Offizielle Statistiken aus der ganzen Welt zeigen, dass die Pandemie nur in Ländern ausgebrochen ist, die ihre Bevölkerung nicht oder nur wenig geimpft haben. Nun droht aber in den Ländern, in denen mehr als 80 % der Bevölkerung geimpft sind, mitten in der heißen Jahreszeit eine Welle von Infektionen, Krankenhausaufenthalten und Todesfällen, zu denen sich die Behörden derzeit nicht äußern möchten. Aber die Situation ist dramatisch, und das Ende der Impfaufrufe, auch von Seiten der WHO, ist ein wichtiges Signal.

Die Beendigung des Narrativs, dass die gesamte Weltbevölkerung geimpft werden muss, ist höchst fragwürdig. Selbst die WHO, die sich sehr lautstark und aggressiv für die Impfung einsetzt, hat das Thema von der Tagesordnung genommen und konzentriert sich jetzt auf die Pocken.

Es ist nicht hinnehmbar, dass zumindest in der wissenschaftlichen Welt keine Debatte über einen weiteren Ausbruch der Pandemie gerade in Ländern mit einem hohen Prozentsatz an geimpften Menschen geführt wird. Höchstwahrscheinlich warten die internationalen Institutionen auf den Beginn der kalten Jahreszeit, wenn das Virus, das sich in ein saisonales Virus verwandelt hat, seine Aktivität in anderen Ländern verstärken wird, um die Aufmerksamkeit von einem sehr beunruhigenden Phänomen abzulenken.

Der berühmte Covid-Impfstoff hat nicht nur nicht die angekündigte Wirkung gezeigt, die Ausbreitung des Virus zu stoppen und die Zahl der Todesfälle zu verringern, sondern auch das Gegenteil bewirkt, nämlich eine unaufhörliche Übertragung des Virus, ein Zeichen für den Zusammenbruch der Immunität und eine Beschleunigung der durch SARS-Cov-2 verursachten Krankenhausaufenthalte und Todesfälle. Denn das ist genau das, was die Daten aussagen.

In Rumänien zum Beispiel ist die Pandemie mit einer offiziellen Impfquote von 42 % und einer inoffiziellen von weniger als 20 % bereits Geschichte. Am 8. Juni 2022 lag der Sieben-Tage-Durchschnitt bei 291 Fällen, und die Zahl der stationär behandelten Patienten war unter 500 gesunken. Bei den Todesfällen hingegen lag der Sieben-Tage-Durchschnitt bei 2,1, eine unbedeutende Zahl. Am anderen Ende des Spektrums, in den geimpften Ländern, scheint die Pandemie wieder voll ausgebrochen zu sein.

Dramatische Situation in Taiwan

Bis zum Beginn der Impfung ging es Taiwan gut, mit einer kurzen Periode, Mai-Juni 2021, in der durchschnittlich 19 Todesfälle pro Tag zu verzeichnen waren, danach verschwanden auch diese. Nachdem die Bevölkerung nahezu massenhaft geimpft worden war, änderten sich die Dinge. Am 7. Juni 2022 waren in Taiwan 89 % der Bevölkerung mit einer Dosis, 81 % mit zwei Dosen und 67 % mit drei Dosen geimpft. Das Ergebnis? Zwischen dem 26. Mai 2022 und dem 8. Juni meldete der Staat nicht weniger als 1.062.561 Fälle und 1.819 Todesfälle. Im Mai 2022 lag der 7-Tage-Durchschnitt bei 137 Todesfällen, und am 5. Juni wurde ein Rekord von 276 Covid-Todesfällen an einem einzigen Tag verzeichnet. Auch Südkorea befindet sich in einer schwierigen Phase: Am 8. Juni gab es 12.146 Fälle, wobei 87 % der Bürger mit einer Dosis, 86 % mit zwei Dosen und 72 % mit drei Dosen geimpft waren. Die Zahl der Todesfälle erreichte am 29. März 2022 mit 432 ihren Höhepunkt, gefolgt von durchschnittlich 266 Todesfällen pro Tag im April 2022.

Australische Covid-Lager versagen

Australien, das Land, das am härtesten gegen die Bevölkerung vorgegangen ist, um sie zum Impfen zu bewegen, sieht sich nun mit einem bizarren Anstieg der Fälle konfrontiert. Zwischen dem 26. Mai und dem 8. Juni lag die Gesamtzahl der Fälle bei 424.339 und die der Todesfälle bei 584. Am 8. Juni wurden 32.433 Fälle und 2.753 Krankenhausaufenthalte gemeldet. Die Zahl der Todesfälle lag im Durchschnitt bei 50 pro Tag und damit unter dem Spitzenwert von August-September 2021 mit nur 15 Todesfällen pro Tag. In Australien fiel der Anstieg der Impfraten genau mit dem Anstieg von Infektionen, Krankenhausaufenthalten und Todesfällen zusammen. Australien, das Land, das am repressivsten gegen die Bevölkerung vorgegangen ist, um sie zum Impfen zu bewegen, sieht sich nun mit einem merkwürdigen Anstieg der Zahl der Fälle konfrontiert. Zwischen dem 26. Mai und dem 8. Juni lag die Gesamtzahl der Fälle bei 424.339 und die der Todesfälle bei 584. Am 8. Juni wurden 32.433 Fälle und 2.753 Krankenhausaufenthalte gemeldet. Die Zahl der Todesfälle lag im Durchschnitt bei 50 pro Tag und damit unter dem Spitzenwert von August-September 2021 mit nur 15 Todesfällen pro Tag. In Australien fiel der Anstieg der Impfraten genau mit dem Anstieg der Infektionen, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle zusammen.