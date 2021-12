Top-Epidemiologe in Indien – Massenimpfung junger Menschen ist „unwissenschaftlich“! Risiko-Nutzen-Analyse zeigt kein Nutzen der Impfung

Obwohl die COVID-19-Pandemie in Indien mit einer geringen Zahl von Neuerkrankungen und Todesfällen fast vorüber zu sein scheint, setzt die Regierung auf eine Massenimpfung. In einer kürzlich von Premierminister Narendra Modi an das ganze Land gerichteten Ansprache wird die Agenda der Regierung deutlich: Die COVID-19-Impfung für Kinder ist ein Muss, beginnend mit Kindern im Alter von 15 bis 18 Jahren am 3. Januar. Ein führender Epidemiologe der All India Institutes of Medical Sciences (AIIMS), einer Gruppe autonomer staatlicher medizinischer Eliteuniversitäten, die dem Ministerium für Gesundheit und Familienwohlfahrt unterstehen, ist jedoch der Ansicht, dass ein überstürztes Vorgehen und das Befolgen der Programme anderer Länder eine unwissenschaftliche Herangehensweise an die Angelegenheit darstellt und nicht zu besseren Ergebnissen führt. Dr. Sanjay K. Rai, der auch als Präsident der Indian Public Health Association fungiert, vertritt die Ansicht, dass die Gesundheitsbehörden das Land bitten sollten, die Daten aus anderen Ländern zu analysieren, bevor sie ein solches Programm einführen.

Zwei Zielsetzungen – welche?

Dr. Rai gab zu Protokoll, dass er Modi zwar unterstützt, nicht aber den dringenden Vorstoß für eine Massenimpfung von Jugendlichen gegen COVID-19 befürwortet. Der leitende Epidemiologe vertrat die Ansicht, dass es klare Ziele geben sollte und nicht nur eine Reaktion, um Ängste und Befürchtungen zu lindern, z. B. die Gewährleistung der Sicherheit junger Menschen in weiterführenden Schulen und Universitäten.

Was sind diese klaren Ziele, fragt Dr. Rai? Würde eine Massenimpfung in dieser Altersgruppe A) Masseninfektionen verhindern oder B) die Zahl der Krankenhausaufenthalte oder Todesfälle deutlich verringern, berichtet India Today.

Impfstoffe wirken nicht wie geplant

Rai zeigt sich besorgt über die aktuellen Daten zur COVID-19-Impfung. Er erklärte kürzlich gegenüber Press Trust of India (PTI): „Nach allem, was wir über Impfstoffe wissen, sind sie nicht in der Lage, die Infektion signifikant einzudämmen. In einigen Ländern infizieren sich Menschen auch nach Auffrischungsimpfungen.“

Rai weiter: „Außerdem werden in Großbritannien täglich 50.000 Durchbruchsinfektionen gemeldet. Das beweist also, dass die Impfung die Infektion mit dem Coronavirus nicht verhindert, aber die Impfstoffe können den Schweregrad und den Tod verhindern.“

Dies ist natürlich bis zum heutigen Tag die Wahrheit. Die Impfstoffe stoppen die Virusübertragung insgesamt nicht, so dass jede Entscheidung, Kinder zu impfen, auf eine Risiko-Nutzen-Analyse hinauslaufen sollte, bei der die Risiken, die mit der Wahrscheinlichkeit einer schweren pädiatrischen COVID-19-Erkrankung verbunden sind, mit den Risiken der Impfung für junge Menschen verglichen werden.

Analyse auf hohem Niveau

Dr. Rai fuhr mit diesem Thema fort und nannte einige Kriterien, die zu berücksichtigen sind. Während die COVID-19-Sterblichkeitsrate in Indien in den, wie er es nennt, „anfälligen Bevölkerungsgruppen“ derzeit etwa 1,5 Prozent beträgt (15.000 Todesfälle pro Million Einwohner), erklärte er: „Durch Impfung können wir 80-90 Prozent dieser Todesfälle verhindern, was bedeutet, dass 13.000 bis 14.000 Todesfälle pro Million (Bevölkerung) verhindert werden können.

Der Top-Epidemiologe teilte mit, dass die Zahl der schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-19 in Indien zwischen 10 und 15 pro Million Einwohner liegt. Daher erklärte er: „Wenn man also eine Risiko- und Nutzenanalyse bei Erwachsenen durchführt, ist der Nutzen enorm“.

Wendet man dieselbe Rechnung jedoch auf Kinder an, so ergibt sich an dieser Stelle eine andere Empfehlung. Und warum? Nach öffentlich zugänglichen Daten ist die Schwere der Infektionen bei Kindern in Indien mit zwei Todesfällen pro Million Einwohner nach wie vor sehr gering.

Rai erklärte gegenüber den Medien: „In diesem Bereich (Kinder) sterben 15.000 Menschen nicht, und wenn man auch die unerwünschten Wirkungen berücksichtigt, ist das Risiko nach den verfügbaren Daten höher als der Nutzen.“ Der Epidemiologe brachte es auf den Punkt: „Beide Ziele werden durch die Einführung der Impfung bei Kindern nicht erreicht.“

Nächste Schritte

Rai scheint einen strengeren wissenschaftlichen Ansatz zu wählen, um die Impfpläne für junge Menschen zu prüfen. Die Risiko-Nutzen-Analyse, die in Ländern wie Amerika oder Europa üblich ist, sollte in der Öffentlichkeit als Grundlage für die Entscheidungsfindung herangezogen werden. Dies könnte unter anderem das Zögern und Misstrauen gegenüber den Gesundheitsbehörden verringern.

Dr. Rai fordert die indische Regierung auf, die pädiatrischen Impfprogramme in Ländern wie Amerika zu überwachen, da sich dort wichtige Daten ansammeln, die ein besseres Verständnis der Auswirkungen dieser Produkte auf diese gefährdete Bevölkerungsgruppe ermöglichen.

Dr. Sanjay K. Rai