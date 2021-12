Erfinder der mRNA-Technologie wird von Twitter verbannt: „Die ängstlichen Lügner haben die Kontrolle verloren“.

Robert Malone, der Erfinder der mRNA-Technologie, durfte monatelang entgegen der herrschenden Meinung wertvolle Informationen über Corona auf Twitter verbreiten. Dies fand am Mittwoch ein jähes Ende. Ohne Vorwarnung wurde er von Twitter verbannt.

Malone, der am Donnerstag in Joe Rogans Podcast zu Gast ist, hatte mehr als 520.000 Follower. Er äußerte sich sehr kritisch über die mRNA-Impfstoffe und den globalen Corona-Ansatz.

In seinem letzten Tweet bezog sich Dr. Malone auf einen Artikel, in dem behauptet wird, dass der Corona-Impfstoff von Pfizer „mehr schadet als nützt“. Auf Telegram ließ er verlauten, dass „wir alle wussten, dass dies irgendwann passieren würde“.

This is what got him banned. There wasn't even any misinformation – the video verbatim went line through line on the data. This is nothing short of gross censhorship at the behest corporate interests. pic.twitter.com/62c4D4AWAj