf dem Lande in abgelegenen Gebieten, die durch Fallschirme oder Waffenabwürfe versorgt werden konnten, wie es im Zweiten Weltkrieg geschehen war. Es gäbe Propaganda-Einheiten. Manchmal gäbe es geheime Stationen für Radio und später für Fernsehen. „Es gab Flucht- und Ausweicheinheiten, die dabei halfen, abgestürzte Piloten und anderes wichtiges Personal zurückzubringen, und so weiter. Diese Einheiten unterschieden sich von Land zu Land in Bezug auf die Politik und das, was sie tatsächlich taten. „Wir wissen natürlich viel über Italien, wo die Rekrutierung ehemaliger Faschisten in den 70er Jahren zu Problemen führte, mit der Strategie der Spannung, bei der einige dieser Einheiten intern eingesetzt wurden, um die Kommunisten niederzuschlagen und zu verhindern, dass die Kommunistische Partei an die Macht kam. „Andere Länder, wie z. B. die Niederlande – die eigentlich sozialdemokratisch geprägt waren – mischten sich kaum in innenpolitische Angelegenheiten ein, waren sehr geheimnisvoll und hielten sich einfach im Hintergrund. „Sie sind wahrscheinlich in Frankreich stärker vertreten, aber nicht in dem Maße wie in Italien. Aber auch in einigen der neutralen Länder. Die Schweiz hatte eine Einheit, die vom MI6 eingerichtet wurde. Schweden hatte Einheiten, die von der CIA eingerichtet wurden. „Diese Einheiten gehörten zu den geheimsten der Geheimdienste, und wir wissen immer noch wenig darüber, was sie tatsächlich taten. Sie wurden zu verschiedenen Zeiten aktiviert, insbesondere 1956, zur Zeit von Suez und dem ungarischen Aufstand, und erneut zur Zeit der kubanischen Raketenkrise. „Das gesamte Netz wurde in Alarmbereitschaft versetzt, weil man befürchtete, dass es einen weiteren Krieg geben würde. Wenn der stattgefunden hätte, dann wären die Leute, die rekrutiert worden wären – und das könnten z.B. in Österreich Hirten sein, die die Pässe kannten. Sie kannten die Berge. Vielleicht haben sie während des Krieges mit Geheimdiensten zusammengearbeitet. Sie würden aktiviert werden. Sie würden anfangen, die Waffen auszugraben. „Es gab Verstecke – geheime Orte, zu denen man gehen konnte. Das Kommunikationsnetz würde aktiviert werden. Und kleine Teams von Spezialkräften der CIA und des MI6 wurden mit dem Fallschirm abgesetzt. Wie ich schon sagte, wurde es zur Zeit der Kubakrise aktiviert. Alle wurden in Alarmbereitschaft versetzt. Aber ich glaube, das war’s dann auch schon.“ JAMES CORBETT: „Können Sie diesen Begriff ‚Strategie der Spannung‘ näher erläutern?“ DORRIL: „Das ist eigentlich eine französische Idee: psychologische Operationen. Sie benutzen den Begriff „Rausch“ – eine Art Berauschung der Situation [mit] Bomben. Die große Angst der italienischen Rechten, der CIA und des Außenministeriums – zurückgehend auf die 1940er Jahre mit den Wahlen und dann in den 50er Jahren – war, dass die Kommunistische Partei, die im Wachsen begriffen ist, schließlich die Macht übernehmen würde. Irgendwann in den frühen 60er Jahren wurden die „Stay-behind“-Parteien in Italien davon abgehalten, sich im Hintergrund zu halten und Geheimnisse zu bewahren, während sie auf den Krieg warteten. Sie wendeten sich gegen die Kommunisten. „Und in den späten 60er Jahren gab es eine Reihe von Explosionen und Bombenanschlägen, die angeblich von den Linken verübt wurden, von denen wir aber heute wissen, dass sie in Wirklichkeit von rechtsextremen Elementen verübt wurden. „Sie schufen diese Strategie der Spannung, die die Armee, die Behörden, dazu zwingen sollte, einzugreifen und vielleicht sogar einen Staatsstreich gegen die Kommunistische Partei zu organisieren. „Und so gab es eine Reihe von Vorfällen, die die Situation in gewisser Weise berauschten und die Spannung erhöhten. In gewisser Weise gelang ihnen das, was ihnen nicht gelang. Die Kommunistische Partei schaffte es nicht, die Macht zu übernehmen, [obwohl] sie sehr, sehr nahe dran war.“ CORBETT: „Um das klarzustellen, welche Arten von Vorfällen wurden inszeniert, um an der Strategie der Spannung teilzunehmen?“ DORRIL: „Nun, der berühmteste ist der Bombenanschlag in Bologna, der von rechtsextremen Elementen und Faschisten verübt wurde, die mit Elementen des italienischen Geheimdienstes verbunden waren, insbesondere mit einer Einheit, die sich mit Stay-behind und dem, was als Gladio bekannt war, befasste. Diese Einheit war auch mit politischen Elementen der Gelli P2 [kurz für Propaganda Due], der Freimaurerorganisation, verbunden.“

Wiederum ein ausgezeichnetes und weitreichendes Interview, das ich allen meinen Zuhörern empfehle, sich auf CorbettReport.com anzuhören.

Meine aufmerksamen Zuhörer haben sicher schon die Verbindung zwischen der von Dorril beschriebenen Strategie der Spannung und Problem/Reaktion/Lösung bzw. Ordnung aus dem Chaos erkannt, die wir in Episode 047 des Corbett Report beschrieben haben.

Um diese Verbindung zu verdeutlichen, lassen Sie uns eine sehr grundlegende Definition der Strategie der Spannung aus Wikipedia heranziehen.

[WIKIPEDIA] „Eine Strategie der Spannung ist eine angebliche Methode zur Kontrolle und Manipulation der öffentlichen Meinung durch Angst, Propaganda, Desinformation, psychologische Kriegsführung, agents provocateur sowie terroristische Aktionen unter falscher Flagge.“

Laut dem Historiker Daniel Ganser handelt es sich um eine Taktik, die darin besteht, Bombenanschläge zu verüben und sie anderen zuzuschreiben.

Mit dem Begriff „Spannung“ ist die emotionale Spannung gemeint – das, was ein Gefühl der Angst erzeugt. Der Begriff „Strategie“ bezieht sich auf das, was die Angst der Menschen gegenüber einer bestimmten Gruppe schürt.

Der Begriff wurde in Italien während der Prozesse geprägt, die auf die Bleijahre der 1970er und 1980er Jahre folgten, in denen Terroranschläge und Attentate von neofaschistischen Terroristen wie Ordi Nuovo, Avant Guardia Nazionale oder Frontier Nazionale verübt wurden.

Einige behaupten, dass die Terroristen von der CIA und anderen westlichen Geheimdiensten, der P2-Freimaurerloge und der Operation Gladio unterstützt wurden, einer geheimen Stay-behind-Armee der NATO, die offiziell eingerichtet wurde, um im Falle einer erfolgreichen Invasion Italiens durch den Sowjetblock Guerilla- und Widerstandsaktionen durchzuführen.

Auch diese Stay-behind-Organisation, die ursprünglich als Nachhut und nachrichtendienstliche Quelle für den Fall einer sowjetischen Übernahme westeuropäischer Staaten gedacht war, entwickelte sich schließlich zu einem losen Netz von Agenten, die bereit und in der Lage waren – und es schließlich auch taten -, Terroranschläge auf Bürger ihrer eigenen Länder zu verüben, um sie politischen Rivalen in die Schuhe zu schieben.

Das ist Problem/Reaktion/Lösung, und es wurde auf teuflische Weise genutzt, insbesondere in Italien durch den italienischen Zweig der Stay-behind-Operation Gladio, die von der NATO ins Leben gerufen wurde und mit einer Reihe von Bombenanschlägen verbunden war (vom Bombenanschlag auf der Piazza Fontana 1969 bis zum Bombenanschlag auf den Bahnhof von Bologna 1980, bei dem 85 Menschen getötet und 200 verletzt wurden).

Auch hier handelt es sich um ein inzwischen freigegebenes Beispiel für Terrorismus unter falscher Flagge, der dazu diente, die Öffentlichkeit durch die Strategie der Spannung oder der Problem/Reaktion/Lösung dazu zu bringen, eine Seite einer politischen Debatte zu unterstützen.

Wenn Sie mehr über die Operation Gladio erfahren möchten, empfehle ich Ihnen einen Dokumentarfilm mit dem Titel Gladio, der ursprünglich 1992 von der BBC ausgestrahlt wurde.

Sie können den Link zu diesem Video auf meiner Homepage CorbettReport.com in der heutigen Dokumentationsliste finden.

Lassen Sie uns jetzt einen kleinen Ausschnitt aus Gladio anhören.

[ERZÄHLER] „Seit 40 Jahren haben geheime Terrororganisationen, von denen viele von westlichen Geheimdiensten ausgebildet wurden, die politische Kontrolle über souveräne europäische Staaten durch eine Kampagne von Terror und Mord manipuliert. Ursprünglich Teil eines geheimen Netzwerks, wandelten sich diese Gruppen von Verteidigern der staatlichen Sicherheit zu Angreifern der etablierten politischen Ordnung. Bis vor zwei Jahren war dieses geheime Netzwerk allgemein unter dem Namen Gladio bekannt.“ (Musik) [ERZÄHLER] „Am 9. November 1990 enthüllte der italienische Ministerpräsident Giulio Andreotti seinem Parlament und der Welt die Existenz eines streng geheimen europaweiten Netzes von Geheimagenten. Es wurde „Gladio“ genannt. Dieses Netzwerk von Stay-behind-Gruppen sollte eine sowjetische Invasion in Westeuropa bekämpfen.“ „Andreottis Ankündigung führte zu einer sofortigen Reaktion in den europäischen Hauptstädten. Es wurde der Verdacht geäußert, dass Teile der Gladio-Strukturen in die interne Subversion verwickelt seien.“ [Musik]

Es gibt eine Linie historischer Kontinuität, die vom Zweiten Weltkrieg, von den Nazis selbst, über die Geheimdienste der westlichen Welt bis hin zum Paradigma des Terrorismus unter falscher Flagge, mit dem wir heute konfrontiert sind, verläuft.

Der Polizeistaat, den die Regierungen der westlichen Welt ihren Bürgern derzeit im Namen der Sicherheit vor Terrorismus aufzuerlegen versuchen, ist nur ein kleiner Teil einer viel größeren Geschichte.

Ein Beispiel dafür, wie dies zusammenhängt, stammt von Richard Thieme, einem Autor für Salon, Forbes und The Village Voice, der im Oktober 2003 einen Artikel mit dem Titel „Real Conspiracies“ schrieb: Die Operation Paperclip, die Nazis in das US-Establishment integrierte, zeigt die Vorgeschichte für die Kennzeichnung von Menschen mit Gewissen als Staatsfeinde.„

Zitat:

Eine Möglichkeit für eine Regierung, Unterstützung für moralisch fragwürdige Maßnahmen zu mobilisieren, besteht darin, diese Maßnahmen als richtig erscheinen zu lassen. Entscheidungen, die aus ganz anderen Gründen getroffen werden, z. B. aus Gründen der Strategie oder des wirtschaftlichen Vorteils, werden in religiöse Rhetorik gehüllt. Und wenn unsere Führer die moralische Überlegenheit für sich in Anspruch nehmen, wollen wir, die Menschen, ihnen glauben. [ . . . ] Das bringt einen Menschen mit einem starken Gewissen in eine echte Zwickmühle. Die einfache Tatsache ist, dass jede Person, die bereit ist, nach den Überzeugungen eines starken Gewissens zu handeln, genauso ein Staatsfeind ist wie ein bekennender Terrorist, weil er oder sie die Designerlügen des Staates als Motivation für seine moralisch zweifelhaften Handlungen nicht akzeptieren wird. Vielleicht lässt sich dies am besten anhand eines historischen Beispiels veranschaulichen. Nehmen wir die Operation Paperclip. Die Vereinigten Staaten und ihre westeuropäischen Verbündeten kamen nach dem Zweiten Weltkrieg überein, Nazis mit wissenschaftlichem und technologischem Sachverstand, die mehr als nur eine triviale Verbindung zum Dritten Reich hatten, Einwanderungsrechte und Arbeitsmöglichkeiten zu verweigern. Diejenigen, die der Partei vor 1933 beigetreten waren, in der SA (Braunhemden) oder der SS aufgestiegen waren oder von glaubwürdigen Zeugen als Teilnehmer an Gräueltaten identifiziert wurden, fielen in diese Kategorie. Nach dem Krieg traten jedoch Widersprüche auf. Die Verweigerung des deutschen wissenschaftlichen Fachwissens gegenüber den Sowjets und die Nutzung dieses Fachwissens durch uns selbst wurden zu den Hauptmotivationen dafür, dass wir diese Deutschen hier haben und für uns arbeiten wollten. Mit der Zeit verdrängte der Bedarf an deutschen Fachkenntnissen in der Luft- und Raumfahrttechnik, bei Lasern und anderen fortschrittlichen Forschungen die moralischen Bedenken bezüglich ihrer Taten während des Krieges. Operation Paperclip war der Name des Projekts, mit dem Nazi-Wissenschaftler in das amerikanische Establishment eingegliedert wurden, indem ihre Geschichte verschleiert und die Bemühungen, ihre wahre Geschichte ans Licht zu bringen, kurzgeschlossen wurden. Das Projekt wurde von Offizieren der US-Armee geleitet. Obwohl das Programm im September 1947 offiziell beendet wurde, setzten diese Offiziere und andere bis Mitte der 50er Jahre eine Verschwörung fort, die sowohl Gesetze als auch Direktiven des Präsidenten umging, um Paperclip am Laufen zu halten. Weder Truman noch Eisenhower wurden darüber informiert, dass ihre Anweisungen ignoriert wurden, und wenn es eine Lehre aus der Operation Paperclip gibt, dann die, dass, wie Elie Wiesel über den Holocaust sagte, die Welt damit davonkommen kann. Bitte beachten Sie: Diejenigen, die die Operation Paperclip dokumentiert haben, sind keine „Verschwörungstheoretiker“. Sie sind Journalisten und Wissenschaftler, die eine echte Verschwörung beschreiben. Spulen Sie 50 Jahre vor. Als Total Information Awareness – das Bestreben, riesige Datenmengen über Amerikaner und Nicht-Amerikaner gleichermaßen zu sammeln und zu korrelieren – an die Öffentlichkeit gelangte, wurde es angegriffen, weil es die bereits durch den Patriot Act unterminierten bürgerlichen Freiheiten weiter aushöhle, Rechte, die zuvor durch die Verfassung garantiert waren. Als Verteidigungsminister Donald Rumsfeld auf einer Pressekonferenz über Total Information Awareness befragt wurde, lachte er und sagte: „Nun, dann werden wir den Namen ändern und es trotzdem tun.“ Rumsfeld sprach damit nur das Offensichtliche aus. Data Mining ist seit langem ein wichtiger Forschungsbereich für die Geheimdienste. Die Fähigkeit, irrelevante Daten herauszufiltern und die vielen Signale, die durch unsere täglichen Transaktionen übermittelt werden, zu Profilen mit Vorhersagewert zusammenzufassen, wird schon seit langem angestrebt. Rumsfeld sagte nur: OK, wenn es ein Problem mit dem Namen gibt, ändern wir den Namen, und zwar im Geheimen. Es ist die Kombination aus der Abschaffung von in der Verfassung garantierten Rechten, wie dem Habeas Corpus, und modernen Technologien, die es dem nationalen Sicherheitsstaat ermöglichen, die Tendenzen der Seelen seiner Bürger zu kennen und vorherzusehen, alles im Namen der Terrorismusbekämpfung, die uns nervös macht. Dies ist keine Verschwörungstheorie. Es ist eine wörtliche Beschreibung dessen, was unsere Führung tut. Als in den frühen Tagen der Büroklammer diejenigen, die ein Gewissen und/oder Erinnerungen an die Gräueltaten der Nazis hatten, versuchten, die Dampfwalze zu stoppen, wurden sie beschuldigt, kommunistische Agenten oder Sympathisanten oder nützliche Idioten zu sein, die nicht wussten, dass sie von der kommunistischen Partei manipuliert wurden. Während des Kalten Krieges wurden echte Feinde zur Rechtfertigung dafür benutzt, auch Personen mit gutem Gewissen als Feinde zu bezeichnen – eine Strategie, die klug und vorsätzlich war. Heute sind echte Terroristen die Rechtfertigung dafür, Personen aus Gewissensgründen ins Visier zu nehmen, als ob sie nicht nur Feinde Amerikas, sondern auch des amerikanischen Imperiums wären.

Zitat Ende

In diesem Artikel wird die Operation Paperclip aus den 1940er und 50er Jahren sehr schön mit der aktuellen politischen Realität einer Regierung verknüpft, die vor nichts zurückschreckt, um Ihnen Ihre Rechte zu nehmen.

Ich möchte jedoch betonen, dass ich glaube, dass der Autor des Artikels Recht hat, wenn er sagt, dass echte Terroristen die Rechtfertigung dafür sind, dass heute Personen mit Gewissen ins Visier genommen werden.

Aber diese wirklichen Terroristen sind Terroristen in der Strategie der Spannung, d. h. Terroristen in Geheimdiensten hinter den Kulissen, die die Fäden ziehen, Ihre Knöpfe drücken, Sie dazu bringen, zu reagieren und von der Regierung zu verlangen, dass sie Ihnen Ihre Freiheiten nimmt.

Wir haben die vielen wichtigen Aspekte nur gestreift, in denen man sagen kann, dass die Nazis den Zweiten Weltkrieg nicht verloren haben. Sie haben nur die Seiten gewechselt.

Es gibt Hunderte von anderen Themen, die in dieser Diskussion aufgegriffen werden könnten.

Aber noch einmal: Ich fordere meine Zuhörer auf, ihre eigenen Nachforschungen anzustellen.

Fangen Sie an, sich mit einigen der in der heutigen Folge behandelten Themen zu befassen und lassen Sie andere wissen, dass die Nazis nie wirklich verschwunden waren.