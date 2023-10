Erst Nord Stream, jetzt Balticconnector: Was passiert mit den europäischen Ostsee-Gaspipelines?

Von Eugyppius

Am 26. September 2022 wurden die Nord-Stream-Pipelines, durch die russisches Gas über die Ostsee nach Deutschland geleitet wird, in einer Reihe von geheimen Bombenanschlägen angegriffen. Laut Seymour Hersh wurde die Sabotage von der Regierung Biden Ende 2021 geplant und von Tauchern der US-Marine in Zusammenarbeit mit Norwegen durchgeführt. Der Bericht von Hersh bleibt zwar unbestätigt, aber die Sabotage war mit ziemlicher Sicherheit eine NATO-Operation. Ein kürzlich in der Washington Post erschienener Bericht, in dem die Unterstützung der CIA für den ukrainischen Geheimdienst SBU bei den Angriffen auf hochrangige Ziele wie Darya Dugina, Valery Gerasimov (der nur knapp überlebte) und die Kertsch-Brücke ausführlich beschrieben wird, enthält ein verstecktes Dementi anonymer „ukrainischer Beamter“, dass ihre Agenten „direkt in den … Angriff auf die Nord Stream 2-Pipeline verwickelt“ waren, während gleichzeitig wiederholt wird, dass westliche Geheimdiensteinschätzungen davon ausgehen, „dass die Ukraine mit dem Komplott in Verbindung stand.“ Daraus schließe ich, dass der ukrainische Geheimdienst dafür verantwortlich war, die falsche Spur von Beweisen zu legen, die auf die Andromeda hindeuten, während andere NATO-Parteien den eigentlichen Bombenanschlag durchführten.

Ein Jahr und zwei Wochen nach den Bombenanschlägen auf die Nord Stream-Pipeline kam es am frühen Morgen des 8. Oktober 2023 zu einem zweiten mysteriösen Bruch einer Ostsee-Pipeline. Diesmal handelte es sich um die unterseeische Blaticconnector, die das finnische und das estnische Gasnetz miteinander verbindet. Der plötzliche Druckabfall ereignete sich etwa zur gleichen Zeit, als Sensoren Schäden an unterseeischen Telekommunikationskabeln feststellten, die von Estland nach Finnland und Schweden verliefen. Der Schaden an den Kabeln war gering, aber die Reparatur des Balticonnectors wird mindestens bis April 2024 dauern. Da Finnland seit 2022 kein russisches Gas mehr importiert, ist das Land in hohem Maße auf LNG-Importe aus den Vereinigten Staaten angewiesen, und der Ausfall der Pipeline wird voraussichtlich keine ernsthaften Auswirkungen auf die Gasversorgung Estlands oder Finnlands haben.

Der Zeitpunkt des Schadens fiel mit der Fahrt eines unter Hongkong-Flagge fahrenden Containerschiffs namens NewNew Polar Bear zusammen, das sich vom 3. bis 8. Oktober auf dem Weg vom russischen Marinestützpunkt Baltijsk (nahe Kaliningrad) nach St. Petersburg befand:

Diese nützliche Grafik von Welt. Die orange-gelbe Linie stellt den Verlauf des Neuen Eisbären dar, die grüne Linie die Telekommunikationskabel und die blaue Linie den Balticconnector. Die lila Kreise zeigen die Schadensstellen an.

Am Dienstag bestätigten die finnischen Behörden den Verdacht, dass der Schaden durch einen 6 Tonnen schweren Anker verursacht wurde, den sie vom Meeresboden geborgen haben:

Das National Bureau of Investigation erklärte auf der heutigen Pressekonferenz, dass es bei der Untersuchung des Gasleitungsschadens Fortschritte gemacht habe. … Der Leiter der Ermittlungen, Detective Superintendent Risto Lohi, beschrieb, dass auf dem Meeresboden eine 1,5 bis 4 Meter breite Schleifspur zu sehen ist, die zur Schadensstelle in der Gaspipeline führt. Wenige Meter von der Schadensstelle entfernt befand sich ein Anker, von dem angenommen wird, dass er die breite Schleifspur und den Schaden selbst verursacht hat. Heute früh wurde der Anker gehoben. Er weist Spuren auf, die darauf hindeuten, dass er mit der Gasleitung in Berührung gekommen ist, sagt Lohi. Ab dem Fundpunkt des Ankers ist eine schmale Schleifspur zu sehen, die von der Größe her mit dem Teil übereinstimmt, der den Anker mit der Kette verbindet. Diese Beobachtungen in Verbindung mit den ausgewerteten Daten über den Schiffsverkehr haben die Hauptuntersuchungslinie hinsichtlich der Rolle des Schiffes Newnew Polar Bear einer chinesischen Reederei unter der Flagge von Hongkong bei dem Vorfall bestätigt.

Aus der finnischen Presseerklärung. Siehe auch diese Fotos von dem Graben, den der Anker in den Meeresboden gerissen hat.

Während sich die finnischen Behörden in der Frage der Sabotage nicht festlegen wollen, beharren die schwedischen Ermittler darauf, dass die Beschädigung der Telekommunikationskabel vorsätzlich erfolgte. Analysten fällt es auch schwer zu verstehen, wie ein Containerschiff unwissentlich einen 6 Tonnen schweren Anker fallen lassen konnte, geschweige denn ihn über viele Kilometer mitschleppen konnte, ohne dass es jemand bemerkte:

„Ich habe noch nie ein Ankermanöver unter acht Knoten Geschwindigkeit gesehen“, sagt [Stefan Krüger, Professor für Schiffssicherheit an der TU Harburg]. Er hält es aufgrund seiner Erfahrung mit Schiffen dieser Größe auch für unwahrscheinlich, dass der Anker aufgrund eines technischen Problems unbemerkt hätte fallen können. „Wenn sich ein Anker aus der Winde löst, weckt das das halbe Schiff auf. Das macht einen Höllenlärm“, sagt Krüger und fügt hinzu, dass in solchen Fällen die Ankerkette meist komplett reißt. „Einen heruntergefallenen Anker schleppt man nicht kilometerweit über den Meeresboden.“ Doch genau darauf deutet die von den Tauchern gefundene Furche hin … „Wenn sich diese Berichte als zutreffend erweisen, wäre die plausibelste Erklärung, dass der Kapitän genau wusste, was er tat“, sagt Krüger.

Der russische Schifffahrtsjournalist Michail Woytenko hingegen argumentiert, dass es sich um einen Unfall gehandelt habe. Seine Argumentation ist jedoch alles andere als überzeugend und scheint sogar auf das gegenteilige Szenario einer symbolischen Vergeltung für Nord Stream hinzudeuten:

Eine vorsätzliche Sabotage ist höchst unwahrscheinlich, und zwar aus einem einzigen Grund: Das Schiff NewNew Polar Bear ist ein Liebling Russlands und Chinas, sowohl der Schifffahrt als auch der Medien. Es ist das erste Schiff, das einen neuen direkten Containerdienst zwischen China und Russland über die Nördliche Seeroute in Betrieb nimmt, der von den nationalen Medien als Durchbruch und als Schlag gegen die westlichen Versuche, den russischen Seehandel zu blockieren, gefeiert wird. Es ist einfach undenkbar, dass ausgerechnet dieses Schiff für die Bombardierung von Pipelines mit seinen Ankern eingesetzt werden könnte (was an sich schon eine ziemlich dumme Idee ist).

Der Kapitän der NewNew Polar Bear legte sein Schiff am 8. Oktober in St. Petersburg an, nur wenige Stunden nachdem er angeblich den Balticconnector gerissen hatte. Während finnische Ermittler sich bemühten, herauszufinden, was mit ihrer Pipeline passiert war, steuerte er sein Schiff zurück durch die Ostsee.

Mehr dazu in der finnischen Pressemitteilung:

…Lohi erklärte, dass die Newnew Polar Bear mehrmals kontaktiert wurde, aber nicht zur Zusammenarbeit bereit war. Die Polizei war nicht befugt, Zwangsmaßnahmen gegen das Schiff zu ergreifen, da es in der ausschließlichen Wirtschaftszone Finnlands fuhr, die in dieser Hinsicht nicht in die Zuständigkeit der Polizei fällt, so Lohi.

Während die Finnen zusahen, segelte die NewNew Polar Bear nördlich um die skandinavische Halbinsel herum in die russischen Gewässer des Weißen Meeres und legte am 21. Oktober im Hafen von Archangelsk an. Am nächsten Tag machte dieses Pressefoto des Schiffes die Runde, das einen offensichtlich fehlenden Backbordanker zeigt:

Wenn Sie genau hinsehen, werden Sie eine weitere Merkwürdigkeit bemerken, nämlich die kollabierten Container an der Steuerbordseite. Offenbar verlief die Flucht der NewNew Polar Bear nicht ohne Zwischenfälle.

Die Schiffseigner haben von Russland die Erlaubnis erhalten, mit Hilfe eines staatlichen russischen Eisbrechers den Nördlichen Seeweg nach Osten in den Pazifik zu nehmen. Wie der Barents Observer berichtet, war in einer früheren Genehmigung als Betreiber der NewNew Polar Bear die Hainan Xin Xin Yang Shipping Co. angegeben, aber aus der aktuellen Lizenz geht hervor, dass das Schiff jetzt von Torgmoll betrieben wird, „einem in Russland registrierten Unternehmen mit Büros in Moskau und Shanghai“.

Laut der Website von Torgmoll ist das Unternehmen auf die Logistik zwischen China und Europa spezialisiert und hat großes Interesse an der Entwicklung von Pekings Belt and Road Initiative. Das Unternehmen ist mit einem Mitglied im Russisch-Chinesischen Wirtschaftsforum vertreten und wird von Jelena V. Maksimowa geleitet. Einem russischen Unternehmensregister zufolge ist Maksimova mit Ke Jin, einem Vertreter der NewNew Shipping Line in Russland, verbunden. Auf einer Konferenz in Moskau in diesem Sommer sagte Ke Jin, dass die NewNew Shipping Line plane, im Jahr 2023 fünf Schiffe auf einer Containerroute zwischen Häfen in Russland und China mit Transit durch die Nördliche Seeroute (NSR) in See zu stechen.

Eines dieser Schiffe, so Ke Jin, würde von Archangelsk nach China fahren. Dies wäre die NewNew Polar Bear. Wenn es sich hierbei um eine Vergeltungsmaßnahme für Nord Stream handelt, dann kann man sagen, dass sie mindestens seit letztem Sommer geplant war, Monate nachdem Finnland am 4. April 2023 offiziell der NATO beigetreten ist.