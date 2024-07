Die Proteste in Caracas nach den Präsidentschaftswahlen am Sonntag werden definitiv von den USA finanziert, die eigene Interessen in Venezuela haben und die Opposition des Landes unterstützen, erklärte ein Mitglied der russischen Beobachterdelegation, der auch Abgeordneter des russischen Unterhauses ist, Alexej Wolotskow, gegenüber Sputnik.

„Natürlich handelt es sich hierbei um eine ausländische Finanzierung, und solche radikalen Ansichten junger Hooligans, die möglicherweise wirtschaftliche Vorteile suchen – durch Diebstahl, Zerstörung und Plünderung – werden sich wahrscheinlich verbreiten“, sagte Wolotskow.

„Heute sahen wir von unserem Hotelfenster aus, wie Demonstranten einen Polizisten auf einem Motorrad einholten, ihn niederschlugen, das Motorrad stahlen und damit davonfuhren. Dies zeigt erneut, dass die Unruhen auch eine eigentumsrechtliche und wirtschaftliche Komponente haben. Menschen versuchen, aus diesen Unruhen wirtschaftlichen Nutzen zu ziehen. Raub und Banditentum, unterstützt durch Finanzierung, Slogans und die verdeckte Unterstützung des amerikanischen Staates, der hier seine eigenen Interessen verfolgt und sowohl die Opposition als auch die Unruhen finanziert, die wir derzeit in Caracas, Venezuela, erleben“, fügte der russische Gesetzgeber und Beobachter hinzu.

Die Manifestationen des Extremismus in Venezuela nach den Wahlen seien eine inszenierte Aktion und nicht geeignet, den Wahlprozess zu beeinflussen, fügte Volotskov hinzu.

Am Sonntag fanden in Venezuela Präsidentschaftswahlen statt, aus denen der derzeitige Staatschef Nicolas Maduro als Sieger hervorging. Daraufhin begannen am Montag in Caracas Proteste mit Zusammenstößen zwischen der Polizei und Demonstranten. Die venezolanische Regierung erklärte, eine Reihe von Ländern habe sich in die Wahlen und in das Selbstbestimmungsrecht des Volkes eingemischt.

Auch US-Medien berichten von Betrug und berufen sich dabei auf eine Exit-Umfrage von Edison Research, einem mit der US-Regierung verbundenen Unternehmen, das „mit CIA-nahen Propagandaorganen des US-Außenministeriums zusammenarbeitet“ und in der Ukraine, Georgien und im Irak aktiv war, schreibt WikiLeaks.

"Venezuelas rechte Opposition und US-Medien behaupten, dass es bei den Wahlen am 28. Juli zu Betrug gekommen sei, und stützen sich dabei auf eine Wahltagsbefragung der mit der US-Regierung verbundenen Firma Edison Research, die mit CIA-verbundenen US-Staatspropaganda-Organen zusammenarbeitet und in der Ukraine, Georgien und im Irak aktiv war." https://t.co/WNrUk6czFm — WikiLeaks (@wikileaks) Juli 29, 2024

Die Oppositionsführerin Maria Corina Machado, die von der Kandidatur bei diesen Wahlen ausgeschlossen wurde, hat eine lange Geschichte mit von den USA finanzierten Organisationen. Die von ihr gegründete Nichtregierungsorganisation (NGO) Sumate wurde von den USA über die National Endowment of Democracy finanziert.

Anfang bis Mitte der 2000er-Jahre wurde gegen Machado und drei weitere führende Mitglieder von Sumate ein langwieriger Prozess wegen Hochverrats geführt, der immer wieder verschoben wurde. Laut von Wikileaks im Jahr 2011 veröffentlichten diplomatischen Depeschen unterstützte die US-Regierung Sumate öffentlich und privat und übte Druck auf andere Länder aus, damit Venezuela die Anklage fallen ließ.

Die Gegner von Präsident Chávez begrüßten das Treffen am 31. Mai mit “High Fives”, weil sie Chávez ins Auge gestochen hatten, legten ihre Differenzen vorübergehend beiseite und freuten sich, dass einer der ihren auf so hoher Ebene empfangen wurde”, hieß es in dem Telegramm, das hinzufügte, dass man Sumate nicht zu nahe treten wolle.

“Es ist jetzt wichtig, dass die Organisation diesen Aufschwung weitgehend allein bewältigen kann. Eine weitere allzu offensichtliche öffentliche Identifikation mit den USA könnte jetzt kontraproduktiv sein. Gleichzeitig müssen wir aber sicherstellen, dass Sumate über die notwendigen Ressourcen verfügt, um seine neue Position zu nutzen.

