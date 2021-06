Neueste US-Daten für 12- bis 17-Jährige umfassen 7 Todesfälle und 271 schwerwiegende Ereignisse nach der COVID-Impfung und steigende Durchbruchsfälle

Die heute von der CDC veröffentlichten VAERS-Daten zeigen insgesamt 358’379 Berichte über unerwünschte Ereignisse aus allen Altersgruppen nach COVID-Impfstoffen, darunter 5993 Todesfälle und 29’871 schwere Verletzungen zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 11. Juni 2021.

Diese Woche hat die Zahl der gemeldeten unerwünschten Ereignisse aus allen Altersgruppen nach COVID-Impfstoffe die Marke von 350’000 überschritten. Die Daten stammen direkt aus Berichten, die an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) übermittelt wurden.

VAERS ist das primäre, von der Regierung finanzierte System zur Meldung von unerwünschten Impfreaktionen in den USA. Die an VAERS übermittelten Meldungen erfordern weitere Untersuchungen, bevor ein kausaler Zusammenhang bestätigt werden kann. Jeden Freitag veröffentlicht VAERS alle Meldungen von Impfschäden, die bis zu einem bestimmten Datum eingegangen sind, in der Regel etwa eine Woche vor dem Veröffentlichungstermin.

Die heute veröffentlichten Daten zeigen, dass zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 11. Juni 2021 insgesamt 358’379 unerwünschte Ereignisse an VAERS gemeldet wurden, darunter 5993 Todesfälle – ein Anstieg um 105 Todesfälle gegenüber der Vorwoche. Es gab 29’871 Berichte über schwere Verletzungen, ein Anstieg um 1430 im Vergleich zur Vorwoche.

Von den 5993 Todesfällen, die bis zum 11. Juni gemeldet wurden, traten 23% innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung auf, 16% innerhalb von 24 Stunden und 38% traten bei Personen auf, die innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung krank wurden.

In den USA wurden bis zum 11. Juni 306,5 Millionen COVID-Impfdosen verabreicht. Darin enthalten sind 128 Millionen Dosen des Impfstoffs von Moderna, 167 Millionen Dosen von Pfizer und 11 Millionen Dosen des COVID-Impfstoffs von Johnson & Johnson (J&J).

Die Daten von dieser Woche, vom 14. Dezember 2020 bis zum 11. Juni 2021, für 12- bis 17-Jährige zeigen:

332 unerwünschte Ereignisse insgesamt, darunter 271, die als schwerwiegend eingestuft wurden, und sieben gemeldete Todesfälle bei 12- bis 17-Jährigen.

Zu den jüngsten gemeldeten Todesfällen gehören ein 15-jähriger Mann (VAERS-Identifikationsnummer 1383620), der Berichten zufolge einen Tag nach Erhalt seiner zweiten Pfizer-Dosis starb, ein 15-jähriger Mann (VAERS-Identifikationsnummer 1382906), der Pfizer erhielt, und ein 16-jähriger Mann (VAERS-Identifikationsnummer 1386841), der Berichten zufolge eine Blutung erlitt und vier Tage nach Erhalt eines Pfizer-Impfstoffs starb. Eine Autopsie ist noch nicht abgeschlossen.

Zu den weiteren Todesfällen gehören zwei 15-Jährige (VAERS I.D. 1187918 und 1242573), ein 16-Jähriger (VAERS I.D. 1225942) und ein 17-Jähriger (VAERS I.D. 1199455).

974 Berichte über Anaphylaxie bei 12- bis 17-Jährigen, wobei 98 % der Fälle auf den Impfstoff von Pfizer, 1,4 % auf Moderna und 0,2 % (oder zwei Fälle) auf J&J zurückgeführt wurden.

109 Berichte über Myokarditis und Perikarditis (Herzmuskelentzündung), von denen 108 dem Impfstoff COVID von Pfizer zugeschrieben werden.

24 Berichte über Blutgerinnungsstörungen, die alle Pfizer zugeschrieben werden.

Die gesamten VAERS-Daten dieser Woche, vom 14. Dezember 2020 bis zum 11. Juni 2021, für alle Altersgruppen zeigen:

358’379 unerwünschte Ereignisse insgesamt, darunter 29’871 schwere Verletzungen und 5993 gemeldete Todesfälle

21% der Todesfälle standen im Zusammenhang mit kardialen Störungen.

51% der Verstorbenen waren männlich, 45% waren weiblich und bei den restlichen Todesmeldungen wurde das Geschlecht der Verstorbenen nicht angegeben.

Das Durchschnittsalter der Verstorbenen lag bei 74,4 Jahren.

Bis zum 11. Juni meldeten 2136 schwangere Frauen unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit den COVID-Impfstoffen, darunter 707 Berichte über Fehl- oder Frühgeburten.

Von den 3516 gemeldeten Fällen von Bell’s Palsy wurden 54% nach Impfungen von Pfizer gemeldet, 42% nach Impfungen mit dem Moderna-Impfstoff und 267 Fälle oder 8% der Bell’s Palsy-Fälle wurden in Verbindung mit J&J gemeldet.

332 Berichte über das Guillain-Barré-Syndrom, wobei 45% der Fälle auf Pfizer, 40% auf Moderna und 21% auf J&J zurückgeführt wurden.

100’736 Berichte über Anaphylaxie, wobei 42% der Fälle auf den Impfstoff von Pfizer, 50% auf Moderna und 8% auf J&J zurückgeführt wurden.

6352 Berichte über Störungen der Blutgerinnung. Davon wurden 2.705 Berichte Pfizer zugeschrieben, 2.197 Berichte Moderna und 1.408 Berichte J&J.

CDC verschiebt Dringlichkeitssitzung zur Diskussion von Berichten über Jugendliche, die nach mRNA-Impfstoffen schwere Herzprobleme entwickeln

Das Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) der CDC wollte heute eine Dringlichkeitssitzung abhalten, um das Nutzen-Risiko-Verhältnis von COVID mRNA-Impfstoffen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu diskutieren. Die Agentur verschoben die Sitzung am späten Donnerstag, nachdem der Kongress offiziell Juneteenth National Independence Day als Bundesfeiertag etabliert hatte.

Das Treffen wird nun während einer regulär angesetzten ACIP-Sitzung vom 23. bis 25. Juni stattfinden.

Die Dringlichkeitssitzung wurde letzte Woche angekündigt, nachdem die CDC eine höher als erwartete Anzahl von Berichten über Herzentzündungen bei jungen Menschen bestätigt hatte, nachdem sie einen Impfstoff von Pfizer oder Moderna erhalten hatten.

Die CDC sagte am 10. Juni, dass ihr insgesamt 475 Fälle von Myokarditis oder Perikarditis bei Patienten im Alter von 30 Jahren und jünger bekannt seien. Die Offenlegung erfolgte während einer Anhörung der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA), bei der es darum ging, welche Daten die Behörde benötigt, um die Notfallzulassung der COVID-Impfstoffe für Kinder unter 12 Jahren zu verlängern.

CDC-Daten zeigten 196 Berichte über Myokarditis und Perikarditis bei 18- bis 24-Jährigen bis zum 31. Mai, verglichen mit einer erwarteten Rate von acht bis 83 Fällen. Bei den 16- bis 17-Jährigen wurden bis zum 31. Mai 79 Fälle von Myokarditis und Perikarditis gemeldet. Die erwartete Rate bei Menschen in dieser Altersgruppe liegt zwischen zwei und 19 Fällen.

Eine Suche nach den neuesten verfügbaren Daten in VAERS ergab 1117 Fälle von Myokarditis und Perikarditis in allen Altersgruppen, die in den USA nach einer COVID-Impfung zwischen dem 14.12.2020 und dem 11.06.2021 gemeldet wurden. Von den 900 gemeldeten Fällen wurden 686 Fälle Pfizer zugeschrieben, 391 Fälle Moderna und 36 Fälle dem COVID-Impfstoff von J&J.

Eltern erzählen Horrorgeschichten von Tod und Krankheit nach Moderna-Impfung

Diese Woche berichtete The Defender über zwei Fälle von jungen Menschen, die nach einer Impfung mit dem Moderna COVID-Impfstoff Herzkomplikationen entwickelten, darunter ein 19-jähriger College-Student, der starb, und ein 21-jähriger Student, der sich erholt.

Am 15. Juni berichtete The Defender, dass Simone Scott, eine 19-jährige Studienanfängerin an der Northwestern University, an den Komplikationen einer Herztransplantation gestorben ist, die sie nach der Entwicklung dessen, was ihre Ärzte glauben, war Myokarditis nach ihrer zweiten Dosis des Moderna COVID-Impfstoffs.

Scott erhielt die zweite Dosis am 1. Mai und suchte am 11. Mai einen Arzt auf dem Campus auf, weil sie sich nicht wohl fühlte. Am 16. Mai schrieb sie eine SMS an ihren Vater und klagte über Schwindel und Müdigkeit. Er rief die Campus-Polizei, die, als sie nach ihr sahen, eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durchführen musste.

Nach mehreren Eingriffen, einschließlich des Anschlusses von Scott an eine ECMO-Maschine, die die Funktion des Herzens spiegelt, damit ihr eigenes Herz sich ausruhen konnte, stellten die Ärzte fest, dass sie einen Herzersatz benötigte. Sie starb am 11. Juni.

Scotts Mutter sagte den lokalen Medien: „Ich habe immer noch das Gefühl, dass sie hier ist, obwohl ich weiß, dass sie es nicht ist, und es fühlt sich einfach wie eine Verschwendung an.“

Scotts Ärzte haben die Ursache ihres Todes nicht vollständig bestätigt, aber sie sagten, es scheint, dass sie an Myokarditis litt.

Am 15. Juni berichtete The Defender, dass ein 21-jähriger Student aus New Jersey eine schwere Herzentzündung erlitt, nachdem er seine zweite Dosis des COVID-Impfstoffs von Moderna erhalten hatte. Justin Harrington, dessen Schule von ihm verlangte, den Impfstoff zu erhalten, um im Herbst am Unterricht teilnehmen zu können, erlebte grippeähnliche Symptome, gefolgt von Herzschmerzen innerhalb von acht bis 12 Stunden nach Erhalt des Impfstoffs.

In einem exklusiven Interview mit The Defender, sagte Justins Vater, Timothy Harrington, sein Sohn fühlte sich anders nach der zweiten Spritze. Jedes Mal, wenn sein Herz schlug, tat es weh und er spürte einen Druck“, sagte Harrington. „Dann bekam er Herzschmerzen in beiden Armen.“

Harrington sagte, sein Sohn, der keine zugrunde liegenden medizinischen Bedingungen hat, hatte keine Herzschmerzen mit seiner ersten Dosis des Impfstoffs. Obwohl Justin inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen wurde, muss er einen Herzmonitor tragen und sechs Monate lang vier verschiedene Medikamente einnehmen, muss gestützt schlafen, kann sich nicht anstrengen und verpasst eine der wichtigsten Zeiten seines Lebens, so sein Vater.

Was Justins Genesung angeht, sagte Harrington: „Er hat eine kleine Narbe an seinem Herzen und die Ärzte hoffen, dass sie es früh genug erkannt haben, so dass es keine weiteren Probleme geben wird – aber das ist zu diesem Zeitpunkt reine Spekulation.“

8 vollständig Geimpfte sterben an COVID in Maine, während die Zahl der Durchbruchsfälle in den USA steigt

Wie The Defender am 14. Juni berichtete, starben acht Menschen in Maine an COVID, nachdem sie vollständig geimpft worden waren. Dies geht aus den neuesten Zahlen der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hervor, die insgesamt 457 Durchbruchsfälle im Bundesstaat bestätigten.

Erste Daten deuten darauf hin, dass Durchbruchsfälle in Maine häufiger bei älteren Menschen und Menschen mit gesundheitlichen Vorbelastungen auftreten – dieselben Bevölkerungsgruppen, die unter den Ungeimpften das größte Risiko für eine Krankenhauseinweisung oder den Tod durch das Virus haben. Etwa die Hälfte der geimpften Menschen in Maine, die positiv auf COVID getestet wurden, hatten keine Symptome, als sie von den Fallermittlern kontaktiert wurden, so das CDC in Maine.

Am 3. Juni gab Napa County in Kalifornien bekannt, dass eine vollständig geimpfte Frau, die ihre zweite Moderna-Impfung mehr als einen Monat hinter sich hatte, an COVID starb, nachdem sie ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Die 65-jährige Frau hatte Grunderkrankungen und wurde positiv auf die Alpha-Variante getestet.

Bis zum 9. Juni hatte das California Department of Public Health mehr als 5723 Fälle von COVID identifiziert. Von den 5723 Fällen wurden mindestens 417 Personen ins Krankenhaus eingeliefert und mindestens 47 starben. Bei ca. 48 % der Fälle fehlten die Daten zur Hospitalisierung. Es ist nicht bekannt, ob die primäre Ursache für die Krankenhauseinweisung oder den Tod COVID war oder ob es noch andere Ursachen gab.

Andere Bundesstaaten melden weiterhin Durchbruchsfälle, darunter Texas, das bis zum 1. Juni mehr als 768 Durchbruchsfälle von COVID verzeichnete, wobei 8 % (61 Fälle) zum Tod führten.

In Washington meldete das Gesundheitsministerium des Bundesstaates bis zum 9. Juni 1837 Fälle von Durchbruchsinfektionen. Davon führten 10 % zu einem Krankenhausaufenthalt und 31 Menschen starben an einer COVID-bedingten Erkrankung. Die meisten Fälle traten in der Altersgruppe der 35- bis 49-Jährigen auf.

Gesundheitsbehörden drängen auf Impfungen und ignorieren die natürliche Immunität

Die CDC schätzt konservativ, dass mehr als ein Drittel der Amerikaner (mindestens 114,6 Millionen) mit SARS-CoV-2 infiziert sind.

Wie The Defender am 16. Juni berichtete, gibt es reichlich Grund zu der Annahme, dass bei den meisten dieser Personen eine SARS-CoV-2-Infektion „eine langfristige Immunität induziert.“

Zum Beispiel fand eine Studie von Singapur-Forschern im Dezember 2020 heraus, dass neutralisierende Antikörper (eine Säule der Immunantwort) in hohen Konzentrationen für 17 Jahre oder mehr bei Personen vorhanden blieben, die sich vom ursprünglichen SARS-CoV erholt hatten.

In jüngerer Zeit veröffentlichten die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die National Institutes of Health (NIH) Hinweise auf dauerhafte Immunreaktionen auf eine natürliche Infektion mit SARS-CoV-2.

Dennoch ignorieren die Gesundheitsbehörden diese Tatsache weitgehend, während sie weiterhin darauf drängen, dass sich jeder impfen lassen soll. Wie das American Institute of Economic Research berichtet, scheint es, dass wichtige Organisationen die natürliche Immunität nicht nur „herunterspielen“, sondern möglicherweise versuchen, sie ganz zu „löschen“, um die COVID-Impfstoff-Agenda zu fördern.

New Cleveland Clinic study found people who had COVID were less likely to be reinfected than fully vaccinated individuals who never had virus—suggesting vaccine is of no benefit to people who already had COVID.#TheDefender: https://t.co/zL66EdwTnDhttps://t.co/zvQMuYwHaa — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) June 9, 2021

102 Tage und mehr, CDC ignoriert die Anfragen von The Defender

Laut der CDC-Website „geht die CDC jedem Bericht über einen Todesfall nach, um zusätzliche Informationen anzufordern und mehr darüber zu erfahren, was passiert ist, und um festzustellen, ob der Tod eine Folge des Impfstoffs war oder in keinem Zusammenhang stand.“

Am 8. März wandte sich The Defender an die CDC mit einer schriftlichen Liste von Fragen zu gemeldeten Todesfällen und Verletzungen im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen. Nach wiederholten Versuchen, per Telefon und E-Mail, eine Antwort auf unsere Fragen zu erhalten, kontaktierte uns ein Spezialist für Gesundheitskommunikation von der Vaccine Task Force der CDC am 29. März – drei Wochen nach unserer ersten Anfrage.

Die Person erhielt unsere Anfrage nach Informationen von VAERS, sagte aber, dass sie unsere Liste von Fragen nie erhalten hatte, obwohl Mitarbeiter, mit denen wir mehrmals sprachen, sagten, dass CDC-Pressesprecher die Fragen abarbeiteten und bestätigten, dass der Vertreter sie erhalten hatte. Wir stellten die Liste der Fragen erneut zur Verfügung, zusammen mit einer neuen Frist, aber erhielten nie eine Antwort.

Am 19. Mai sagte ein CDC-Mitarbeiter, unsere Fragen seien überprüft worden und unsere Anfrage sei in ihrem System in Bearbeitung, aber er würde uns keine Kopie der Antwort zukommen lassen. Uns wurde gesagt, wir würden per Telefon oder E-Mail mit der Antwort kontaktiert werden.

Wir haben die CDC seither mehrmals kontaktiert und es gibt keine Änderung des Status unserer Fragen, um unsere Fragen erneut einzureichen oder um später zurückzurufen. Es sind 102 Tage vergangen, seit wir unsere erste E-Mail mit unserer Anfrage zu den VAERS-Daten und -Berichten geschickt haben, und wir haben noch immer keine Antwort erhalten.

Children’s Health Defense bittet jeden, der eine unerwünschte Reaktion erlebt hat, egal auf welchen Impfstoff, einen Bericht einzureichen.