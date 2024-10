Amerikanischer Hitler oder Verhinderung des Dritten Weltkriegs… die illusorische Wahl für die US-Wähler

Finian Cunningham

Weniger als zwei Wochen vor dem Wahltag am 5. November geht das enge Rennen um die US-Präsidentschaft in die letzte Runde. Ob Kamala Harris für die Demokraten oder Donald Trump für die Republikaner – es ist nicht abzusehen, wer als Sieger aus dem Rennen hervorgehen wird.

Da die beiden Kandidaten Kopf an Kopf liegen, wird eine Handvoll unentschlossener Wähler in einigen wenigen Bundesstaaten über das Ergebnis entscheiden. Beide Parteien versuchen frenetisch, diese entscheidenden Stimmen zu gewinnen. Mit dieser frenetischen Atmosphäre geht auch eine fieberhafte Rhetorik einher.

Letztlich ist es jedoch eine bedeutungslose Clownshow.

Die amerikanische „Demokratie“ stellt uns vor eine bizarre Wahl. Einerseits heißt es, Trump sei der Mann, der den Dritten Weltkrieg und ein nukleares Armageddon verhindern könne. Das ist die neueste Behauptung von Tulsi Gabbard und Robert F. Kennedy Jr., beides ehemalige Präsidentschaftskandidaten, die aus dem Lager der Demokraten übergelaufen sind.

Auf der anderen Seite wird Trump mit potenziell schädlichen Warnungen von ehemaligen Top-Mitarbeitern konfrontiert, er sei ein „Hitler-Bewunderer“ und „ein Faschist durch und durch“. John Kelly, der während Trumps Präsidentschaft (2016-2020) als Stabschef diente, gab diese Woche der New York Times und dem Atlantic Interviews, in denen er behauptete, dass The Donald ein großer Fan des Führers sei und sich danach sehne, Nazi-Wehrmachtsgeneräle an die Spitze des US-Militärs zu stellen.

Diese reißerischen Behauptungen decken sich mit denen eines anderen ehemaligen hochrangigen Trump-Beraters, General Mark Milley, der als Vorsitzender der Vereinigten Stabschefs diente. Milley wird in einem neuen Buch des erfahrenen Washington Post-Journalisten Bob Woodward zitiert, in dem er Trump als „Faschist durch und durch“ und als „größte Bedrohung für unsere Demokratie“ bezeichnet.

Auch andere ehemalige hochrangige republikanische Persönlichkeiten haben sich gegen Trump ausgesprochen und ihm vorgeworfen, er wolle eine Diktatur errichten. Trump hat mit seinen eigenen Äußerungen darüber, wie er das US-Militär zur Verfolgung politischer Gegner einsetzen möchte, nicht gerade dazu beigetragen, solche Bedenken zu zerstreuen.

Was für eine verrückte Zwickmühle, in der sich die Wähler befinden. Wählen Sie Trump, um den Dritten Weltkrieg zu verhindern, oder wenn Sie Trump wählen, dann wählen Sie den wiedergeborenen Hitler.

Tulsi Gabbard, die ehemalige Kongressabgeordnete von Hawaii, hat diese Woche bekannt gegeben, dass sie die Demokratische Partei verlassen hat und den Republikanern beitritt. Sie unterstützt Trump als Präsidentschaftskandidaten mit den Worten, er sei „unsere beste Hoffnung auf Frieden“.

Gabbard prangerte mit unbestreitbarer Berechtigung an, dass die Demokratische Partei zu einer Partei der Finanzelite und des kriegstreibenden militärisch-industriellen Komplexes geworden sei. Sie sagte, die Partei werde von früheren Führern wie Präsident John F. Kennedy nicht mehr anerkannt, weil sie die Interessen der Arbeitnehmer aufgegeben habe und ein Werkzeug der Wall Street und der Kriegstreiber sei.

Mit dieser Einschätzung liegt Gabbard richtig. Die Regierung Biden und Kamala Harris sind wild entschlossen, den Krieg in der Ukraine gegen Russland voranzutreiben. Sollte Harris gewählt werden, wird die obsessive Konfrontation mit Russland wahrscheinlich eskalieren, mit der realen Gefahr, dass sie sich zu einem offenen Krieg zwischen Atommächten entwickelt.

Trump fordert vernünftigerweise ein Ende des Konflikts in der Ukraine. Er scheint eine skeptischere Haltung gegenüber dem ukrainischen Regime und dessen bodenlosen Forderungen nach amerikanischen Steuergeldern und Militärhilfe einzunehmen. Trump hat gesagt, dass er im Falle seiner Wahl sofort auf eine diplomatische Lösung des fast dreijährigen Krieges drängen würde.

Allein aus diesem Grund lohnt es sich, für den republikanischen Kandidaten zu stimmen. Jeder, der versteht, wie unsinnig es ist, einen offenen Konflikt mit Russland anzuheizen – wie es Harris zu tun pflegt -, ist sicherlich die Person, die Unterstützung verdient, sollte man meinen.

Allerdings sollte man sich keinen Illusionen hingeben. Trump ist kein Friedenskandidat, der die Welt retten wird. Er könnte in der Ukraine einen Rückzieher machen, aber es gibt genügend Anzeichen dafür, dass Trump in einem anderen Teil der Welt ohne weiteres einen Flächenbrand entfachen würde.

Vor kurzem erklärte Trump auf einer Kundgebung in Fayetteville im umkämpften Bundesstaat North Carolina vor einer jubelnden Menge, dass Israel als Reaktion auf iranische Vergeltungsschläge am 1. Oktober die iranischen Atomanlagen bombardieren sollte.

Der „Kandidat zur Verhinderung des Dritten Weltkriegs“ hat keine Skrupel, Israels völkermörderischen Krieg gegen den Gazastreifen und den Libanon zu unterstützen, und hat das faschistische israelische Regime aufgefordert, „die Sache zu Ende zu bringen“. (Auch Harris hat keine Skrupel, die israelischen Massaker und die verbrecherische Besatzung zu unterstützen, wenn auch in einem sanfteren Ton als Trump.)

Das Team Trump rührt auch die Kriegstrommel, wenn es darum geht, China wegen einer Reihe von angeblichen Missständen zu konfrontieren. Eine zweite Trump-Präsidentschaft wird die Feindseligkeit gegenüber China in Bezug auf Taiwan verstärken, indem mehr Waffen an das abtrünnige Inselgebiet geliefert und mehr US-Militärkräfte in der Region stationiert werden. Die Gefahr eines offenen Konflikts mit dem atomar bewaffneten China ist unter Trump wahrscheinlich größer als unter Harris.

Was für eine höllische Wahl, die ein Armutszeugnis für die so genannte amerikanische Demokratie ist. Ein nuklearer Flächenbrand mit Russland unter Harris oder mit China unter Trump.

Was Trumps angebliche nazistische und faschistische Tendenzen betrifft. Es ist ein Widerspruch, sich wegen solcher Behauptungen allein auf Trump zu konzentrieren. Auf die gesamte politische Klasse der USA – ob Demokraten oder Republikaner – trifft die Beschreibung „faschistisch“ zu. Sie alle sind besessen von der kriminellen Kriegstreiberei für imperialistische Macht und verachten das Völkerrecht völlig.

Harris reagierte süffisant auf die jüngsten „Hitler-Bewunderer“-Behauptungen gegen Trump mit den Worten: „Das zeigt, was für ein Oberbefehlshaber er sein würde.“ Als ob sie vernünftiger und gesetzestreuer wäre, wenn man bedenkt, dass sie Israel „unerschütterlich“ unterstützt und mehr Waffen an das Neonazi-Regime in Kiew schicken will, um Russland anzugreifen.

Tulsi Gabbard mag behaupten, dass Trump amerikanische Bürger und Soldaten vor Krieg bewahren wird. Das ist eine Illusion. Er könnte den Wahnsinn in der Ukraine eindämmen, aber Trump wird die amerikanische Kriegsmaschinerie so steuern, dass sie einen anderen Konflikt im Nahen Osten oder im asiatisch-pazifischen Raum auslöst.

Das amerikanische kapitalistische System ist eine faschistische Kriegsmaschine, die den Interessen der Konzerne dient. Harris ist genau so eine faschistische Marionette wie Trump. Es ist ein Trugbild, einen Kandidaten als besser darzustellen als den anderen. Der Weltfrieden wird von beiden bedroht, weil die Vereinigten Staaten eine Bedrohung für den Weltfrieden sind.

Die wirkliche Wahl, die die Amerikaner treffen müssen, ist folgende: das bestehende System aufrechterhalten oder ein anderes, radikal anderes System schaffen.