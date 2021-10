Tod von Senioren nach COVID-Impfung wird als natürliche Ursache angegeben – Was passiert wirklich mit den Nebenwirkungen des COVID-Impfstoffs?

mercola.com

Weltweit häufen sich die Berichte über Menschen, die kurz nach der Impfung mit dem COVID-19-Impfstoff sterben. In vielen Fällen sterben sie plötzlich innerhalb von Stunden nach der Impfung. In anderen Fällen tritt der Tod innerhalb von ein paar Wochen ein.

Ironischerweise ist der Tod älterer Menschen, die vor der Impfung sterben, auf COVID-19 zurückzuführen, und es muss etwas dagegen unternommen werden, aber wenn sie nach der Impfung sterben, sterben sie eines natürlichen Todes und es sind keine vorbeugenden Maßnahmen erforderlich

Aus mehreren Gebieten wurde berichtet, dass die Zahl der Todesfälle nach der Durchführung von Impfprogrammen rasch anstieg, so auch in Gibraltar, wo vor der Impfung insgesamt 10 Todesfälle aufgrund von COVID-19 zu verzeichnen waren. Acht Tage nach Beginn des Impfprogramms war die Zahl der Todesfälle auf 45 angestiegen.

Bis Februar 2021 wurden in Norwegen 29 Todesfälle bei älteren Menschen infolge der Impfkampagne verzeichnet. Die meisten waren über 75 Jahre alt.

Abgesehen vom plötzlichen Tod sind Beispiele für Nebenwirkungen anhaltendes Unwohlsein und extreme Erschöpfung, schwere allergische, einschließlich anaphylaktischer Reaktionen, multisystemisches Entzündungssyndrom, psychische Störungen, Krampfanfälle, Zuckungen und Lähmungen, einschließlich der Bellschen Lähmung

Dieser Artikel wurde bereits am 2. Februar 2021 veröffentlicht und wurde mit neuen Informationen aktualisiert.

Bereits im Februar 2021 gab es weltweit Berichte über Menschen, die kurz nach der Impfung mit dem COVID-19-Impfstoff starben. In vielen Fällen sterben sie plötzlich innerhalb von Stunden nach der Impfung. In anderen Fällen tritt der Tod innerhalb von ein paar Wochen ein.

Ein bemerkenswerter Fall ist die Baseball-Legende Hank Aaron, 86, der am 22. Januar 2021 starb, 17 Tage nachdem er sich öffentlich gegen COVID-19 impfen ließ. Damals sagte er, er hoffe, dass andere Schwarze seinem Beispiel folgen und sich ebenfalls impfen lassen würden.

Nachrichtenberichten zufolge starb er „friedlich im Schlaf“ eines natürlichen Todes, wobei der Gerichtsmediziner behauptete, es gäbe keinen Hinweis darauf, dass der Impfstoff mit seinem Tod in Verbindung stand. Aaron war als Homerun-König des Baseballs berühmt und brach den Rekord von Babe Ruth, als er Homerun Nr. 715 erzielte; bis zu seinem Rücktritt vom Sport hatte er 755 erzielt.

29 Tote in Norwegen

In Norwegen starben im Zuge der Impfkampagne 29 ältere Menschen. Die meisten von ihnen waren über 75 Jahre alt. Insgesamt 42.000 Norweger hatten zu diesem Zeitpunkt den Impfstoff erhalten.

Während die Gesundheitsbehörden zunächst jeden Zusammenhang mit dem Impfstoff herunterspielten, deutet ein Bericht in Bloomberg darauf hin, dass die norwegische Arzneimittelbehörde dies nun überdenkt. Zum Zeitpunkt der Todesfälle war der Impfstoff von Pfizer der einzige COVID-19-Impfstoff, der in Norwegen verfügbar war, sodass „alle Todesfälle mit diesem Impfstoff in Verbindung gebracht werden“, so die Behörde gegenüber Bloomberg.

Es gibt 13 Todesfälle, die bewertet worden sind, und wir wissen von weiteren 16 Todesfällen, die derzeit bewertet werden, sagte die Agentur. Alle gemeldeten Todesfälle betrafen „ältere Menschen mit schweren Grunderkrankungen“, so die Agentur. Bei den meisten Menschen traten die erwarteten Nebenwirkungen des Impfstoffs auf, wie z. B. Übelkeit und Erbrechen, Fieber, lokale Reaktionen an der Injektionsstelle und eine Verschlimmerung ihrer Grunderkrankung

Die Ergebnisse haben Norwegen dazu veranlasst, darauf hinzuweisen, dass der COVID-19-Impfstoff für sehr alte und todkranke Menschen zu riskant sein könnte – die bisher vorsichtigste Aussage einer europäischen Gesundheitsbehörde.

Das norwegische Institut für öffentliche Gesundheit urteilt, dass bei Personen mit schwerster Gebrechlichkeit selbst relativ leichte Nebenwirkungen des Impfstoffs ernste Folgen haben können. Für diejenigen, die ohnehin nur noch eine sehr kurze Lebenserwartung haben, kann der Nutzen des Impfstoffs marginal oder irrelevant sein.

Dr. Anthony Fauci, Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases, bemerkte, dass die Todesfälle „im Zusammenhang mit der Bevölkerung gesehen werden müssen, in der sie aufgetreten sind“.

Mit anderen Worten: Sie waren alt und alte Menschen sterben. Das ist Heuchelei in Reinkultur. Wenn ältere Menschen vor der Impfung sterben, ist das auf COVID-19 zurückzuführen, und es muss etwas getan werden, um das zu verhindern, aber wenn sie nach der Impfung sterben, sterben sie an natürlichen Ursachen, und es sind keine Präventivmaßnahmen erforderlich.

Die Weltgesundheitsorganisation fügte hinzu, dass es „keinen sicheren Zusammenhang“ zwischen den Impfstoffen und den Todesfällen in Norwegen gebe und es daher keinen Grund gebe, die Impfung für ältere Menschen einzustellen.

Fragwürdige Koinzidenzen

Interessanterweise wurde aus mehreren Gebieten berichtet, dass die Zahl der Todesfälle NACH der Durchführung von Impfprogrammen rapide ansteigt. In den Zeitungsberichten wird dies zwar nicht direkt erwähnt, aber wenn man sich die angegebenen Daten ansieht, wirft dies Fragen auf. Ein solches Beispiel ist Gibraltar an der Südspitze Spaniens mit 34 000 Einwohnern.

Dort wurde am 9. Januar 2021 ein Impfprogramm mit dem mRNA-Impfstoff von Pfizer eingeführt. Bis zum 17. Januar 2021 wurden laut einem Bericht von MedicalXpress 5.847 Dosen verabreicht (etwa 17 % der Bevölkerung).

Das Kuriose daran ist, dass der erste registrierte Todesfall durch COVID-19 in der Region erst Mitte November 2020 auftrat. Am 6. Januar, drei Tage vor Beginn des Impfprogramms, lag die Gesamtzahl der COVID-19-bedingten Todesfälle Berichten zufolge bei 10.

Bis zum 17. Januar stieg die Gesamtzahl der Todesopfer plötzlich auf 45 an. Mit anderen Worten: In den ersten acht Tagen des Impfprogramms starben 35 Menschen. Die meisten waren zwischen 80 und 90 Jahre alt.

Chief Minister Fabian Picardo sagte: „Dies ist nun der schlimmste Verlust an Menschenleben in Gibraltar seit über 100 Jahren. Selbst im Krieg haben wir noch nie so viele Menschen in so kurzer Zeit verloren“. Keiner der Todesfälle wurde jedoch auf den Impfstoff geschoben. Stattdessen schob man die Schuld auf die neue Variante von SARS-CoV-2.

Die Einführung des Impfstoffs fällt mit dem Ausbruch zusammen

Auch in anderen Gebieten werden nach der Einführung der Impfungen „Ausbrüche“ von COVID-19 gemeldet, die zu einer erhöhten Zahl von Todesfällen führen. Ein Beispiel: In Auburn, New York, begann am 21. Dezember 2020 ein COVID-19-Ausbruch in einem Pflegeheim in Cayuga County. Vor diesem Ausbruch war in dem Pflegeheim noch niemand an COVID-19 gestorben.

Am nächsten Tag, dem 22. Dezember, begann man mit der Impfung der Bewohner und des Personals. Der erste Todesfall wurde am 29. Dezember 2020 gemeldet. Zwischen dem 22. Dezember 2020 und dem 9. Januar 2021 wurden 193 Bewohner (80 %) geimpft, ebenso 113 Mitarbeiter.

Bis zum 9. Januar 2021 hatten sich 137 Bewohner infiziert und 24 waren gestorben. Siebenundvierzig Mitarbeiter waren ebenfalls positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden, und einer wurde lebenserhaltend betreut.

Wenn man bedenkt, dass es auch Fälle gibt, in denen gesunde junge und auch Menschen im mittleren Alter innerhalb weniger Tage nach der Impfung sterben, ist es nicht undenkbar, dass der Impfstoff etwas mit dem dramatischen Anstieg der Todesfälle bei älteren Menschen in verschiedenen Teilen der Welt zu tun haben könnte. Ich würde es sogar erwarten.

Sie können sich jedoch darauf verlassen, dass die Gesundheitsbehörden und die Medien über diese Beobachtungen nicht berichten werden. Alles, was im Widerspruch zur Sicherheit und Wirksamkeit von Impfstoffen steht, wird absichtlich und allgemein unterschlagen. Das ist genau ihr Modus Operandi der letzten drei Jahrzehnte, so dass es wirklich an jedem Einzelnen liegt, seine eigenen Nachforschungen anzustellen.

Massive Mengen an schwerwiegenden Nebenwirkungen aufgetaucht

Als die weltweite Impfkampagne in den meisten Ländern noch nicht einmal einen Monat alt war, gab es bereits zahlreiche Berichte über schwere Nebenwirkungen. Viele teilten ihre persönlichen Erfahrungen in den sozialen Netzwerken. Beunruhigenderweise wurden viele dieser Berichte auch als irreführend oder falsch zensiert. Vor allem Videos werden in der Regel entfernt.

Abgesehen vom plötzlichen Tod innerhalb von Stunden oder Tagen gibt es unter den Überlebenden der mRNA-Impfstoffe von Pfizer und Moderna folgende Beispiele für Nebenwirkungen:

Anhaltendes Unwohlsein und extreme Erschöpfung

Schwere allergische, einschließlich anaphylaktische Reaktionen

Multisystemisches Entzündungssyndrom

Chronische Krampfanfälle und Konvulsionen

Lähmungen, einschließlich der Bellschen Lähmung

Um ein Gefühl dafür zu bekommen, was wirklich passiert, besuchen Sie prezi.com, wo jemand damit begonnen hat, Geschichten aus verschiedenen Beiträgen in sozialen Medien zu sammeln. Es ist eine ziemlich schockierende Zusammenstellung, die es wert ist, mit Familie und Freunden geteilt zu werden, die noch unschlüssig sind, ob sie sich impfen lassen sollen.

Viele sagen, sie fühlten sich „komisch“ und „nicht wie ich selbst“. Schwindel, Herzrasen und extremer Bluthochdruck scheinen häufige Beschwerden zu sein, ebenso wie starke, chronische, scheinbar „unbesiegbare“ Kopfschmerzen, die nicht auf Medikamente ansprechen. Viele beschreiben die Schmerzen, die sie in ihrem Körper empfinden, als wären sie „von einem Bus überfahren“ oder „mit einem Schläger geschlagen“ worden.

Einige berichten von geschwollenen und schmerzhaften Lymphknoten, starken Muskelschmerzen und Magen-Darm-Problemen. Es wird von Symptomen berichtet, die einem Schlaganfall ähneln, auch wenn CT-Scans nichts Bedenkliches zeigen. Ein solcher Bericht stammt von einem 19-jährigen Mädchen. Mehrere berichten von tödlichen Herzinfarkten, die das Leben eines geliebten Menschen gefordert haben.

Auch die psychischen Auswirkungen beginnen sich zu bemerkbar zu machen. Eine Frau, die eine Chemotherapie erhält, berichtet von „Stimmungsschwankungen mit zeitweiligen Hochgefühlen und leichter Euphorie“. Es wird auch von Angstzuständen, Depressionen, Hirnnebel, Verwirrung und Dissoziation berichtet, ebenso wie von Schlafstörungen.

Eine Person berichtet, dass sie „die Stimme in meinem Kopf“ verloren hat, was vermutlich die Fähigkeit bedeutet, sich selbst denken zu hören. Ein anderer berichtet, dass er etwa eine halbe Stunde nach der ersten Impfdosis nicht mehr in der Lage ist, Worte zu formulieren, und ein dritter berichtet, dass er „um verlorene Worte ringt“. Es wird auch von Geschmacks- und/oder Geruchsverlusten sowie von Geschmacksveränderungen berichtet. Mehrere berichten, sie hätten seit der Impfung einen metallischen Geschmack entwickelt.

Eine schwangere Frau berichtete von einem spontanen Riss der Fruchtblase, der zu einer Frühgeburt führte. Beim Baby einer anderen Frau wurde zwei Tage nach der Impfung kein Herzschlag festgestellt, und es wurde tot geboren. Mehrere Personen beschreiben Wirkungen, die auf Gefäßprobleme hindeuten, wie z. B. fleckige Haut und blau werdende Finger.

Wir sehen Syndrome der Massenzellaktivierung. Die klinischen Symptome werden die Entzündungskrankheiten sein. Alle sprechen von „Langzeit-COVID“ – die extreme, tiefgreifende, lähmende Müdigkeit, die Unfähigkeit, Energie aus den Mitochondrien zu gewinnen. Es ist keine Langzeit-COVID. Es ist genau das, was es immer war – myalgische Enzephalomyelitis, eine Entzündung des Gehirns und des Rückenmarks. ~ Judy Mikovits Ph.D.

Während die Menschen hoffen und beten, dass die Nebenwirkungen nur vorübergehend sind, sagt ein großer Teil, dass sie eine oder zwei Wochen nach der Impfung immer noch mit den Auswirkungen zu kämpfen haben. Die Zeit wird zeigen, ob sie sich als dauerhaft erweisen, aber angesichts der Tatsache, dass die mRNA-Impfstoffe die DNA umprogrammieren, besteht durchaus die Möglichkeit, dass sie lang anhaltend sein könnten.

Die Nebenwirkungen waren vorhersehbar

Vor kurzem habe ich die Zell- und Molekularbiologin Judy Mikovits, Ph.D., über die Funktionsweise der COVID-19 mRNA-Impfstoffe befragt, die eigentlich eine Gentherapie sind. Es handelt sich nicht um herkömmliche Impfstoffe. Vergleichen Sie die Zusammenfassung der gemeldeten Nebenwirkungen im obigen Abschnitt mit den längerfristigen Nebenwirkungen, von denen sie annimmt, dass sie aufgrund der Mechanik und der biologischen Wirkungen dieser Gentherapie-„Impfstoffe“ zum Alltag gehören werden:

Migräne

Unwillkürliche Muskelbewegungen, Tics und Krämpfe

Parkinsonsche Krankheit

Mikrovaskuläre Störungen

Krebserkrankungen

Starke Schmerzsyndrome

Probleme mit der Harnblase

Nierenkrankheiten

Psychische Störungen wie Psychosen und Autismus-Spektrum

Neurodegenerative Erkrankungen

Schlafstörungen

Unfruchtbarkeit und andere Fortpflanzungsprobleme

Die zugrundeliegenden Ursachen sind laut Mikovits Neuroinflammation und Dysregulation des Immunsystems und des Endocannabinoidsystems.

Das Gehirn steht in Flammen“, sagt sie. „Sie werden Zecken sehen, Sie werden Parkinson-Krankheit sehen, Sie werden ALS sehen, Sie werden sehen, dass sich solche Dinge mit extrem hoher Geschwindigkeit entwickeln, und es ist eine Entzündung des Gehirns. Wir sehen Massenzellaktivierungssyndrome. Die klinischen Symptome werden die entzündlichen Krankheiten sein. Wir hören, dass jeder es „Langstrecken-COVID“ nennt – die extreme, tiefgreifende, lähmende Müdigkeit, die Unfähigkeit, Energie aus den Mitochondrien zu produzieren.

Es ist keine Langzeit-COVID. Es ist genau das, was es immer war – myalgische Enzephalomyelitis, eine Entzündung des Gehirns und des Rückenmarks. Was sie absichtlich tun, ist, [bestimmte] Populationen auszulöschen.

Unstimmigkeiten im FDA-Bericht von Moderna

Einem kürzlich erschienenen Bericht von The Defender zufolge gibt es erhebliche Diskrepanzen in den Daten, die Moderna bei der US-amerikanischen Food and Drug Administration eingereicht hat:

Die von Moderna gemeldete Todesrate für seinen COVID-Impfstoff, die auf klinischen Studien beruht, ist 5,41 Mal höher als die von Pfizer. Beide sind jedoch nicht repräsentativ für die nationalen Todesraten – das ist ein Warnsignal … Die Sterblichkeitsrate des Moderna-Impfstoffarms (0,36 Todesfälle/100K/Tag) ist 5,14 Mal höher als die von Pfizer (0,07 Todesfälle/100K/Tag). Diese große Diskrepanz verdient Beachtung und bedarf einer Erklärung.

Wenn die Sterblichkeitsrate von Moderna bei Impfungen so weit unter der nationalen Sterblichkeitsrate liegt und gleichzeitig mehr als fünfmal höher ist als die Sterblichkeitsrate von Pfizer bei Impfungen, dann scheint die Stichprobe der Studie von Pfizer noch weniger repräsentativ für die Gesamtbevölkerung zu sein. Auch dies muss berücksichtigt werden … Als ich [Modernas] studienweite Zahl der Todesfälle pro Tag pro 100.000 für die Studie mit der gesamten US-Bevölkerung aus dem Jahr 2019 verglich, war ich schockiert: Die nationale Zahl der Todesfälle pro Tag pro 100.000 beträgt 2,44.

Das Screening-Verfahren von Moderna und die Ausschlusskriterien in der Studie haben gezeigt, dass die Sterblichkeitsrate in der Allgemeinbevölkerung 6,3-mal höher ist als die Sterblichkeitsrate in der Moderna-Studie – was bedeutet, dass die Moderna-Studie, einschließlich ihrer geschätzten Wirksamkeitsrate und des angeblichen Sicherheitsprofils des Impfstoffs, unmöglich für den Großteil der US-Bevölkerung relevant sein kann.

Die von Moderna untersuchten supergesunden Kohorten sind in keiner Weise repräsentativ für die US-Bevölkerung. Die meisten Todesfälle im Zusammenhang mit COVID-19 gehen auf vorbestehende Gesundheitszustände zurück, wie sie in den Studien von Pfizer und Moderna ausgeschlossen wurden … Diejenigen, die an den Studien zur Überwachung nach dem Inverkehrbringen teilnehmen, verdienen es, zu erfahren, dass für sie keinerlei relevante Informationen über Wirksamkeit und Risiko vorliegen. In ihrem Eifer, der Menschheit oder sich selbst zu helfen, könnten diese Menschen sehr wohl in eine Situation geraten, die aufgrund des pathogenen Primings eine Autoimmunität auslöst, die möglicherweise zu einer Verstärkung der Krankheit führt, wenn sie sich nach der Impfung infizieren.

Warum ist die Gentherapie von Moderna tödlicher als die von Pfizer?

Woran könnte es liegen, dass der Gentherapie-„Impfstoff“ von Moderna mehr als fünfmal so viele Todesfälle verursacht wie der von Pfizer? Eine Möglichkeit, die im Artikel von The Defender angesprochen wird, ist, dass es nicht gelungen ist, „unsichere Epitope auszusieben, um die Autoimmunität aufgrund der Homologie zwischen Teilen des viralen Proteins und des menschlichen Proteoms zu verringern“.

In einer Veröffentlichung aus dem Jahr 2020 im Journal of Translational Autoimmunity heißt es: „Pathogenes Priming trägt wahrscheinlich über Autoimmunität zu schweren und kritischen Erkrankungen und zur Sterblichkeit bei COVID-19 bei“, und es wird darauf hingewiesen, dass dies auch nach der Impfung gelten könnte.

Wie in diesem Papier erläutert, ähneln alle immunogenen Epitope von SARS-CoV-2 bis auf eines den menschlichen Proteinen. Epitope sind Stellen auf dem Virus, die es Antikörpern oder Zellrezeptoren in Ihrem Immunsystem ermöglichen, es zu erkennen.

Aus diesem Grund werden Epitope auch als „antigene Determinanten“ bezeichnet, da sie die Teile sind, die von einem Antikörper, B-Zell-Rezeptor oder T-Zell-Rezeptor erkannt werden. Die meisten Antigene – Substanzen, die spezifisch an einen Antikörper oder einen T-Zell-Rezeptor binden – haben mehrere verschiedene Epitope, die es ermöglichen, dass sie von mehreren verschiedenen Antikörpern erkannt werden.

Dem Autor zufolge können einige Epitope ein „autoimmunologisches pathogenes Priming aufgrund einer früheren Infektion oder einer Exposition gegenüber SARS-CoV-2 … nach einer Impfung“ verursachen.

Mit anderen Worten: Wenn man die Infektion einmal durchgemacht hat und sich erneut infiziert (entweder mit SARS-CoV-2 oder einem hinreichend ähnlichen Coronavirus), ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die zweite Infektion schwerer verläuft als die erste. Ebenso kann die Infektion bei einer Impfung und anschließender Infektion mit SARS-CoV-2 schwerer verlaufen als ohne Impfung.

Aus diesem Grund „sollten diese Epitope aus den in der Entwicklung befindlichen Impfstoffen ausgeschlossen werden, um die Autoimmunität aufgrund des Risikos eines pathogenen Primings zu minimieren“, warnt das Papier. In der Zusammenfassung werden die Grundlagen des pathogenen Priming-Prozesses dargelegt. In The Defender heißt es dazu:

„Die Besorgnis über ein impfstoffinduziertes pathogenes Priming ist also nicht gleich Null, aber möglicherweise geringer als bei COVID-19-Impfstoffen, die mehr als ein SARS-CoV-2-Protein verwenden. Allerdings könnte die hyperfokussierte IgG-Antwort auf die wenigen Antigene eine Hyperimmunisierung verursachen, ein Zustand, der als reif für Off-Target-Autoimmunitätsattacken gilt.“

Werden tödliche Wirkungen verheimlicht?

Der Defender weist darauf hin, dass bei Impfstoffversuchen niemals inerte Placebos verwendet werden. Stattdessen verwenden viele einen anderen Impfstoff. Auf diese Weise werden Nebenwirkungen effektiv verschleiert. Im Fall von Moderna starben in der Studie insgesamt 13 Menschen, sieben in der Impfstoffgruppe und acht in der Placebogruppe. Ein schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis in der Placebogruppe wurde jedoch in einen Todesfall umetikettiert, und ein Todesfall in der Impfstoffgruppe wurde als schweres unerwünschtes Ereignis umetikettiert.

In der Impfstoffgruppe wurden die Todesfälle als Herz-Atemstillstand, Herzinfarkt, Multisystem-Organversagen, Kopfverletzung und Selbstmord aufgeführt. Keiner der Todesfälle wurde mit dem Impfstoff in Verbindung gebracht.

Wie The Defender jedoch feststellte, können Herzinfarkte mit einer Autoimmunität einhergehen und wurden schon früher bei Nachimpfungen beobachtet. Das Multisystem-Organversagen ist auch „vereinbar mit einer Autoimmunität gegen ubiquitär exprimierte Proteine als Folge der Impfung“.

„Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass der Selbstmord nicht auf den Impfstoff zurückzuführen ist“, schreibt The Defender und merkt an, dass er mit einer „Autoimmunität gegen Oxytocin- oder Serotoninrezeptoren“ zusammenhängen könnte, was zu einer „verheerenden Depression“ führen könnte.

Tatsächlich gibt es auf prezi.com eine Reihe von Berichten von Menschen, die nach der Impfung unter Angstzuständen und Depressionen litten. Depressionen sind auch eine mögliche Folge der Neuroinflammation, wie Mikovits feststellt.

Führen Sie eine Risiko-Nutzen-Analyse durch, bevor Sie eine Entscheidung treffen

Während sowohl Pfizer als auch Moderna niedrige Raten von Nebenwirkungen angeben – bei Moderna sind es nur 0,5 % -, scheinen die Raten von Nebenwirkungen in der realen Welt außerordentlich hoch zu sein. Daten sind immer noch schwer zu bekommen, aber wenn wir uns auf die ersten Daten stützen, die Anfang 2021 von den U.S. Centers for Disease Control and Prevention gemeldet wurden, kommen wir auf eine Nebenwirkungsrate in der realen Welt von 2,79 %.

Bis zum 18. Dezember 2020 hatten 112 807 Amerikaner ihre erste Dosis des COVID-19-Impfstoffs erhalten. Davon erlitten 3.150 ein oder mehrere „gesundheitliche Auswirkungen“, definiert als „Unfähigkeit, normale tägliche Aktivitäten durchzuführen, Arbeitsunfähigkeit, Notwendigkeit der Behandlung durch einen Arzt oder medizinisches Fachpersonal“. Teilt man die Zahl der gemeldeten Nebenwirkungen durch die Zahl derer, die den Impfstoff erhalten haben, ergibt sich eine Nebenwirkungsrate von 2,79 %.

Wenn man dies auf die Gesamtbevölkerung der USA von 328,2 Millionen hochrechnet, könnten wir es mit 9.156.780 Amerikanern zu tun haben, die Impfschäden erleiden, wenn alle geimpft werden.

Interessanterweise hat ein Fernsehsender auf seiner Facebook-Seite Menschen, die einen nicht geimpften Angehörigen durch COVID-19 verloren haben, gebeten, sich für einen Bericht zu melden. Stattdessen erhielten sie eine Lawine von Berichten über Impfstoffverletzungen und Todesfälle. Nachfolgend finden Sie eine Auswahl von Kommentaren auf der Seite. Bis zum 12. Oktober 2021 hatten mehr als 254.000 Menschen geantwortet, von denen Zehntausende über die Nebenwirkungen des Impfstoffs berichteten.

Um nicht zu einer traurigen Statistik zu werden, empfehle ich Ihnen dringend, die wissenschaftlichen Erkenntnisse genau zu prüfen, bevor Sie sich eine Meinung zu dieser experimentellen Gentherapie bilden. Denken Sie auch daran, dass die Sterblichkeitsrate von COVID-19 erstaunlich niedrig ist. Sie ist niedriger als die Grippe bei Menschen unter 60 Jahren.

Wenn Sie unter 40 Jahre alt sind, liegt Ihr Risiko, an COVID-19 zu sterben, bei nur 0,01 %, das heißt, Sie haben eine 99,99 %ige Chance, die Infektion zu überleben. Und Sie könnten diese auf 99,999 % erhöhen, wenn Sie metabolisch flexibel, insulinempfindlich und mit Vitamin D versorgt sind.

Wovor schützen wir uns also wirklich mit einem COVID-19-Impfstoff? Diese mRNA-Impfstoffe sollen nicht einmal eine Infektion verhindern, sondern nur den Schweregrad der Symptome und den Krankenhausaufenthalt verringern. In der Zwischenzeit könnten sie Sie kränker machen, sobald Sie dem Virus ausgesetzt sind, und/oder anhaltende schwerwiegende Nebenwirkungen verursachen, wie die oben beschriebenen.