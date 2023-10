Der Kampf um strategische Ressourcen in Afrika nimmt zu

„Wir kamen, wir sahen, er starb.“

Das war Hillary Clintons soziopathische Interpretation von veni, vidi, vici, dem berühmten Spruch des römischen Anführers Julius Caesar, der „Ich kam, ich sah, ich siegte“ bedeutet.

Hillary sagte diese Worte lachend im nationalen Fernsehen und erinnerte sich an den grausamen Tod des ehemaligen libyschen Anführers Muammar Gaddafi. Von den USA unterstützte Rebellen sollen ihn angeblich mit einem Bajonett vergewaltigt und ihm in den Kopf geschossen haben.

Unter dem dürftigen Vorwand „humanitärer Bedenken“ führten die US-Regierung und Frankreich 2011 einen Einsatz zur Absetzung Gaddafis durch und verwandelten eines der wohlhabendsten Länder Afrikas in ein chaotisches Desaster.

Dank der Veröffentlichung von Hillary Clintons E-Mails durch WikiLeaks wissen wir jedoch, dass der eigentliche Grund für ihre Intervention in Libyen nicht so wohlwollend war.

Laut ihren durchgesickerten E-Mails befürchteten die USA und Frankreich, dass Gaddafi die enormen physischen Goldreserven Libyens in Tripolis – geschätzt auf rund 4,6 Millionen Unzen – nutzen könnte, um eine panafrikanische Währung auf Basis des libyschen goldenen Dinars zu schaffen.

Gaddafi beabsichtigte, diese neue Goldwährung als Alternative zum CFA-Franc zu nutzen, einer von Frankreich kontrollierten Währung, die von 14 Ländern in Zentral- und Westafrika verwendet wird.

Nach Gaddafis Tod verschwanden die Pläne für die goldgestützte Währung und Libyens 4,6 Millionen Unzen Gold.

Mit Gaddafi aus dem Weg schienen der CFA-Franc und der geopolitische Einfluss des Westens über die riesigen Reserven an strategischen Rohstoffen in Zentral- und Westafrika gesichert … bis in jüngster Vergangenheit.

Heute verlagert sich die globale Macht… Zentral- und Westafrika stehen an vorderster Front dieser historischen Veränderungen.

Das liegt daran, dass die derzeitige, von den USA geführte Weltordnung – die seit Ende des Zweiten Weltkriegs besteht – sich in einem beschleunigten Tempo auflöst.

Weltordnungen sind nichts Neues und beschreiben einfach die Architektur für internationale politische Beziehungen zwischen Ländern. Es ist die Art und Weise, wie die großen globalen Mächte seit Jahrhunderten die Spielregeln festgelegt haben.

In kleinerem Maßstab ist es ähnlich, wenn die mächtigsten kriminellen Gruppen einer Stadt – wie Mafia und Straßengangs – sich zusammenschließen und sich darauf einigen, wie sie ihre Aktivitäten und Viertel unter sich aufteilen.

Eines Tages brechen diese Vereinbarungen jedoch immer zusammen. Dann gibt es einen gewaltsamen Machtkampf, bis die kriminellen Gruppen eine neue Vereinbarung erreichen, die das neue Machtgleichgewicht widerspiegelt.

Eine ähnliche Dynamik ist bei den mächtigsten Ländern und Weltordnungen im Spiel.

Kriege unter den mächtigsten Ländern führen in der Regel zu einem Zusammenbruch und einer Umstrukturierung in der Weltordnung.

Im Folgenden eine kurze Übersicht über einige der jüngsten Weltordnungen.

Man kann sie als Epochen oder charakteristische historische Zeiträume betrachten, die das sich verändernde Machtgleichgewicht unter den größten globalen Akteuren widerspiegeln.

Westfälischer Frieden (1648 bis 1803): Diese Vereinbarung beendete den Dreißigjährigen Krieg und legte den Rahmen für internationale Beziehungen in Europa für mehr als zwei Jahrhunderte fest, indem sie das Machtgleichgewicht unter den großen europäischen Mächten bewahrte. Es brachte das Heilige Römische Reich, Spanien, Frankreich, Schweden, die Niederländische Republik und verschiedene deutsche Territorien zusammen. Diese Weltordnung dauerte bis zum Ausbruch der Napoleonischen Kriege, die die Notwendigkeit einer neuen internationalen Regelung unter den Großmächten zur Folge hatten.

Wiener Kongress (1814 bis 1914): Die militärische Niederlage des französischen Kaisers Napoleon I führte zu dieser Weltordnung. Es etablierte die Briten als die dominante globale Macht. Der Wiener Kongress bildete die Grundlage für die europäische Internationale Politik bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs im Jahr 1914.

Vertrag von Versailles (1919 bis 1939): Die Sieger des Ersten Weltkriegs schufen diese Weltordnung, die Institutionen wie den Völkerbund umfasste. Es brach zusammen, nachdem Deutschland, Italien und Japan versuchten, es zu stürzen und während des Zweiten Weltkriegs ihre eigene Weltordnung zu schaffen.

Die aktuelle, von den USA geführte Weltordnung (1945 bis heute): Die Alliierten schufen die derzeitige Weltordnung nach dem Zweiten Weltkrieg mit den USA als Führer. Es beinhaltet Institutionen wie die Vereinten Nationen, die Weltbank und den Internationalen Währungsfonds – alle in den USA ansässig. Die derzeitige Weltordnung war überwiegend unipolar, wobei die USA erheblichen Einfluss auf internationale Politik und Entscheidungsfindung ausübten.

Veränderungen in der Weltordnung sind historische Ereignisse mit enormen Investitionsimplikationen.

Unzählige Millionen Menschen wurden im Laufe der Geschichte finanziell ruiniert – oder noch schlimmer – als sich die Weltordnung änderte, weil sie das große Ganze nicht erkannten und keine angemessenen Maßnahmen ergriffen.

Aber was ist, wenn Sie das große Ganze richtig erkennen, während sich die Weltordnung ändert?

Sie können nicht nur Katastrophen vermeiden, sondern sich auch positionieren, um potenziell lebensverändernde Gewinne zu erzielen.

Das richtige große Bild zu erkennen und die besten Wege zu finden, sich zu positionieren, ist mein Hauptziel in meiner Investmentforschung. Das ist entscheidend, denn wir durchleben gerade einen dieser seltenen historischen Momente, in denen sich die Weltordnung ändert. Es ist eine Zeit großer Gefahr, aber auch enormer Chancen.

Kurz gesagt, die aktuelle Weltordnung wandelt sich von einer US-geführten und unipolaren zu einer multipolaren.

Wie ich es sehe, konkurrieren zwei Haupt-Geostrategieblöcke miteinander.

Zunächst gibt es die Länder, die Teil des Westens sind oder mit ihm verbündet sind. Ich zögere, diesen Block „den Westen“ zu nennen, weil die Menschen, die ihn tatsächlich kontrollieren, Werte haben, die der westlichen Zivilisation entgegenstehen.

Ein passenderes Etikett wäre NATO & Freunde.

Der andere Block umfasst Russland, China und andere Länder, die einer multipolaren Weltordnung gegenüber positiv eingestellt sind.

Nennen wir sie die BRICS+.

BRICS+ ist keine perfekte Bezeichnung, aber sie ist eine anständige Darstellung der Länder, die der entstehenden multipolaren Weltordnung gegenüber positiv eingestellt sind.

Obwohl es bereits Reibungspunkte im freien Handel gibt – Sanktionen, Zölle, Exportverbote, Verstaatlichungen, Embargos, strategischer Wettbewerb usw. – zwischen NATO & Freunden und BRICS+, erwarte ich, dass sie erheblich wachsen wird, wenn die multipolare Weltordnung entsteht.

Das wird ernste Folgen für Rohstoffe haben, die von BRICS+ dominiert werden.

Da die Spannungen zwischen NATO & Freunden und BRICS+ weiter steigen, erwarte ich, dass dies den Rohstoffhandel zwischen den beiden weiter stören wird. Dies zeigt sich bereits weltweit, einschließlich in Zentral- und Westafrika.

Hier ist das Fazit. Versorgungsunterbrechungen bedeuten höhere Preise. Das ist ein Ergebnis, auf das wir wetten können.

Ich erwarte, dass sich Länder in beiden geopolitischen Blöcken zunehmend darauf konzentrieren werden, kritische Rohstoffe zu sichern und ihren Zugang zu stabilen Lieferungen zu gewährleisten.

Kurz gesagt, ich glaube, dass der geopolitische Wettbewerb zwischen den beiden Blöcken zu einer erhöhten Nachfrage und instabilen Lieferungen führen wird.

Deshalb könnte es eine gewinnbringende Entscheidung sein, sich bei einer Veränderung der Weltordnung strategischen Rohstoffen zuzuwenden.

Daher kommen Zentral- und Westafrika ins Spiel. Diese Länder verfügen über strategische Rohstoffe wie Gold, Uran und Kobalt. Sie befinden sich kürzlich an vorderster Front dieses eskalierenden geopolitischen Wettbewerbs.

Sieben Putsche in drei Jahren

Westliche Verbündete fallen in Afrika wie Dominosteine, während sich der geopolitische Wettbewerb intensiviert.

Seit 2020 haben Militärputsche pro-westliche Regierungen in Burkina Faso, Sudan, Guinea, Mali, Niger, Gabun und Tschad durch neutrale Regierungen oder Regime ersetzt, die mit Russland und China verbündet sind.

Im Folgenden ist die geopolitische Karte von Afrika, wie ich sie sehe.

Von besonderem Interesse ist der jüngste Putsch in Niger, einem der weltweit größten Uranproduzenten.

Es ist ein hervorragendes Beispiel für den Wettlauf um strategische Ressourcen, während sich die Weltordnung verändert.

Niger produziert seit 1971 kommerziell Uran – seit über 52 Jahren. Obwohl Niger eines der weltweit ärmsten Länder ist, verfügt es über eine gut entwickelte Uranindustrie.

Heute ist Niger für 5% der weltweiten Uranproduktion verantwortlich und für die europäischen Lieferungen von entscheidender Bedeutung. Analysten schätzen, dass 24% der Uranimporte der Europäischen Union aus Niger stammen.

Nehmen Sie zum Beispiel Frankreich. Laut der World Nuclear Association wird in dem Land etwa 70% des gesamten Stroms aus Kernenergie erzeugt.

Analysten schätzen, dass Importe aus Niger etwa 33% des Uranbedarfs Frankreichs ausmachen oder dass jede dritte Glühbirne in Frankreich mit Uran aus Niger betrieben wird.

Als Ergebnis des Militärputsches ist die europäische Energiesicherheit stärker gefährdet. Der Uranmarkt ist bereits angespannt, und alternative Lieferquellen zu finden, ist schwierig. Im Durchschnitt dauert es zehn Jahre, bis eine neue Uranmine in Betrieb genommen wird.

Kurz gesagt, Uran hat eine Situation mit unsicherer Versorgung und wachsender Nachfrage.

Es gibt nur einen Weg, wie sich diese Situation auflösen kann: Der Uranpreis muss steigen, genau das, was in letzter Zeit passiert ist.

Das ist genau das Ergebnis, das ich erwartet habe und das sich positiv auf einige der Uranaktien im Financial Underground: SPECULATOR-Modellportfolio ausgewirkt hat.

Es veranschaulicht das Argument für Investitionen in strategische Ressourcen, während sich die Weltordnung verändert.

Genau deshalb habe ich gerade einen dringenden neuen Bericht mit allen Details veröffentlicht.

Er trägt den Titel „Die gefährlichste Wirtschaftskrise der letzten 100 Jahre… Die Top 3 Strategien, die Sie jetzt benötigen“.

Klicken Sie hier, um das PDF jetzt herunterzuladen.