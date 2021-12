Wie Bitcoin die Welt erobern wird

Die dezentralisierte Währung ist in nur etwas mehr als einem Jahrzehnt zum weltweiten Wertesystem aufgestiegen…

An Halloween 2008, eineinhalb Monate nach dem spektakulären Zusammenbruch der Lehman Brothers, begann mit Bitcoin die monetäre Revolution, die wir jetzt erleben. Bitcoin hat gezeigt, dass mit Hilfe von Technologie andere monetäre Arrangements möglich sind: Geld muss nicht von einer Regierung kontrolliert werden oder auf ein souveränes Gebiet beschränkt sein.

Dreizehn Jahre später und nachdem Bitcoin trotz Verboten und Verfluchungen immer wieder neue Höchststände erreicht hat, ist der Bitcoin nicht mehr wegzudenken. Vielleicht nicht gerade als das von Satoshi Nakamoto erdachte „Peer-to-Peer-Electronic-Cash-System“, aber auch nicht als verschwenderischer Spekulationswert ohne sozialen Wert. Bitcoin kann stattdessen die Verrechnungswährung der Welt sein.

Das Potenzial von Bitcoin, als internationales Zahlungssystem eingesetzt zu werden, war schon immer vorhanden. Er verfügt im Kern über eine eiserne dezentrale Infrastruktur, die Transaktionen auf der ganzen Welt verarbeiten und aufzeichnen kann, auch bekannt als die Bitcoin-Blockchain.

In etwa einem Jahrzehnt und ohne eine zentrale Behörde, die die Bemühungen koordiniert, Investitionen kanalisiert oder Partnerschaften eingeht, hat Bitcoin ein globales Netzwerk geschaffen, das für jeden, der Zugang zu einem Smartphone oder einem Computer hat, jederzeit verfügbar ist. Zum Vergleich: Visa benötigte mehrere Jahrzehnte, zahllose Geschäftsvereinbarungen und eine massive Investition von Geld und Talent, um das erstaunliche Netzwerk zu entwickeln, das heute von Milliarden von Karteninhabern genutzt wird.

Der Nachteil ist, dass Bitcoin, das netzwerkeigene Geld, immer noch unbeständig ist. Bitcoin mag für Anleger, die auf der Suche nach höheren Renditen sind, attraktiv sein, kann aber für diejenigen, die mit ihrem Geld die Miete bezahlen und Lebensmittel einkaufen wollen, ein Hindernis darstellen. Die Volatilität von Bitcoin schränkt somit seine allgemeine Attraktivität ein und damit auch seine Verwendung als weitgehend akzeptiertes Tauschmittel, das alltägliche Transaktionen erleichtern kann.

Andererseits bieten gerade die Merkmale, die dem Bitcoin seine Volatilität verleihen – das Fehlen einer Absicherung und eines verwaltenden Emittenten – auch das, was keine andere Währung, ob öffentlich oder privat, heute bieten kann: die nahtlose Übertragbarkeit über Grenzen und Gerichtsbarkeiten hinweg. Ein Bitcoin kann über verschiedene digitale Geldbörsen um die Welt wandern, während ein Bankkunde herausfindet, wie er eine Devisentransaktion einleiten kann.

Wie lassen sich diese widersprüchlichen Eigenschaften miteinander in Einklang bringen, so dass der Bitcoin als echte Weltwährung fungieren kann? Erstens, indem man Spekulanten willkommen heißt, anstatt sie zu verteufeln. Menschen und Institutionen, die bereit sind, durch den Kauf und Verkauf von Bitcoin einen schnellen Gewinn zu erzielen, bringen nicht nur Liquidität in den Bitcoin-Markt, sondern tragen auch dazu bei, Bitcoin-Preise zu bilden und (so kontraintuitiv es auch erscheinen mag) extreme Preisschwankungen zu reduzieren. Je mehr Menschen mit Bitcoin handeln, desto berechenbarer wird Bitcoin.

Darüber hinaus ist das Bitcoin-Netzwerk von Natur aus ein Transaktionssystem, ein „Peer-to-Peer-Electronic-Cash-System“, und nicht nur ein sicherer Ort zur Aufbewahrung von Wertgegenständen. In diesem Licht kann Bitcoin eher als ein monetäres Vehikel für den globalen Wandel gesehen werden, das es jedem und überall ermöglicht, Geld zu senden oder zu empfangen, und nicht als digitale Goldbarren, die sorgfältig vor den Augen der Öffentlichkeit verborgen werden.

Der zweite Schritt zur Verbesserung der Verwendung von Bitcoin als globale Währung besteht darin, so viele vertrauenswürdige Börsen wie möglich zu haben, die bereit sind, Bitcoin in verschiedenen Ländern zu kaufen und zu verkaufen. Ungehostete Wallets sind sicherlich von unschätzbarem Wert für diejenigen, die auf der Suche nach monetärer Privatsphäre sind und die auch erfahren genug sind, um ihre digitalen Wallets und privaten Schlüssel zu erstellen und gut zu pflegen.

Für die nicht technisch versierten Personen, deren Hauptziel darin besteht, sichere, schnelle und billige internationale Überweisungen und Überweisungen zu tätigen, ist es am wichtigsten, einen zuverlässigen Verwahrer zu finden, der ihnen helfen kann, ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Und das ist es, was glaubwürdige Börsen tun können, insbesondere solche mit internationaler Präsenz, die in der Lage sind, lokale Währungen in einem Land zu empfangen, Bitcoin über Grenzen hinweg zu bewegen und lokale Währungen in ein anderes Land zu liefern.

Unter diesen Umständen könnte Bitcoin nicht nur für internationale Absender und Empfänger, sondern auch für Regulierungsbehörden zu einer leistungsstarken Option werden. Da Bitcoin schnell und ortsunabhängig von einer digitalen Geldbörse in eine andere transferiert werden kann, müssen sich Sender und Empfänger nicht mit der Volatilität auseinandersetzen. Auf einem liquiden Markt und mit Börsen, die rund um die Uhr geöffnet sind, können sie Bitcoin kaufen und verkaufen, sobald die internationale Transaktion abgeschlossen ist – also „in Minuten“ und nicht in Tagen, wie es im derzeitigen Korrespondenzbankensystem der Fall ist.

Die Volatilität bliebe den Anlegern und Spekulanten in den Herkunfts- und Zielländern vorbehalten, die bereit sind, auf der Suche nach höheren Renditen mehr Risiken einzugehen. Die Spekulation könnte also den internationalen Zahlungsverkehr subventionieren. Und die Börsen in beiden Ländern würden sich um die Weitergabe von Bitcoin kümmern und jeder Gegenpartei das von ihr bevorzugte Risiko bieten, sei es staatliches Geld (Absender und Empfänger) oder Bitcoin (Anleger und Spekulanten).

Die Regulierungsbehörden wiederum wären in der Lage, die inländischen und internationalen Geldströme unabhängig von ihrer Zuständigkeit in Echtzeit zu verfolgen, da alle Transaktionen in der Bitcoin-Blockchain aufgezeichnet werden. Durch die Vermittlung von Börsen, die für die Identifizierung von Käufern und Verkäufern zuständig wären, können grenzüberschreitende Zahlungen mit Bitcoin eine neutrale, belastbare und konforme Alternative mit geringeren Transaktionskosten bieten. Keine andere Lösung, ob öffentlich oder privat, kann dies übertreffen.