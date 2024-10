Martin Armstrong prognostiziert „Erdrutschsieg“ für Trump und warnt: Der verzweifelte tiefe Staat könnte Krieg, Internierungslager und Kriegsrecht anstreben.

Der legendäre Finanz- und Geopolitik-Analyst Martin Armstrong sagt, dass die Wahlen 2024 kurz bevorstehen und die Deep State Dems im Panikmodus sind.

Könnten uns eine False-Flag-Operation, Kriegsrecht, Schuldenkrise, Zahlungsausfall, Krieg oder alles zusammen bevorstehen?

Martin Armstrong sagt:

Zum Thema Kriegsrecht äußert Armstrong ebenfalls Besorgnis:

„Ich bin sehr besorgt über das Kriegsrecht. Der Oberste Gerichtshof hat angedeutet, dass Kriegsrecht eine Art Gewohnheitsrecht ist. Wenn die Gerichte geschlossen sind, herrscht Kriegsrecht, gerechtfertigt durch ‚Notwendigkeit‘. Ich mache mir Sorgen, dass diese Neokonservativen so verzweifelt sind, dass sie definitiv versuchen werden, eine False-Flag-Operation oder etwas Ähnliches in der letzten Oktoberwoche vor den Wahlen zu inszenieren.“

Zur aktuellen Kriegssituation fügt Armstrong hinzu:

Armstrong sieht weiterhin einen „Erdrutschsieg“ für Trump im Jahr 2024, während Kamala Harris in die entgegengesetzte Richtung geht. Armstrong berichtet, dass ihre tatsächliche Zustimmungsrate bei nur 6,5 % bis 7,5 % liegt, was er als „erschreckend“ bezeichnet. Er glaubt, dass Kamalas „negative Coattails“ den Demokraten bei den Wahlen im November große Verluste bescheren könnten.

Zur Wirtschaft erklärt Armstrong:

„Wir stecken in einem Schulden-Ponzi-Schema, bei dem jedes Jahr neue Schulden aufgenommen werden, um die alten zu tilgen. Die Leute sagen, die Schulden betragen 34 Billionen Dollar, aber die Höhe der Schulden spielt keine Rolle. Es könnte eine Billiarde Dollar sein… China hält 10 % der amerikanischen Schulden und hat Anfang des Jahres 53 Milliarden Dollar verkauft. Wenn niemand das übernimmt, was China verkauft, raten Sie mal, was passiert? Es kommt zum Zahlungsausfall. Deshalb wollen sie Krieg, damit sie mit allem in Verzug geraten können… Sie führen uns in den Krieg, und dann ist es vorbei mit der Sozialversicherung und allem anderen.“