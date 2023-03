Forscher warnen, dass die Politik der Net-Zero-Anhänger die Hälfte der Weltbevölkerung zum Verhungern bringen wird

Netto-Null-Initiativen von Regierungen und privaten Organisationen sind wissenschaftlich ungültig und werden bei Umsetzung zu weltweiter Verarmung und Hunger führen, so ein von der CO2 Coalition veröffentlichtes Papier.

Die Autoren des Papiers, Professor William Happer von der Princeton University, Professor Richard Lindzen vom MIT und Gregory Wrightstone, sind seit langem auf Klimaforschung spezialisiert und widerlegen nachdrücklich das Narrativ des „Klimanotstandes“ und warnen vor den verheerenden Folgen einer immer radikaleren Klimapolitik.

In dem 46-seitigen Papier, das in der letzten Februarwoche veröffentlicht wurde, wird detailliert dargelegt, wie die Ziele von Net Zero, die Nutzung fossiler Brennstoffe und die Emission von Treibhausgasen zu eliminieren, auf Analysemethoden beruhen, die gegen grundlegende Prinzipien der wissenschaftlichen Methode verstoßen, die vor mehr als 300 Jahren entwickelt wurde.

„Verlässliches wissenschaftliches Wissen wird durch die wissenschaftliche Methode bestimmt, bei der theoretische Vorhersagen durch Beobachtungen bestätigt oder verworfen werden, wenn dies nicht der Fall ist“, so die Autoren des Papiers.

In dem Papier wird eine weltweite Hungersnot vorausgesagt, wenn die fossilen Brennstoffe abgeschafft werden. In den kommenden Jahrzehnten wäre die Hälfte der 8,5 bis 10 Milliarden Menschen gefährdet, die sich von Pflanzen ernähren, die mit Düngemitteln aus fossilen Brennstoffen angebaut werden. Als Beispiel für die möglichen Folgen von Net Zero wird die wirtschaftliche und soziale Katastrophe in Sri Lanka angeführt, wo die Verwendung von Düngemitteln und Pestiziden aus fossilen Brennstoffen verboten wurde.

„Die jüngsten Erfahrungen in Sri Lanka sind ein Alarmsignal. Die Welt wurde gerade Zeuge des Zusammenbruchs des einst blühenden Agrarsektors in Sri Lanka als Folge der staatlichen Beschränkungen für Mineraldünger“, heißt es in dem Papier.

Der weit verbreitete Einsatz von Stickstoffdünger seit 1950 hat zu einem starken Anstieg der Ernteerträge geführt. Der Verzicht auf diesen Dünger wird daher wahrscheinlich wieder zu einem erheblichen Rückgang der Ernteerträge führen – eine Auswirkung, die wahrscheinlich nicht dadurch ausgeglichen werden kann, dass die Menschen in den westlichen Zivilisationen Insekten zu ihrer Ernährung hinzufügen.

„Es ist wichtig zu wiederholen: Die Abschaffung von Stickstoffdünger und Pestiziden, die aus fossilen Brennstoffen gewonnen werden, wird zu einer weltweiten Hungersnot führen. Und aus wissenschaftlicher Sicht besteht kein Risiko einer katastrophalen globalen Erwärmung, die durch fossile Brennstoffe und CO2 verursacht wird“, heißt es in dem Papier weiter.

Die Autoren wiesen darauf hin, dass 600 Millionen Jahre geologischer Beweise zeigen, dass der Kohlendioxidgehalt (CO2) nahe an einem Rekordtief liegt und dass der Anstieg des Gases in der Atmosphäre eher auf Erwärmungsperioden folgt als ihnen vorausgeht.

Diese Daten „sind gut genug, um das Argument zu widerlegen, dass die atmosphärischen CO2-Konzentrationen das Klima der Erde kontrollieren, und die Theorie, dass fossile Brennstoffe und CO2 eine katastrophale globale Erwärmung verursachen werden. Sie werden es nicht.“

Die Forscher wiesen darauf hin, dass CO2, das von den Klimakritikern verteufelt wird, dazu führt, dass Pflanzen mehr Nahrung für Menschen und Tiere produzieren:

Wir verdanken unsere Existenz grünen Pflanzen, die mit Hilfe des Sonnenlichts durch Photosynthese CO2 und Wasser, H2O, in Kohlenhydrate umwandeln und Sauerstoff freisetzen. Landpflanzen erhalten den Kohlenstoff, den sie benötigen, aus dem CO2 der Luft. Andere wichtige Nährstoffe – Wasser, Stickstoff, Phosphor, Kalium usw. – stammen aus dem Boden. So wie Pflanzen in gedüngten, gut bewässerten Böden besser wachsen, wachsen sie auch besser in einer Luft, deren CO2-Konzentration um ein Vielfaches über den heutigen Werten liegt. Für Grünpflanzen ist CO2 ein Teil ihres täglichen Brotes – wie Wasser, Sonnenlicht, Stickstoff, Phosphor, Kalium und andere wichtige Elemente. Ohne CO2 gäbe es keine Photosynthese, keine Nahrung und kein menschliches oder anderes Leben. Net Zero“ mit der Wissenschaft in Frage stellen, Richard Lindzen und William Happer, CO2-Koalition, 23. Februar 2023, S. 30

Netto-Null ist wissenschaftlich nicht haltbar

Net Zero-Vorschriften und -Maßnahmen sind wissenschaftlich ungültig, so das Papier, weil Net Zero-Befürworter:

Daten fälschen oder Daten weglassen, die ihren Schlussfolgerungen widersprechen;

sich auf Computermodelle stützen, die nicht funktionieren;

sich auf die Ergebnisse des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen („IPCC“) stützen, bei denen es sich um Regierungsmeinungen und nicht um Wissenschaft handelt;

die außerordentlichen sozialen Vorteile von CO2 und fossilen Brennstoffen auszublenden;

die katastrophalen Folgen einer Reduzierung der fossilen Brennstoffe und der CO2-Emissionen auf „Netto-Null“ auszublenden; und,

die Wissenschaft ablehnen, die nachweist, dass keine Gefahr einer katastrophalen globalen Erwärmung durch fossile Brennstoffe und CO2 besteht.

Abschließend fordern die Forscher die Regulierungsbehörden und die politischen Entscheidungsträger auf, die Wissenschaft wieder in den Vordergrund zu stellen:

Wir fordern alle Regierungsbehörden, die sich mit „Net Zero“-Regelungen, Politik oder anderen Maßnahmen befassen, einschließlich des USGCRP in seiner endgültigen Version des 5. nationalen Klimagutachtens, auf, die wissenschaftliche Methode anzuwenden und Streichen Sie jegliche Berufung auf die von der IPCC-Regierung kontrollierten Ergebnisse und Zitate daraus. Streichen Sie jegliche Berufung auf CMIP-Modelle und andere Modelle, es sei denn, ihre Funktionsfähigkeit ist erwiesen. Streichen Sie jegliche Berufung auf andere Methoden als die wissenschaftliche Methode, wie Peer Review und Konsens. Beziehen Sie die enormen sozialen Vorteile von CO2 ein und analysieren Sie diese. Einbeziehung und Analyse des enormen sozialen Nutzens fossiler Brennstoffe. Sofortige Einstellung aller Bemühungen zur Beseitigung fossiler Brennstoffe, um eine massive Hungersnot in der Zukunft zu vermeiden.

