Die Regierung manipuliert die Bevölkerung hinsichtlich der Wirtschaft

Ron Paul

Meinungsumfragen zeigen immer wieder, dass die Wirtschaft für die amerikanischen Wähler eines der wichtigsten Themen, wenn nicht sogar das wichtigste Thema ist. Dies mag einigen seltsam erscheinen, da die offiziellen Regierungsstatistiken eine niedrige Arbeitslosigkeit und eine rückläufige Preisinflation ausweisen, was darauf hindeutet, dass die Federal Reserve eine „weiche Landung“ herbeigeführt hat, die die Inflation senkt, ohne eine Rezession auszulösen. Warum also die Sorge um die Wirtschaft? Ein Grund ist, dass immer mehr Menschen erkennen, dass die Wirtschaftszahlen der Regierung die Wahrheit über die Wirtschaft verbergen.

„Recession Since 2022: US Economic Income and Output Have Fallen Overall for Four Years“ (Rezession seit 2022: US-Wirtschaftseinkommen und -produktion sind insgesamt vier Jahre lang gesunken) ist ein Forschungspapier des Brownstone Institute von Dr. E.J. Antoni, einem Research Fellow der Heritage Foundation, und Dr. Peter St. Onge, einem Fellow des Mises Institute. Es zeigt auf, wie die Bundesregierung die Inflation unterschätzt, während sie Löhne, Gewinne und Wirtschaftswachstum als stärker erscheinen lässt.

Dr. Antoni und Dr. St. Onge verwenden ein genaueres Maß für die Inflation als das von der Regierung verwendete, um den wahren Zustand der Wirtschaft aufzudecken. Ihre Berechnungen zeigen, dass sich die US-Wirtschaft seit 2022 in einer Rezession befindet. Die Regierung behauptet, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 2019 bis zur ersten Hälfte des Jahres 2024 um etwa 13,7 Prozent gestiegen ist. Wenn die genauere Inflationszahl verwendet wird, ergibt sich ein Rückgang des BIP um 2,5 Prozent.

Die Zahlen der Bundesregierung zeigen auch, dass das verfügbare Einkommen der amerikanischen Bevölkerung von 2019 bis zur ersten Hälfte des Jahres 2024 um 12,9 Prozent gestiegen ist. Wird jedoch die genauere Methode zur Berechnung der Preisinflation verwendet, zeigt sich, dass das verfügbare Einkommen der Amerikaner um 2,3 Prozent gesunken ist. Dr. Antoni und Dr. St. Onge sind nicht die ersten, die aufzeigen, wie die Regierung gefälschte Statistiken verwendet, um die Wirtschaft besser aussehen zu lassen. John Williams‘ ShadowStats hat regelmäßig gezeigt, wie die Regierung Daten manipuliert, um die Arbeitslosigkeit und die Preisinflation zu niedrig auszuweisen.

Die Verzerrungen der Wirtschaftsdaten durch die Regierung führen die Menschen in Bezug auf den wahren Zustand der Wirtschaft in die Irre. Sie führen auch den Kongress, den Präsidenten und vielleicht sogar die Federal Reserve in die Irre. Solange das Gesetz zur Überprüfung der Fed nicht in Kraft ist, werden wir nicht mit Sicherheit wissen, auf welche Daten sich die Zentralbank stützt. Wenn wirtschaftspolitische Entscheidungen auf der Grundlage fehlerhafter Daten getroffen werden, können Politiker die Gefahren ignorieren, die sich aus der Weigerung des Kongresses ergeben, die Staatsausgaben zu kürzen.

Die Staatsausgaben üben Druck auf die Zentralbank aus, die Zinssätze niedrig zu halten. Die Federal Reserve kann die Zinssätze niedrig halten, weil der Status des Dollars als Weltreservewährung eine starke Nachfrage nach US-Dollars garantiert. Eine wachsende Zahl von Ländern sucht jedoch nach Alternativen zum Dollar. Ein Grund dafür ist der Unmut darüber, dass die US-Regierung den Status des Dollars als Weltreservewährung nutzt, um andere Länder zu zwingen, sich den Forderungen der USA zu beugen. Saudi-Arabien ist dabei, sich von der ausschließlichen Verwendung des Dollars für seinen Ölhandel zu lösen. Der „Petrodollar“ ist ein wichtiger Grund dafür, dass der Dollar seinen Status als Weltreservewährung behalten konnte.

Sollte der Dollar seinen Status als Weltreservewährung verlieren, würde Amerika eine schwere Wirtschaftskrise erleben. Diese Krise könnte zum Zusammenbruch des Wohlfahrts- und Kriegsstaates und des Fiat-Geldsystems führen, das ihn möglich macht. Die Gefahr besteht darin, dass der Ersatz noch schlimmer ausfallen könnte, da sich eine verängstigte Bevölkerung einem autoritären Sicherheitsversprechen im Tausch gegen eine Einschränkung der Freiheit zuwendet. Der Zusammenbruch könnte jedoch auch zu einer Hinwendung zu den Prinzipien der Freiheit, einer begrenzten Regierung, freier Märkte und einer Außenpolitik des Friedens und des freien Handels führen. Diejenigen, die die Wahrheit kennen, müssen unsere Mitbürger weiterhin über die Vorteile der Freiheit aufklären.