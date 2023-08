The Daily Telegraph 2011: „Jeffrey Epstein schien sie alle zu haben“!

The Daily Telegraph 2011: „Jeffrey Epstein schien alles zu haben … Er zählte den ehemaligen Präsidenten Bill Clinton, Hollywoodstars und britische Royals zu seinen Freunden“.

Er kannte den Herzog von York seit 2000, wohnte in Sandringham und besuchte sogar die Geburtstagsfeier der Königin auf Schloss Windsor…

Seine Schande begann im März 2005, als sich die Mutter eines 14-jährigen Mädchens bei der Polizei von Palm Beach meldete und behauptete, ihre Tochter sei sexuell missbraucht worden …

Sie sagte, sie habe 300 Dollar dafür bezahlt, dass sie den Mann, den sie als Epstein identifizierte, auszog und massierte, während er einen Sexakt ausführte. Nach einer FBI-Untersuchung wurde Epstein 2008 zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt …

Er schloss 16 außergerichtliche finanzielle Vergleiche mit anderen Mädchen … Ghislaine Maxwell floh in den 1990er Jahren nach New York, nachdem ihr Vater, der Zeitungsmagnat Robert Maxwell, gestorben war …

1998 rekrutierte sie angeblich die 15-jährige Virginia Roberts, die zuvor als „Masseuse“ für Epstein gearbeitet hatte. Miss Roberts sagte, sie habe die nächsten vier Jahre damit verbracht, ihm sexuelle Gefälligkeiten zu erweisen und sei an verschiedene Orte geflogen worden, um verschiedenen Männern zu Diensten zu sein, darunter einem Staatsoberhaupt.

„Am liebsten kleidete er mich wie ein Schulmädchen, mit Zöpfen, Faltenröcken und Kniestrümpfen.“ Er wollte, dass ich vorpubertär aussehe.

Miss Roberts hat den Herzog mehrmals getroffen. Das erste Mal war 2001 im Haus von Miss Maxwell in London, wo sie auch einen Nachtclub besuchten und der Herzog mit seinem Arm um ihre Taille fotografiert wurde.

Das zweite Mal war in Epsteins Haus in New York und das dritte Mal auf Epsteins Privatinsel in der Karibik.

