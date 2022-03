The Great Reset & das große Narrativ: Programmierung der Menschen auf die Einhaltung nicht gewählter globalistischer Agenden

Das große Narrativ für den großen Reset dreht sich um die Manipulation des menschlichen Verhaltens zum Nutzen nicht gewählter globalistischer Agenden: Perspektive

Das große Narrativ für die große Reset-Agenda der nicht gewählten Globalisten besteht darin, menschliches Verhalten zu manipulieren, um ihre eigene Politik zu begünstigen, die die Macht der Unternehmen und des Staates verschmilzt und gleichzeitig die Rechte und Freiheiten des Einzelnen aushöhlt.

In Klaus Schwabs und Thierry Mallerets Buch „The Great Narrative“ gibt es nicht eine einzige große Erzählung.

Stattdessen gibt es eine Reihe von fünf miteinander verknüpften Erzählungen über Technologie, Gesellschaft, Wirtschaft, Geopolitik/Regierungen und Ökologie/Klimawandel.

Diese Narrative zielen darauf ab, das menschliche Verhalten durch Stolz, Angst, Scham, Schuld und Gier zu manipulieren, um die Bürger zu zwingen (und gleichzeitig Anreize für Regierungen und Unternehmen zu schaffen), die Agenda der nicht gewählten Globalisten für einen großen Reset der Gesellschaft und der Weltwirtschaft zu akzeptieren.

Narrative formen unsere Wahrnehmungen, die wiederum unsere Realitäten formen und schließlich unsere Entscheidungen und Handlungen beeinflussen“ – The Great Narrative, Klaus Schwab & Thierry Malleret, 2022

Alle Lösungen im Sinne von „Du wirst nichts besitzen und glücklich sein“ erfordern öffentlich-private Kooperationen – eine engere Verschmelzung von Unternehmen und Staat -, wodurch die Grenze zwischen gewählten und nicht gewählten Entscheidungen über die Zukunft der Menschheit verwischt wird.

Zuerst wurde im Juni 2020 der große Reset eingeleitet, der neue Gesellschaftsverträge, stärkere Regierungen und eine andere Form des Kapitalismus forderte, die die Interessengruppen reicher und mächtiger machen würde, während Menschen wie Sie und ich nichts besitzen und machtlos wären.

Jetzt kommt das große Narrativ für die Menschheit, das ein Versuch ist, die technokratische Agenda der nicht gewählten Globalisten für einen großen Reset der Gesellschaft und der Weltwirtschaft zu legitimieren, und sie können dies tun, ohne jemals auf irgendwelche realen Daten verweisen zu müssen, um es zu untermauern.

Und warum?

Weil „im Kampf um die Herzen und Köpfe der Menschen die Erzählung die Daten in ihrer Fähigkeit, das menschliche Denken zu beeinflussen und menschliches Handeln zu motivieren, stets übertreffen wird“, heißt es in einem Blogbeitrag des WEF aus dem Jahr 2015, der hinzufügt: „Eine gute Erzählung schlägt sogar die besten Daten.“

Im Kampf um die Herzen und Köpfe der Menschen werden Erzählungen die Daten in ihrer Fähigkeit, das menschliche Denken zu beeinflussen und menschliches Handeln zu motivieren, immer wieder übertreffen – Davos Agenda, 2015

Ähnlich argumentiert Schwab und Malleret in ihrem großartigen Buch über Narrative: „Narrative formen unsere Wahrnehmungen, die wiederum unsere Realitäten formen und schließlich unsere Entscheidungen und Handlungen beeinflussen.“

Daraus ergeben sich zwei wichtige Schlüsse für das Verständnis der großen Erzählung als das, was sie ist:

Die große Erzählung muss nicht auf harten Daten, Fakten oder der Wahrheit beruhen, sondern auf einem nicht gewählten globalistischen Glaubenssystem

Der Zweck der großen Erzählung ist es, das menschliche Verhalten zu beeinflussen und zu manipulieren.

Aber was ist eine große Erzählung?

Die Idee einer großen Erzählung ist etwas, das der französische Philosoph Jean-Francois Lyotard eine „große Erzählung“ (auch bekannt als „Metaerzählung“) nannte, die laut Philo-Notes „die Funktion hat, Macht, Autorität und soziale Bräuche zu legitimieren“ – alles, was der große Reset zu erreichen versucht.

Eine große Erzählung dient der Legitimierung von Macht, Autorität und sozialen Bräuchen.

Autoritäre benutzen große Erzählungen, um ihre eigene Macht zu legitimieren, und sie tun dies, indem sie behaupten, über Wissen und Verständnis zu verfügen, das auf eine universelle Wahrheit verweist.

Gleichzeitig verwenden Autoritäre diese großen Erzählungen in einem „Versuch, alternative Darstellungen in ihre eigene Sprache zu übersetzen und alle Einwände gegen das, was sie selbst sagen, zu unterdrücken.“

Der Marxismus schafft „eine Gesellschaft, in der alle Individuen ihre Talente voll entfalten können“, ist ein Beispiel für eine große Erzählung.

Wir müssen bereit sein, uns auf der Mikroebene zu verändern und genug Selbstlosigkeit aufbringen, um neue Politiken (im weitesten Sinne des Wortes) auf der Makroebene zu akzeptieren – The Great Narrative, Klaus Schwab & Thierry Malleret, 2022

Der letzte Absatz des Buches von Schwab und Malleret fasst treffend zusammen, was die nicht gewählten Globalisten mit ihrer großen Erzählung für ihren großen Reset wirklich erreichen wollen:

„Wir müssen bereit sein, uns auf der Mikroebene zu verändern und genug Selbstlosigkeit aufbringen, um neue Politiken (im weitesten Sinne des Wortes) auf der Makroebene zu akzeptieren.“

Im weitest möglichen Sinne welchen Wortes? Veränderung? Mikro? Uneigennützigkeit? Akzeptieren? Makro?

Die kommende Konvergenz der physischen, digitalen und biologischen Welten [ist] das entscheidende Merkmal der vierten industriellen Revolution – The Great Narrative, Klaus Schwab & Thierry Malleret, 2022

Sich auf der Mikroebene zu verändern, kann vieles bedeuten, z. B. die Änderung von Gedanken, Überzeugungen, Einstellungen, Verhaltensweisen und Werten usw.

Andererseits kann es auch bedeuten, dass man sich auf der biologischen und physischen Ebene durch synthetische Biologie und Geräte, die mit dem Internet der Körper (IoB) verbunden sind, durch Technologien der sogenannten vierten industriellen Revolution verändert.

Die vierte industrielle Revolution wird zu einer Verschmelzung unserer physischen, digitalen und biologischen Identitäten führen – Klaus Schwab, 2019

Wir Menschen sollten uns an den Gedanken gewöhnen, dass wir keine geheimnisvollen Seelen mehr sind; wir sind jetzt hackbare Tiere – Yuval Harari, Davos, 2020

„Die kommende Konvergenz der physischen, digitalen und biologischen Welt“ ist laut The Great Narrative“ das entscheidende Merkmal der vierten industriellen Revolution“.

Aber was bedeutet es, unsere physische, digitale und biologische Identität zu verschmelzen?

Mit einem Wort: Transhumanismus, der durch synthetische Biologie oder Geräte erreicht werden kann, die mit dem menschlichen Körper über Wearables, Verbrauchsmaterialien oder Implantate verbunden sind.

Auf der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos im Jahr 2020 warnte der Historiker Yuval Harari, dass die Technologien und Geräte der vierten industriellen Revolution in der Lage sein werden, so viele biologische Daten in Echtzeit zu sammeln und zu verarbeiten, dass Regierungen und Unternehmen bald in der Lage sein werden, Menschen so zu hacken, dass sie mehr über sie wissen als sie selbst.

Die Fähigkeit, Menschen zu hacken, könnte den Sinn der menschlichen Freiheit noch untergraben“- Yuval Harari, Davos, 2020

„Wir Menschen sollten uns an den Gedanken gewöhnen, dass wir keine geheimnisvollen Seelen mehr sind, sondern hackbare Tiere“, sagte Harari im Jahr 2020 in Davos.

Alles, was man braucht, um Menschen zu hacken, ist laut Hararis „Gefahrenformel“: „Biologisches Wissen multipliziert mit Rechenleistung multipliziert mit Daten ergibt die Fähigkeit, Menschen zu hacken“ – B x C x D = AHH.

Regierungen und Unternehmen verfügen bereits über das biologische Wissen und die Rechenleistung.

Das Einzige, was noch fehlt, sind Ihre intimsten Daten, um die Gleichung zu vervollständigen, und der beste Weg, diese Daten zu erhalten, ist das Internet der Körper.

Das Internet der Körper „könnte einen Durchbruch im medizinischen Wissen auslösen […] Oder es könnte einen Überwachungsstaat von noch nie dagewesener Eindringlichkeit und Konsequenz ermöglichen“ – RAND Corporation, 2020

Beispiele für das Internet der Körper, RAND

Internet of Bodies Examples, RAND Corporation

Es ist jetzt an der Zeit für das Internet der Körper […] Das bedeutet, dass unsere physischen Daten über Geräte gesammelt werden, die implantiert, verschluckt oder einfach nur getragen werden können und riesige Mengen an gesundheitsbezogenen Informationen generieren – Xiao Liu, Davos Agenda, 2020

Mit seinen Vernetzungsmöglichkeiten und der Fülle an Sensoren funktioniert das wachsende Ökosystem, das als Internet der Körper bekannt ist, nach denselben Prinzipien wie das Internet der Dinge (IoT), allerdings für Menschen.

„Nach dem Internet der Dinge, das die Art und Weise, wie wir leben, reisen und arbeiten, durch die Verbindung von Alltagsgegenständen mit dem Internet verändert hat, ist es nun an der Zeit für das Internet der Körper“, schrieb Xiao Liu, Fellow am Center for the Fourth Industrial Revolution des Weltwirtschaftsforums, im Juni 2020.

„Das bedeutet, dass unsere Körperdaten über Geräte gesammelt werden, die implantiert, verschluckt oder einfach nur getragen werden können und riesige Mengen an gesundheitsbezogenen Informationen generieren.“

Mit der kommenden IoB, dem großen Reset und der großen Erzählung erleben wir den endgültigen Todesstoß für die Privatsphäre.

Die Technologie macht jede unserer Gesten leicht nachvollziehbar, und wir müssen uns daher mit der Vorstellung abfinden, dass es keine Privatsphäre mehr gibt – The Great Narrative, Klaus Schwab & Thierry Malleret, 2022

„The Great Narrative“ begrüßt die Idee der Null-Privatsphäre, weil Null-Privatsphäre nach dem Verständnis der nicht gewählten Globalisten mehr Transparenz bedeutet.

„Die Technologie macht jede unserer Gesten leicht nachvollziehbar, und wir müssen uns daher mit der Vorstellung abfinden, dass es keine Privatsphäre mehr gibt: Unsere persönlichen und beruflichen Daten werden nach und nach vollständig überwacht, für viele sichtbar und damit transparent“, schreiben Schwab und Malleret.

„Indem sie den Zugang zu relevanten Informationen ermöglicht und manchmal die Wahrheit ans Licht bringt, macht die (von Whistleblowern geförderte) Transparenz die Öffentlichkeit und insbesondere die junge Generation sensibler für die Problematik der Ungleichheit und sensibilisiert sie für das ‚Fehlverhalten‘ einiger öffentlicher Entscheidungsträger, Unternehmenstitanen und wohlhabender Einzelpersonen“.

Die Autoren fügen hinzu: „Brain-net [die Verschmelzung des menschlichen Verstandes mit Computern] wird noch einige Jahrzehnte brauchen, um sich durchzusetzen, aber die Investoren springen bereits darauf an.“

In der Zukunft werden Sie in der Lage sein, Erinnerungen zu speichern und wiederzugeben. Letztendlich könnte man sie dann in einen neuen Körper oder in einen Roboterkörper herunterladen – Elon Musk, Neuralink, 2020

Elon Musks Neuralink ist ein Paradebeispiel für ein IoB-Gehirnnetz“, das sich derzeit in der Entwicklung befindet.

Während einer Neuralink-Demonstration im September 2020 sagte Musk voraus: „In der Zukunft werden Sie in der Lage sein, Erinnerungen zu speichern und wiederzugeben.

„Letztendlich könnte man sie dann in einen neuen Körper oder in einen Roboterkörper herunterladen. Die Zukunft wird seltsam sein“, fügte er hinzu.

Fragen Sie sich: Wer sind Sie ohne Ihre Erinnerungen?

Die vierte industrielle Revolution wird keinen Unterschied mehr zwischen Ihrem digitalen, physischen oder biologischen Ich machen.

Wenn eine Erinnerung herunter- und in einen neuen Körper hochgeladen werden kann, kann sie mit Sicherheit auch gelöscht oder anderweitig verändert werden, ohne dass das Opfer den Unterschied bemerkt.

Eine weit verbreitete Nutzung von IoB könnte das Risiko von körperlichen Schäden, Spionage und der Ausnutzung von Daten durch Gegner erhöhen – RAND Corporation, 2020

Brain-net [die Verschmelzung des menschlichen Geistes mit Computern] wird noch einige Jahrzehnte dauern, aber die Investoren springen bereits darauf an – The Great Narrative, Klaus Schwab & Thierry Malleret, 2022

In Bezug auf das IoB bekommt die große Erzählung von der „Veränderung auf der Mikroebene“ eine ganz neue Bedeutung.

Einem kürzlich erschienenen Bericht der RAND Corporation zufolge hat die weit verbreitete Einführung des IoB das Potenzial, Folgendes zu bewirken.

Erhöhung des Risikos von körperlichen Schäden, Spionage und Datenausbeutung durch Feinde

Erhöhung der globalen geopolitischen Risiken, da Überwachungsstaaten IoB-Daten zur Durchsetzung autoritärer Regime nutzen können

Ermöglichung eines Überwachungsstaates mit nie dagewesenen Eingriffen und Konsequenzen

Die Technologie schreitet in einem solchen Tempo voran, dass Regierungen und Unternehmen schon bald Ihre intimsten Gedanken und Gefühle kennen könnten.

In naher Zukunft könnten gemauerte Gefängnisse zugunsten von Gehirn-Computer-Schnittstellen, die die Gehirnaktivität, den Serotoninspiegel und die Dopaminproduktivität auf Mikroebene verändern können, überflüssig werden.

Durch die ständige biometrische Überwachung können öffentlich-private Einrichtungen davon ausgehen, dass jemand im Begriff ist, ein Verbrechen zu begehen, und daher Bürger, die eines Gedankenverbrechens wie antisoziales Verhalten, regierungsfeindliche Äußerungen oder Meinungen, die der großen Erzählung widersprechen, beschuldigt werden, präventiv bestrafen oder umerziehen.

Für die Umerziehung wären keine physischen Klassenzimmer oder Lager erforderlich, sondern lediglich eine Neuverdrahtung der Menschen durch technologische und/oder biologische Mittel.

Dies wäre das Äquivalent zu einer Lobotomie im Stil der vierten industriellen Revolution.

Wenn Sie nicht damit einverstanden sind, sich biologisch, physisch und digital zu verändern, könnten die nicht gewählten Globalisten Sie als Bedrohung ansehen, weil Sie nicht „selbstlos genug“ sind, um ihre unpopulären Pläne zu akzeptieren.

Das Weltwirtschaftsforum ist sich übrigens sehr wohl bewusst, wie unpopulär seine Agenden bei den Privatbürgern auf der ganzen Welt sind.

Abgesehen davon, dass fast jeder WEF-Twitter-Post von der Öffentlichkeit mit bissigen Antworten beantwortet wird, wissen die nicht gewählten Globalisten dank grundlegender Umfragedaten, dass die Menschen ihnen nicht vertrauen.

Die gute Nachricht ist, dass die Eliten auf der ganzen Welt einander immer mehr vertrauen […] Die schlechte Nachricht ist, dass in jedem einzelnen Land, das sie befragt haben, die Mehrheit der Menschen ihrer Elite weniger vertraut – Ngaire Woods, The Great Narrative Meeting, November, 2021

The World Economic Forum's Great Narrative Conference: "The good news is the elite across the world trust each other more and more… the bad news is that the majority of people trusted that elite less…" pic.twitter.com/c4I4zlew1p — James Lindsay, not altogether on anybody's side (@ConceptualJames) January 21, 2022

Ngaire Woods, Gründungsdekanin der Blavatnik School of Government an der University of Oxford, sagte auf dem Great Narrative Meeting in Dubai im November 2021:

„Die gute Nachricht ist, dass die Eliten der Welt einander immer mehr vertrauen, so dass wir zusammenkommen und gemeinsam schöne Dinge gestalten und tun können.

„Die schlechte Nachricht ist, dass in jedem einzelnen Land, in dem die Umfrage durchgeführt wurde, die Mehrheit der Menschen ihrer Elite weniger vertraut.

„Wir können also führen, aber wenn die Menschen uns nicht folgen, werden wir nicht dorthin gelangen, wo wir hinwollen.“

Arroganz kennt keine Grenzen. Die Hybris wartet geduldig hinter jeder Ecke.

Heute, wo man sagen könnte, dass die Notwendigkeit größer denn je ist, ist keine neue globale Ordnung in Sicht – nur ein chaotischer Übergang zu größerer Unsicherheit und Volatilität – The Great Narrative, Klaus Schwab & Thierry Malleret, 2022

Die Besessenheit der nicht gewählten Globalisten, Ordnung aus dem Chaos zu bringen, um ihre goldene Morgendämmerung (Great Reset) einzuleiten, bedeutet, dass es ihnen nichts ausmacht, die Welt auseinanderbrechen zu sehen, solange sie diejenigen sind, die die Scherben aufsammeln und eine neue globale Ordnung schaffen.

Wie Schwab und Malleret in ihrem großartigen erzählerischen Buch argumentieren: „Heute, wo man sagen könnte, dass die Notwendigkeit größer denn je ist, ist keine neue globale Ordnung in Sicht – nur ein chaotischer Übergang zu größerer Unsicherheit und Volatilität.“

Weiter sagen sie voraus: „In den nächsten Jahrzehnten wird die Welt weniger sicher und weniger stabil sein als in der jüngsten Vergangenheit.

Sie wird durch eine scharfe Rückkehr zum Wettbewerb der Großmächte gekennzeichnet sein, der die Merkmale eines Nullsummenspiels aufweist („Ich gewinne – du verlierst“) und einem Schachbrett ähnelt, auf dem der Rivale besiegt werden muss.

Das chaotische Ende des Multilateralismus, das derzeitige Vakuum der globalen Zusammenarbeit und der Aufstieg verschiedener Formen des Nationalismus und populistischer Regime werden es schwieriger machen, eine gemeinsame Basis zu finden, wenn eine Krise ausbricht.

Ich möchte Sie [die Staats- und Regierungschefs der Welt] bitten, Ihre persönlichen Interessen oder die Interessen Ihres Landes für einen Moment zurückzustellen und sich auf eine Erzählung einzulassen, um eine bessere Zukunft für die Welt zu schaffen – Freeke Heijman, Great Narrative Meeting, 2021

Mit anderen Worten: Demokratisch gewählte Führungspersönlichkeiten, die die Bedürfnisse der Menschen, die sie vertreten, an die erste Stelle setzen, gelten in den Augen der nicht gewählten Globalisten als egoistisch.

Freeke Heijman, der Gründungsdirektor von Quantum Delta Netherlands, hat dies auf dem Great Narrative Meeting in Dubai sogar ausdrücklich gesagt:

„Ich möchte Sie [die Staats- und Regierungschefs der Welt] bitten, Ihr persönliches Interesse oder das Ihres Landes für einen Moment zurückzustellen und sich auf ein Narrativ einzulassen, um eine bessere Zukunft für die Welt aufzubauen.“

„Ich denke, das Problem ist zu viel Eigeninteresse – Europa zuerst, dies zuerst, jenes zuerst – nein! die Welt zuerst.“

Schwab stimmte Heijman zu: „Wir können unsere Zukunft beeinflussen, aber das können wir nur, wenn wir eine langfristige Perspektive haben, wenn wir zuerst an die Gemeinschaft und erst an zweiter Stelle an uns selbst denken.“

Das chaotische Ende des Multilateralismus, das derzeitige Vakuum der globalen Zusammenarbeit und der Aufstieg verschiedener Formen des Nationalismus und populistischer Regime werden es schwieriger machen, eine gemeinsame Basis zu finden, wenn eine Krise ausbricht – The Great Narrative, Klaus Schwab & Thierry Malleret, 2022

Der Globalismus zieht bei all seinen Entscheidungen den Kollektivismus den individuellen Rechten und Freiheiten vor, was im Widerspruch zu konstitutionellen Republiken steht, in denen Freiheit als Geburtsrecht gilt und nicht als Privileg, das „für das Allgemeinwohl“ geopfert werden kann.

Ungewählte Globalisten verabscheuen Populismus, weil sie starke Führer nicht kontrollieren oder manipulieren können, damit sie hinter den Kulissen ihre unpopulären Befehle ausführen.

Deshalb ist Schwab so stolz auf seine Young Global Leaders wie Justin Trudeau (Kanada) und Emmanuel Macron (Frankreich), um nur ein paar zu nennen – denn durch sie konnte er in die Kabinette der führenden Politiker der Welt „eindringen“, die sich nun friedlichen, populären Aufständen ihrer Bürger gegen Orwellsche Mandate und Einschränkungen der Grundrechte gegenübersehen.

Klaus Schwab in 2017 at Harvard: "What we are very proud of, is that we penetrate the global cabinets of countries with our WEF Young Global Leaders." pic.twitter.com/dMsZWGbQ6a — TamiCam🇺🇲 (@megami_shiawase) January 24, 2022

Mit Blick auf die Zukunft werden die Regierungen höchstwahrscheinlich, wenn auch mit unterschiedlicher Intensität, entscheiden, dass es im besten Interesse der Gesellschaft ist, einige der Spielregeln neu zu schreiben und ihre Rolle dauerhaft zu stärken – The Great Narrative, Klaus Schwab & Thierry Malleret, 2022

Damit der große Reset funktioniert, muss die individuelle Freiheit für das Gemeinwohl geopfert werden.

„The Great Narrative“ fordert die Regierungen auf, die Regeln umzuschreiben und ihre eigene Rolle zu stärken, weil dies ihrer Meinung nach „im besten Interesse der Gesellschaft“ ist.

Zum Teufel mit den Menschen, die entscheiden, was das Beste für sie ist. Sie denken nicht global.

Globale Probleme erfordern globale Lösungen, und diejenigen, die die Freiheit des Einzelnen in den Vordergrund stellen, machen es für alle anderen noch schlimmer – so behaupten sie.

Schwab und Malleret argumentieren: „Länder neigen dazu, ihre nationalen Interessen gegenüber globalen Interessen zu privilegieren, und vernachlässigen so ihren Teil bei der Bewältigung globaler Probleme, was zu Ergebnissen führt, die alle schlechter stellen. Dies ist besonders beim Kampf gegen den Klimawandel zu beobachten“.

Alles, was nach der Pandemie kommt, wird uns dazu bringen, die Rolle der Regierungen zu überdenken“, so Schwab und Malleret.

„Mit Blick auf die Zukunft werden die Regierungen höchstwahrscheinlich, wenn auch mit unterschiedlicher Intensität, entscheiden, dass es im besten Interesse der Gesellschaft ist, einige der Spielregeln neu zu schreiben und ihre Rolle dauerhaft zu stärken.

Was kann schon schiefgehen, wenn Regierungen beschließen, ihre eigene Macht weiter auszubauen und die Spielregeln „im besten Interesse der Gesellschaft“ neu zu schreiben?

I want to be very clear about what we are – and are not – doing by invoking the Emergencies Act, and how taking this step will help get the situation under control. In case you missed our announcement earlier today, watch this: pic.twitter.com/htGmZH09Jd — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 15, 2022

Die Besteuerung wird zunehmen- The Great Narrative, Klaus Schwab & Thierry Malleret, 2022

Was die immer wichtiger werdende Rolle des Staates angeht, sagen Schwab und Malleret voraus: „Die Besteuerung wird zunehmen, insbesondere für die Privilegiertesten, weil die Regierungen ihre Widerstandsfähigkeit stärken müssen und stärker in sie investieren wollen.“

Die nicht gewählte globalistische Art zu messen, ob eine Regierung „gut“ oder „schlecht“ ist, wird davon abhängen, wie schnell die Staatsoberhäupter gegen die Interessen ihres Volkes verstoßen, wobei der Klimawandel die allgegenwärtige Krise und der Vorwand ist, der benötigt wird, um die Weltwirtschaft und die gesellschaftlichen Verträge neu zu ordnen.

„Der Unterschied zwischen ‚guten Regierungen‘ und ’schlechten Regierungen‘ wird sich daran messen lassen, wie schnell sie den Übergang zum Netto-Nullenergieverbrauch umsetzen und gleichzeitig eine Wohlfahrtspolitik betreiben, die die Gesellschaften gerechter und wohlhabender macht“, schreiben die Autoren.

„Es [der grüne ‚Deal‘] wird nicht gelingen, ihn allen zu verkaufen, es sei denn, ökologische und soziale Nachhaltigkeit schreiten gemeinsam voran, untermauert durch großartige Erzählungen“, fügen sie hinzu.

Damit der große Neustart und die große Erzählung funktionieren können, brauchen die nicht gewählten Globalisten einen technokratischen Rahmen, um die Bewegungen, Gedanken und Gefühle der Bürger zu überwachen und zu kontrollieren.

Alles beginnt mit der digitalen Identität.

Diese [Impfpässe] dienen von Natur aus als eine Form der digitalen Identität“ – Weltwirtschaftsforum, Februar, 2022

In einem kürzlich erschienenen Bericht bestätigte das WEF, wovor The Sociable bereits seit 2020 gewarnt hat – dass Impfpässe eine Form der digitalen Identität sind, die den Zugang zu Waren und Dienstleistungen auf der Grundlage Ihres Online- und Offline-Verhaltens bestimmen wird.

In dem Bericht heißt es: „Die Pandemie COVID 19 hat dazu geführt, dass die Macht medizinischer Daten, insbesondere sogenannter Impfpässe, stärker in den Fokus gerückt ist.

„Diese [Impfpässe] dienen von Natur aus als eine Form der digitalen Identität“.

Während in Impfpässen äußerst intime medizinische Daten über eine Person gespeichert werden, gehen die nicht gewählten Globalisten davon aus, dass sich die digitale Identität auf Ihre Kredithistorie sowie Ihr Online-Einkaufsverhalten ausweiten wird, die von einem Dritten beurteilt werden.

Dem Bericht zufolge umfassen die digitalen Identitätssysteme Folgendes:

Profil: Kann inhärente Datenattribute (wie biometrische Daten) oder zugewiesene Attribute (wie Namen oder nationale Identifikationsnummern) enthalten

Historie: Kredit- oder Krankengeschichten, Online-Kaufverhalten

Schlussfolgerungen: Urteile oder Entscheidungen, die auf der Grundlage von Authentifizierungsprozessen, Profilen und Historien getroffen werden (z. B. entscheidet eine Bank über die Attraktivität einer Person für einen Kredit).

Alles deutet auf ein System des sozialen Kredits hin.

Die Methoden, mit denen die nicht gewählten Globalisten Ihre intimsten Daten auslesen wollen, sind äußerst invasiv.

Dazu gehören Geräte, die in Ihren Körper, Ihr Zuhause und die Städte, in denen Sie leben, implantiert werden – und alle zielen darauf ab, so viele Informationen wie möglich über Sie zu sammeln.

Es ist eine Zukunft der ständigen Überwachung in Echtzeit.

Impfpässe legten den Grundstein für die breite Einführung der digitalen Identität.

Digitale Identitätssysteme legen nun den Grundstein für ein globales System des sozialen Kredits.

Dies ist nur ein Teil der großen Umstellung in Aktion.

Aber wenn die Technologie erst einmal weit genug fortgeschritten ist, werden selbst soziale Kreditwürdigkeitsprüfungen nicht mehr nötig sein.

Wenn die Menschen erst einmal vollständig gehackt sind, werden sie für die herrschende Elite irrelevant werden.

Das bedeutet, dass die nicht gewählten Globalisten nicht einmal mehr Menschen ausbeuten müssen, um zu bekommen, was sie wollen.

Die apathische Automatisierung wird das meiste davon übernehmen.

Wenn dann jeder mit einer digitalen Identität ausgestattet und mit dem Metaversum verbunden ist, braucht man nur noch einen Schalter an der digitalen Identität einer Person umzulegen, um sie zum Schweigen zu bringen oder abweichende Meinungen zu unterdrücken, und voilà! es ist, als würde diese Person nicht mehr existieren.

Noch dystopischer ist, dass die Gedanken, Gefühle und Erinnerungen einer Person eines Tages umprogrammiert werden könnten, so dass sie keine abweichenden Ansichten mehr hegen kann, geschweige denn sich daran erinnert, wer sie ist.

Das ist der Weg, auf den uns der große Reset, das große Narrativ und die vierte industrielle Revolution führen.

Auf Wiedersehen Privatsphäre, auf Wiedersehen körperliche Unversehrtheit und auf Wiedersehen individuelle Freiheit.

Hallo Gedankenpolizei, Orwellsche Überwachung und programmierbare Menschen.

Im Folgenden finden Sie eine Liste aller Personen, die zu „The Great Narrative“ beigetragen haben, wie sie im Buch von Schwab und Malleret gewürdigt werden: