Doug Casey zum Nahostkonflikt und was als Nächstes passiert

Internationaler Mensch: Der Nahe Osten steht am Abgrund des größten regionalen Kriegs seit Generationen.

Wie siehst du die Situation und wohin führt sie?

Doug Casey: Die Leute vergessen, dass es vor dem Ersten Weltkrieg, als das Osmanische Reich Palästina kontrollierte, sehr wenig ethnische oder religiöse Feindschaft gab. Es gab nur wenige traditionelle, religiös orientierte Juden in Palästina, aber jeder kümmerte sich um seine eigenen Angelegenheiten und kam miteinander aus.

Das Problem begann mit den Aliyahs. Große Gruppen europäischer Juden zogen als ethnisch/religiöse Heimat nach Palästina, was zur Gründung des Staates Israel im Jahr 1948 führte.

Aus welchen Gründen auch immer, aber eng miteinander verbundene ethnische Gruppen scheinen ihre eigenen Heimatländer haben zu wollen. Die Kurden zum Beispiel sind über Syrien, die Türkei, den Irak und den Iran verstreut, haben aber kein offizielles Heimatland; das ist ein großes Problem für die Zukunft. Die Rohingya, die derzeit machtlose Muslime im überwiegend buddhistischen Burma sind, haben dasselbe Problem. Viele amerikanische Ureinwohner in der westlichen Hemisphäre haben wachsende rachgierige Gefühle, 500 Jahre nach der europäischen Eroberung. Was zwischen den Israelis und den Palästinensern passiert, ist nicht einzigartig.

Bevor Israel gegründet wurde, befanden sich die Juden in etwa derselben Position wie die Roma, eine andere eng miteinander verbundene, aber weit verstreute ethnische Gruppe.

An diesem Punkt ist Israel ein echtes Land. Die Juden sagen: „Dieses Land gehörte uns schon, seit Gott es uns gegeben hat.“ Und die Palästinenser sagen: „Sogar eure eigene Bibel sagt, dass ihr kein Heimatland habt.“

Ich möchte darauf nicht näher eingehen. Es ist unlösbar. Aber, was wichtiger ist, es sollte für Außenstehende irrelevant sein.

Unser Hauptinteresse ist es, die Vereinigten Staaten aus dieser Angelegenheit herauszuhalten. Wir sind 330 Millionen Menschen. Etwa 7,6 Millionen sind Juden und 3,6 Millionen sind Araber. Der Rest von uns möchte nichts mit dem zu tun haben, was im Grunde einen biblischen Streit darstellt, der leicht in den Dritten Weltkrieg ausarten könnte.

Einerseits sage ich „ein Fluch auf euer beider Häuser“, weil sie den Dritten Weltkrieg schüren. Andererseits wünsche ich ihnen beiden alles Gute. Es geht uns einfach nichts an. Für die USA Partei zu ergreifen, ist Wahnsinn und kann die Dinge nur viel, viel schlimmer machen.

Ich bin freundlich gegenüber Israel, wenn auch nur, weil es westliche Werte weit mehr repräsentiert als die Muslime. Aber ich kann nicht sehen, dass es in absehbarer Zeit eine rosige Zukunft hat, aus mindestens zwei Gründen. Erstens, wie Yassar Arafat einmal sagte, werden die Palästinenser gewinnen, weil ihre wirksamste Waffe der Schoß der palästinensischen Frau ist. Die demografischen Faktoren sprechen für die Palästinenser. Ganz zu schweigen davon, dass die Israelis von feindlichen Muslimen weltweit im Verhältnis 100:1 in der Minderheit sind – das hat mit dem zu tun, was der Prophet (oder Allah) im Koran gesagt hat. Zweitens hat Israel Atomwaffen. Jede muslimische Regierung, die sie haben will, kann sie haben. Das Ergebnis wird wie ein Messerkampf in einer Telefonzelle sein.

Internationaler Mensch: Kürzlich haben zwei überzeugte Anarcho-Kapitalisten, Saifedean Ammous, der palästinensische Wurzeln hat, und Walter Block, der jüdische Wurzeln hat, den Israel-Palästina-Konflikt debattiert. Hier zu sehen.

Wie betrachtest du den Israel-Palästina-Konflikt als Anarcho-Kapitalist?

Gibt es eine ankap-Lösung?

Doug Casey: Die Block-Ammous-Debatte ist ausgezeichnet und sehenswert. Beide dieser Typen sind meine Freunde. Walter ist seit 40 Jahren mein Freund.

Übrigens würde ich sagen, Saifedean hat gewonnen. Walter, der normalerweise stolz darauf ist, akkurat und logisch zu sein, hat schlichtweg unrecht, wenn er sagt, dass Palästina seit biblischen Zeiten den Juden gehört hat. Gruppen haben einander seit jeher Land gestohlen. Wie weit zurück möchten Sie gehen, um „Gruppen“ Eigentum zu etablieren? Das, übrigens, existiert nicht. Land sollte etwas sein, das individuell besessen wird. Niemand hat einen Titel, der 2000+ Jahre zurückreicht, obwohl die Palästinenser es im Grunde vielleicht 80% dieser Zeit besaßen.

An diesem Punkt halte ich es für ein unlösbares Problem. Sie müssen diese Leute einfach unter sich ausmachen lassen. Es ist eine bedauerliche Situation, aber es gibt Dutzende von ihnen auf der Welt. Wir haben keinen Hund in diesem Kampf. Es geht uns nichts an. Tatsächlich ist die USA das größte Problem darin. Wie in der Ukraine verspricht die US-Regierung, einen regionalen Konflikt zu einem Dritten Weltkrieg zu machen, mit Dutzenden von nuklear verstrahlten Städten weltweit.

Was bisher vorgefallen ist, macht klar, dass die Hamas schuld ist. Sie starteten einen unprovozierten Angriff auf die Israelis. Aber es sollte als Verbrechen behandelt werden, nicht als casus belli mit einer militärischen Lösung.

Es ist fast identisch wie am 11. September in den USA, was auch als Verbrechen behandelt hätte werden sollen – nicht als Grund, einige primitive Rückzugsgebiete zu überfallen. Finden Sie heraus, wer es getan hat. Verfolgen Sie die Täter und lassen Sie sie für ihre Verbrechen verantwortlich sein. Ein Land mit Millionen von Menschen für die Taten von Einzelpersonen oder Gruppen zu bestrafen, ist kontraproduktiv.

Die Invasion von Gaza, das über zwei Millionen Palästinenser enthält, wird den Konflikt stark verschärfen. Die Bewohner Gazas sind sicherlich anti-jüdisch, aber sie haben das Verbrechen nicht begangen. Elemente der Hamas schon. Die Israelis sollten das Verbrechen so behandeln, wie sie es bei dem Schwarzen September-Massaker von München 1972 gemacht haben, bei dem elf israelische Athleten getötet wurden.

Die Tatsache, dass die USA Partei ergreifen, garantiert, dass es außer Kontrolle gerät. Übrigens wählt die USA fast immer die falsche Seite. Wir haben es in Vietnam getan; Hanoi wird jetzt als Freund betrachtet. Wir unterstützen kriminelle Gruppen und Regime in Südamerika und Afrika immerzu. Involviert zu sein kann nur Amerikaner verarmen, die Einheimischen bankrott machen und schlachten und viele neue Feinde schaffen.

Internationaler Mensch: Beide Seiten des Konflikts führen einen aggressiven Informationskrieg. Es ist oft schwierig, Tatsachen von Fiktion zu unterscheiden.

Doug, du hast dich viel im Nahen Osten bewegt. Welche Erkenntnisse hast du aus dieser Erfahrung aus erster Hand gewonnen, und wie unterscheidet es sich von dem, was du in den Mainstream-Medien siehst?

Doug Casey: Es ist sehr klar, dass der durchschnittliche Jude anti-arabisch und anti-muslimisch ist. Das ist einfach eine Tatsache aus Gründen, auf die wir hier nicht eingehen müssen. Es ist auch klar, dass der durchschnittliche Muslim anti-jüdisch und anti-israelisch ist. So stehen die Karten.

Ich sehe nicht, wie sich das für mindestens zwei große Gründe ändern wird. Erstens wollen sie beide dasselbe Grundstück. Zweitens schüren viele Fanatiker auf beiden Seiten das Feuer. Aber es liegt nicht an uns zu entscheiden, wer recht hat und wer Unrecht hat. Wer gut ist und wer böse ist? Wem gehört das Land oder wem gehört es nicht? Es geht uns nichts an.

Es ist nicht unser Problem. Partei zu ergreifen in dem, was im Grunde einem Streit ähnlich dem zwischen den Hatfields und den McCoys entspricht – multipliziert mit einigen Millionen – kann es nur viel, viel schlimmer machen.

Internationaler Mensch: Bei einer Diskussion über den Nahen Osten fällt oft das Wort „Terrorismus“.

Doug, du hast oft die Bedeutung von präziser Sprache betont. Was denkst du über die Verwendung und Bedeutung des Wortes „Terrorismus“?

Doug Casey: Wenn John Hunt und ich jemals das vierte Buch über Charles Knight schreiben, „Terrorist“, werde ich das in einigen Details erläutern.

Tatsache ist, ob Sie es glauben oder nicht, es gibt über 100 verschiedene Definitionen von Terrorismus da draußen, die hauptsächlich von verschiedenen US-Regierungsbehörden veröffentlicht wurden. Vielleicht können sie sich nicht auf eine Definition einigen, weil es nützlich ist, das Konzept als schwebende Abstraktion zu belassen, die bei Bedarf verwendet werden kann.

Ich würde Terrorismus als eine Kriegstaktik definieren, die hauptsächlich darauf abzielt, psychologische Auswirkungen auf eine Zivilbevölkerung zu haben.

Aber denken Sie daran, Terrorismus ist eine Kriegstaktik – wie Artilleriebeschüsse, Kavallerieangriffe, Frontalangriffe und hundert andere Taktiken. Sie sind alle unangenehm. Aber richtig angewendet, kann Terrorismus oft ein Ziel mit weit weniger Opfern als die Alternativen erreichen.

Napoleon sagte ganz richtig, dass in der Kriegsführung das Psychologische zum Physischen im Verhältnis drei zu eins steht. Deshalb liegt der Schwerpunkt darauf, die Herzen und Köpfe sowohl der feindlichen Truppen als auch ihres Volkes zu gewinnen oder zumindest zu verändern. Terror ist eine Möglichkeit, das zu tun. Und es ist in der Regel die kostengünstigere Alternative. Die USA, derzeit immer noch ein wohlhabendes Land, wettert gegen den „Terror“, weil er hauptsächlich eine Taktik der Armen ist. Aber wir nutzen sie, wenn es uns passt.

Im letzten Jahrhundert hat die USA viele Guerillakonflikte geführt. Aber sie vergisst oft, dass man, wenn man als außenstehender Dritter in einem Guerillakrieg in der Heimat eines anderen kämpft, fast sicher auf der falschen Seite steht, weil Guerillakriege Volkskriege sind. Und es gibt nur eine dünne Linie zwischen einem Guerillakrieg und Terrorismus. Ich bin ein Freiheitskämpfer, du bist ein Rebell, er ist ein Terrorist.

Regierungen haben schon immer Terror eingesetzt. Die Assyrer – proto-mittlere Osten, wenn Sie so wollen – haben es genossen, Feinde zu erschrecken, indem sie diejenigen, die sich widersetzten, lebendig häuteten. Dschingis Khan und Tamerlane setzten den Terror gezielt ein, indem sie Schädel zu Pyramiden aufhäuften. Die Römer begingen gezielt Völkermord als Kriegsmethode und reservierten die Kreuzigung als Strafe für den Terror.

Lassen Sie uns nicht zu selbstgerecht über Terrorismus sein. Das Bombardieren von Städten, die definitionsgemäß voller Zivilisten sind, ist einfach Staatsterrorismus, aufgehübscht, gerechtfertigt und rationalisiert mit Rechtmäßigkeiten und Rhetorik. Der eigentliche Feind hier ist nicht Terrorismus, sei es klein oder groß, sondern die Politik. Die wahren Feinde sind die Institutionen der Politik und die Regierungen selbst.

Internationaler Mensch: Angesichts all dessen, was wir heute besprochen haben, welche Auswirkungen hat das auf Investitionen?

Doug Casey: Die offensichtliche Auswirkung betrifft das Öl.

Es ist schwer vorherzusagen, inwieweit sich die Mohammedaner der Welt zusammentun und die Ölwaffe einsetzen werden. Sie haben Glück, dass der Großteil unseres Öls unter ihrem Sand liegt.

Ich bin grundsätzlich bullish auf Öl aus vielen Gründen, die nicht Gegenstand dieser Diskussion sind. Öl hat begrenztes Abwärtspotenzial und könnte aus politischen Gründen leicht stark steigen. Es ist das politischste der Rohstoffe, zumindest im Moment.

Der zweitpolitischste Rohstoff ist Gold. Gold, wie ich seit Jahren sage, ist vernünftig bewertet im Vergleich zu allem anderen. Aber von hier aus kann es nur noch nach oben gehen.

Zuletzt möchte ich darauf hinweisen, dass Bergbauaktien überdurchschnittlich günstig sind. Es ist ein mieses, 19. Jahrhundert Geschäft, das heute niemand mag. Aber das ist großartig für uns als Spekulanten; Bergbauunternehmen sind so billig wie nie zuvor – absolut oder relativ viel billiger, als sie „sollten“, relativ zu Gold. Ich erwarte, dass wir anständig belohnt werden, auch wenn sich die Große Depression vertieft.