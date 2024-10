Man kann Trump oder Harris nur unterstützen, wenn man das US-Imperium nicht als die Bestie sieht, die es ist.

Sowohl Trump als auch Harris sprechen für eine Rolle vor, die zwangsläufig die Schaffung von Bergen menschlicher Leichen durch von den USA geförderte Gewalt nach sich ziehen wird.

Caitlin Johnstone

Menschen, die Donald Trump oder Kamala Harris für anständig oder akzeptabel halten, haben einfach nicht begriffen, wie ungeheuer böse man sein muss, um US-Präsident zu werden.

Um Harris oder Trump zu unterstützen, muss man eine extreme Ignoranz gegenüber der Mordlust und Verderbtheit des US-Imperiums haben, dem sie beide dienen. Nur ein völliges Versagen, das gewaltige Ausmaß des Missbrauchs der US-Machtstruktur zu sehen und zu verstehen, könnte Sie dazu veranlassen, diese beiden Kandidaten als bedeutsam verschieden voneinander zu betrachten – ganz zu schweigen davon, dass Sie einen von ihnen als anständig genug ansehen, um Ihre Unterstützung zu verdienen.

Sowohl Trump als auch Harris sprechen für eine Rolle vor, die zwangsläufig die Schaffung von Bergen menschlicher Leichen durch von den USA gesponserte Gewalt mit sich bringen wird, so wie es jeder brauchbare US-Präsidentschaftskandidat im Laufe unseres Lebens getan hat.

Der Grund dafür ist, dass das US-Imperium zutiefst böse ist. Nicht das Land, das sich Vereinigte Staaten nennt, an sich, sondern die weltumspannende Machtstruktur, die als Imperium funktioniert, das um sie herum aufgebaut ist. Dieses riesige Machtgefüge wird von Flüssen menschlichen Blutes zusammengehalten, und wenn Sie der Kandidat der Demokraten oder der Republikaner sind, um es als Präsident anzuführen, dann sind Sie notwendigerweise ein zutiefst böser Mensch, denn Sie haben allen notwendigen Mächten hinreichend zugesichert, dass Sie dieses Blutvergießen fortsetzen werden, um der Kandidat zu werden.

Die meisten Amerikaner (und die meisten Westler im Allgemeinen) können nicht wirklich sehen und verstehen, wie abgrundtief böse das zentralisierte US-Imperium ist, und das ist das Einzige, was es erlaubt, all diese politische Energie darauf zu verwenden, so zu tun, als gäbe es alle vier Jahre diese gewaltigen Unterschiede zwischen dem demokratischen und dem republikanischen Präsidentschaftskandidaten. Wenn sie das Ausmaß der Brutalität und Tyrannei des Imperiums wirklich mit einem tiefen Gefühl der Empathie für ihre Mitmenschen, denen es zugefügt wird, verinnerlichen könnten, würden sie niemals jemanden unterstützen, der sich verpflichtet hat, zum Betrieb der Schlachtmaschine beizutragen, und sie würden keinen Möchtegern-Betreiber dieser Maschine als bedeutsam anders als einen anderen ansehen. Alles, was sie sehen würden, ist die Notwendigkeit, die Tötungsmaschine zu demontieren.

Die ausgeklügeltste Propagandamaschine, die je geschaffen wurde, existiert, um zu verhindern, dass dieses Verständnis im Westen im Allgemeinen und in den Vereinigten Staaten im besonderen Fuß fasst. Die Amerikaner sind die am stärksten propagierte Bevölkerung auf diesem Planeten, und ihre Propaganda-Indoktrination ist während des alle vier Jahre stattfindenden Aufführungsrituals, das als US-Präsidentschaftswahlen bekannt ist, am intensivsten. Die ganze Sache ist darauf ausgerichtet, die Unterschiede zwischen den beiden Kandidaten fälschlicherweise zu übertreiben und gleichzeitig von den 99 Prozent der Themen abzulenken, in denen sie sich nicht voneinander unterscheiden. Und diese 99 Prozent Gemeinsamkeiten liegen zufällig bei den mörderischsten und tyrannischsten Verhaltensweisen der US-Regierung.

Wären die Amerikaner nicht so aggressiv propagiert und indoktriniert, wäre ihnen das alles klar, und sie würden bei diesem Wahlkampfspiel nicht mitklatschen wie Kinder bei einem Puppentheater. Der missbräuchliche Status quo, der für die Aufrechterhaltung des zentralisierten US-Imperiums notwendig ist, würde überhaupt nicht gebilligt und zum Zusammenbruch gezwungen werden. Es hängt zu viel Macht davon ab, dies zu verhindern, als dass die Amerikaner bei ihren Wahlen wirklich mitreden könnten, also werden sie stattdessen durch Propaganda dazu gebracht, mitzuklatschen.

❖

Die Liberalen flippen aus, weil die Los Angeles Times und die Washington Post in diesem Wahlzyklus keinen Präsidentschaftskandidaten unterstützen, was albern ist. Zeitungen sollten keine politischen Kandidaten unterstützen. Warum ist das nicht für jeden offensichtlich?

Es ist absolut lächerlich, dass Nachrichtenagenturen überhaupt politische Kandidaten unterstützen. Die erste Aufgabe eines echten Journalisten ist es, eine gegnerische Beziehung zu den Machthabern zu haben, unabhängig davon, wer gewinnt. Die einzig korrekte politische Haltung aus der Perspektive der journalistischen Ethik ist: „Wenn Sie an der Macht sind, werde ich alles tun, was ich kann, um all Ihre Lügen und Missetaten aufzudecken, egal, welche Partei oder welches Programm Sie haben.“ Diese Position ist in den USA, dem Land mit der mächtigsten Regierung , wesentlich wichtiger und wird umso wichtiger, je mehr Einfluss Ihr Nachrichtenorgan hat.

Wenn Sie sich für die eine oder andere Seite einsetzen, haben Sie Ihre Fähigkeit, diese Position zu vertreten, offensichtlich beeinträchtigt. Sie vermitteln nicht nur der Öffentlichkeit, sondern auch den Mitarbeitern Ihres Senders und den Politikern, die Sie eigentlich zur Rechenschaft ziehen sollten, eine Linie der Bevorzugung. Sie treffen Entscheidungen, die den Zugang Ihres Unternehmens zu einer Regierung erleichtern oder erschweren können, sobald diese im Amt ist, indem Sie ihr einen politischen Gefallen tun oder nicht tun. Die Presse sollte keinem politischen Kandidaten einen politischen Gefallen tun, und die Erwartung, dass sie dies tut, hemmt ihre Fähigkeit, kritischen Journalismus zu betreiben.

Natürlich haben Nachrichtenagenturen Vorurteile wie alle anderen auch, und sie sollten alles in ihrer Macht Stehende tun, um diese Vorurteile transparent zu machen. Aber das sollte so aussehen, dass sie sagen: „Ja, wir haben eine ideologische Voreingenommenheit, also tun wir Folgendes, um zu verhindern, dass das unsere Berichterstattung über die Mächtigen verzerrt“, und nicht: „Wählt bitte alle Kandidat X, weil wir ihn mehr mögen als Kandidat Y.“

Die ganze Kontroverse ist dumm. Die LA Times und die Washington Post sollten nicht einen Präsidentschaftskandidaten unterstützen. Keine Nachrichtenagentur sollte das tun, zumindest wenn sie vorgibt, Journalismus und nicht politischen Aktivismus zu betreiben.

❖

Früher, als die Leute noch fernsahen, beschwerten sie sich darüber, dass es „hundert Kanäle gibt und nichts läuft“, und sie hatten recht: Es WURDE nichts gezeigt, was sich anzuschauen lohnt. Die Mainstream-Kultur war einfach so fade und wertlos – und sie ist es immer noch. Sie enthält nichts, was uns erfüllt, was uns auf die Art und Weise nährt, wie wir uns danach sehnen, genährt zu werden, was uns auf reale Art und Weise etwas über die Welt, wie sie tatsächlich ist, erzählt. Die Menschen würden angewidert durch die Fernsehkanäle blättern, weil das alles ist, was ihnen präsentiert wird: leeres Gefasel ohne erbaulichen oder transformativen Wert.

Das Gleiche erleben die Menschen heute, wenn sie durch ihre Online-Medien und Streaming-Dienste scrollen. Sie suchen nach etwas Wahrem und Sinnvollem, aber wenn man nicht das Glück hat, in eine seltene Ecke des Internets zu stolpern, in der echte Dinge diskutiert werden, ist alles, was der Algorithmus liefert, Propaganda und Ablenkung. Sinnlose Unterhaltung. Berühmtheiten. Klatsch und Tratsch. Mainstream-Wahlpolitik. Donald Trump.

Seit Generationen werden wir auf Informationsströme gepolt, die uns zu Idioten und Soziopathen machen sollen. Sie sollen uns davon abhalten, gute Informationen darüber zu bekommen, was die Mächtigen, die uns beherrschen, wirklich vorhaben. Um unsere Neugierde zu dämpfen und uns davon abzuhalten, nützliche und tiefgreifende Fragen über unsere Gesellschaft zu stellen. Um alle politischen Impulse, die wir in diesem verwirrenden Nebel aufbringen können, auf die politischen Mainstream-Fraktionen zu lenken, die alle den Status quo unterstützen. Um uns davon abzuhalten, den Tod und das Elend, das unsere Regierung den Menschen in weit entfernten Ländern zufügt, zu genau zu betrachten. Damit wir nicht bemerken, dass wir in einer bewusstseinsgesteuerten Dystopie leben, die durch endlose Ausbeutung, Missbrauch, militärische Massengewalt und Umweltzerstörung angeheizt wird. Damit wir gedankenlos die Zahnräder des Imperiums drehen und darauf vertrauen, dass unsere Herrscher die Dinge in unserem Namen regeln. Damit wir betäubt und gefügig bleiben, anstatt brillant und unbequem.

Es braucht Arbeit, um aus dieser Matrix der Manipulation herauszukommen. Es bedarf Zeit, um gute Informationsquellen zu finden und das aufzunehmen, was sie uns zu lehren haben. Es kostet Mühe, in diesem betrügerischen Imperium Tiefe und Bedeutung zu finden. Aber das ist es, wonach wir uns alle sehnen. Das war es, was die Menschen in den glorreichen Tagen des Fernsehens dazu brachte, frustriert durch die Kanäle zu blättern. Sie waren auf der Suche nach dem Tiefgang. Sie waren auf der Suche nach etwas Authentischem. Nach etwas Echtem.

Es kann schwierig sein, eine auf Wahrheit basierende Beziehung zur Realität aufzubauen, aber es ist ein notwendiger Schritt, wenn man ein authentischer Mensch sein und aus dem juckenden Gefühl der Unzufriedenheit herauskommen will, das jeder kontrollierte Verstand unweigerlich erleben muss. Dies ist der einzige Weg zu echtem und dauerhaftem Glück. Bis dahin ist alles, was Sie bekommen, das gefälschte Glück, das man Ihnen in der Werbung und in Hollywood-Filmen zu verkaufen versucht, das dadurch entsteht, dass Sie immer Ihren Willen bekommen, die richtigen Produkte besitzen, alle Ihre Ziele erreichen und eine überzeugende persönliche Geschichte haben, die Sie den Menschen erzählen können. Das ist kein echtes Glück. Es kann nicht andauern. Sie kann nicht befriedigen.

Nur die Wahrheit kann zur Zufriedenheit führen. Und alles in dieser gefälschten Plastikdystopie ist darauf ausgerichtet, uns daran zu hindern, sie jemals zu finden.