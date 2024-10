Israelische Journalisten nehmen an der Live-Übertragung des Völkermords teil

Von Jonathan Ofir

Ein israelischer Mainstream-Journalist hat kürzlich im Rahmen einer Reportage, während er beim Militär stationiert war, ein Haus im Libanon in die Luft gesprengt. Die Sendung zeigt, wie weit völkermörderische Aktivitäten in der israelischen Gesellschaft verbreitet sind.

Das Ausmaß der militanten Rachegelüste in der israelischen Gesellschaft ist derzeit unbekannt. Das jüngste Beispiel kam am Freitag, als der israelische Journalist Danny Kushmaro vom Sender Channel 12 einen 27-minütigen Bericht über die Zerstörung Israels im Südlibanon veröffentlichte. Der Titel der Präsentation lautete: „Dies ist nicht der dritte Libanonkrieg, es ist der letzte.“

Channel 12 ist der meistgesehene kommerzielle Sender, er gilt als zentristisch und Mainstream. In dem Bericht ist Kushmaro mit Golani-Infanteristen unterwegs, die in ein Dorf im Südlibanon namens Ayta Al-Sha’b reiten. Das Dorf ist fast vollständig dem Erdboden gleichgemacht, aber es sind noch einige Gebäude übrig. Kushmaros Bericht ist voller Verachtung, in dem er wiederholt von „diesen bösen Menschen“ spricht, die er dafür tadelt, dass sie „Israel hassen“.

Am Ende der Geschichte wird Kushmaro angeboten, ein Gebäude per Knopfdruck zu denunzieren. „Einen Moment, bevor wir gehen, haben wir noch eine Mission zu erfüllen“, erzählt Kushmaro. Der Beamte erzählt ihm von einem Haus in der Nähe, von dem aus man „eine direkte Sichtlinie auf Dovev und Meron hat – von hier aus schießen sie.“ Kushmaro drückt auf den Knopf und das Haus explodiert, was den Höhepunkt des gesamten Berichts darstellt. Kushmaro verabschiedet sich mit einer Nahaufnahme, in der er sagt: „Legt euch nicht mit den Juden an.“

Der Twitter/X-Nutzer B.M. (@ireallyhateyou) hat eine 8-minütige Kurzfassung mit den wichtigsten Szenen aus dem Bericht und englischen Untertiteln erstellt.

"This whole place used to look like a pastoral village just two-three weeks ago, and now – complete destruction. That's what will happen to the evil people who mess with us"



Channel 12's pseudo-journalist and genocidal national sweetheart Danny Kushmaro joined the Israel… pic.twitter.com/aiTBuBIW1v — B.M. (@ireallyhateyou) October 27, 2024

Dahiya-Doktrin

In diesem Bericht wirbt Kushmaro buchstäblich für die berüchtigte „Dahiya-Doktrin“, eine israelische Militärdoktrin, die die absichtliche großflächige Zerstörung ziviler Infrastruktur fördert und nach dem libanesischen Stadtteil im Süden Beiruts benannt wurde, nachdem dieser 2006 von israelischen Streitkräften zerstört worden war. Die Dahiya-Doktrin wurde vom ehemaligen Minister der Mitte, Gadi Eisenkot, geprägt, als er 2008 Eisenkot beschrieb, „was passieren wird“, wenn ein Feind es wagen sollte, Israel anzugreifen:

„Was 2006 im Beiruter Stadtteil Dahiya geschah, wird in jedem Dorf geschehen, aus dem auf Israel geschossen wird“, erklärte Eisenkot im März 2008 in der israelischen Zeitung Yediot Aharonot. “Wir werden [das Dorf] mit unverhältnismäßiger Gewalt angreifen und dort großen Schaden und Zerstörung anrichten. Aus unserer Sicht sind das keine zivilen Dörfer, sondern Militärstützpunkte.“

Die letzten Worte werden im Bericht fast wörtlich wiederholt. Der Untertitel des Channel-12-Berichts lautet: „Dies ist kein Dorf, sondern eine Militärbasis“, und bezieht sich auf Ayta Al-Sha’b. Diese Worte werden im Untertitel dem Kommandeur der Golani-Brigade zugeschrieben, aber im Bericht selbst ist es Kushmaro selbst, der diese Formulierung verwendet.

Ein Spiegelbild des israelischen Zentrums

Das ist in vielerlei Hinsicht wirklich unglaublich. Erstens sehen wir in diesem Bericht im Wesentlichen dasselbe Phänomen, das die Welt in unzähligen Filmen gesehen hat: Israelische Soldaten haben ihre eigenen völkermörderischen Handlungen live in die Welt gestreamt und posieren und prahlen, während sie ganze Wohnblöcke in Gaza in die Luft jagen. Aber jetzt sehen wir, wie ein Journalist dies im Rahmen seiner Berichterstattung tut. Er nimmt buchstäblich und aktiv als Journalist an einem bewaffneten Angriff teil.

Zweitens versucht Israel ständig, palästinensische Journalisten in Verruf zu bringen und sie mit Streitkräften oder Widerstandsorganisationen in Verbindung zu bringen – wie es in der vergangenen Woche mit sechs Al-Jazeera-Journalisten geschehen ist. Die Kampagne soll Israels systematische Angriffe auf sie legitimieren, wobei seit dem 7. Oktober letzten Jahres mindestens 180 palästinensische Journalisten in Gaza getötet wurden – das ist mehr als doppelt so viele wie die Zahl der im Zweiten Weltkrieg (69) oder im Vietnamkrieg (63) getöteten Journalisten. Dieses Muster setzt sich im Libanon fort.

Aber jede Anschuldigung ist ein Geständnis – und Danny Kushmaro ist jetzt an der Spitze, indem er sich damit brüstet, ein Journalist zu sein, der tatsächlich ein aktiver Kämpfer ist, der sich an einer Handlung beteiligt, die sehr wahrscheinlich selbst ein Kriegsverbrechen ist, und sich dabei filmt! Unabhängig von der Frage der Legalität verwischt Kushmaro jetzt offen die Unterscheidung zwischen dem geschützten Status eines Journalisten und dem eines Kämpfers.

Kushmaro wurde sogar von rechts heftig kritisiert. Shai Goldstein vom rechtsgerichteten Fernsehsender 14 beschwerte sich in der Sendung „Fathi and Shai“, dass „ein Journalist nicht aktiv an den Kämpfen teilnehmen sollte. Ein Journalist ist ein Zivilist. Das ist nicht in Ordnung und nicht legal. Wer einem Bürger erlaubt, während eines Kampfes Sprengkörper zu aktivieren, sollte sich vor einem Militärgericht verantworten müssen. Die Grenzen sind völlig verschwommen. Die Ordnung muss wiederhergestellt werden.“

Goldstein ist jedoch kein gutes Beispiel für Recht und Ordnung. Er ist derjenige, der vor zwei Monaten einen der Gruppenvergewaltiger des Sde-Teiman-Falls in seiner Show zu Gast hatte, ihm fast zu Füßen lag und leidenschaftlich sagte: „Ich glaube, wenn ich dort wäre und die Chance hätte, würde ich diesen Leuten alles antun.“

Man könnte annehmen, dass es Goldstein, hätte man ihm dieselbe Position wie Kushmaro gegeben, wahrscheinlich schwergefallen wäre, dem Drang zu widerstehen, diesen Knopf zu drücken.

Kushmaro ist ein Beispiel dafür, wo das israelische Zentrum liegt. Die Dahiya-Doktrin ist heute der israelische Zeitgeist.