Naval Ravikant: Der Teufel der neuen Religion ist der Mensch

In seinem Kommentar analysiert Naval Ravikant die modernen Dynamiken politischer Ideologien, insbesondere auf der linken Seite des Spektrums. Er argumentiert, dass heutige linke Bewegungen eine Art „neue Religion“ darstellen, die Identität über individuelle Fähigkeiten stellt und das Christentum als dominierendes Dogma ersetzt. Ravikant sieht die linke Ideologie als eine Machtstruktur, die auf Identitätspolitik basiert und durch die moderne westliche Kultur und ihren Reichtum gefördert wird. Diese neue „Religion“ konzentriert sich auf Themen wie Umweltschutz und Überbevölkerung und erzeugt eine Weltuntergangsstimmung, die die Handlungen und Überzeugungen vieler Menschen bestimmt.

Naval Ravikant: "And if you look through human history, all change, all revolution, all success, it does not come from the masses or the majority. It comes from a small organized group. So the largest minority you can build that is heavily organized, that's what wins. And the… pic.twitter.com/3ym7SL876R