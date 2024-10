The Corbett Report: Politiker zu kaufen ist einfach

Von James Corbett

Die seltsame Geschichte von Peter Thiel – Teil 2 (Teil 1 hier)

Letzte Woche habe ich in „Die seltsame Geschichte von Peter Thiel“ Thiels Werdegang untersucht, von seiner Kindheit in einer Familie von Globetrottern über seine Jahre in Stanford bis hin zur Gründung des „Thielverse“ und der Gründung von Palantir.

Wie Sie sich vielleicht erinnern, war Thiel zu dem Zeitpunkt, als der in Ungnade gefallene Admiral John Poindexter Thiel (und sein gruseliges Big-Brother-/Big-Data-Überwachungsunternehmen Palantir Technologies) der US-Geheimdienstgemeinschaft vorstellte, ein vollwertiger Akteur des Deep State, der im Einklang mit seinem Milliardenvermögen an Macht und Einfluss gewann.

Doch so unglaublich dieser kometenhafte Aufstieg zu Reichtum und Macht auch war, so ist er doch nur der Anfang einer jahrzehntelangen Reise durch den Kauf von Staatsbürgerschaften, Schattenpräsidentschaften und Kriegsprofite.

Dies ist die Fortsetzung der seltsamen Geschichte von Peter Thiel.

Bürger Thiel

In den späten 2000er Jahren, nachdem er mit PayPal und Palantir so außerordentlich erfolgreich war, auf Facebook gesetzt und noch mehr Milliarden Dollar verdient hatte und nachdem er den Kader vertrauenswürdiger Leutnants zusammengestellt hatte, die später die Thielverse bevölkern und seine Kontrolle über das Silicon Valley sicherstellen sollten, stand Peter Thiel vor einer Frage. Nämlich: Wenn man mehrere milliardenschwere Unternehmen gegründet, in mehrere andere milliardenschwere Unternehmen investiert und sich mit dem Deep State zusammengetan hat, indem man ein Überwachungs- und Tracking-Tool entwickelt hat, nach dem DARPA und seine Kumpanen aus der Alphabet-Suppe gelechzt haben, was macht man dann eigentlich mit seiner Macht und seinem Reichtum?

Oder anders gefragt: Was kauft ein Mann, der bereits alles hat?

Eine Antwort: Er kauft sich die neuseeländische Staatsbürgerschaft (natürlich illegal)!

Richtig gehört, 2017 brachte der New Zealand Herald eine bemerkenswerte Geschichte: In einem höchst zweifelhaften Verfahren wurde dem in Deutschland geborenen Silicon-Valley-Investor heimlich die neuseeländische Staatsbürgerschaft verliehen, obwohl er die grundlegenden Anforderungen des Landes für die Staatsbürgerschaft nicht erfüllte. Die Untersuchung des Herald ergab, dass Thiel 2006 von der neuseeländischen Regierung ein Investorenvisum erhalten hatte und sich dann durch die Gründung eines Risikokapitalfonds, Valar Ventures, der in lokale Unternehmen investiert, die Staatsbürgerschaft erkauft hatte. Kurz nachdem er eine hochkarätige Spende in Höhe von 1 Million US-Dollar an den Christchurch-Erdbebenhilfefonds geleistet und sich bereit erklärt hatte, in einen staatlich unterstützten Risikokapitalfonds zu investieren, wurde Thiel 2011 die Staatsbürgerschaft verliehen, eine Tatsache, die der neuseeländischen Öffentlichkeit sechs Jahre lang verborgen blieb.

Thiels Staatsbürgerschaft war technisch gesehen illegal. Das neuseeländische Recht verlangt, dass ein Bewerber um die Staatsbürgerschaft mindestens 1.350 Tage innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren im Land verbringt, bevor er die Voraussetzungen erfüllt. Wie viele Tage hatte Thiel in dieser Zeit in Neuseeland verbracht? Zwölf. Später kam heraus, dass Thiels Antrag aufgrund einer Gesetzeslücke für „außergewöhnliche Umstände“ bewilligt worden war, die weder davor noch danach jemals genutzt worden war, und dass Thiels Ausnahme erst gewährt worden war, nachdem er persönlich mit dem Premierminister und hochrangigen Regierungsbeamten zusammengetroffen war.

Die Neuseeländer waren verständlicherweise verärgert darüber, dass dieser Milliardär das Gesetz so offensichtlich gebrochen hatte, indem er ihre Politiker bestach. Aber sie waren noch viel mehr verärgert darüber, was Thiel mit seiner neu gewonnenen Staatsbürgerschaft machte: absolut nichts. Es ist vielleicht nicht überraschend, dass der Mann, der insgesamt zwölf Tage im Land verbracht hat, bevor er die Staatsbürgerschaft erlangte, seitdem kaum einen Fuß in das Land gesetzt hat. Valar Ventures tätigte eine Investition in Neuseeland, nachdem Thiel die Staatsbürgerschaft erhalten hatte, und der Milliardär berief sich auch auf eine Buy-out-Klausel, um sich aus seiner Investition in den separaten VC-Fonds der neuseeländischen Regierung zurückzuziehen.

Da Thiel das Land seit seinem Einstieg kaum gesehen hat, stellt sich die Frage: Warum wurde er überhaupt Staatsbürger?

Laut Matt Nippert, dem Reporter des Herald, der die Geschichte über Thiels Neuseeland-Venture aufdeckte, „war es eine Absicherung.“ Während der Obama-Regierung hatte Thiel befürchtet, dass eine Änderung der US-Steuerpolitik ihm seine Milliarden an steuerfreien Investitionsvermögen entziehen würde, und er hatte in Neuseeland einen potenziellen sicheren Hafen für seine unrechtmäßig erworbenen Gewinne und im damaligen neuseeländischen Premierminister John Key einen potenziellen politischen Verbündeten gesehen. Doch als Trump 2016 ins Oval Office einzog und 2017 in Neuseeland die Labour Party von Jacinda Ardern an die Macht kam, wurde die Absicherung überflüssig. Als dann die lokale Regierung die Entwicklung von Thiels 13,5 Millionen Dollar teurem „Weltuntergangshaus“ auf seinem 477 Hektar großen Mega-Anwesen mit Blick auf den Lake Wānaka auf der Südinsel Neuseelands blockierte, hatte er keinen Grund mehr, zurückzukehren.

Tatsächlich, wie der Herald es ausdrückte, „geisterte“ der Bürger Thiel durch das Land.

Dennoch war Thiels neuseeländische Absicherung keine vollständige Abschreibung. Er hatte es geschafft, Verträge für Palantir mit der neuseeländischen Armee, dem Sicherheitsnachrichtendienst und dem Government Communications and Security Bureau abzuschließen, bevor er die Verbindung zu seinem neuen Heimatland abbrach.

Politiker zu kaufen ist einfach

Was kauft sich ein Mann, der alles hat, außer der illegalen Staatsbürgerschaft eines anderen Landes?

Er kauft sich Politiker, natürlich!

Ja, nachdem er erfolgreich PayPal ausgezahlt, den Facebook-Investitionsjackpot geknackt und sein Überwachungsunternehmen in das Herz des US-Geheimdienstapparats eingebettet hatte, stürzte sich Thiel kopfüber in die amerikanische Politik, um sein Papiervermögen in reales politisches Kapital umzuwandeln. Und er begann, wie es jeder selbsternannte „Libertäre“ tun würde, indem er sich an den libertären Heißsporn klammerte, der gerade die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich zog. In den späten 2000er Jahren war dieser Heißsporn zufällig Ron Paul.

Thiel tauchte mit einer Spende von 2.300 US-Dollar für Ron Pauls Präsidentschaftskampagne 2008 in die Welt der Präsidentschaftspolitik ein – sein erster Beitrag für einen Präsidentschaftskandidaten.

Es war jedoch im nächsten Wahlzyklus, dass Thiel begann, sich ernsthaft mit Politik zu beschäftigen. Im Dezember 2011 – als Paul vor der wichtigen Vorwahl in Iowa in den Umfragen an Boden gewann – beschloss Thiel, sich an die Spitze der Ron-Paul-Parade zu stellen und so zu tun, als würde er sie anführen. Am 12. Dezember 2011 spendete er 50.000 US-Dollar an das Paul unterstützende Revolution PAC und warf vier Tage später weitere 85.000 US-Dollar in den Topf. Hinter den Kulissen waren seine Beiträge sogar noch bedeutender. Er hatte begonnen, Endorse Liberty, ein weiteres Paul unterstützendes „Super PAC“, still und leise in Höhe von 2,6 Millionen US-Dollar zu finanzieren.

Thiels Unterstützung für Paul war in jeder Hinsicht ungewöhnlich. Obwohl unabhängige politische Aktionskomitees (oder „Super PACs“), die ausschließlich für Ausgaben bestimmt sind, nach US-Recht keine Abstimmung mit der Kampagne des von ihnen unterstützten Kandidaten vornehmen dürfen, werden sie in der Realität fast immer von Personen geleitet, die mit dem Kandidaten in Verbindung stehen. Dadurch wird sichergestellt, dass das PAC und die Kampagne auf die gleiche Vision hinarbeiten können, ohne gegen irgendwelche Wahlkampfrechte zu verstoßen. Aber zwischen Endorse Liberty und der Ron-Paul-Kampagne gab es keine solche stillschweigende Absprache. Vielmehr war Pauls Wahlkampfmanager Jesse Benton ebenso wie alle anderen über Thiels Unterstützung verblüfft und gab an, erst durch die Presse davon erfahren zu haben, und betonte, dass die Kampagne nicht erkennen könne, „wie das von ihnen [Endorse Liberty] ausgegebene Geld irgendetwas Effektives für Paul bewirkt hat“.

Max Chafkin, Thiel-Biograf und Autor des 2021 erschienenen Buches „The Contrarian: Peter Thiel and Silicon Valley’s Pursuit of Power“ (Der Querdenker: Peter Thiel und das Streben nach Macht im Silicon Valley), kommt zu dem Schluss, dass es bei Thiels Unterstützung für Paul ohnehin nie um Paul ging.

Thiel war es nicht wirklich wichtig, Ron Paul bei der Nominierung der Republikaner zu unterstützen. Er hatte eine relativ kostengünstige Möglichkeit gefunden, um Pauls Bewegung zu unterwandern, mit dem letztendlichen Ziel, sie in seine eigene zu integrieren. Als er Ende Februar auf der Konferenz „Students for Liberty“ vor jungen Aktivisten sprach, erwähnte Thiel Paul nicht einmal.

Wie Thiel später gegenüber Journalisten von Slate zugab, ging es bei seiner politischen Unterstützung nicht einmal darum, Paul zu wählen. Stattdessen „ist die Kampagne wirklich für 2016. Ich denke, wir versuchen nur, eine libertäre Basis für den nächsten Zyklus aufzubauen.“

Nach Pauls Niederlage konzentrierte sich Thiel darauf, die Republikanische Partei in seine Richtung zu lenken, und spendete 1 Million US-Dollar an einen Aktionsfonds, um Ted Cruz bei seiner Wahl in den US-Senat zu unterstützen. Mit Thiels Hilfe gewann Cruz – ein „wenig bekannter ehemaliger Generalstaatsanwalt“ – die Vorwahlen der Republikaner für den Senat in Texas mit einem Erdrutschsieg von 14 Punkten, den die Washington Post als „die größte Überraschung des Jahres 2012“ bezeichnete.

Bei den Präsidentschaftswahlen 2016 setzte Thiel seine Hoffnungen auf Trump – einen Mann, den er noch zwei Jahre zuvor als „eine Art Symptom für alles, was in New York City falsch läuft“ abgetan hatte. Wieder einmal sorgte Thiels Unterstützung für einen Präsidentschaftskandidaten für Verwirrung unter den Experten in der Hauptstadt. Als Thiel sich als Trump-Anhänger outete, schwafelten die Journalisten von Bloomberg, dass die Politik des Milliardärs „seltsam“ sei und er einfach „Störungen liebt“.

Thiel sollte sich 2016 als Trump-Retter erweisen, als er auf dem Nationalen Parteitag der Republikaner im Juli, auf dem Trump nominiert wurde, eine viel diskutierte Rede hielt. In dieser Rede erklärte Thiel: „Ich bin stolz darauf, schwul zu sein. Ich bin stolz darauf, Republikaner zu sein. Aber am meisten bin ich stolz darauf, Amerikaner zu sein.“ („Du warst großartig! Wir sind Freunde fürs Leben“, schwärmte Trump anschließend.)

Und als die Trump-Kampagne im Oktober wegen des durchgesickerten Audio-Mitschnitts, in dem Trump zu hören war, wie er eine Frau „bei der Muschi packt“, fast scheiterte, war da Thiel, der eine zusätzliche Spende in Höhe von 1,25 Millionen US-Dollar für seine Kampagne leistete. In einer Rede im National Press Club kurz nachdem die Nachricht von seiner Spende öffentlich wurde, räumte Thiel ein, dass Trumps Äußerungen „eindeutig beleidigend und unangemessen“ gewesen seien, aber dass er und Millionen anderer Amerikaner „für Trump stimmen, weil wir die Führung unseres Landes für gescheitert halten“.

Im Gegensatz zu seiner Wette auf Ron Paul im Jahr 2012 zahlte sich Thiels Wette auf Trump im Jahr 2016 aus. „Als der Wahltag kam und verging“, sagte ein leitender Mitarbeiter von Trump gegenüber Politico, „war Peter Thiel eine treibende Kraft beim Übergang.“ Er zog mit einem Team von vier bis sechs Mitarbeitern in den Trump Tower, um an der Besetzung von Stellen im Weißen Haus unter Trump zu arbeiten, und seine Mitarbeiter nannten ihn den „Schattenpräsidenten“.

Natürlich nutzte Thiel diese Gelegenheit, um seine Geschäftsinteressen noch tiefer in den Tiefen des Staates zu verankern. Michael Kratsios, Thiels Stabschef bei Thiel Capital, wurde Trumps stellvertretender Chief Technology Officer und später der „amtierende Staatssekretär für Forschung und Technik“. Thiel half auch dabei, verschiedene „ehemalige“ Mitarbeiter und Berater von Palantir im Pentagon zu installieren, darunter Anthony DeMartino, den Stabschef von Trumps Verteidigungsminister Jim Mattis, und Sally Donnelly, die leitende Beraterin von Mattis.

Nach Trumps Amtsenthebung bei den Wahlen 2020 versuchte Thiel, sich für den Aufstieg der nächsten Iteration von MAGA im Jahr 2024 zu positionieren. Zum einen unterstützte er Harriet Hageman, die von Trump unterstützte Kongresskandidatin aus Wyoming, die Liz Cheney in der republikanischen Vorwahl 2022 in diesem Bundesstaat besiegte. Zum anderen spendete er über 20 Millionen Dollar für die Wahlkampagnen verschiedener Kandidaten, die gegen die von ihm als „die verräterischen 10“ bezeichneten Kandidaten antraten – zehn prominente Republikaner, die dafür stimmten, Trump wegen Anstiftung zu den Unruhen vom 6. Januar anzuklagen. Und am wichtigsten war, dass er in die Thielverse griff, um J. D. Vance herauszupicken, einen unbekannten ehemaligen Mitarbeiter von Mithril Capital (einer von Thiels Risikokapitalfirmen), der zu dieser Zeit vor allem für sein Buch Hillbilly Elegy über seine Kindheit im ländlichen Mittleren Westen Amerikas bekannt war.

Als Vance Mithril verließ (eine weitere Anspielung von Thiel auf die Geschichte von Herr der Ringe), um seine eigene Risikokapitalgesellschaft mit Sitz in Ohio, Narya Capital, zu gründen (eine weitere Anspielung auf die Geschichte von Herr der Ringe), war Thiel zur Stelle, um in das junge Unternehmen zu investieren. Und im Frühjahr 2021, noch bevor Vance offiziell seine Absicht bekannt gab, für den US-Senat zu kandidieren, war es Thiel, der 10 Millionen Dollar in Vances „Protect Ohio Values PAC“ pumpte – seine größte politische Spende aller Zeiten. Als Trump Vance Wochen vor den Vorwahlen im Mai 2022 unterstützte, war es natürlich wieder Thiel, der weitere 5 Millionen Dollar zur Verfügung stellte, um seinen Wunschkandidaten über die Ziellinie zu bringen.

Nachdem er erfolgreich einen US-Senator gekauft hatte, ruhte sich Thiel nicht auf seinen Lorbeeren aus. Er machte sich an die Arbeit, um eine Annäherung zwischen Vance – der zuvor gesagt hatte, dass er Trump „nie gemocht“ habe, ihn nicht ausstehen könne und niemals für ihn stimmen würde – und Trump selbst zu erreichen. Thiel war es, der das erste Treffen zwischen den beiden im Jahr 2021 in Mar-A-Lago arrangierte.

Und jetzt sind wir im Jahr 2024, und Thiel steht kurz davor, am Wahltag einen großen Sieg zu erringen – falls sich die Wahlmaschinen für Trump entscheiden. Dieses Mal wird Thiels „Schattenpräsidentschaft“ mehr sein als nur ein Büro im Trump Tower während der Übergangszeit. Es wird ein Büro im Weißen Haus sein, das ihm sein gekaufter und bezahlter Handlanger, Vizepräsident Vance, verschafft. Und dieser Günstling wird nur einen Herzschlag vom Oval Office selbst entfernt sein.

Was wird Thiel also mit dieser erkauften und bezahlten politischen Macht anfangen? . . .

Krieg ist Betrug

. . . Warum? Um mehr Blutgeld zu verdienen, natürlich!

Ja, wir müssen uns nicht weit aus dem Fenster lehnen, um zu vermuten, dass Thiels Mini-Me, J. D. Vance, sich, falls er in die nächste Regierung einzieht, genau das tun wird, was er 2016 getan hat: seine Gefolgsleute in Macht- und Einflusspositionen im Verteidigungsministerium bringen, damit er Palantirs Bluttrichter direkt in die Adern des militärisch-industriellen Komplexes eintauchen kann.

Rückblickend können wir sehen, dass sich Thiels Amtszeit als „Schattenpräsident“ während des Übergangs zur Präsidentschaft von Trump im Jahr 2016 für seine Geschäftsinteressen ausgezahlt hat. Nachdem er erfolgreich die US-Armee wegen des Ausschreibungsverfahrens für Verträge im Zusammenhang mit der Entwicklung ihres 6 Milliarden Dollar teuren „Distributed Common Ground System“ verklagt hatte – ein Waffensystem, das Daten von Drohnen und anderen elektronischen Quellen sammelt, verarbeitet, auswertet und verbreitet – gelang es Thiel (wie oben erwähnt), ehemalige Palantir-Mitarbeiter und -Berater wie Anthony DeMartino und Sally Donnelly in Schlüsselpositionen im Büro des Verteidigungsministers zu bringen. Und siehe da, Palantir erhielt zufällig einen 800-Millionen-Dollar-Auftrag – den größten Einzelauftrag in der Firmengeschichte – für die Bereitstellung einer „umfassenden Hardware- und Software-Suite für die US-Armee im Bereich der Gefechtsaufklärung“. Stellen Sie sich das vor!

Natürlich ist es eigentlich egal, ob die von Thielverse finanzierte Marionette des Deep State namens „Donald Trump“ im November gewinnt oder die von Gates/Soros finanzierte Marionette des Deep State namens „Kamala Harris“. Wie jeder versierte Investor ist Thiel gegen alle Eventualitäten abgesichert. Ein Beispiel für eine solche Absicherung: Bidens Direktorin des Nationalen Nachrichtendienstes, Avril Haines, ist, wie sich herausstellt, nicht nur eine Drohnen-Killerin und Folter-Vertuschungsbeauftragte, sondern auch eine ehemalige Palantir-Beraterin – eine Verbindung, die aus ihrer Biografie gestrichen wurde, sobald sie öffentlich bekannt wurde.

Aber wenn es darum geht, mit militärischen Spielereien Geld zu verdienen, geht nichts über echte Kriegsführung, und auch damit ist Palantir vertraut. Seit Beginn des Ukraine-Krieges im Jahr 2022 steht Palantir an vorderster Front und bietet der ukrainischen Regierung mutig seine Hilfe bei der Durchführung ihres von der NATO unterstützten Krieges an – natürlich zu einem hohen Preis. Alex Karp, CEO von Palantir, war der erste westliche Unternehmensleiter, der sich nach der Invasion Russlands mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky traf. Im Juni 2022 überquerte er zu Fuß die polnische Grenze, um Zelensky einen persönlichen Vorschlag zu unterbreiten: „ein Büro in Kiew zu eröffnen und die Daten- und KI-Software von Palantir zur Unterstützung der Verteidigung der Ukraine einzusetzen“.

Der Schritt hat sich gelohnt. Seit diesem schicksalhaften Treffen arbeitet die ukrainische Regierung mit Palantir zusammen, um:

dem ukrainischen Militär Zielsysteme zur Verfügung zu stellen;

ihre Streitkräfte mit KI-Waffen auszustatten;

das Land zu entminen,

und das ukrainische Ministerium für digitale Transformation (ja, das ist ein echtes Regierungsministerium) bei der „Unterstützung und Koordinierung eines digital geführten Wiederaufbaus der Ukraine“ zu unterstützen, einschließlich der „Konsolidierung der Bemühungen im Bereich der Digitalisierung, digitaler Innovationen und der Integration der Ukraine in den internationalen Markt“.

Erstaunlicherweise ist Palantir nicht einmal das einzige Unternehmen von Thielverse, das vom Gemetzel in der Ukraine profitiert. Wie Stavroula Pabst in einem ausführlichen Bericht bei Unlimited Hangout sorgfältig dokumentiert hat, haben auch Clearview AI (das unheimliche Gesichtserkennungsunternehmen, dessen erster großer Geldgeber Peter Thiel war und das gerne damit prahlt, dass die US-Regierung seine Technologie zur Identifizierung der Demonstranten vom 6. Januar eingesetzt hat) und Anduril (gegründet von Thielverses Günstling Palmer Luckey und unterstützt von Thiels Founders Fund) ihre Finger im Blutgeldtrog der Ukraine.

Was die Rendite angeht, sind die Schlachtfelder im Gazastreifen derzeit das lukrativste Schlachtfeld, denn dort – und das dürfte keine Überraschung sein – arbeiten Thiel und seine Unternehmen hart daran, die israelische Regierung mit High-Tech-Methoden für den Völkermord an den Palästinensern zu versorgen.

Zunächst veröffentlichte Palantir im November letzten Jahres einen Brief an die Aktionäre, in dem die Unterstützung des Unternehmens für das Bestreben Israels, die Palästinenser ethnisch zu säubern, betont wurde. „Wir sind eines der wenigen Unternehmen weltweit, das sich für Israel einsetzt und seine Unterstützung für das Land, das standhaft bleibt, verkündet„, schrieb CEO Alex Karp in dem Brief. ‚Palantir steht an der Seite Israels.“

Im Januar dieses Jahres gab Palantir dann bekannt, dass es eine ‘strategische Partnerschaft“ mit dem israelischen Verteidigungsministerium unterzeichnet hat, um Technologie zur Ermordung von Frauen und Kindern bereitzustellen. Das Unternehmen hielt sogar eine Vorstandssitzung in Tel Aviv ab, um seine Solidarität mit Israel zu zeigen.

Als Thiel im Mai in der Cambridge Student Union auf die Frage nach der Zusammenarbeit von Palantir mit den Kriegsverbrechern im israelischen Militär angesprochen wurde, gab er die Art von unbeholfener, stockender, ausweichender Nichtantwort, die für seine anti-charismatische Persönlichkeit charakteristisch ist (Hervorhebung hinzugefügt):

Schauen Sie noch einmal hin. Ich bin nicht … ich bin nicht … Sie wissen schon, Sie wissen schon … mit … ohne, ohne auf alle … Sie wissen schon, ich bin nicht über alle Details dessen, was in Israel vor sich geht, im Bilde, weil ich dazu neige, Israel den Vortritt zu lassen. Es ist nicht unsere Aufgabe, alles zu hinterfragen. Und ich glaube, dass die IDF im Großen und Ganzen entscheiden kann, was sie tun möchte, und dass sie im Großen und Ganzen im Recht ist, und das ist sozusagen die Perspektive, auf die ich zurückkomme. Und wenn ich in die Falle tappe, mit Ihnen über jeden einzelnen Punkt zu streiten, würde ich eigentlich das umfassendere Problem eingestehen, dass der Nahe Osten von Cambridge aus mikromanagt werden sollte. Und ich denke, das ist einfach absurd. Und deshalb werde ich diesen Punkt nicht zugeben.

Mit anderen Worten: „Krieg ist (Sie wissen schon) gut fürs Geschäft und das Geschäft boomt (Sie wissen schon, Sie wissen schon) in Gaza, also fragen Sie mich nicht danach!“

Natürlich hat eine solche Position auch ihre Nachteile. Karp gab zu, dass einige Mitarbeiter von Palantir wegen der Unterstützung des Unternehmens für Israel kündigten, und einer der größten norwegischen Investoren, Storebrand Asset Management, gab Anfang des Monats bekannt, dass er „Palantir Technologies Inc. von unseren Investitionen ausgeschlossen hat, weil das Unternehmen Produkte und Dienstleistungen an Israel verkauft, die in den besetzten palästinensischen Gebieten eingesetzt werden“.

Solche Schritte sind zwar ein hoffnungsvolles Zeichen dafür, dass Thiel und Palantir für ihre völkermordunterstützenden Aktivitäten Gegenwind bekommen, aber es reicht nicht aus, um das Unternehmen tatsächlich zu Fall zu bringen oder Thiel davon abzubringen, sich „Israel unterzuordnen“, wenn es seinen Geschäftsinteressen dient. Der Aktienkurs von Palantir hat sich seit Jahresbeginn verdreifacht.

FERTIGSTELLUNG IN VORBEREITUNG . . .

Bisher habe ich in dieser Untersuchung der seltsamen Geschichte von Peter Thiel Folgendes dokumentiert:

Thiels Aufstieg durch seine Gründungsinvestitionen in mehrere milliardenschwere Unternehmen, die für den US-Geheimdienstkomplex von Interesse sind;

seine Bildung eines Netzwerks von Geschäftskontakten, die gemeinsam einen Großteil des Silicon Valley kontrollieren;

seinen illegalen und geheimen Kauf der neuseeländischen Staatsbürgerschaft;

seinen Versuch, Politiker mithilfe hoher Spendenzahlungen zu manipulieren (einschließlich einer Zeit als Trumps „Schattenpräsident“);

und seine Bereitschaft, durch Bündnisse mit US-Militärmächten auf der ganzen Welt von Krieg und Blutvergießen zu profitieren.

Was bedeutet das für unsere Erkundung von Peter Thiels unrühmlicher Karriere?

Soweit wir daran interessiert sind zu erfahren, wer Peter Thiel wirklich ist – im Gegensatz zu dem, was seine selbst gesponserten PR- und Meinungsbeiträge in den etablierten Medien uns sagen – bringt uns das nicht viel weiter.

In der Fortsetzung dieser Serie in der nächsten Woche werde ich mich eingehend mit dem Kern von Peter Thiel und der Macht befassen, die er über unsere Gesellschaft ausübt.

Ich werde seine aktuelle Rolle im umfassenderen globalistischen Schattenstaat untersuchen.

Ich werde seine Ideologie und die Beweggründe für seine Entscheidungen genauer unter die Lupe nehmen.

Und ich werde die uralte Frage beantworten: Ist Peter Thiel ein Vampir?

Bleiben Sie dran!