Bei der Kreislaufwirtschaft geht es darum, sich von Eigentum und Akkumulation zu dienstleistungsbasierten Modellen wegzubewegen“

Das Geschäftsmodell „Product as a Service“ der Kreislaufwirtschaft birgt die Gefahr, dass aus der Asche der Mittelschicht eine neofeudalistische, technokratische Leibeigenschaft entsteht: Perspektive

Im Namen der Rettung des Planeten für die gesamte Menschheit behaupten die Befürworter der Kreislaufwirtschaft, dass sie zu haltbaren und nachhaltigeren Materialien, mehr Recycling und geringeren Kohlenstoffemissionen führen wird.

Klingt toll, oder?

Die Geschäftsmodelle der Kreislaufwirtschaft bergen jedoch die Gefahr, dass aus der Asche der Mittelschicht eine neofeudalistische, technokratische Leibeigenschaft entsteht, die wie Bauern und Leibeigene Dinge wie Häuser, Autos und Geräte nicht mehr kaufen, sondern von ihren futuristischen Herren und Vasallen leasen kann, die jedes Produkt, das sie als Dienstleistung bereitstellen, digital verfolgen und nachverfolgen.

Wenn es nach dem Willen der Architekten des Great Reset geht, wird der Besitz von Dingen für Sie und mich der Vergangenheit angehören, nicht aber für sie – dank der Geschäftsmodelle der Kreislaufwirtschaft.

In dem auf dem diesjährigen Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos vorgestellten Bericht „The Circularity Gap Report 2023“ heißt es:

„Durch die Abkehr von Eigentum und Akkumulation und die Hinwendung zu Zugangsmodellen, bei denen die Ressourcen gleichmäßiger verteilt werden, können wir uns auf ein System zubewegen, das qualitativ hochwertige Dienstleistungen für alle bietet.“ Der Bericht über die Kreislaufwirtschaft 2023

Wenn Sie zwischen den Zeilen des obigen Zitats lesen, bezieht sich „Abkehr von Eigentum und Akkumulation“ auf Sie und mich, während „wir“ sich auf die Globalisten, Korporatisten und Technokraten bezieht, die hinter dieser Idee stehen.

Diese Leute kommen von Nichtregierungsorganisationen und Denkfabriken wie dem WEF und Chatham House, zusammen mit Mitgliedern der Europäischen Kommission, den Vereinten Nationen, großen Unternehmen, Aktivistengruppen, Zentralbanken und Investmentfirmen, neben vielen anderen mächtigen öffentlich-privaten Organisationen.

Sie sind diejenigen, die alles besitzen und die ganze Macht haben werden, während „Sie nichts besitzen und glücklich sein werden„, und zwar zu einem großen Teil dank der Geschäftsmodelle der Kreislaufwirtschaft.

Laut WEF ist das Geschäftsmodell der Kreislaufwirtschaft „Produkt als Dienstleistung“ eines, bei dem „der Kunde eine Dienstleistung für eine begrenzte Zeit erwirbt, während der Anbieter das Eigentum an dem Produkt behält und Anreize für die fortlaufende Wartung, Langlebigkeit, Aufrüstung und Behandlung des Produkts am Ende seiner Nutzung erhält.“

„In den Geschäftsmodellen der Kreislaufwirtschaft möchte ich, dass die Produkte zu mir als dem ursprünglichen Designer und Hersteller zurückkehren. Wenn Sie sich diesen Gedanken einmal vergegenwärtigt haben, warum sollte ich Ihnen dann das Produkt verkaufen, wenn Sie in erster Linie an dem Nutzen des Produkts interessiert sind?

„Vielleicht kann ich der Eigentümer des Produkts bleiben und Ihnen nur den Nutzen als Dienstleistung verkaufen.“ Royal Philips Electronics CEO Frans Van Houten, WEF, 2016

Einfacher ausgedrückt: Alles, was wir bisher kauften, besaßen und an dessen Erhaltung wir ein berechtigtes Interesse hatten, wird nicht mehr uns gehören, sondern den Unternehmen und möglicherweise den Regierungen.

Sie und ich werden auf „Produkte“ nur noch über ein Abonnement oder einen Mietvertrag zugreifen können.

Um dieses Ziel zu erreichen, sollten Unternehmen laut dem Circularity Gap Report 2023 „zu dienstleistungsbasierten Geschäftsmodellen übergehen, die alle wesentlichen Dienstleistungen anbieten, die die Kunden wünschen„.

Darüber hinaus sollten sie „den Waren- und Materialfluss mit zirkulären Produktionsprozessen wie Wiederaufbereitung, Wiederverwendung und Reparaturen steuern„.

Den Regierungen empfehlen die Autoren, Steuern auf Rohstoffe und Kohlenstoff zu erheben, was entweder als Anreiz oder als Zwang interpretiert werden kann – die Entscheidung liegt bei Ihnen.

Die Autoren sagen uns, dass der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft damit beginnt, dass Sie und ich unser Verhalten und unseren Lebensstil ändern. Sie sagen zum Beispiel, dass wir das tun sollten:

„Umfassen Sie autofreie Lebensstile und Straßen.“

„Tauschen Sie den Autokauf gegen Fahrräder und Mitfahrgelegenheiten aus – vor allem in städtischen Gebieten.“

„Flugreisen überdenken“.

„Minimieren Sie persönliche Flugreisen, insbesondere in Regionen mit dem größten Bedarf an Langstreckenflügen, wie Nordamerika, Europa und Asien.“

Tatsächlich wollen die nicht gewählten Globalisten des WEF den privaten Autobesitz in städtischen Gebieten reduzieren, indem sie „bis 2050 einen gemeinsamen, elektrischen, vernetzten und automatisierten (SEAM) Ansatz für die urbane Mobilität verfolgen“, heißt es in einem aktuellen Bericht.

Aber wenn Sie und ich weniger besitzen und von unseren allmächtigen Besitzern mieten sollen, wie werden sie dann den Überblick über ihre Produkte behalten, die sie an uns vermieten, um sie wieder in Besitz zu nehmen?

Die Antwort findet sich in den Track-and-Trace-Technologien, die bei Vieh, Haustieren und Menschen unter Hausarrest eingesetzt werden.

Im Bericht über die Kreislaufwirtschaft heißt es, die Unternehmen sollten:

„Nutzung digitaler Technologien, um Product-as-a-Service (PaaS) zu ermöglichen, wie z. B. TagItSmart, das intelligente Etiketten entwickelt hat, die es Herstellern, Verbrauchern und Recyclern ermöglichen, jeden Schritt des Lebenszyklus eines Produkts zu verfolgen, und Informationen darüber liefern, wie die Kreislaufwirtschaft sichergestellt werden kann.“ Der Circularity Gap Report 2023

„Die Rückverfolgbarkeit kann auch dazu beitragen, den Lebenszyklus eines Produkts zu überwachen, um Betrug und Diebstahl zu verringern oder seinen Beitrag zu einer globalen Kreislaufwirtschaft zu bewerten.“ Das Versprechen von TradeTech, WEF & WTO, 2022

Die Idee, jedes Produkt mit „Smart Tags“ zu versehen, wurde in einem Bericht der Genies des WEF und der Welthandelsorganisation (WTO) verherrlicht, in dem eine „globale digitale Identität von Personen und Objekten“ gefordert wird.

Die digitale Identität von Menschen, so das WEF, „bestimmt, auf welche Produkte, Dienstleistungen und Informationen wir zugreifen können – oder umgekehrt, was uns verschlossen bleibt.„

Die digitale Identität von Objekten umfasst alles, von Batteriepässen für Elektrofahrzeuge bis hin zu mit flexiblen Sensoren ausgestatteten Kleidungsstücken, mit IoT-Funktionen ausgestatteten Haushaltsgeräten und so ziemlich allem anderen unter der Sonne – all das wird nicht Ihnen oder mir gehören – und wird vollständig rückverfolgbar sein.

WEF-Gründer Klaus Schwab schrieb über diese Art der Rückverfolgbarkeit in seinem 2017 erschienenen Buch „Die vierte industrielle Revolution„.

Dort schrieb Schwab:

„Jedes Paket, jede Palette und jeder Container kann heute mit einem Sensor, einem Sender oder einem RFID-Tag (Radio Frequency Identification) ausgestattet werden, mit dem ein Unternehmen verfolgen kann, wo es sich auf seinem Weg durch die Lieferkette befindet, wie es sich verhält, wie es genutzt wird und so weiter.

„In naher Zukunft werden ähnliche Überwachungssysteme auch für die Bewegung und Verfolgung von Menschen eingesetzt werden.“ Die vierte industrielle Revolution, Klaus Schwab, 2017

Der Circularity Gap Report 2023 erkennt an: „Es gibt derzeit genug Reichtum und Materialien auf der Welt, um jedem einzelnen Menschen auf diesem Planeten eine gute Lebensqualität zu bieten.„

„Die Herausforderung besteht jedoch darin, sicherzustellen, dass wir den Zugang zu Materialien an eine immer größer werdende Gruppe von Menschen verteilen können, was eine Umverteilung, andere Lebensstile, bessere Technologien und soziale Innovationen erfordert.„

Als Klaus Schwab davon sprach, dass die Welt „alle Aspekte unserer Gesellschaften und Volkswirtschaften“ umgestalten müsse, erklärte er ausdrücklich: „Wir brauchen einen großen Reset des Kapitalismus.„

Die Kreislaufwirtschaft mit ihrem „Sie werden nichts besitzen“-Geschäftsmodell „Product as a Service“ würde definitiv einen großen Reset in Gesellschaft und Wirtschaft ermöglichen.

„Dies hat auch den Durchbruch der Kreislaufwirtschaft erleichtert. Wenn Produkte in Dienstleistungen umgewandelt werden, hat niemand mehr ein Interesse an Dingen mit einer kurzen Lebensdauer.“ „Welcome To 2030: I Own Nothing, Have No Privacy And Life Has Never Been Better“, WEF Young Global Leader & Danish MP Ida Auken, 2016

Erinnern Sie sich an die berüchtigten „8 Prognosen für die Welt im Jahr 2030“ des WEF? Es ist die mit dem Video, in dem es heißt: „Sie werden nichts besitzen. Und Sie werden glücklich sein.“

Diese Vorhersage basierte auf einem Essay der WEF Young Global Leader und dänischen Parlamentsabgeordneten Ida Auken mit dem Titel „Welcome To 2030: I Own Nothing, Have No Privacy And Life Has Never Been Better„.

In diesem Essay verknüpfte Auken die Kreislaufwirtschaft und das Produkt als Dienstleistung mit dem Besitz von nichts und der Abwesenheit von Privatsphäre.

Aber natürlich ist „besitze nichts, sei glücklich“ nur Teil einer Desinformationskampagne, die „als Screenshot begann, der von einem anonymen antisemitischen Account auf dem Image Board 4chan aus dem Internet geholt wurde“, so der ehemalige WEF-Geschäftsführer Adrian Monck.

Er verlinkte sogar auf einen meiner Artikel über die Kreislaufwirtschaft [siehe unten] und bezeichnete mich als „bösgläubigen Akteur“, weil ich „die Berichterstattung des Forums über die Kreislaufwirtschaft […] als eine ‚Top-Down-Agenda‘ von ’nicht gewählten Globalisten, die die Welt nach ihrem Bilde umgestalten wollen‚“ angriff.

