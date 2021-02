Tief im antarktischen Eis wurden seltsame Lebensformen gefunden

Der Hauptautor der Studie sagte, dass die Wissenschaftler „einen Weg finden müssen um näher an die neu entdeckten Kreaturen heranzukommen“, damit wir mehr über sie erfahren können.

Wissenschaftler haben unter dem Filchner-Ronne-Schelfeis in der Antarktis eine eigentümliche Rasse von bewegungslosen Lebewesen entdeckt.

Laut EurekAlert bohrten die Forscher in etwa 900 Meter Eis, um Sedimentproben zu sammeln und fanden stationäre Tiere, „schwammartige und möglicherweise mehrere bisher unbekannte Arten“, die an „einem Felsen auf dem Meeresboden“ befestigt waren.

„Diese Entdeckung ist einer dieser glücklichen Zufälle, die Ideen in eine andere Richtung schieben und uns zeigen, dass das marine Leben in der Antarktis unglaublich speziell und überraschend an eine eisige Welt angepasst ist“, sagt Dr. Huw Griffiths vom British Antarctic Survey, Hauptautor der neuen Studie, die in Frontiers in Marine Science veröffentlicht wurde.

Die Wissenschaftler merkten auch an, dass ihre Entdeckung eine Reihe von Fragen aufwirft, wie z.B. wie diese Organismen überhaupt dorthin gekommen sind, wie lange sie dort schon existieren, und „sind es die gleichen Arten, die wir außerhalb des Schelfeises sehen, oder sind es neue Arten?“, ganz zu schweigen davon, was mit ihnen passieren könnte, „wenn das Schelfeis zusammenbricht.“

Die Kamera des British Antarctic Survey fährt in den 900 Meter langen Schacht auf dem Filchner-Ronne-Schelfeis. (Das Meerestier auf dem Foto hat nichts mit der Entdeckung zu tun.)

„Um unsere Fragen zu beantworten, müssen wir einen Weg finden, nahe an diese Tiere und ihre Umgebung heranzukommen, und das ist unter 900 Metern Eis, 260 km von den Schiffen entfernt, wo sich unsere Labore befinden“, so Griffiths weiter.

„Das bedeutet, dass wir als Polarforscher neue und innovative Wege finden müssen, um sie zu untersuchen und all die neuen Fragen zu beantworten, die wir haben.“