Die Gruppe Doctors for COVID Ethics hat das Buch „MRNA Vaccine Toxicity“ veröffentlicht – „Dieser unerklärte Krieg gegen die Menschheit ist noch nicht vorbei“.

Doctors for COVID Ethics, eine Gruppe von Ärzten und Wissenschaftlern aus 30 Ländern, die sich im Umgang mit COVID-19 für medizinische Ethik, Patientensicherheit und Menschenrechte einsetzen, hat das Buch „MRNA Vaccine Toxicity“ veröffentlicht. Uncutnews-leser können es HIER kostenlos herunterladen.

mRNA-Impfstoffe gegen COVID-19 haben zu schweren Verletzungen und Todesfällen in einem in der Geschichte der Medizin beispiellosen Ausmaß geführt, sagen die Autoren, zu denen Namen wie Wissenschaftler wie Dr. Sucharit Bhakdi, Dr. Michael Palmer oder Catherine Austin Fitts gehören.

Diese Schäden beschränken sich nicht nur auf die COVID-Impfstoffe; Sie sind der mRNA-Technologie inhärent. Daher sei zu erwarten, dass künftige mRNA-Impfstoffe gegen andere Viren oder Bakterien ebenso toxisch seien, schreiben die Mediziner . Die mRNA-Technologie wird niemals für die Impfung gegen einen Infektionserreger sicher sein.

Aus dem Vorwort des Buches:

Jedem, der heute lebt, kann verziehen werden, dass er aufgrund aller Aspekte von COVID eine PTBS (posttraumatische Belastungsstörung) erlebt hat – die Lockdowns, die Ausbreitung von Panik, die Vertuschung, die Tests, die Zensur, die Unterdrückung wirksamer Behandlungen, die erzwungenen Experimente Injektionen, die Zahl große Zahl von Verletzungen und Todesfällen. Nach drei Jahren des Grauens ist es menschlich, diese Dinge hinter uns lassen und vergessen zu wollen. Das Buch macht jedoch deutlich, dass wir dadurch einem Risiko ausgesetzt wären. Dieser unerklärte Krieg gegen die Menschheit ist noch nicht vorbei und wir müssen uns mit Wissen ausrüsten.

Der Zweck des Buches besteht darin, zu erklären, was die Toxizität des COVID-19-mRNA-Impfstoffs im Kontext zukünftiger mRNA-Impfstoffe bedeutet. Es werden drei mögliche Mechanismen vorgestellt, die wahrscheinlich erklären, was passiert ist: (1) Toxizität der Lipid-Nanopartikel; (2) Toxizität von impfstoffinduzierten Spike-Proteinen; und (3) die Reaktion des Immunsystems auf sie. Sie kommt zu dem Schluss, dass die Reaktion des Immunsystems auf Spike-Proteine ​​der stärkste toxische Faktor ist, da Autopsien Entzündungen und Schäden am Immunsystem aufdecken, und der Befund steht im Einklang mit theoretischen Verletzungsmechanismen.

Die Schlussfolgerung des Buches ist düster: „Jeder zukünftige mRNA-Impfstoff wird unsere Zellen dazu veranlassen, ihr eigenes spezifisches Antigen zu produzieren, das mit der spezifischen Mikrobe verknüpft ist, auf die er abzielt. Daher sollten wir damit rechnen, dass ein solcher Impfstoff immunologische Schäden in einem ähnlichen Ausmaß hervorruft, wie wir es [mit dem Impfstoff] gegen COVID-19 festgestellt haben.“ Angesichts der Tatsache, dass sich eine Vielzahl von mRNA-Impfstoffen in der Entwicklung befinden oder bereits auf dem Markt sind – gegen Grippe, RSV, HIV, Malaria, Krebs, Allergien, Herzerkrankungen, um nur einige zu nennen – ist dieses Wissen angesichts der kritischen Lage so beängstigend.

Das Buch ist umfassend, stützt sich auf eine umfangreiche veröffentlichte wissenschaftliche Literatur und bietet wesentliche Informationen zu Virologie, Immunologie und Toxikologie. Bietet Zitate, Illustrationen von Virus- und Immunmechanismen sowie Gewebebilder von Personen, die an COVID-19-Impfstoffen gestorben sind.

Das Kapitel zur Epidemiologie unerwünschter Ereignisse des COVID-19-mRNA-Impfstoffs ist aufschlussreich und stellt die schwerwiegenden Verletzungen bisher vor. Hier erfahren wir, dass weltweit 13 Milliarden Dosen des COVID-Impfstoffs verabreicht wurden – fast zwei Dosen für jeden Menschen auf dem Planeten. Und die USA verteilten 650 Millionen Dosen, was zu Millionen unerwünschter Ereignisse führte. Die Schadensarten sind in ihrem Ausmaß beeindruckend – darunter Myokarditis, Ganzkörper-Blutgerinnsel sowie neurologische, immunologische und reproduktive Schäden. Dennoch hatte die CDC die Dreistigkeit zu sagen, dass es sich um „sichere“ Impfstoffe handelte, und empfahl sie allen Menschen mindestens einmal im Jahr.

Das letzte Kapitel von David Rasnick beschreibt, wie AIDS und HIV zur „Blaupause für die Korruption der medizinischen Wissenschaft“ wurden, die bis heute andauert. In den 1980er Jahren leistete Dr. Tony Fauci Pionierarbeit bei der „Wissenschaft durch Pressemitteilung“, indem er ein völlig unbewiesenes AIDS-Narrativ verkündete und durchsetzte.

Seit dem Zweiten Weltkrieg – vor allem aber in den letzten Jahrzehnten – ist die Unterdrückung von Debatten und die Verfolgung abweichender Meinungen in fast allen wichtigen Bereichen der US-Wissenschaft zur Routine geworden. Besonders in den sogenannten biomedizinischen Wissenschaften findet es virulente Anwendung…

Die allgemeine Schlussfolgerung des Buches spiegelt Rasnick wider:

Wir können das Vorgehen der Behörden nicht als „ehrliche Fehler“ interpretieren. Zu viele Dinge sind geschehen, die eindeutig auf die finsteren Absichten hinter den gentechnisch veränderten COVID-19-Impfstoffen hinweisen. Die übereilte und unnötige Zulassung, die direkten Drohungen und Nötigungen, die systematische Zensur ehrlicher Wissenschaft und die Unterdrückung der Wahrheit über die vielen Opfer, die durch den Impfstoff getötet oder schwer verletzt wurden, dauern schon viel zu lange an, als dass noch Zweifel an Absicht und Zweck bestehen könnten. Unsere Regierungen und die nationalen und internationalen Verwaltungsbehörden führen einen unerklärten Krieg gegen uns alle … Dieser Krieg dauert seit Jahrzehnten an, und wir gehen davon aus, dass er weitergeht und eskaliert.

„Wissen ist Macht. Vorsicht ist eine Waffe. Lesen Sie dieses Buch und bewahren Sie es als Nachschlagewerk auf, bis es uns gelingt, dieses dunkle Kapitel der Weltgeschichte aufzuschlagen“, schließt das Vorwort.