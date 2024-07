Tickende Zeitbomben – Die stillen Killer in 99 % von uns

Das Gift in uns allen – Untersuchung des “Forever Chemicals”-Skandals

Von Dr. Joseph Mercola

Die Geschichte auf einen Blick

Der Dokumentarfilm „The Poison in Us All“ (Das Gift in uns allen) von Bloomberg Investigates untersucht die Ursprünge von Per- und Polyfluoralkylchemikalien (PFAS) oder „forever chemicals“ und zeigt, wie sie unser Leben und das Leben zukünftiger Generationen gefährden

Die US-Umweltschutzbehörde (EPA) erkennt mittlerweile mehr als 14.000 verschiedene chemische Strukturen als PFAS an. Diese synthetischen, von Menschen hergestellten Chemikalien werden in der Umwelt nur schwer abgebaut und können sich in Menschen und Wildtieren bioakkumulieren

Die Zahl der Krebsdiagnosen bei Kindern steigt in Minnesota, wo sich der Hauptsitz des Chemieunternehmens 3M befindet. Bereits in den 1960er Jahren hat das Unternehmen PFAS-Chemikalien in den umliegenden Gebieten abgeladen

Minnesota verklagte 3M wegen der Schäden, die es an den natürlichen Ressourcen des Staates verursacht hat, und 2018 wurde das Unternehmen zur Zahlung von 850 Millionen Dollar für die jahrzehntelange Verschmutzung der Wasserversorgung des Staates verurteilt

Der Dokumentarfilm „The Poison in Us All“ von Bloomberg Investigates erforscht die Ursprünge von Per- und Polyfluoralkylchemikalien, besser bekannt als PFAS oder „forever chemicals“, und wie sie unser Leben und das Leben zukünftiger Generationen gefährden. Ich empfehle Ihnen, sich diesen augenöffnenden Film anzusehen, da er aufzeigt, wie weit verbreitet diese tödlichen Chemikalien inzwischen sind.

Forever Chemicals waren ein Produkt des Manhattan-Projekts

Laut dem Film erkennt die US-Umweltschutzbehörde (EPA) inzwischen mehr als 14.000 verschiedene chemische Strukturen als PFAS an. Diese synthetischen, von Menschen hergestellten Chemikalien haben eine einzigartige Biochemie, da sie viele Kohlenstoff-Fluor-Bindungen aufweisen, die „zu den stärksten Bindungen in der organischen Chemie gehören“, so Laurel Schaider, eine leitende Wissenschaftlerin des Silent Spring Institute.

Aus diesem Grund bauen sich PFAS in der Umwelt nicht so leicht ab und können sich in Menschen und Wildtieren bioakkumulieren. Tatsächlich haben PFAS im menschlichen Körper eine Halbwertszeit von zwei bis fünf Jahren.

Aber wie wurden PFAS entdeckt? Seltsamerweise kann der Ursprung dieser Chemikalien auf einen der umstrittensten Momente in der Geschichte der USA zurückgeführt werden – das Manhattan-Projekt. Wie die meisten von Ihnen wissen, handelte es sich dabei um ein streng geheimes Programm, das in den 1940er Jahren durchgeführt wurde, als sich die amerikanische Regierung mit dem Bau einer Atombombe beeilte. Bloomberg News-Reporterin Tiffany Kary erklärt:

“Nach dem Krieg begannen die Unternehmen, mit diesen Chemikalien zu experimentieren. Eine Firma hatte einen Wissenschaftler, der versehentlich etwas davon auf ihre Segeltuchschuhe spritzte. Sie entdeckten, dass die Chemikalien schmutz- und wasserabweisende Eigenschaften hatten. Dieses Unternehmen war 3M.”

Die einzigartigen chemischen Eigenschaften von PFAS – fett-, schmutz- und wasserabweisend – machten sie für die Herstellung verschiedener Produkte und industrieller Anwendungen nützlich. Im Laufe der Zeit und mit zunehmender wissenschaftlicher Forschung kamen jedoch die Probleme und potenziellen Gefahren dieser Chemikalien ans Licht.

“Es ist schwer, mit den Menschen über diese Chemikalien zu sprechen und ihnen zu sagen: ‘Schauen Sie, in Ihnen steckt eine Chemikalie, die in der Natur nicht vorkommt. Diese Chemikalien finden sich in 99 % aller Menschen. Das klingt einfach verrückt. Wenn man dannnoch sagt, dass es sich um Chemikalien handelt, die es schon immer gab, und dass wir eine Chemikalie geschaffen haben, von der wir nicht wissen, wie wir sie zerstören können, klingt das noch seltsamer”, sagt Kary.

PFAS sind wie eine „tickende Zeitbombe“ im Körper

Chemische Stoffe aus der Zukunft sind überall. Sie sind in unseren Lebensmitteln enthalten und verschmutzen unseren Boden und unser Trinkwasser. Selbst die entlegensten Orte der Welt, wie die Antarktis und der Himalaya, sind inzwischen mit PFAS verseucht.

Ich habe wiederholt vor den Gefahren von PFAS gewarnt, da es sich dabei um endokrin wirksame Chemikalien handelt, die den Hormonhaushalt und den Stoffwechsel beeinträchtigen sowie Wachstum, Fruchtbarkeit und Entwicklung stören können, wodurch Kleinkinder gefährdet werden könnten.

PFAS können auch zu Krebs beitragen und dessen Ausbreitung fördern. Dies liegt daran, dass PFAS Veränderungen in der Epigenetik, Immunsuppression, oxidativen Stress, Entzündungen oder über Hormon- und Stoffwechselwege verursachen können.

In einer Studie untersuchten die Forscher beispielsweise den Zusammenhang zwischen PFAS-Plasmaspiegeln und der Diagnose von Schilddrüsenkrebs. Anhand der Daten von 88 Patienten mit Schilddrüsenkrebs und 88 Kontrollpersonen ohne Schilddrüsenkrebs maßen die Forscher die Konzentrationen von acht PFAS und stellten fest, dass die Diagnose von Schilddrüsenkrebs pro Verdopplung der linearen Perfluoroctansulfonsäure (n-PFOS)-Intensität um 56 % erhöht war.

Eine andere Studie untersuchte den Zusammenhang zwischen PFAS und dem Darmkrebsrisiko und stellte fest, dass jedes Quantil Anstieg in PFAS-Gemischen mit einem 4,67%igen Anstieg der Anzahl metastasierender Lymphknoten bei Patienten mit Darmkrebs verbunden war. Es gibt auch Hinweise darauf, dass die Exposition gegenüber chemischen Stoffen für immer Magen-Darm-Entzündungen auslösen und Colitis ulcerosa verursachen kann – eine bekannte Vorstufe von Darmkrebs.

Erschwerend kommt hinzu, dass die potenziellen gesundheitlichen Auswirkungen nicht nur immer deutlicher werden, sondern auch in immer geringeren Dosen und Expositionshöhen auftreten.

“Die Sicherheitsempfehlungen werden immer weiter gesenkt. Von 70 Teilen pro Billion für PFOA und PFOS im Trinkwasser im Jahr 2016 senkte die EPA den Wert auf jeweils nur vier Teile pro Billion. Das ist weniger als ein einziger Tropfen in einem olympisch großen Schwimmbecken. Jedes Mal, wenn diese Werte gesenkt werden, bedeutet das, dass mehr Menschen in einem Gebiet leben, in dem kontaminiertes Wasser als bedenklich gilt“, erzählt Kary.

Die Krebsrate bei Kindern steigt rapide an

In dem Dokumentarfilm reist Kary nach Cottage Grove, Minnesota, wo sich der globale Hauptsitz von 3M befindet. In den umliegenden Gebieten, insbesondere in Oakdale und Lake Elmo, hat das Unternehmen bereits in den 1960er Jahren Chemikalien verklappt. Alarmierenderweise steigt in diesen Gemeinden die Zahl der Krebsdiagnosen bei Kindern.

„Aus den Sterberegistern geht hervor, dass ein Kind, das zwischen 2003 und 2015 in Oakdale starb, mit 171 % höherer Wahrscheinlichkeit an Krebs erkrankte als Kinder, die außerhalb des verseuchten Gebiets lebten”, berichtet Kary.

Amy Philpot aus Oakdale vermutet, dass die Verwendung von mit PFAS verunreinigtem Leitungswasser ein wesentlicher Faktor für die Krebsdiagnose ihrer Tochter Lexi war. Als Lexi ein Säugling war, verwendete Amy für die Zubereitung ihrer Säuglingsnahrung Wasser aus der örtlichen Wasserversorgung. „Wir haben damals kein gefiltertes Wasser gekauft. Es war eher ein Luxus. Die Leute wollten dafür kein Geld ausgeben“, sagte sie.

Lexi erzählte auch, dass sie als Kind den Fisch gegessen hat, den ihr Großvater, ein begeisterter Angler, in den Seen der Umgebung gefangen hatte. Nach fünf Jahren Kampf gegen die Krankheit ist sie nun krebsfrei.

Aber nicht alle hatten so viel Glück wie Lexi. Die Geschichte der zwanzigjährigen Amara Strande ist vielleicht eines der unvergesslichsten und zugleich herzzerreißendsten Beispiele dafür, wie gefährlich PFAS sind. Im Alter von 15 Jahren wurde bei ihr ein fibrolamelläres Leberzellkarzinom im Stadium 4 diagnostiziert, und sie musste sich „mehr als 20 Operationen unterziehen, darunter zwei Leberresektionen und eine offene Brustoperation“.

Amara machte für ihren Krebs das mit PFAS kontaminierte Wasser verantwortlich, dem sie ihr Leben lang ausgesetzt war und das von den Anwohnern als „Krebswasser“ bezeichnet wurde. Obwohl sich ihr Zustand zunehmend verschlechterte, blieb sie standhaft und wurde zu einer Sprecherin, die die Gesetzgeber aufforderte, die Gesetzgebung zum Verbot von PFAS zu unterstützen.

“Wir alle haben einen hohen Preis dafür gezahlt, dass große Unternehmen bekannte giftige Chemikalien achtlos weggeworfen haben. Ohne mein Verschulden war ich diesen giftigen Chemikalien ausgesetzt, und als Folge davon werde ich an diesem Krebs sterben“, sagte sie auf einer Pressekonferenz.

Vertrauliche Akten zeigen, dass Chemieunternehmen wussten, dass PFAS gefährlich sind

Im Jahr 2010 verklagte der Staat Minnesota das Unternehmen 3M wegen der Schäden, die es an den natürlichen Ressourcen des Staates verursacht hatte. Im Zuge der Ermittlungen wurde eine Vielzahl interner Dokumente des Unternehmens freigegeben. Was dabei herauskam, war beunruhigend, denn es stellte sich heraus, dass das Unternehmen bereits 1975 wusste, dass PFAS im menschlichen Blut auftauchten.

3M führte auch eine eigene interne Untersuchung durch und stellte fest, dass sich PFAS auch in den Körpern von Arbeitnehmern, die den Chemikalien ausgesetzt waren, anreicherten. Tierstudien zeigten ebenfalls beunruhigende Auswirkungen. Darüber hinaus stellte 3M 1997 DuPont, einem anderen Chemieunternehmen, ein Sicherheitsdatenblatt mit einem Krebswarnhinweis zur Verfügung – und entfernte diesen Hinweis noch im selben Jahr.

Robert Bilott, ein Umweltanwalt, der seit über 20 Jahren die Gefahren von Chemikalien durch Rechtsstreitigkeiten aufdeckt, kommentiert: „Man sieht, wie die Unternehmen intern debattieren: ‘Sagen wir etwas? Sagen wir es der Regierung?’ Und leider haben sie sich für ein ‘Nein’ entschieden.“

3M hat sich schließlich 2018 geeinigt und wurde zur Zahlung von 850 Millionen Dollar für die jahrzehntelange Verschmutzung der Wasserversorgung von Minnesota verurteilt. Es gab jedoch weder ein Eingeständnis eines Fehlverhaltens noch ein Eingeständnis, dass etwas vertuscht wurde.

PFAS haben eine der abgelegensten Gemeinden der Welt infiltriert

Der Dokumentarfilm führt uns auch auf die Färöer-Inseln – eine kleine Inselgruppe im Nordatlantik mit etwas mehr als 50.000 Einwohnern. In diesem Gebiet gibt es keine chemische Produktion. Dennoch werden viele der bahnbrechenden Forschungsarbeiten zu PFAS auf diesen Inseln durchgeführt.

Eine Studie untersuchte die Quecksilberwerte in der lokalen Bevölkerung. Es wurde festgestellt, dass die Färinger hohe Quecksilberwerte im Blut haben, die vor allem auf den Verzehr von Grindwalfleisch zurückzuführen sind, das zu ihren Grundnahrungsmitteln gehört. Grindwale sind anfällig für hohe Quecksilberwerte. Als die Menschen ihren Walfleischkonsum reduzierten, sanken ihre Quecksilberwerte im Laufe der Zeit.

PFAS sind jedoch etwas ganz anderes. Die Färinger waren, genau wie der Rest der Welt, diesen Chemikalien ausgesetzt, allerdings nur in kleinen Mengen aus Materialien wie wasserdichten Jacken und fleckenfesten Sofas. Doch selbst diese geringen Mengen reichten aus, um gesundheitliche Probleme zu entwickeln. In dem Film sagt der Forscher Pál Weihe, MD:

“Die Menschen auf den Färöer-Inseln [sind] weit von der Umweltverschmutzung entfernt, und sie waren diesen Verbindungen in einer Konzentration ausgesetzt, die wir für sehr gering hielten. Und dennoch fanden wir heraus, dass jedes Mal, wenn ein Kind eine verdoppelte Konzentration von PFAS im Blut hatte, das Kind die Hälfte der Antikörper verlor … Das bedeutet, dass es einen Fehler, eine Schwäche in Ihrem Immunsystem gibt. Es funktioniert nicht optimal. Wir können sehen, dass Kinder, die einer höheren Belastung ausgesetzt sind, ein schwächeres Skelett haben. Und es gibt eine Tendenz, in jungen Jahren das zu entwickeln, was wir Prädiabetes nennen.”

Eine weitere beunruhigende Tatsache über PFAS ist, dass es nur sehr wenige Methoden gibt, sie aus dem Körper zu entfernen. In dem Film wird erwähnt, dass Geburten und Stillen dazu beitragen können, PFAS aus dem Körper zu entfernen, allerdings zu einem hohen Preis, da die Chemikalie an das Kind weitergegeben wird.

Forscher auf den Färöern untersuchen auch die Auswirkungen von PFAS auf die Umwelt. Der Ornithologe Sjúrður Hammer, Ph.D., untersucht beispielsweise die Auswirkungen von PFAS auf Seevögel und auf Ökosysteme insgesamt. In dem Dokumentarfilm sagte er:

“Wir suchen sehr oft nach subletalen Auswirkungen. Sie können zum Beispiel subtilere Auswirkungen auf ihre Fortpflanzung haben. Und in Bezug auf PFAS gibt es Hinweise darauf, dass die Mütter sie an ihre Eier weitergeben. Es gibt also auch das, was wir als mütterlichen Transfer bezeichnen.”

Minnesota wird PFAS ab diesem Jahr verbieten

Amara Strande verstarb am 21. April 2023, nur zwei Tage vor ihrem 21. Geburtstag. Durch ihre Aussagen hat sie jedoch dazu beigetragen, einen Plan auf den Weg zu bringen, der PFAS ein Ende setzen und das Leben künftiger Generationen retten wird.

Während Minnesota weiter daran arbeitet, den Umgang mit PFAS zu regeln, ist eine der jüngsten Entwicklungen das „Amara-Gesetz“ – im Grunde verlangt diese Gesetzgebung die Kennzeichnung PFAS-haltiger Produkte und verbietet ab 2024 die nicht unbedingt notwendige Verwendung dieser Chemikalien.

“Alles, worum Amara bei ihrer Aussage im Kapitol gebeten hat, war, dass die Unternehmen, die diese Chemikalien verwenden, das Richtige tun und die Verantwortung für deren Einsatz übernehmen. Ihr Leben scheint nicht vorbei zu sein … weil sie so viel in Bewegung gesetzt hat, und diese Dinge sind immer noch in Bewegung“, sagten ihre Eltern.

Im Jahr 2018 reichte Bilott außerdem eine Sammelklage gegen mehrere Hersteller von PFAS ein. Sie ist potenziell größer, da sie die gesamte US-Bevölkerung betreffen könnte. Sagt er:

“Die [Chemie-]Unternehmen legten sofort Berufung ein und sagten, die Sache sei zu groß. Noch nie gab es eine Sammelklage in dieser Größenordnung, an der Millionen und Abermillionen von Menschen beteiligt waren. Und unser Argument war: ‘Niemand sonst hat die gesamten Vereinigten Staaten verseucht und Chemikalien in das Blut aller Menschen im Land gebracht. Dieser Fall ist nur so groß, weil der Schaden so groß ist.”

Wie Sie Ihre Exposition gegenüber PFAS reduzieren können

Im Rahmen ihrer Forschungsarbeit ließ Kary ihr Blut auf PFAS testen. Dabei stellte sie fest, dass ihre Ergebnisse trotz ihrer Vorsicht im Umgang mit diesen Chemikalien und obwohl sie in einer Gegend mit niedrigen PFAS-Werten im Wasser lebt, immer noch „überdurchschnittlich hoch“ waren.

In der modernen Welt von heute ist es wirklich schwierig, diese Chemikalien vollständig zu vermeiden. Aus diesem Grund fordern Experten wie Bilott ein Verbot der gesamten Klasse von Chemikalien und nicht nur einzelner. Die gute Nachricht ist, dass Sie sich bewusst darum bemühen können, Produkte mit einem hohen PFAS-Gehalt zu meiden, was Ihre Belastung minimieren wird.

Ich empfehle, die unten aufgeführten Produkte zu meiden – weitere nützliche Tipps finden Sie im „Guide to Avoiding PFAS Chemicals“ der Environmental Working Group (EWG).

Vorbehandelte oder fleckenabweisende Behandlungen – Verzichten Sie auf diese Behandlungen bei Kleidung, Möbeln und Teppichen. Kleidung, die als „atmungsaktiv“ beworben wird, ist in der Regel mit Polytetrafluorethylen behandelt, einem synthetischen Fluorpolymer, das allgemein als Teflon bekannt ist.

Verzichten Sie auf diese Behandlungen bei Kleidung, Möbeln und Teppichen. Kleidung, die als „atmungsaktiv“ beworben wird, ist in der Regel mit Polytetrafluorethylen behandelt, einem synthetischen Fluorpolymer, das allgemein als Teflon bekannt ist. Mit flammhemmenden Chemikalien behandelte Produkte – Dazu gehören Möbel, Teppiche, Matratzen und Babyartikel. Entscheiden Sie sich stattdessen für natürlich schwer entflammbare Materialien wie Leder, Wolle und Baumwolle.

Dazu gehören Möbel, Teppiche, Matratzen und Babyartikel. Entscheiden Sie sich stattdessen für natürlich schwer entflammbare Materialien wie Leder, Wolle und Baumwolle. Fast Food und Lebensmittel zum Mitnehmen – Die Behälter sind in der Regel mit PFAS behandelt.

Die Behälter sind in der Regel mit PFAS behandelt. Mikrowellenpopcorn – PFAS können in der Innenbeschichtung der Tüte enthalten sein und beim Erhitzen aus der Verpackung in das Öl übergehen. Verwenden Sie stattdessen „altmodisches“, gentechnikfreies Popcorn auf dem Herd.

PFAS können in der Innenbeschichtung der Tüte enthalten sein und beim Erhitzen aus der Verpackung in das Öl übergehen. Verwenden Sie stattdessen „altmodisches“, gentechnikfreies Popcorn auf dem Herd. Antihaftbeschichtetes Kochgeschirr und andere behandelte Küchenutensilien – Zu den gesünderen Optionen gehören Keramik- und emailliertes Gusseisen-Kochgeschirr, die beide langlebig, leicht zu reinigen und völlig inert sind, d. h. sie geben keine schädlichen Chemikalien an Ihr Zuhause ab.

Zu den gesünderen Optionen gehören Keramik- und emailliertes Gusseisen-Kochgeschirr, die beide langlebig, leicht zu reinigen und völlig inert sind, d. h. sie geben keine schädlichen Chemikalien an Ihr Zuhause ab. Körperpflegeprodukte, die PTFE, „Fluor“- oder „Perfluor“-Bestandteile enthalten, wie Oral B Glide Zahnseide – Die EWG Skin Deep Datenbank ist eine ausgezeichnete Quelle für die Suche nach gesünderen Körperpflegeprodukten.

Progesteron

Schließlich verringert Progesteron die Fähigkeit von hormonell wirksamen Chemikalien, Ihre Östrogenrezeptoren zu aktivieren, und trägt so dazu bei, ihre Auswirkungen auf Ihre Biologie zu verringern. Es ist jedoch kein Wundermittel. Am meisten profitieren Sie von einer bioenergetischen Ernährung, die es Ihnen ermöglicht, Glukose als Hauptbrennstoff effektiv zu verbrennen, ohne dass es zu einem Elektronenstau in Ihren Mitochondrien kommt, der Ihre Energieproduktion verringert.

Mein neues Buch, „Cellular Health: The Unified Theory of All Disease for Ultimate Longevity and Joy“ erscheint in Kürze und behandelt diesen Prozess sehr ausführlich.

Sobald Sie Ihre Ernährung umgestellt haben, ist eine wirksame Strategie, die einem Östrogenüberschuss entgegenwirken kann, die Einnahme von transmukosalem Progesteron (d. h. auf das Zahnfleisch aufgetragen, nicht oral oder transdermal), das ein natürlicher Östrogenantagonist ist. Progesteron ist eines von nur vier Hormonen, von denen meiner Meinung nach viele Erwachsene profitieren können. (Die anderen drei sind das Schilddrüsenhormon T3, DHEA und Pregnenolon.)

Ich empfehle kein transdermales Progesteron, da Ihre Haut eine hohe Konzentration des Enzyms 5-Alpha-Reduktase aufweist, das bewirkt, dass ein erheblicher Teil des eingenommenen Progesterons irreversibel vor allem in Allopregnanolon umgewandelt wird und nicht wieder in Progesteron umgewandelt werden kann.

Ideale Art der Progesteronverabreichung

Bitte beachten Sie, dass die FDA bei der von mir empfohlenen transmukosalen Anwendung von Progesteron auf dem Zahnfleisch davon ausgeht, dass das Progesteron dadurch in ein Medikament umgewandelt wird, und es jedem Unternehmen untersagt, dies auf seinem Etikett anzugeben. Aus diesem Grund bewerben Unternehmen wie Health Natura ihre Progesteronprodukte als „topisch“.

Bitte haben Sie jedoch Verständnis dafür, dass es für jeden Arzt völlig legal ist, seinen Patienten eine Off-Label-Indikation für ein Medikament zu empfehlen. In diesem Fall handelt es sich bei Progesteron um ein natürliches Hormon und nicht um ein Medikament, das selbst in hohen Dosen sehr sicher ist. Dies steht im Gegensatz zu synthetischem Progesteron, den so genannten Gestagenen, die von Arzneimittelherstellern verwendet, aber häufig fälschlicherweise empfohlen werden.

Dr. Ray Peat hat die bahnbrechende Arbeit auf dem Gebiet des Progesterons geleistet und war wahrscheinlich der weltweit größte Experte für Progesteron. Er promovierte 1982 über Östrogen und verbrachte den größten Teil seiner beruflichen Laufbahn damit, die Notwendigkeit zu dokumentieren, den Gefahren eines Östrogenüberschusses mit einer LA-armen Diät und einer transmukosalen Progesteron-Supplementierung entgegenzuwirken.

Er stellte fest, dass die meisten Lösungsmittel Progesteron nicht gut auflösen, und entdeckte, dass Vitamin E das beste Lösungsmittel ist, um Progesteron optimal in Ihrem Gewebe bereitzustellen. Vitamin E schützt Sie auch vor Schäden durch LA. Sie müssen nur sehr vorsichtig sein, welches Vitamin E Sie verwenden, da die meisten auf dem Markt erhältlichen Vitamin-E-Ergänzungspräparate mehr als wertlos sind und Ihnen eher schaden als nützen.

Die Verwendung von synthetischem Vitamin E (Alpha-Tocopherol-Acetat – das Acetat zeigt an, dass es sich um ein synthetisches Vitamin handelt) ist unbedingt zu vermeiden. Natürliches Vitamin E ist mit „D-Alpha-Tocopherol“ gekennzeichnet. Dies ist das reine D-Isomer, das Ihr Körper verwerten kann. Es gibt auch andere Vitamin-E-Isomere, und Sie wollen das gesamte Spektrum der Tocopherole und Tocotrienole, insbesondere die Beta-, Gamma- und Delta-Typen, im wirksamen D-Isomer.

Es gibt auch andere Vitamin-E-Isomere, und Sie möchten das gesamte Spektrum der Tocopherole und Tocotrienole, insbesondere die Beta-, Gamma- und Delta-Typen, im wirksamen D-Isomer haben. Als Beispiel für ein ideales Vitamin E können Sie sich das Etikett auf unserem Vitamin E in unserem Geschäft ansehen. Sie können jede Marke verwenden, die ein ähnliches Etikett hat.

Sie können bioidentisches Progesteron in pharmazeutischer Qualität als Progesteron-Pulver, bioidentisches mikronisiertes Pulver, 10 Gramm für etwa $40 in vielen Online-Shops wie Amazon kaufen. Das ist fast ein Jahresvorrat, je nach der von Ihnen gewählten Dosis.

Sie müssen einige kleine Messlöffel aus rostfreiem Stahl kaufen, da Sie einen 1/64 Teelöffel benötigen, der 25 mg entspricht, und einen 1/32 Teelöffel, der 50 mg entspricht. Eine normale Dosis beträgt in der Regel 25 bis 50 mg und wird 30 Minuten vor dem Schlafengehen eingenommen, da es eine Anti-Cortisol-Wirkung hat und den GABA-Spiegel für eine gute Nachtruhe erhöht.

Leider geht diesem Anbieter häufig das Produkt aus. In diesem Fall können Sie Simply Progesterone von Health Natura verwenden. Es ist mit Vitamin E und MCT-Öl vorgemischt. Auch wenn Health Natura angibt, dass das Produkt nur zur äußerlichen Anwendung“ gedacht ist, empfehle ich, es transmukosal anzuwenden, indem Sie es auf Ihr Zahnfleisch reiben.

Wenn Sie eine menstruierende Frau sind, sollten Sie das Progesteron während der Lutealphase oder in der letzten Hälfte Ihres Zyklus einnehmen, die Sie bestimmen können, indem Sie 10 Tage nach dem ersten Tag Ihrer Periode mit der Einnahme beginnen und das Progesteron absetzen, wenn Ihre Periode einsetzt.

Wenn Sie ein Mann oder eine nicht menstruierende Frau sind, können Sie das Progesteron vier bis sechs Monate lang jeden Tag einnehmen und dann eine Woche lang aussetzen. Die beste Tageszeit für die Einnahme von Progesteron ist 30 Minuten vor dem Schlafengehen, da es eine Anti-Cortisol-Wirkung hat und den GABA-Spiegel für eine gute Nachtruhe erhöht.

Das ist es, was ich persönlich seit über einem Jahr mit sehr guten Ergebnissen mache. Ich bin Arzt und habe daher keine Probleme, dies zu tun. Wenn Sie kein Arzt sind, sollten Sie einen konsultieren, bevor Sie diese Therapie anwenden, da die transmukosale Progesterontherapie eine ärztliche Verschreibung erfordert.

Artikel als PDF

Quellen: