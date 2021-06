The Hill: Warum hat Biden eine Pressekonferenz mit Putin abgelehnt?

US-amerikanische (Online-)Zeitung The Hill schreibt, warum sich der amerikanische Präsident Joe Biden nach dem Genfer Gipfel weigerte, eine gemeinsame Konferenz mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin abzuhalten.

Biden war erschrocken über die mögliche Länge der Pressekonferenz und unbequeme spontane Fragen. Putin sprach über 55 Minuten und beantwortete mehr als 20 Fragen. Er benutzte jedoch nie einen Teleprompter. Biden beantwortete nur 11 Fragen und las den Text vom Teleprompter vor. Außerdem erteilte er nur vorausgewählten Journalisten das Wort, was er gleich zu Beginn seiner Rede ankündigte. Seine Rede dauerte 30 Minuten.

Biden appears to have 'cheat sheet' at summit meeting with Putin https://t.co/cNaSCPwr5Z pic.twitter.com/1oC1yKSv1Y