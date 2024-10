Wenn das Böse erlaubt ist, bleibt das Böse

Paul Craig Roberts

Schon zweimal hat Israel seine gepriesene Armee in den Südlibanon geschickt, nur um von der arabischen Miliz Hisbollah vertrieben zu werden, die ohne Panzer, ohne Luftwaffe und ohne Luftabwehr operiert. Es scheint, dass es jetzt wieder passiert ist. Israel wurde am Boden kalt erwischt, was den israelischen Verteidigungsminister dazu veranlasste, ein Ende der Bodenoperationen anzukündigen. Die israelische Armee ist nur gut darin, Frauen und Kinder aus der Luft zu töten, wie in Gaza.

Israels Krieg gegen die Hisbollah wurde durch israelische Luftangriffe auf zivile Wohngebiete in Beirut ersetzt, was ein weiterer Beweis dafür ist, dass die einzige Funktion des israelischen Militärs darin besteht, Frauen und Kinder aus der Luft zu ermorden. Die offensichtliche Schlussfolgerung ist, dass das israelische Militär nicht kämpft; es begeht Kriegsverbrechen gegen Zivilisten.

Der Grund, warum zivile Viertel in Beirut, der Hauptstadt des Libanon und nicht im Gebiet der Hisbollah, aus der Luft zerstört werden, ist, dass der Iran und Russland dies zulassen, weil sie dem Libanon keine Luftabwehrsysteme zur Verfügung stellen.

Der Iran und Russland „wahren den Frieden“, indem sie es Israel erlauben, libanesische Frauen und Kinder abzuschlachten und Schulen und Krankenhäuser aus der Luft zu zerstören.

Es ist paradox, dass Washington, Putin und der Iran dem israelischen Abschlachten von Zivilisten in Gaza und im Libanon aus der Luft gleichermaßen gleichgültig gegenüberstehen. Jedes der drei Länder könnte die Ermordung von Zivilisten stoppen, aber keines von ihnen wird etwas unternehmen.

Putin hat auf die BRICS gesetzt, aber das ist eine Wirtschaftsorganisation, die Erfolg haben könnte oder auch nicht. Ihr Erfolg wird durch die Tatsache behindert, dass die russischen und chinesischen Ökonomen von den amerikanischen Neoliberalen indoktriniert werden und daher für ihre Länder nicht nur wertlos, sondern geradezu schädlich sind.

Wenn Washington wollte, dass das Morden der Israelis an palästinensischen und libanesischen Zivilisten aufhört, würde Washington aufhören, Israel mit Waffen zu versorgen. Es ist klar, dass Israel tut, was Washington will. Aber warum wollen Russland und der Iran, dass palästinensische und libanesische Zivilisten massakriert werden, wenn jedes der beiden Länder dies verhindern kann? Es sieht langsam so aus, als ob der Satan nicht nur Washington und Israel, sondern auch Russland und den Iran in seiner Gewalt hat.

Jedes Mal, wenn Putin sich von Russlands einziger Bedrohung – Washington – ablenkt, hat er ein Chaos am Hals. Während Putin sich auf die Olympischen Spiele in China konzentrierte, schickte Washington die georgische Armee nach Südossetien. Während Putin sich auf die Olympischen Spiele in Sotschi konzentrierte, stürzte Washington die ukrainische Regierung und brachte Russland den Krieg. Jetzt konzentriert sich Putin auf die BRICS und Washington schürt eine farbige Revolution in Georgien, um die ehemalige russische Provinz als einen weiteren Strand gegen Russland zurückzugewinnen. Die Oppositionsparteien und der georgische Präsident akzeptieren die Wahlergebnisse nicht, die für Russland günstig sind.

Ich denke, dass Putin durch seine Weigerung, die Macht zu nutzen, an Glaubwürdigkeit verliert. Ich glaube nicht, dass Putin den ideologischen Charakter der Demokratischen Partei und der ideologisch geprägten liberalen Linken, die sie kontrolliert, versteht. Wenn es den Demokraten gelingt, die Kontrolle über die Regierung zu behalten, glaube ich nicht, dass Putin auf die Konsequenzen vorbereitet ist.

Der Mensch, sagte T.S. Eliot, „kann nicht viel Realität ertragen“. Das gilt für Russen genauso wie für Amerikaner. Die Realität steht im Widerspruch zu Hoffnungen, Bestrebungen und Plänen, und wenn sie ignoriert wird, bringt sie alle durcheinander. Putins Ukraine-Konflikt, der sich stark ausgeweitet hat, die sich anbahnende farbige Revolution in Georgien, die von Washington unterstützt wird, und Irans Dämonisierung und Isolierung sind allesamt selbst verschuldete Katastrophen, die durch das Ignorieren der Realität verursacht werden.

Wenn mächtige Länder wie Russland, China und der Iran einem Völkermord tatenlos zusehen, zerstören sie ihren eigenen Ruf. Die Welt schreit nach jemandem, der die Mittel hat, um für Menschlichkeit, Gerechtigkeit und Wahrheit einzutreten, und es gibt keine Mitstreiter.

In Gaza werden Kinder ohne Anästhesie die Gliedmaßen amputiert. Das wenige verfügbare Wasser ist verschmutzt. Alle sind krank. Washington schickt weiterhin die Waffen, die aus der Luft gegen die reine Zivilbevölkerung eingesetzt werden. Seuchen und Hunger werden den Amerikanern und Israelis den Rest geben. Es ist Amerika, das diesen Völkermord ermöglicht hat.

Und die Amerikaner halten sich in ihrem unbekümmerten Dasein für das Salz der Erde.