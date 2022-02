The Great Reset, Teil 2: Projekt „The Great Narrative“

Die Zeit drängt, und Klaus Schwab und das Weltwirtschaftsforum sind hier, um Sie vor sich selbst zu retten. Der „Klimanotstand“ ist da und „wir“ haben keine Zeit zu verlieren, „die Umwelt steht am Rande einer Katastrophe und der Klimawandel ist eine existenzielle Bedrohung“.

Klaus Schwab, der Chef des berüchtigten Weltwirtschaftsforums (WEF), unterstreicht diese Aufforderung zum Handeln auf fast jeder Seite seines jüngsten Manifests: „The Great Narrative“, das als zweiter Teil seiner Buchreihe The Great Reset fungiert.

In Anerkennung des Endes der COVID-Manie ist „The Great Narrative“ ein Versuch, uns daran zu erinnern, wachsam zu bleiben. Es ist ein großartiger Aufruf zu umfassenden „Klima-Notfall“-Aktionen durch Klaus Schwabs beglaubigte Elite. Es hämmert unerbittlich auf die scheinbare Notwendigkeit dramatischer tyrannischer Maßnahmen ein, um in das Klima einzugreifen. Und mit Eingriffen in das Klima meint er die radikale Neuausrichtung aller Nationen auf der Erde durch die Einführung einer totalitären globalen Regierungsordnung.

Schwab zufolge muss die Welt rasch nach den Plänen einer technokratischen Elite umgestaltet werden, und „wir“ müssen die Ideen und politischen Präferenzen von 50 handverlesenen „Erzählern“ übernehmen, die er für das Buch interviewt hat und die er als „globale Denker und öffentliche Intellektuelle“ bezeichnet.

Schwab beschreibt The Great Narrative als ein Buch, das „über den Bereich der Theorie hinausgeht“ und als „Aufruf zum Handeln“ dient. Er schreibt:

Wir vertreten die Ansicht, dass unsere Gesellschaften und Volkswirtschaften, während sie sich von der Pandemie erholen und den Weg zu einem radikalen und beschleunigten Wandel einschlagen, … auf die Bedürfnisse unseres globalen Gemeinwesens abgestimmt sein sollten.

Während Schwab eine Vielzahl von Ideologien und politischen Perspektiven vertritt, gibt es eine Gruppe von Menschen, die pauschal abgelehnt werden sollte. Diese Gruppe sind natürlich Einzelpersonen und Gruppen, die sich nicht auf sein Klimanarrativ einlassen. Schwab kann seine Verachtung für diese abtrünnigen Akteure nicht verbergen, die, wie er mit Abscheu feststellt, größtenteils in den Vereinigten Staaten zu finden sind. Zu den Feinden seiner Kumbaya-Welt gehören laut Schwab Nationalisten, Populisten, Individualisten und Anhänger freier Märkte.

Schwab beschreibt diese Gruppe von angeblichen Übeltätern als Verschwörungstheoretiker, die für alle Übel der Welt verantwortlich sind. Diese Personen fördern „Anti-Wissenschafts-Bewegungen“, die „das Abklingen der COVID-19-Pandemie hinauszögern“, schreibt Schwab und fügt hinzu, dass diese Gruppe „sowohl die öffentliche Gesundheit als auch, was noch wichtiger ist, unsere Fähigkeit, gemeinsam voranzukommen, behindert“.

Wie auch immer, genug von diesen Übeltätern, die den Zorn des Autors auf sich ziehen. Schwab hat das Ziel vor Augen, und es gibt keine Zeit zu verlieren. Er schreibt:

Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Inklusion, globale Zusammenarbeit, Gesundheit und Wohlbefinden“ sind die wichtigsten Themen, die wir in unserer Zeit angehen müssen. Wenn wir nicht sofort und entschlossen handeln, wird unsere Biosphäre so feindselig, dass das globale Wirtschaftswachstum entgleist und … die politische und soziale Stabilität weiter gefährdet wird.

Auf einer Seite nach der anderen stellt der Chef des Weltwirtschaftsforums sein ideologisches Engagement für die Klima-Agenda zur Schau. Der Klimawandel ist das „größte Problem kollektiven Handelns, mit dem wir je konfrontiert waren“, sagt er und fügt hinzu, dass „die Menschheit noch nie vor einem komplexeren, ehrgeizigeren und weitreichenderen Unterfangen stand, als den Zusammenbruch unseres Ökosystems aufzuhalten und das Klima zu stabilisieren.“

Klaus Schwab hat einen unglaublichen Gotteskomplex, und er erinnert den Leser häufig an seine scheinbar unbegrenzten technokratischen Fähigkeiten. Er lässt regelmäßig durchblicken, dass er glaubt, dass seine Kollegen über gottähnliche Kräfte verfügen und dass diese Technokraten, sobald sie ihr gesamtes Fachwissen vereinen, in der Lage sind, ein noch nie dagewesenes Glück und eine noch nie dagewesene Ordnung herbeizuführen, sobald sie für uns alle zuständig sind.

Schwab hält „Ungleichheit“, insbesondere im finanziellen Bereich, für äußerst wichtig. Doch statt Chancen für die Massen zu schaffen, zieht er ein System staatlicher Kontrolle vor, das seiner Meinung nach „Demonstrationen und soziale Unruhen“ reduzieren würde.

Schwab und sein Mitautor plädieren für einen „neuen Gesellschaftsvertrag“ und schlagen eine Reihe von Lösungen vor, die die Klimaagenda voranbringen sollen.

Er plädiert für eine Konsolidierung der globalen Zentralbanken im Hinblick auf Klimaschutzmaßnahmen.

Sie erkennen an, dass diese „Übergangszeit“ für einige brutal sein könnte, und plädieren für die Nutzung der wirtschaftlichen Produktivität durch „naturbasierte Lösungen“.

Schwab und seine Mitstreiter diskutieren auch das Aufkommen der „Bioökonomie“ oder die gezielte Zerstörung zuverlässiger Energie, während sie die Menschen zwingen, „alternative Nahrungsproteinquellen“ wie Bohnen und Käfer zu essen.

Eine weitere Lösung ist das „Climate Engineering“, also das Ausblenden der Sonne, um die globalen Temperaturen zu manipulieren.

Klaus Schwab ist ein Comic-Bösewicht, und in The Great Narrative entlarvt er die wahrhaft irrsinnige, extremistische Agenda des Weltwirtschaftsforums, das auf seinem Forum in Davos als Anlaufstelle für Politik und Ideen der herrschenden Klasse fungiert. Es ist wichtig, dieses Buch zu lesen, damit Sie sich der „großen Erzählungen“ bewusst sind, die bald von den globalen Eliten kommen werden. Selten findet man so viel echtes, offenkundiges Böses in dieser Welt. Klaus und das Weltwirtschaftsforum mit dem Versuch, unsere Freiheiten durch den „Klimanotstand“ als trojanisches Pferd zu entführen, passen in dieses Bild.