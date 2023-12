Todesfälle – Athleten Fußball, Rugby, Basketball, Hockey, Baseball, Volleyball, Olympioniken, Triathleten, Radfahrer, Rennfahrer, Surfer, Golf

William Makis MD

88 Todesfälle von Sportlern seit Mai 2023:

Der Tod von Sportlern, ob aktiv oder im Ruhestand, schreitet unaufhaltsam voran:

13. November 2023 – Der 35-jährige NFL-Football-Star Devon Wylie, der für die Kansas City Chiefs und die Tennessee Titans spielte, starb am 13. November 2023 plötzlich an „unbekannter Ursache“.

12. November 2023 – Roman Cechmanek, 52, NHL-Spieler (Philadelphia Fliers), tschechischer Profi-Eishockeytorwart, stirbt aus unbekannter Ursache.

11. November 2023 – Der 33-jährige Profigolfer Jon Trasamar stirbt plötzlich am 11. November 2023 nach einem Kampf gegen ein Melanom im vierten Stadium, das ein Jahr zuvor diagnostiziert worden war.

11. November 2023 – Kyle Leduc, 42, professioneller Rennfahrer, stirbt nach einem Kampf gegen den Krebs.

8. November 2023 – Matt Ulrich, 41, NFL-Footballspieler, Super-Bowl-Champion und pensionierter Offensive Guard der Indianapolis Colts, starb am 8. November 2023. Die Todesursache ist nicht bekannt.

1. November 2023 – Tacoma, WA – Der 37-jährige ehemalige Basketballstar Anthony Johnson aus Montana erlitt während der Geburtstagsfeier seiner Tochter am 21. Oktober 2023 einen schweren Schlaganfall und verstarb plötzlich am 1. November 2023.

31. Oktober 2023 – Der ecuadorianische Olympiasurfer Israel Barona stirbt im Alter von 34 Jahren nach einem Krampfanfall in seinem Hotelzimmer. Er wurde am 31. Oktober 2023 tot in seinem Hotelzimmer aufgefunden.

Über den Tod von Profifußballern (46 Todesfälle seit Mai 2023) habe ich kürzlich einen eigenen Artikel geschrieben.

Zählt man alle Todesfälle von Sportlern seit Mai 2023 zusammen, ergibt sich folgendes Bild:

Ich war überrascht, wie gleichmäßig sich die Todesfälle auf die verschiedenen Sportarten verteilen.

Viele Tote beim Rugby (!)

Todesfälle beim Sommerhockey (!)

Die meisten Todesfälle im Basketball sind College, International oder Frauen. Die NBA hat sicherlich Kochsalzinjektionen und keine mRNA verabreicht.

Was können wir daraus schließen?

COVID-19 mRNA Impfstoffe verursachen Herzschäden und plötzlichen Herztod, hauptsächlich bei Athleten, ehemaligen Athleten, Trainern, Hochleistungssportlern wie Triathleten, Radfahrern, Surfern etc.

Die überwiegende Mehrheit der Todesfälle ist kardial bedingt, gelegentlich treten Blutgerinnsel auf, aber auch TURBO-Krebs wird immer häufiger diagnostiziert.

A. COVID-19 Geimpfte Athleten, Athleten im Ruhestand und Trainer sollten sich sofort einer gründlichen privaten Herzuntersuchung unterziehen, bevor sie eine sportliche Aktivität aufnehmen. Dies kann eine Frage von Leben und Tod sein, also sollte man das Geld ausgeben und es privat machen lassen.

B. Sofortiges Spike-Protein-Entgiftungsprogramm:

c. Regelmäßiges dreitägiges Fasten (Autophagie)

Spike-Protein-Abbau: Nattokinase, Bromelain

Spike-Protein-Blockade: Ivermectin, Quercetin, Olivenblatt, Curcumin

Antioxidantien und Herzschutz: Vitamin C, NAC, Taurin (!)

Unterstützung des Immunsystems: Vitamin D (hoch dosiert), Melatonin, Zink, Selen

Maßnahmen zum Schutz vor Krebs in Betracht ziehen (ich schreibe gerade weitere Artikel zu diesem Thema)

