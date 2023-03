Tod durch Pfizer-Covid-Impfstoff: Familie in Taiwan wird für den Tod ihrer Tochter entschädigt

ABLAUF DER EREIGNISSE: Ein Ausschuss hat der Familie eines Mädchens Entschädigung zugesprochen, obwohl ihr Tod nicht direkt mit der Impfung in Verbindung gebracht werden konnte

Die Mitglieder des Ausschusses des National Vaccine Injury Compensation Program (VICP) haben auf ihrer letzten Sitzung beschlossen, der Familie eines Kindes, das nach der zweiten Dosis des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer-BioNTech an einer fulminanten Myokarditis starb, eine Entschädigung in Höhe von 3,5 Millionen NT$ (114.829 US$) zu gewähren.

In zehn der 118 Fälle, die während der Sitzung geprüft wurden, wurde eine Entschädigung zugesprochen, darunter ein Fall von Nebenwirkungen nach der Verabreichung eines Bacillus Calmette-Guerin (BCG)-Impfstoffs und neun Fälle von Nebenwirkungen nach einem COVID-19-Impfstoff.

Bei einem der Fälle handelt es sich um ein Mädchen aus Taoyuan im Alter von fünf bis 11 Jahren, das nach der zweiten Impfung mit dem Impfstoff von Pfizer-BioNTech an fulminanter Myokarditis starb.

Der stellvertretende Generaldirektor der Centers for Disease Control (CDC), Philip Lo (羅一鈞), Sprecher des Central Epidemic Command Center (CECC), sagte, das Mädchen habe drei Tage nach der Impfung das Bewusstsein verloren, und eine Ultraschalluntersuchung des Herzens habe eine erhaltene systolische Funktion ergeben, was auf eine fulminante Myokarditis schließen lasse.

Eine gerichtsmedizinische Autopsie ergab eine lymphozytäre Infiltration in den Herzmuskelfasern, deren häufigste Ursache eine virale Infektion ist, da es sich bei dem Impfstoff von Pfizer-BioNTech um einen mRNA-Impfstoff handelt, der nicht krankheitserregend ist, sagte er.

In Anbetracht der Abfolge der Ereignisse könne der Ausschuss jedoch nicht ausschließen, dass eine fulminante Myokarditis mit dem Impfstoff in Verbindung stehe, da das Risiko einer Myokarditis nach einer zweiten Impfung höher sei als nach der ersten Impfung mit dem Pfizer-BioNTech-Impfstoff, so Lo.

Der Ausschuss stimmte zu, der Familie des Mädchens eine Entschädigung in Höhe von 3,5 Millionen NT$ und 300.000 NT$ für die Beerdigung zu gewähren, was die höchste Entschädigungssumme für eine unerwünschte Reaktion nach einer COVID-19-Impfung darstellt.

Nach den Daten aus den Berichten über Nebenwirkungen nach der Impfung liegt die Häufigkeit von Myokarditis und Perikarditis nach der COVID-19-Impfung von Pfizer-BioNTech in der Altersgruppe der Fünf- bis Elfjährigen bei 4,5 pro Million für Jungen und 4,8 für Mädchen, was mit den Raten in anderen Ländern vergleichbar ist.

Unabhängig davon meldete das CECC gestern 12.792 neue lokale COVID-19-Fälle, 298 importierte Fälle und 46 Todesfälle.

Die Zahl der einheimischen Fälle ging gegenüber Sonntag letzter Woche um 18,7 Prozent zurück.

Lo sagte, dass vom 19. Februar bis Samstag 98.613 neue Fälle gemeldet wurden, ein Rückgang von 13,9 Prozent gegenüber der Vorwoche.

Der stellvertretende Minister für Gesundheit und Soziales, Victor Wang (王必勝), der das CECC leitet, sagte, das Zentrum überarbeite die Richtlinien für die Meldung von Fällen und diskutiere, wann die obligatorische Isolation für bestätigte Fälle aufgehoben werden solle.

Dazu befragt, sagte Lo, dass Änderungen frühestens im nächsten Monat angekündigt werden könnten.

Eine Lockerung würde von den täglichen Fallzahlen nach dem langen Wochenende am Memorial Day und dem Ende der meisten Maskenvorschriften am Montag nächster Woche abhängen, sagte er.